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    На троих. «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют титул в 30-м туре

    Окончательные расклады чемпионской гонки РПЛ

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    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туре
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    Золото РПЛ найдет своего владельца в 30-м туре
    Впервые за последние 8 лет судьба чемпионского титула в российской Премьер-лиге будет решаться в последнем туре. Более того, впервые с 2014 года на золото РПЛ перед заключительным туром претендуют сразу три команды — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».
    Перед заключительным туром чемпионата России в таблице лидирует «Динамо», набравшее 56 очков. На пятки бело-голубым наступает действующий чемпион «Зенита». После разгрома «Ахмата» в Грозном на счету у питерцев 54 очка.

    И замыкает тройку претендентов на титул «Краснодар», совершивший камбэк в матче с «Сочи» и оставшийся в чемпионской гонке — 53 очка.

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    • В 30-м туре «Зенит» на своем поле примет «Ростов», а «Краснодар» дома сыграет с «Динамо». Все встречи финального тура пройдут 25 мая, начало — в 16:30 мск.

    Главный фаворит — «Динамо», которому чтобы стать чемпионом достаточно не проиграть в Краснодаре. Судьба бело-голубых не зависит от результатов других матчей и находится исключительно в их руках.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зениту», чтобы в очередной раз стать чемпионом, нужно не только обыграть «Ростов», но и чтобы «Динамо» при этом проиграло «Краснодару».

    В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи, имеющие преимущество по личным встречам. Подопечные Марцела Лички выиграли оба матча с командой Сергея Семака, победив 3:2 в Санкт-Петербурге и 1:0 в Москве.

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    «Краснодару», чтобы стать чемпионом, нужно не только победить «Динамо», но и чтобы «Зенит» в параллельном матче не смог одолеть «Ростов».

    При равенстве очков кубанский клуб будет выше «Динамо» по личным встречам, поскольку матч первого круга между командами в Москве завершился победой «быков» со счетом 3:1.

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    • Кто бы ни стал чемпионом — титул будет историческим. «Динамо» примерит футбольную корону впервые с 1976 года.

    Для «Зенита» титул будет шестым подряд — питерцы повторят достижение «Спартака», становившегося чемпионом с 1996 по 2001 годы.

    А для «Краснодара» титул будет первым в истории клуба.

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