Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет против полячки Магдалены Френх в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 15:30 мск. Френх — Касаткина Ставка (к: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Френх

На турнире в Страсбурге прервалась выигрышная серия Магдалены Френх, которая состояла из трёх матчей. Ранее полячка смогла обыграть американку Ствивенс, австралийку Сэвилл и беларуску Колодинскую.

На последнем турнире в Страсбурге Магдалена Френх не смогла пройти в четвертьфинал, остановившись в 1/8 финала. Теннисистка из Польши уступила 6-й ракетке мира Вондроусовой (7:5, 1:6, 0:7).

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На турнирах серии Большого шлема полячка ещё не побеждала, в этом сезоне Френх добилась лучшего своего результата, вышла в 4 круг на кортах Australian Open.

В рейтинге WTA Магдалена Френх зачнимает 49 место.

Касаткина

Два года назад Дарья Касаткина играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Лучший результат заслуженного мастера спорта России на турнирах серии Большого шлема.

Касаткина — шестикратная победительница турниров WTA. На данный момент Дарья в женской теннисной ассоциации занимает 13 место. Лучшего показателя россиянка добилась в октябре 2022-го, когда занимала 8 строчку в рейтинге.

На турнире в Риме россиянка добралась до 1/16 финала, переиграв на своём пути немку Татьяна Мария (7:5, 6:1), однако Касаткина уступила в следующей стадии Наоми Осака (3:6, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.29, победу. За успех Френх букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: Дарья Касаткина должна без проблем проходить во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка на голову сильнее своей соперницы, да и Дарья считается более опытной теннисисткой. Предположим, что Касаткиной хватит двух сетов, чтобы переиграть Френх.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-5) с коэффициентом 1.90.