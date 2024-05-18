Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу

«Краснодар» одержал выездную победу над «Сочи» (3:2) в матче 29‑го тура РПЛ. В составе победителей мячи забили Никита Кривцов (5‑я минута), Эдуард Сперцян (85), реализовавший пенальти, и Дэвид Мозес (90+1). У сочинцев Сауль Гуарирапа оформил дубль (43, 73). «Краснодар», набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего московского «Динамо» на три очка. «Сочи» (23) идет последним, команда покинет премьер‑лигу по окончании сезона.

Первая встреча Морено и Мусаева

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает противостояние команд в первом круге и изучает изменения в стартовом составе.

«В первом круге “Краснодар” обыграл “Сочи” на своём поле со счётом 2:0 благодаря голам Кайо и Кордобы. Тот матч состоялся в рамках 2-го тура. Следовательно, в нём краснодарцами руководил Владимир Ивич, а сочинцами — Дмитрий Хохлов. Так что, в преддверии нынешнего противостояния команд из Краснодарского края не имело смысла вспоминать и делать какие-то параллели с их предыдущей очной встречей.

Игра на “Фиште” обещала быть яркой. Турнирная ситуация обязывала оба коллектива побеждать. Поэтому мы вполне могли получить отличное зрелище. В отчётном матче хозяева не могли рассчитывать на травмированных Гойло, Медведева и Крамарича. У гостей из-за дисквалификации отсутствовал Кайо, а Петров находился в лазарете.

Морено сделал 2 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Пари НН”. Вместо Силвейры и Кордовы с первых минут появились Литвинов и Сутормин. Мусаев, в свою очередь, также совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Спартака”. Кайо и Кади сменили Алонсо и Кастаньо. Отметим, что Кривцов расположился на правом фланге атаки».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что игра максимально раскроется, если будет ничейный счет. Думаю, что зрители, болельщики довольны. Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Перед матчем я говорил, что мы хорошо играли, но не получали результат. Сегодня, можно сказать, нам удача немного вернулась. В первом тайме после гола мы отдали инициативу и позволяли много создавать, но вторым таймом доволен. Играли более дисциплинированно. Мы меняем игру, и нам катастрофически не хватает времени. Самое главное, что на поле была команда. Перед игрой я сказал ребятам, что, возможно, те, кто выйдут на замену, решат, потому что игра откроется в конце, если будет ничья. Я очень доволен всеми, кто вышел на замену. Много эмоций, мы рады, но еще одна игра, еще один финал.

Быстрый гол Кривцова

Обозреватель «Советского Спорта» Георгий Горностаев отмечает, что агрессивное начало встречи принесло краснодарцам свои плоды.

«Для "Сочи" и "Краснодара" матч 29-го тура был одним из решающих. Обе команды не устраивала ничья: краснодарцы при таком раскладе теряли бы шансы на чемпионство, а сочинцы — на сохранение прописки в РПЛ.

С самого начала матча "быки" начали давить и на пятой минуте открыли счёт: Виктор Са пробил из-за пределов штрафной после отскока, но попал в Никиту Кривцова — россиянин обработал мяч и с линии вратарской с рикошетом пробил точно в сетку. Но после гола краснодарцы остановились, а дальше давили только футболисты "Сочи". Подопечные Мусаева же имели моменты только после ошибок хозяев в обороне.

На 15-й минуте команда Морено чуть не восстановила равенство на табло: Сутормин подал с фланга, а Юкич с линии вратарской не попал в створ. Хотя Сафонов провожал мяч лишь взглядом. Спустя 10 минут Матвей в полной мере вступил в игру и в падении отразил удар Сутормина из-за штрафной. Менее чем через минуту на острие атаки оказался Гуарирапа, но головой пробил рядом со штангой».

Роберт Морено Главный тренер «Сочи» Я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта. «Сочи» заслуживает гораздо большего. Люди, стадион, город заслуживают, чтобы вернуться в РПЛ в следующем сезоне. В следующем году мы будем в Первой лиге, это будет непросто. Но мы сделаем всё, чтобы вернуться в следующем году.

Сочинцы перехватили инициативу

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин не оставляет без внимания неготовность кубанского клуба играть на удержание преимущества.

«Быстрый гол — что может быть лучше. Дальше можно взять мяч под контроль, держать соперника на расстоянии от ворот. В конце концов именно вы претенденты на чемпионство, а не "Сочи". Но, к сожалению для "Краснодара", быстро стало понятно, что к такому формату команда не готова. Почти сразу отдали мяч, территорию и, по сути, с 15-й минуты отбивались.

Сначала Юкич должен был забивать, но его подвела точность. Потом — снова он, но уже классно спас Сафонов. Гуарирапа тоже имел отличный шанс, но его удар прошёл рядом со штангой. К середине первого тайма сочинцы наиграли на несколько мячей — привычная для них ситуация в весенней части. Ведь есть ещё реализация, с которой проблем куда больше, чем с созданием моментов.

В концовке первого тайма должно было сработать старое правило для тех, кто не забивает. Кордоба подловил Литвинова на ошибке и вылетел один на один: обежал Рудакова, но вместо того, чтобы спокойно катнуть в створ, бахнул в перекладину. И уже здесь старое правило сработало в обратную сторону. Яхья закинул в штрафную точно на голову Гуарирапе, а нападающий элегантно перекинул Сафонова. С таким результатом, который не устраивает никого, команды ушли на перерыв».

Матвей Сафонов Голкипер «Краснодара» Согласен, что «Краснодар» был в одном шаге от поражения, но мы сделали два шага к победе, и это самое главное. «Сочи» показал хороший футбол, моментами нам было тяжело что‑то противопоставить им. Они непривычно для нас начинали низом атаки и старались контролировать мяч, что немногие решаются делать в матчах против нас, и у них хорошо это получалось. В первые 15 минут у нас получалась своя игра, но затем у нас пошли какие‑то проблемы, «Сочи» организовал свою игру, и остаток первого тайма пошел под их давлением. В перерыве провели определенную работу, на второй тайм был запредельный настрой. Думаю, «Краснодар» перевернул игру во втором тайме и был лучше. Выпустили на поле Мозеса, нашего джокера, который полностью перевернул игру. Возможно, «Краснодар» показал свой не самый сильный футбол, но мы добились победы, а это для нас важно после последних трех матчей.

«Краснодар» спас Мозес

Корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса» Артем Белинин выделяет неожиданного героя в составе кубанской команды, который помог «Быкам» остаться в золотой конце.

«Неизвестно, какие меры предпринял тренер, но во втором тайме мы увидели совсем другой "Краснодар". Конечно, о доминировании речи не шло, но гости хотя бы начали обмениваться опасными моментами с хозяевами. Впрочем, удачливее оказалась все равно команда Морено. Забавно, что ситуация из первого тайма повторилась чуть ли не поминутно. На 72-й в пустые на забил Кордоба, а на 73-й отличился Гуарирапа...

Вероятно, это был бы худший матч в карьере Джона (поражение хоронило претензии на чемпионство), но на 82-й Сперцян реализовал пенальти и "спас" игру. В кавычках, потому что при 2:2 ситуация превратилась в никому не нужную — при ничьей сочинцы все равно вылетали, а "быки" теряли шансы на титул. Так что об осторожности моментально все забыли — терять было нечего.

И все же главный момент матча остался за "Краснодаром" — уже в добавленное время (а арбитр накинул щедро, семь минут) "быки", начав атаку от своей штрафной, завершили ее голом. В нужном месте оказался Мозес, и, проявив чудесную технику (забил с разворота!), тут же стал главным героем в команде Мусаева.

Оставшиеся шесть минут добавленного времени прошли нервно, но только для хозяев. "Краснодар" включил железный характер и не дал "барсам" почти ничего создать — тем оставалось только наблюдать собственную драму. Точку в истории поставил арбитр Шадыханов, свистком зафиксировав счет 3:2 в пользу "Краснодара"; и констатировав факт: "быки" остаются в гонке за золото, а "Сочи" покидает РПЛ. Чудесное получилось дерби, сюжетное — хотя, конечно, согласятся не все».

Ванья Дркушич Защитинк «Сочи» Не знаю, что сказать. Очень тяжёлый момент для меня, для команды, для клуба. С ребятами старались до конца, отдали всё, чтобы остаться в РПЛ. К сожалению, не получилось. Уже не первая игра в этом сезоне, где мы заслуживали чего‑то больше, чем поражение или ничья. Но так бывает, это футбол. Надо двигаться дальше. Какие первые мысли были в голове с финальным свистком? Очень много эмоций было. Очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас. Подумал о том, как мне жалко, что «Сочи» вылетает. Самый тяжёлый ли этот момент в моей карьере? Да.

Расклады перед финишем

Автор Sportbox.ru Денис Петров прощается с сочинцами и изучает расклады на золотой финиш сезона РПЛ.

«Иронично, что команду Мусаева в чемпионской гонке оставил футболист, который и при Ивиче играл крайне редко, а после смены тренера почти перестал появляться на поле: Мозес выходил только на последней минуте в матчах с "Факелом" и "Ахматом".

Поражение лишило команду Морено даже теоретических шансов на сохранение прописки в РПЛ, а вот для "Краснодара" теперь все решится в последнем туре. На данный момент на чемпионство по-прежнему претендуют три команды: "Динамо" (56 очков), "Краснодар" (53) и имеющий игру в запасе "Зенит" (51).

В воскресенье петербуржцы в гостях сыграют с "Ахматом", а в последнем туре примут "Ростов".

Главным же событием на финише станет встреча "Краснодара" и "Динамо". В случае победы южане сравняются по очкам с динамовцами и обойдут их в таблице за счет преимущества в личных встречах.

Для каждого из тройки претендентов условия для победы в чемпионате формулируются предельно просто:

— "Динамо" станет чемпионом, если не проиграет "Краснодару".

— "Краснодар" станет чемпионом, если обыграет "Динамо", а "Зенит" в матчах с "Ахматом" и "Ростовом" не наберет 6 очков.