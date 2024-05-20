АПЛ. «Манчестер Сити» защитил титул чемпиона Англии

Сезон в английской Премьер-лиге завершён. Стали известны имена команд, которые сыграют в еврокубках УЕФА. Определились и неудачники чемпионата, которые следующий сезон начнут не в АПЛ, а в Чемпионшипе.

Лига чемпионов

«Манчестер Сити» сыграет в основной сетке Лиги чемпионов в статусе чемпиона Англии. В 38 матчах «горожане» набрали 91 очко. Титул лучшей команды МС обеспечил себе в последнем туре, переиграв на своём поле «Вест Хэм» (3:1). В составе победителей дубль оформил Фил Фоден, ещё один гол на свой счёт записал Родри.

Место в ЛЧ себе давно забронировал «Арсенал», лондонский клуб до последнего тура претендовал на титул, в 38 туре «канониры» одержали победу над «Эвертоном» (2:1). Голами отметились Такэхиро Томиясу и Кай Хаверц. Таким образом «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на втором месте с активом в 89 баллов.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» globallookpress.com

На третьем месте турнира расположился «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» выбыли из чемпионской гонки лишь на финише чемпионата. В заключительной игре английской Премьер-лиги футболисты Юргена Клоппа добились победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) и набрали итоговые 82 очка.

В Лиге чемпионов впервые в истории сыграет «Астон Вилла», которая финишировала в турнирной таблице на четвёртом месте. Бирмингемцы в последний раз играли в главном клубном еврокубке в сезоне 1982-1983, когда он назывался Кубком чемпионов.

В 38 матчах «Астон Вилла» 68 очков, в последней игре чемпионата команда позволила себе проиграть «Кристал Пэласу» (0:5).

Лига Европы и Лига конференций

«Тоттенхэм» сыграет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы, так как команда финишировала в чемпионате на пятом месте. За плечами футболистов лондонского клуба — 66 набранных очков.

В 38-м туре «шпоры» переиграли «Шеффилд Юнайтед» (3:0). В разгромной победе лондонцев два мяча забил Деян Кулусевски, ещё один гол на счету Педро Порро.

«Челси» — «Борнмут» globallookpress.com

«Челси» набрал 63 очка и завершил сезон на шестом месте, которое дает право сыграть в Лиге конференций. Однако «аристократы» могут ещё попасть в Лигу Европы, если «Манчестер Сити» победит «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии: финал состоится 25 мая.

Чемпионшип

Элиту английского футбола покинут «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Данное трио финишировало на последних местах чемпионата.

Гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу «Лестер» и «Ипсвич», которые заняли первые два места в Чемпионшипе. Последнюю путёвку в АПЛ рызыграют «Лидс» и «Саутгемптон», финал состоится в воскресенье, 26 мая. Новый сезон в чемпионате Англии стартует 17 августа 2024 г.