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    Хуркач снова устроит шоу?

    Хуркач — Накашима. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Хуркач — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 12:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
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    Хуркач

    С Хубертом не соскучишься, в чем можно было убедиться в минувшей воскресенье во время его матча против Синтаро Мотидзуки — 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

    У поляка почему-то часто возникают проблемы именно там, где вообще нет ни малейших сомнений в его победе.

    Конкретно в этом случае Хуркача дважды подвела подача — сначала в первом сете, а потом в третьем.

    Но при этом Хуби, по сути, просто снес соперника в четвертой и пятой партиях. На этом отрезке Мотидзуки взял на приеме лишь восемь очков.

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    В общем, в этом весь Хуркач — сегодня он громит Рафаэля Надаля, а на следующий день отдает два сета сопернику, который пока только мечтает о дебюте в топ-100.

    Накашима

    Брэндон в первом круге выиграл у Николаса Морено Де Альборана — 6:1, 6:7, 6:3, 6:2.

    В этом сезоне американец постепенно приходит в себя после прошлогоднего падения в рейтинге.

    Для этого ему даже пришлось вернуться на «челленджеры». В психологическом плане это очень нелегко для любого игрока, который уже успел побывать в топ-50. Но сейчас самое главное, что Накашима снова в первой сотне рейтинга.

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    Лучшим результатом Накашимы пока что остается выход в третий круг турнира в Барселоне. Во втором раунде 22-летний теннисист выиграл у Андрея Рублева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.33, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.34.

    Прогноз: есть подозрение, что Хуберт снова не сразу подтвердит статус фаворита.

    Достаточно вспомнить, как американец играл против Рублева в Барселоне. Скорее всего, в предстоящем матче теннисистам вряд ли хватит трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

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    Хуркач — Накашима. Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хуркач — Накашима с коэффициентом 1.92.
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