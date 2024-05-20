ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Манчестер Сити» защитил титул чемпиона Англии

    Итоги сезона чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон Бернли Лутон Таун Шеффилд Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туреНа троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре Ига СвентекДоминирование Свентек, сюрприз от Зверева, почти чилийское чудо и неприятная традиция Медведева Пеп ГвардиолаЛучше, чем Ферги. Гвардиола вошел в историю английского футбола
    Все новости спорта
    «Манчестер Сити» — чемпион Англии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» — чемпион Англии
    Сезон в английской Премьер-лиге завершён. Стали известны имена команд, которые сыграют в еврокубках УЕФА. Определились и неудачники чемпионата, которые следующий сезон начнут не в АПЛ, а в Чемпионшипе.

    Лига чемпионов

    «Манчестер Сити» сыграет в основной сетке Лиги чемпионов в статусе чемпиона Англии. В 38 матчах «горожане» набрали 91 очко. Титул лучшей команды МС обеспечил себе в последнем туре, переиграв на своём поле «Вест Хэм» (3:1). В составе победителей дубль оформил Фил Фоден, ещё один гол на свой счёт записал Родри.

  • Лучше, чем Ферги. Гвардиола вошел в историю английского футбола
  • Четвертый подряд титул АПЛ дает боссу «Ман Сити» преимущество над легендарным шотландцем
  • Сегодня

    • Место в ЛЧ себе давно забронировал «Арсенал», лондонский клуб до последнего тура претендовал на титул, в 38 туре «канониры» одержали победу над «Эвертоном» (2:1). Голами отметились Такэхиро Томиясу и Кай Хаверц. Таким образом «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на втором месте с активом в 89 баллов.

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    На третьем месте турнира расположился «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» выбыли из чемпионской гонки лишь на финише чемпионата. В заключительной игре английской Премьер-лиги футболисты Юргена Клоппа добились победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) и набрали итоговые 82 очка.

    В Лиге чемпионов впервые в истории сыграет «Астон Вилла», которая финишировала в турнирной таблице на четвёртом месте. Бирмингемцы в последний раз играли в главном клубном еврокубке в сезоне 1982-1983, когда он назывался Кубком чемпионов.

  • Лучшие в сезоне АПЛ 2023/24: MVP, лучший трансфер, лучший гол
  • Кто блеснул в завершающемся сезоне английской Премьер-лиги, а кто разочаровал?
  • 18/05/2024

    • В 38 матчах «Астон Вилла» 68 очков, в последней игре чемпионата команда позволила себе проиграть «Кристал Пэласу» (0:5).

    Лига Европы и Лига конференций

    «Тоттенхэм» сыграет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы, так как команда финишировала в чемпионате на пятом месте. За плечами футболистов лондонского клуба — 66 набранных очков.

    В 38-м туре «шпоры» переиграли «Шеффилд Юнайтед» (3:0). В разгромной победе лондонцев два мяча забил Деян Кулусевски, ещё один гол на счету Педро Порро.

    «Челси» — «Борнмут»
    globallookpress.com

    «Челси» набрал 63 очка и завершил сезон на шестом месте, которое дает право сыграть в Лиге конференций. Однако «аристократы» могут ещё попасть в Лигу Европы, если «Манчестер Сити» победит «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии: финал состоится 25 мая.

    Чемпионшип

    Элиту английского футбола покинут «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Данное трио финишировало на последних местах чемпионата.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Гарантировали себе выход в английскую Премьер-лигу «Лестер» и «Ипсвич», которые заняли первые два места в Чемпионшипе. Последнюю путёвку в АПЛ рызыграют «Лидс» и «Саутгемптон», финал состоится в воскресенье, 26 мая. Новый сезон в чемпионате Англии стартует 17 августа 2024 г.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кубань — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ханфман — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Орхус — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вольфсбергер — Аустрия Вена
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры