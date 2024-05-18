РПЛ. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Сочи» примет «Краснодар», «Зенит» отправится в гости к «Ахмату»

Матчи 29-го тура чемпионата России пройдут с 18 по 20 мая.

«Динамо» — «Крылья Советов» 4:1

Московское «Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Матч в Москве завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

Автором дубля в составе «Динамо» стал Фабиан Бальбуэна. Парагвайский защитник отличился на 29-й и 58-й минутах.

На 76-й минуте ворота самарской команды поразил Бителло, а на 93-й — Муми Нгамалё.

Единственный гол «Крыльев» в этой игре забил за пять минут до конца первого тайма Юрий Горшков.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Крылья Советов 4:1 Голы: 1:0 Фабиан Бальбуэна (29'), 1:1 Юрий Горшков (40'), 2:1 Фабиан Бальбуэна (58'), 3:1 Битело (76'), 4:1 Муми Нгамал (90+3') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Муми Нгамал, Битело, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Амар Рахманович, Никита Салтыков, Владислав Шитов Предупреждения: Луис Чавес (11'), Николай Рассказов (17'), Амар Рахманович (45+2'), Роберто Фернандес (48'), Никита Салтыков (49')

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ — 56 очков. Команда Марцела Лички опережает «Зенит» на пять очков. «Крылья» остались на восьмой строчке — 40 очков.

«Динамо» уже в эти выходные может стать чемпионом, если «Зенит» потеряет очки в игре с «Ахматом», которая состоится 19 мая в Грозном.

В заключительном туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром».

«Локомотив» — «Факел» 2:0

В матче 29-го тура РПЛ московский «Локомотив» нанес поражение воронежскому «Факелу» со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал 24-летний нападающий Тимур Сулейманов, забивший на 11-й и 53-й минутах.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Факел 2:0 Голы: 1:0 Тимур Сулейманов (11'), 2:0 Тимур Сулейманов (53') Локомотив: Илья Лантратов, Илья Самошников, Ньямси Жерзино, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Тимур Сулейманов Факел: Александр Беленов, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев, Masternoy V.

После этого матча у «Локомотива» стало 50 очков, он пока четвертый. «Факел» (29) — 11-й.

«Сочи» — «Краснодар»

18 мая, суббота, 19:00 мск

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«Урал» — «Оренбург»

19 мая, воскресенье, 12:00 мск

«Спартак» Москва — «Рубин»

19 мая, воскресенье, 14:15 мск

«Ростов» — «Балтика»

19 мая, воскресенье, 16:30 мск

«Ахмат» — «Зенит»

19 мая, воскресенье, 19:00 мск

«Пари НН» — ЦСКА

20 мая, понедельник, 20:00 мск