Во вторник, 28 мая, в ответном матче плей-офф за право сыграть во второй немецкой Бундеслиге «Веен» Висбаден на своем поле сыграет против «Ян» Регенсбург. Начало игры — в 21:30 по мск. «Веен» Висбаден — «Ян» Регенсбург: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Веен» Висбаден

Турнирное положение: По итогам 34 матчей второй немецкой Бундеслиги «Веен» занял 16-ю позицию с 32 очками и разницей мячей 36-50.

Поэтому команда была вынуждена сыграть плей-офф за право остаться во втором дивизионе Германии. В первом матче она сыграла вничью 2:2 на выезде.

Последние матчи: именно на этот результат и пришелся предыдущий поединок хозяев.

Эта мировая прервала серию поражений висбаденцев в четыре поединка, которые пришлись на вторую Бундеслигу.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат и плей-офф, «Веен» ни разу не выиграл лишь раз при семи поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит хороших шансов коллективу, хотя возможность сыграть даже вничью 0:0 или 1:1 позволит ему обеспечить себе место во второй Бундеслиге.

Иван Пртайин — лучший бомбардир команды во второй Бундеслиге с 13 голами.

«Ян» Регенсбург

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Третьей лиги Германии «Ян» Регенсбург занял третью позицию с 63 очками и разницей мячей 51-42.

Это позволило команде получить возможность сыграть в плей-офф за право подняться во вторую немецкую Бундеслигу. В первом матче она сыграла вничью 2:2 дома с нынешним соперником.

Последние матчи: именно этот результат и пришелся на предыдущий поединок гостей.

Данная мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат, а также его плей-офф за право сыграть во второй Бундеслиге.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на регулярку и тот же плей-офф, «Ян» не выиграл при четырех ничьих и трех поражениях.

Такие результаты не сулят коллективу хороших шансов на победу в ответном поединке, особенно на выезде, но стадия плей-офф нередко балует сюрпризами.

Ноа Ганаус и Доминик Котер — лучшие бомбардиры команды в Третьей лиге и нынешнем плей-офф с 11 голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Веена» забивали обе команды

в девяти последних матчах «Веен» не выиграл

в пяти из семи последних матчей «Яна» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Веен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.71, победа «Яна» — в 3.44.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.75 и 2.27.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе соперника. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

В четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь они все же превосходят классом соперника и играют дома.

Ставка: «Веен» выиграет за 2.12