На троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре

И замыкает тройку претендентов на титул «Краснодар», совершивший камбэк в матче с «Сочи» и оставшийся в чемпионской гонке — 53 очка.
В 30-м туре «Зенит» на своем поле примет «Ростов», а «Краснодар» дома сыграет с «Динамо». Все встречи финального тура пройдут 25 мая, начало — в 16:30 мск.
Главный фаворит —
В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи, имеющие преимущество по личным встречам. Подопечные Марцела Лички выиграли оба матча с командой Сергея Семака, победив 3:2 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Москве.
При равенстве очков кубанский клуб будет выше «Динамо» по личным встречам, поскольку матч первого круга между командами в Москве завершился победой «быков» со счетом 3:1.
Кто бы ни стал чемпионом — титул будет историческим. «Динамо» примерит футбольную корону впервые с 1976 года.
Для «Зенита» титул будет шестым подряд — питерцы повторят достижение «Спартака», становившегося чемпионом с 1996 по 2001 годы.
А для «Краснодара» титул будет первым в истории клуба.