Нас ждет золотой матч. «Краснодар» остался в чемпионской гонке, отправив «Сочи» в Первую лигу

Первая встреча Морено и Мусаева
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает противостояние команд в первом круге и изучает изменения в стартовом составе.
«В первом круге “Краснодар” обыграл “Сочи” на своём поле со счётом 2:0 благодаря голам Кайо и Кордобы. Тот матч состоялся в рамках 2-го тура. Следовательно, в нём краснодарцами руководил Владимир Ивич, а сочинцами — Дмитрий Хохлов. Так что, в преддверии нынешнего противостояния команд из Краснодарского края не имело смысла вспоминать и делать какие-то параллели с их предыдущей очной встречей.
Игра на “Фиште” обещала быть яркой. Турнирная ситуация обязывала оба коллектива побеждать. Поэтому мы вполне могли получить отличное зрелище. В отчётном матче хозяева не могли рассчитывать на травмированных Гойло, Медведева и Крамарича. У гостей из-за дисквалификации отсутствовал Кайо, а Петров находился в лазарете.
Морено сделал 2 изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Пари НН”. Вместо Силвейры и Кордовы с первых минут появились Литвинов и Сутормин. Мусаев, в свою очередь, также совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Спартака”. Кайо и Кади сменили Алонсо и Кастаньо. Отметим, что Кривцов расположился на правом фланге атаки».
Быстрый гол Кривцова
Обозреватель «Советского Спорта» Георгий Горностаев отмечает, что агрессивное начало встречи принесло краснодарцам свои плоды.
«Для "Сочи" и "Краснодара" матч 29-го тура был одним из решающих. Обе команды не устраивала ничья: краснодарцы при таком раскладе теряли бы шансы на чемпионство, а сочинцы — на сохранение прописки в РПЛ.
С самого начала матча "быки" начали давить и на пятой минуте открыли счёт: Виктор Са пробил из-за пределов штрафной после отскока, но попал в Никиту Кривцова — россиянин обработал мяч и с линии вратарской с рикошетом пробил точно в сетку. Но после гола краснодарцы остановились, а дальше давили только футболисты "Сочи". Подопечные Мусаева же имели моменты только после ошибок хозяев в обороне.
На 15-й минуте команда Морено чуть не восстановила равенство на табло: Сутормин подал с фланга, а Юкич с линии вратарской не попал в створ. Хотя Сафонов провожал мяч лишь взглядом. Спустя 10 минут Матвей в полной мере вступил в игру и в падении отразил удар Сутормина из-за штрафной. Менее чем через минуту на острие атаки оказался Гуарирапа, но головой пробил рядом со штангой».
Сочинцы перехватили инициативу
Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин не оставляет без внимания неготовность кубанского клуба играть на удержание преимущества.
«Быстрый гол — что может быть лучше. Дальше можно взять мяч под контроль, держать соперника на расстоянии от ворот. В конце концов именно вы претенденты на чемпионство, а не "Сочи". Но, к сожалению для "Краснодара", быстро стало понятно, что к такому формату команда не готова. Почти сразу отдали мяч, территорию и, по сути, с 15-й минуты отбивались.
Сначала Юкич должен был забивать, но его подвела точность. Потом — снова он, но уже классно спас Сафонов. Гуарирапа тоже имел отличный шанс, но его удар прошёл рядом со штангой. К середине первого тайма сочинцы наиграли на несколько мячей — привычная для них ситуация в весенней части. Ведь есть ещё реализация, с которой проблем куда больше, чем с созданием моментов.
В концовке первого тайма должно было сработать старое правило для тех, кто не забивает. Кордоба подловил Литвинова на ошибке и вылетел один на один: обежал Рудакова, но вместо того, чтобы спокойно катнуть в створ, бахнул в перекладину. И уже здесь старое правило сработало в обратную сторону. Яхья закинул в штрафную точно на голову Гуарирапе, а нападающий элегантно перекинул Сафонова. С таким результатом, который не устраивает никого, команды ушли на перерыв».
«Краснодар» спас Мозес
Корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса» Артем Белинин выделяет неожиданного героя в составе кубанской команды, который помог «Быкам» остаться в золотой конце.
«Неизвестно, какие меры предпринял тренер, но во втором тайме мы увидели совсем другой "Краснодар". Конечно, о доминировании речи не шло, но гости хотя бы начали обмениваться опасными моментами с хозяевами. Впрочем, удачливее оказалась все равно команда Морено. Забавно, что ситуация из первого тайма повторилась чуть ли не поминутно. На 72-й в пустые на забил Кордоба, а на 73-й отличился Гуарирапа...
Вероятно, это был бы худший матч в карьере Джона (поражение хоронило претензии на чемпионство), но на 82-й Сперцян реализовал пенальти и "спас" игру. В кавычках, потому что при 2:2 ситуация превратилась в никому не нужную — при ничьей сочинцы все равно вылетали, а "быки" теряли шансы на титул. Так что об осторожности моментально все забыли — терять было нечего.
И все же главный момент матча остался за "Краснодаром" — уже в добавленное время (а арбитр накинул щедро, семь минут) "быки", начав атаку от своей штрафной, завершили ее голом. В нужном месте оказался Мозес, и, проявив чудесную технику (забил с разворота!), тут же стал главным героем в команде Мусаева.
Оставшиеся шесть минут добавленного времени прошли нервно, но только для хозяев. "Краснодар" включил железный характер и не дал "барсам" почти ничего создать — тем оставалось только наблюдать собственную драму. Точку в истории поставил арбитр Шадыханов, свистком зафиксировав счет 3:2 в пользу "Краснодара"; и констатировав факт: "быки" остаются в гонке за золото, а "Сочи" покидает РПЛ. Чудесное получилось дерби, сюжетное — хотя, конечно, согласятся не все».
Расклады перед финишем
Автор Sportbox.ru Денис Петров прощается с сочинцами и изучает расклады на золотой финиш сезона РПЛ.
«Иронично, что команду Мусаева в чемпионской гонке оставил футболист, который и при Ивиче играл крайне редко, а после смены тренера почти перестал появляться на поле: Мозес выходил только на последней минуте в матчах с "Факелом" и "Ахматом".
Поражение лишило команду Морено даже теоретических шансов на сохранение прописки в РПЛ, а вот для "Краснодара" теперь все решится в последнем туре. На данный момент на чемпионство по-прежнему претендуют три команды: "Динамо" (56 очков), "Краснодар" (53) и имеющий игру в запасе "Зенит" (51).
В воскресенье петербуржцы в гостях сыграют с "Ахматом", а в последнем туре примут "Ростов".
Главным же событием на финише станет встреча "Краснодара" и "Динамо". В случае победы южане сравняются по очкам с динамовцами и обойдут их в таблице за счет преимущества в личных встречах.
Для каждого из тройки претендентов условия для победы в чемпионате формулируются предельно просто: