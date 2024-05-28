«Веен» Висбаден
Турнирное положение: По итогам 34 матчей второй немецкой Бундеслиги «Веен» занял 16-ю позицию с 32 очками и разницей мячей 36-50.
Поэтому команда была вынуждена сыграть плей-офф за право остаться во втором дивизионе Германии. В первом матче она сыграла вничью 2:2 на выезде.
Последние матчи: именно на этот результат и пришелся предыдущий поединок хозяев.
Эта мировая прервала серию поражений висбаденцев в четыре поединка, которые пришлись на вторую Бундеслигу.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат и плей-офф, «Веен» ни разу не выиграл лишь раз при семи поражениях и двух ничьих.
Такая форма не сулит хороших шансов коллективу, хотя возможность сыграть даже вничью 0:0 или 1:1 позволит ему обеспечить себе место во второй Бундеслиге.
Иван Пртайин — лучший бомбардир команды во второй Бундеслиге с 13 голами.
«Ян» Регенсбург
Турнирное положение: По итогам 38 матчей Третьей лиги Германии «Ян» Регенсбург занял третью позицию с 63 очками и разницей мячей 51-42.
Это позволило команде получить возможность сыграть в плей-офф за право подняться во вторую немецкую Бундеслигу. В первом матче она сыграла вничью 2:2 дома с нынешним соперником.
Последние матчи: именно этот результат и пришелся на предыдущий поединок гостей.
Данная мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат, а также его плей-офф за право сыграть во второй Бундеслиге.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на регулярку и тот же плей-офф, «Ян» не выиграл при четырех ничьих и трех поражениях.
Такие результаты не сулят коллективу хороших шансов на победу в ответном поединке, особенно на выезде, но стадия плей-офф нередко балует сюрпризами.
Ноа Ганаус и Доминик Котер — лучшие бомбардиры команды в Третьей лиге и нынешнем плей-офф с 11 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Веена» забивали обе команды
- в девяти последних матчах «Веен» не выиграл
- в пяти из семи последних матчей «Яна» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Веен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.71, победа «Яна» — в 3.44.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.75 и 2.27.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе соперника. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
В четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь они все же превосходят классом соперника и играют дома.
Ставка: «Веен» выиграет за 2.12