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    Трансферный дайджест. 14-20 мая

    Тоуни в сфере интересов «МЮ», за Воробьевым гоняются российские гранды, Саммервиль готов сделать шаг вперед

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    Айвен Тоуни
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Айвен Тоуни

    «Брентфорд», нападающий, 28 лет

    Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни является одним из главных лотов на трансферном рынке АПЛ.

    Отбывший длительную дисквалификацию за пристрастность к азартным играм, 28-летний форвард ничуть не растерял былую форму и демонстрирует хорошую скорострельность.

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    • Сейчас главным претендентом на Тоуни сейчас является «Манчестер Юнайтед», готовый выложить за него сумму в £60 млн, сообщает The Telegraph.

    Манкунианцам необходимо усилить позицию центрфорварда, где фактически безальтернативным вариантом является датский нападающий Расмус Хейлунн.

    Айвен Тоуни
    globallookpress.com

    В этом сезоне 28-летний нападающий сыграл за «пчел» 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола. На портале Transfermarkt стоит 50 млн евро. Сам нападающий уже уведомил руководство «Брентфорда», что покинет клуб по окончании сезона в любом случае.

    Наш прогноз: Тоуни уйдет из «Брентфорда».

    Эрон Рамздейл

    «Ньюкасл», вратарь, 26 лет

    Голкипер «Арсенала» Эрон Рамздейл в этом сезоне превратился в резервиста после прихода испанца Давида Райя и подумывает об уходе из клуба.

    Как сообщает The Telegraph, главным претендентом на 26-летнего вратаря является другой клуб АПЛ «Ньюкасл», готовый выложить за него сумму в 15 млн фунтов и предложить пятилетний контракт.

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    • «Сороки» столкнулись с вратарской проблемой после тяжелой травмы Эдди Поупа, который является конкурентом Рамздейла в сборной Англии. Дублер Поупа Мартин Дубравка уже не молод и часто допускает невынужденные ляпы, приводящие к потере очков.

    Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау отлично знает возможности Рамздейла, так как работал с ним в «Борнмуте», именно под его руководством он раскрылся и превратился в игрока национальной сборной.

    Эрон Рамздейл
    globallookpress.com

    «Арсенал» не будет препятствовать уходу 26-летнего голкипера в случае интересного предложения. В этом сезоне Рамздейл провел всего 6 матчей в АПЛ и пропустил 5 мячей.

    Наш прогноз: Рамздейл перейдет в «Ньюкасл».

    Дмитрий Воробьев

    «Оренбург», нападающий, 26 лет

    Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев давно перерос уровень своей команды и готов перейти в один из российских топ-клубов.

    Сейчас к 26-летнему нападающему активный интерес проявляют «Краснодар», воспитанником которого он является, московские «Динамо» и «Локомотив», сообщает «Матч ТВ».

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    • Еще одним претендентом на Воробьева являются самарские «Крылья Советов», но вряд ли они смогут удовлетворить финансовые аппетиты футболиста и выплатить прописанную в контракте компенсацию.

    В этом сезоне Воробьев провел за «Оренбург» 24 матча, забил 8 голов. Он является капитаном команды и ключевым нападающим.

    Дмитрий Воробьев
    globallookpress.com

    За «Оренбург» он играет с 2020 года, также выступал за «Волгарь», «Сочи», «Пари НН», «Градец Кралове», «Краснодар». На Transfermarkt он оценивается в 1,2 млн евро.

    Наш прогноз: Воробьев покинет «Оренбург».

    Эмерсон Роял

    «Тоттенхэм», защитник, 25 лет

    Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял может покинуть стан «шпор» в летнее межсезонье.

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    По данным немецкого издания Bild, активный интерес к 25-летнему бразильцу проявляет мюнхенская «Бавария», готовая выплатить за трансфер 29 млн евро.

    Также Эмерсоном интересуются итальянские «Милан» и «Ювентус», но они рассматривают и других кандидатов на правый фланг обороны в качестве усиления своих рядов.

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    «Бавария» имеет активный опыт привлечения игроков из АПЛ и в частности из «Тоттенхэма». В сезоне 2023/24 из стана «шпор» в команду перешли нападающий Гарри Кейн и центральный защитник Эрик Дайер, ставшие основными футболистами мюнхенцев.

    Эмерсон Роял
    globallookpress.com

    Эмерсон Роял стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Барселоны», всего за команду он сыграл в этом сезоне 22 матча, забил один мяч. В его активе есть 10 матчей за сборную Бразилии. На Transfermarkt Эмерсон оценивается в 25 млн евро.

    Наш прогноз: Эмерсон Роял уйдет из «Тоттенхэма».

    Алексис Макаллистер

    «Ливерпуль», полузащитник, 25 лет

    К центральному полузащитнику «Ливерпуля» Алексису Макаллистеру проявляет активный интерес мадридский «Реал», сообщает TyC Sports.

    Руководство мерсисайдцев не отрицает, что к чемпиону мира 2022 года в составе сборной Аргентины есть внимание со стороны «сливочных», и уже пришло несколько трансферных запросов.

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    • При этом «Реал» готов приобрести 25-летнего хавбека не в это межсезонье, а летом 2025 года, когда клуб покинут ветераны Лука Модрич и Тони Кроос, в связи, с чем позиция в центре полузащиты станет вакантной.

    В контракте Алексиса Макаллистера указана сумма отступных в размере 70 млн евро, но «Реал» хочет немного ее снизить и будет вести активные переговоры.

    Алексис Макаллистер
    globallookpress.com

    В этом сезоне 25-летний аргентинец сыграл в АПЛ 32 матча, забил 4 мяча, отдал 5 результативных передач. За «Ливерпуль» он выступает первый сезон, летом 2023 года он перешел из «Брайтона».

    Наш прогноз: Макаллистер пока останется в «Ливерпуле».

    Крисенсио Саммервилл

    «Лидс», полузащитник, 22 года

    Голландский вингер «Лидса» Крисенсио Саммервилл провел ярчайший сезон в английском Чемпионшипе и по праву был признан лучшим игроком чемпионата.

    Такое мощное выступление привело к интересу к нему со стороны английских топ-клубов. По данным Daily Mail, сейчас на 22-летнего футболиста положили глаз «Челси», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

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    • В случае если «Лидс» не сможет пробиться в АПЛ, команда будет вынуждена расстаться со своим лидером за солидную компенсацию. Сейчас Саммервилл оценивается в 30 млн фунтов.

    Контракт 22-летнего полузащитника действует до лета 2026 года. За «Лидс» он играет с лета 2021 года, его прежним клубом был голландский «Ден Хааг».

    Крисенсио Саммервилл
    globallookpress.com

    В текущем сезоне Саммервилл сыграл в Чемпионшипе 45 матчей, забил 20 голов, отдал 9 результативных передач.

    Наш прогноз: Саммервилл перейдет в более статусный клуб.

    Эмерик Ляпорт

    «Аль-Наср», защитник, 29 лет

    Центральный защитник Эмерик Ляпорт летом 2023 года подался на заработки в Саудовскую Аравию из «Манчестер Сити».

    Сейчас 29-летний игрок выступает за «Аль-Наср», но хочет вернуться в Европу после года выступления в Про-Лиге.

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    • Агент Ляпорта активно предлагает его услуги клубам испанской Примеры и некоторые клубы взяли время на размышление. Сам «Аль-Наср» готов отпустить испанского защитника, но только в случае выгодного предложения.

    Его трансфер летом 2023 года из «Манчестер Сити» обошелся саудовскому клубу в 27,5 млн евро, поэтому «Аль-Наср» хочет как минимум вернуть вложенные средства.

    Эмерик Ляпорт
    globallookpress.com

    Эмерик Ляпорт начал карьеру в «Атлетике» из Бильбао, в 2018 году перебрался в «Манчестер Сити», где провел пять сезонов. За «Аль-Наср» он провел 22 матча в чемпионате Саудовской Аравии, забил 3 мяча.

    Наш прогноз: Ляпорт вернется в Европу.

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