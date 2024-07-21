21 июля в 1-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Ахмат» и «Краснодар». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: команда из Грозного в прошлом сезоне была середняком российского чемпионата.

В итоге за 30 туров грозненцы смогли набрать 30 очков и финишировали на десятом месте в турнирной таблице.

Грозненский коллектив 33 раза поразил ворота соперника и 45 раз пропустил в свои.

Последние матчи: летом ахматовцы провели ряд спаррингов. Они смогли переиграть «Динамо» (3:0) и «Иртыш» (2:0), а также сыграли вничью с «Челябинском» (1:1) и ЦСКА (2:2).

В последних официальных матчах прошлого сезона «Ахмат» уступил «Факелу» (0:2) и «Зениту» (1:5).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: не поможет команде Амин Талал.

Состояние команды: клуб смог сохранить в своих рядах главного тренера Магомеда Адиева, что и стало главным этим летом.

Пришли же в «Ахмат» Светослав Ковачев, Арсен Адамов и Луна Марио, а вот ушли Артем Тимофеев, Нене Гбамбле, Мохамед Конате, Владимир Ильин и Андрей Семенов.

«Краснодар»

Турнирное положение: команда из одноименного города в пролом сезоне смогла показать себя во всей красе и остановилась в шаге от чемпионского титула.

Краснодарцы смогли набрать 56 очков и финишировали на второй строчке, только на один балл отстав от первого «Зенита».

Краснодарский коллектив 45 раз поразил ворота соперника и 29 раз пропустил в свои.

Последние матчи: команда из Краснодара уже стартовала в новом сезоне, проиграв в матче за Суперкубок страны «Зениту» (2:4).

В товарищеских матчах «быки» победили «Кубань» (1:0), «Динамо» из Махачкалы (2:0) и «Ростов» (3:2).

В последних турах прошлого сезона «Краснодар» победил «Динамо» (1:0) и «Сочи» (3:2).

Не сыграют: не примут участие в игре Джон Кордоба и Кевин Кастаньо.

Состояние команды: из команды Мурада Мусаева этим летом ушли Матвей Сафонов, Сергей Волков, Михайло Баньяц и Хуниор Алонсо.

А вот пополнился «Краснодар» Юрием Дюпиным, Юрием Газинским, Федором Смоловым, Данилой Козловым и Диего Костой.

Думается, что команде по силам продолжать борьбу за самые высокие позиции.

Статистика для ставок

«Ахмат» выиграл 5 из последних 7 официальных матчей

В прошлом сезоне «Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» ни в одном из матчей

«Краснодар» забивает в шести матчах подряд, включая спарринги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ахмата» — в 3.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.98.

Прогноз: учитывая кадровые проблемы «Краснодара», думается, что ему будет сложно добыть победу. Игра выглядит ровной, поэтому вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды много забивают в последнее время, поэтому вполне могут забить больше трех мячей на двоих.

Ставка: тотал больше 3 за 2.35.