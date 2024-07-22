22 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и «Рубин». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Пари НН» стал 13-м в таблице РПЛ с 30 очками и играл в переходных матчах с «Арсеналом», сохранив за собой место в элитном дивизионе.

Последние матчи: перед стартом официального сезона команда Саши Илича обыграла со счетом 1:0 «Нови Пазар».

Ранее была победа над тульским «Арсеналом» (1:0) и разгромное поражение от «Енисея» (0:4).

Не сыграют: травмы у Марадишвили и Майга, под вопросом участие Жигулева.

Состояние команды: летом команду покинул основной вратарь Нигматуллин, полузащитник Кучаев и ветеран Стоцкий. Ему на смену «Пари НН» пригласил несколько не самых известных легионеров. Пока к старту сезона нижегородцы подходят в качестве темных лошадок.

«Рубин»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Рубин» завоевал высокое для себя 8-е место в таблице РПЛ, вернувшись из Первой лиги.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: перед стартом сезона команда Рашида Рахимова победила в ярком товарищеском матче «Локомотив» (4:3).

До этого были победы над «Енисеем» (3:1) и ничья с «Крыльями Советов» (2:2).

Не сыграют: травмирован вернувшийся из аренды нападающий Фамейе.

Состояние команды: почти все ведущие игроки прошлого сезона за исключением Дюпина остались в «Рубине», но при этом казанцы точечно усилили среднюю линию неплохим австрийцем Юкичем из «Сочи». На вратарскую же позицию пришли два качественных голкипера Нигматуллин из «Пари НН» и Ставер из «Енисея».

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Пари НН» выиграл в гостях со счетом 1:0

Матч в Нижнем Новгороде также закончился победой хозяев — 2:1

В трех последних товарищеских матчах у «Пари НН» две победы и одно поражение, а у «Рубина» две победы и ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 3,10, а на «Рубин» — 2,45, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,68, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,27.

Прогноз: концовка прошлого сезона не очень удалась «Пари НН» под руководством серба Саша Илича, команда рухнула в переходные встречи и чудом осталась в РПЛ. Пока уровень его работы вызывает большие вопросы. «Рубин» в прошлом сезоне предстал очень организованной и бодрой командой, в этом сезоне стоит ждать от него подобного уровня игры.

Ставка: победа «Рубина» с форой 0 за 1,75.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть то, что гости уедут из Нижнего с тремя очками.

Ставка: чистая победа «Рубина» за 2,45.