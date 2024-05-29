Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Рублев — Мартинес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

Андрей начал французский мэйджор с победы над Таро Даниэлем — 6:2, 6:7, 6:3, 7:5.

Матч все-таки получился не самым простым, японец прилично завелся после первой партии, но, к счастью, в ключевых моментах россиянин действовал заметно лучше.

Но здесь также важно отметить, что Рублев не отдал ни гейма на собственной подаче, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета.

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В общем, для первого матча Рублев сыграл очень даже неплохо. Кроме того, после встречи с Таро он отметил, что в физическом плане «чувствует себя отлично».

Мартинес

Педро в первом круге с трудом выиграл у аргентинца Тиаго Тиранте — 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3.

Мартинес вышел во второй раунд французского мэйджора впервые с 2021 года.

В текущем сезоне лучшим результатом испанского теннисита пока остается выход в полуфинал в Эшториле. На португальском турнире он выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Ришара Гаске и Каспера Рууда, после чего уступил Хуберту Хуркачу.

Также стоит отметить, что в начале марта Мартинес остановился в шаге от финала в Сантьяго.

В общем, типичный грунтовик, который периодически демонстрирует очень солидный уровень.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 5.45.

Прогноз: в 2021-м Андрею обыграл испанца на US Open — 7:6, 6:7, 6:1, 6:1. Скорее всего, как минимум одна дополнительная партия будет и в предстоящем матче, но россиянин в итоге выиграет.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.