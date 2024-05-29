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    Рублеву понадобится пятый сет в матче с Мартинесом?

    Рублев — Мартинес. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Ролан Гаррос» 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Мартинес
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Мартинес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Педро Мартинес

    Педро Мартинес

  • Испания
    •

    Рублев

    Андрей начал французский мэйджор с победы над Таро Даниэлем — 6:2, 6:7, 6:3, 7:5.

    Матч все-таки получился не самым простым, японец прилично завелся после первой партии, но, к счастью, в ключевых моментах россиянин действовал заметно лучше.

    Но здесь также важно отметить, что Рублев не отдал ни гейма на собственной подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В общем, для первого матча Рублев сыграл очень даже неплохо. Кроме того, после встречи с Таро он отметил, что в физическом плане «чувствует себя отлично».

    Мартинес

    Педро в первом круге с трудом выиграл у аргентинца Тиаго Тиранте — 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3.

    Мартинес вышел во второй раунд французского мэйджора впервые с 2021 года.

    В текущем сезоне лучшим результатом испанского теннисита пока остается выход в полуфинал в Эшториле. На португальском турнире он выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Ришара Гаске и Каспера Рууда, после чего уступил Хуберту Хуркачу.

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    Также стоит отметить, что в начале марта Мартинес остановился в шаге от финала в Сантьяго.

    В общем, типичный грунтовик, который периодически демонстрирует очень солидный уровень.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 5.45.

    Прогноз: в 2021-м Андрею обыграл испанца на US Open — 7:6, 6:7, 6:1, 6:1. Скорее всего, как минимум одна дополнительная партия будет и в предстоящем матче, но россиянин в итоге выиграет.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.

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    Рублев — Мартинес. Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Рублев — Мартинес с коэффициентом 2.28.
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