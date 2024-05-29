Андрей Рублёв
Педро Мартинес
Рублев
Андрей начал французский мэйджор с победы над Таро Даниэлем — 6:2, 6:7, 6:3, 7:5.
Матч все-таки получился не самым простым, японец прилично завелся после первой партии, но, к счастью, в ключевых моментах россиянин действовал заметно лучше.
Но здесь также важно отметить, что Рублев не отдал ни гейма на собственной подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета.
В общем, для первого матча Рублев сыграл очень даже неплохо. Кроме того, после встречи с Таро он отметил, что в физическом плане «чувствует себя отлично».
Мартинес
Педро в первом круге с трудом выиграл у аргентинца Тиаго Тиранте — 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3.
Мартинес вышел во второй раунд французского мэйджора впервые с 2021 года.
В текущем сезоне лучшим результатом испанского теннисита пока остается выход в полуфинал в Эшториле. На португальском турнире он выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Ришара Гаске и Каспера Рууда, после чего уступил Хуберту Хуркачу.
Также стоит отметить, что в начале марта Мартинес остановился в шаге от финала в Сантьяго.
В общем, типичный грунтовик, который периодически демонстрирует очень солидный уровень.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 5.45.
Прогноз: в 2021-м Андрею обыграл испанца на US Open — 7:6, 6:7, 6:1, 6:1. Скорее всего, как минимум одна дополнительная партия будет и в предстоящем матче, но россиянин в итоге выиграет.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.