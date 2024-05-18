РПЛ. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Сочи» примет «Краснодар», «Зенит» отправится в гости к «Ахмату»

«Динамо» — «Крылья Советов» 4:1
Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.
Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».
Автором дубля в составе «Динамо» стал Фабиан Бальбуэна. Парагвайский защитник отличился на 29-й и 58-й минутах.
На 76-й минуте ворота самарской команды поразил Бителло, а на 93-й — Муми Нгамалё.
Единственный гол «Крыльев» в этой игре забил за пять минут до конца первого тайма Юрий Горшков.
«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ — 56 очков. Команда Марцела Лички опережает «Зенит» на пять очков. «Крылья» остались на восьмой строчке — 40 очков.
«Динамо» уже в эти выходные может стать чемпионом, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Ахматом», которая состоится 19 мая в Грозном.
В заключительном туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром».
«Локомотив» — «Факел» 2:0
В матче 29-го тура РПЛ московский «Локомотив» нанес поражение воронежскому «Факелу» со счетом 2:0.
Главным героем встречи стал 24-летний нападающий Тимур Сулейманов, забивший на 11-й и 53-й минутах.
После этого матча у «Локомотива» стало 50 очков, он пока четвертый. «Факел» (29) — 11-й.
«Сочи» — «Краснодар»
18 мая, суббота, 19:00 мск
«Урал» — «Оренбург»
19 мая, воскресенье, 12:00 мск
«Спартак» Москва — «Рубин»
19 мая, воскресенье, 14:15 мск
«Ростов» — «Балтика»
19 мая, воскресенье, 16:30 мск
«Ахмат» — «Зенит»
19 мая, воскресенье, 19:00 мск