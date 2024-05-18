В шаге от мечты. «Динамо» разобралось с «Крыльями» и приблизилось к чемпионству

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» в родных стенах разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:1. На дубль Фабиана Бальбуэны и голы Бителло и Муми Нгамалё гости ответили только точным ударом Юрия Горшкова.

Шанс на чемпионство

Автор «Советского спорта» Вениамин Остров, описывая предматчевые расклады, сделал акцент на том, что «Динамо» может уже в этом туре оформить чемпионский титул.

«Согласно Эльдару Рязанову, наш чемпионат в этом сезоне реализован в жанре детектива. Ведь его главный атрибут — это погоня! А её у нас — дай бог каждому.

29-й тур открывался матчем на "Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина", куда чартерным рейсом из Самары прилетели "Крылья Советов". У "Динамо", находящемся во главе чемпионской погони был великолепный шанс соорудить от преследователей отрыв, а там — если, конечно, повезёт — добиться и чего по серьёзней. Математические шансы решить всё в этом туре у команды Марцела Лички имелись. Но, опять-таки, для этого нужно было обыгрывать "Крылья".

Начало выдалось нервозным. Когда в середине тайма графика вывела процент владения мячом, оказалось, что гости вели себя гораздо хозяйственнее. 71:29 — в пользу Самары. Более того, к тому моменту команды уже успели схлопотать по жёлтой, причём динамовец Луис Чавес сорвал куда более перспективный момент.

Однако всё же первыми опасности у чужих ворот стали создавать лидеры чемпионата. Рассказов получил жёлтую за фол у угла штрафной, и Бителло прямым ударом не плохо так проверил Ломаева на профпригодность.

И вот тут понеслась! После удара Чавеса Ломаев перевёл мяч аккурат в перекладину. На добивании Тюкавин мог продлить свою феноменальную серию, но оказался неточен. Вскоре Нгамалё мог решать при выходе один на один, но спас Горшков, переведя мяч на угловой.

С него-то динамовцы и забили. Карраскаль навесил, а Бальбуэна пробил под перекладину. Такой будничный гол, которого фанаты "Динамо" ждали почти 46 лет. Таких пауз между золотыми медалями в наших чемпионатах ещё не было. Празднования были соответствующими, ведь при определённых раскладах, этот гол мог принести титул.

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Но "Крыльям Советов" не привыкать портить настроение командам чемпионской гонки. Свежа в памяти нулевая ничья с "Краснодаром". "Динамо" же не тот клуб, который будет играть по нулям. Ответный гол тоже родился из стандарта. Герой прошлого эпизода Бальбуэна в опасной близости от ворот завалил Рахмановича. К мячу подошёл Горшков, и с его загадкой Лещук не справился.

1:1, более того, до перерыва гости ещё дважды заставляли динамовских болельщиков хвататься за голову. Правда, Лещук больше не ошибался. И до 15-минутной паузы счёт остался прежним».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» До 80‑й минуты игра была равной. Матч получился тяжелым, не было свободы. Мы в таком моменте, когда важен результат, а не красивая игра. Вы все видели сами, матч прошел очень тяжело.

Генерал Бальбуэна

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отметил лидерские качества защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

«В дебюте динамовское волнение ощущалось буквально физическим. Волжане больше владели мячом и не давали сопернику разбежаться. Первый раз это получилось у Лаксальта, который в центре обокрал Гарре, но сам испортил атаку неточной передачей. А дебютным ударом стал штрафной Бителло, который сам и заработал стандарт, "посадив" на карточку Рассказова.

Ломаев с выстрелом бразильца справился, однако с этого момента игра начала меняться. "Динамо" добавило движения (пусть и незначительно), следствием чего стала принесшая успех серия стандартов. И если после штрафного Чавеса вратарю удалось перевести мяч в перекладину, то вслед за упущенным шансом Нгамале последовал оригинальный розыгрыш углового, который увенчался подачей Карраскаля на голову Бальбуэны 1:0.

Лидерство "Динамо" продолжилось недолго — ближе к перерыву парагвайский Генерал зацепил у линии штрафной Рахмановича и привез опаснейший штрафной. Горшков пробил красиво и хитро, но мяч влетел в тот угол, который принято называть вратарским.

Но Бальбуэна — как настоящий капитан — сам починил сломанное. Да как! Образцово попал в нижний угол с дальней дистанции в куда менее очевидной ситуации, чем у имевшего шанс во второй раз восстановить равновесие Шитова. Большие матчи — а для "Динамо" он был именно таким — рождают новых героев. Есть самый результативный игрок чемпионата Тюкавин. Есть Карраскаль и гений концовок Нгамале (он снова забил после 90-й минуты!), а приближает команду к триумфу первый в карьере голевой дубль 32-летнего центрального защитника.

Радость игроков «Динамо» ФК «Динамо»

Ну как после такого не снять лишнее напряжение с обороны? Так что гол Бителло после ошибки Ломаева при подаче углового можно рассматривать и как благодарность своему капитану».

Близость золотых медалей

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин в своем репортаже отметил, что теперь «Динамо» как никогда близко к чемпионству. При удачном стечении обстоятельств это может произойти уже завтра.

«Четыре очка. Именно столько требовалось "Динамо" перед матчем с "Крыльями" для гарантированного чемпионства. Казалось, самарцам уже ничего не нужно — в последних пяти матчах у них только одна победа над "Факелом". И они отдают очки тем, кому это особенно нужно: "Ахмату", "Оренбургу", "Балтике"…

Понятно, что особой мотивации уже нет: шансы на вылет отсутствуют, как и шансы на медали. Внимание разве что на систему премирования от РПЛ, ведь каждый клуб получит по итогам сезона определённую сумму в зависимости от занятого места. А ещё на топов у самарцев особенный настрой: весной они сыграли вничью с "Зенитом" и "Краснодаром", а в первом круге разделили очки с "Динамо". Простой победы динамовцам точно никто не гарантировал.

По составам к обоим тренерам не было вопросов. И Личка и Осинькин выпустили всех основных. Даже схемы у них были идентичными. Первые минуты же вышли не самыми бодрыми. При этом больше мячом владели именно самарцы. Трудно связать это с чем-то конкретным. Возможно, с волнением москвичей. Впервые после введения Fan ID "ВТБ Арена" заполнилась почти на 100%. Все ждали победы. И чемпионства, которого не было очень давно.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Теперь "Динамо" хватит и ничейного результата в 30-м туре с "Краснодаром". Это при условии, что "Краснодар" и "Зенит" не потеряют очки в своих матчах. Если это случится, то москвичи станут чемпионами уже завтра».

Игорь Осинькин главный тренер «Крыльев Советов» Мы понимали важность игры, целенаправленно готовились, нам тоже нужны очки. По тому, как проходили две трети матча, мы показали хороший футбол. Конечно, не хватало остроты, мы понимаем это. Но сам матч и то, как мы играли, подстраивались и пытались сделать игру неудобной для «Динамо» — нормально. Все три(голевые ситуации — стандарты. Нам не хватило индивидуальных физических сил, чтобы противостоять сопернику. Мы хотели выиграть, до счета 1:3 мы делали все, чтобы вернуться в игру. Но сегодня легко влетали голы, все притягивалось в воротах. После сочинских и калининградских голов есть какой‑то фарт у «Динамо». Возможно, чемпионский.

Осторожный футбол «Динамо»

Издание «Плеймейкер» в своем материале отметило, что футбол «Динамо» в этой игре был крайне осторожным и команда не бежала сломя голову вперед.

«Никакого штурма ворот соперника и чемпионской игры от хозяев в первом тайме не дождались. Они предпочитали играть осторожно, порой даже вторым номером, как было в 28-м туре в Калининграде. С игры динамовцы не создавали опасных моментов, они возникали исключительно со стандартов.

Дважды москвичи били опасные штрафные. Первый из них на 18-й минуте заработал Бителло, которого Рассказов уронил прямо перед штрафной. Удар в правый от Ломаева угол самарский вратарь отразил в эффектном прыжке. Но еще более красивое спасение голкипер совершил на 24-й минуте, когда штрафной исполнил уже Чавес.

Мексиканец очень здорово перекинул стенку и направил мяч в верхний угол, но Ломаев в прыжке дотянулся, мяч угодил в перекладину, отскочил к Тюкавину, однако Константин не попал в ворота с лета.

Следующий перспективный момент был у Нгамале, который выходил на ворота в борьбе с Горшковым. Самарец успел помешать пробить мимо Ломаева, отправив мяч на угловой. После розыгрыша этого стандарта и состоялся первый гол в матче. Карраскаль разыграл угловой с Тюкавиным и навесил вдоль границы вратарской, Бальбуэна выпрыгнул и в борьбе головой вколотил мяч под перекладину.

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По игре "Крылья" мало в чем уступали сопернику и, как только пропустили, усилили свою активность в атаке. Результат пришел быстро, и также команде Игоря Осинькина помог стандарт. Бальбуэна врезал Рахмановичу по ногам, а Горшков закрутил со штрафного мяч в правую от себя девятку.

Лещук, как показалось, совсем не ожидал удара в этот угол, встал посреди ворот и не смог среагировать. Удивление вызывало и построение стенки. В наше время в такой ситуации за ней кладут на газон игрока, чтобы те, кто в стенке, могли подпрыгнуть и сократить угол обстрела. Ничего этого динамовцы не сделали, потому и прошел удар Горшкова.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

До конца тайма гости могли выйти вперед, если бы Констанца пробил головой точнее после навеса Гарре. Аргентинец второй матч выходит в старте после восстановления, но пока далек от своих лучших кондиций. В первом тайме он выпадал.

Не отказался Личка от осторожного футбола и после перерыва, не сделав замен. "Динамо" стало играть повыше, но не настолько, чтобы говорить об изменении тактики. Тем не менее свой шанс москвичи снова поймали. Героем матча стал капитан хозяев Бальбуэна, оформивший дубль ударом из-за пределов штрафной. Парагваец мощно пробил низом, завершил вторую волну атаки после подачи углового.

Стандарты в этом матче стали главным оружием бело-голубых. Ломаев, игравший до поры безошибочно, все-таки совершил свой результативных промах. Голкипер самарцев не дотянулся до мяча, выйдя на подачу с угла поля, снаряд опустился на газон прямо на ногу Бителло, который в касание переправил его низом в ближний угол.

Игра была сделана, скамейка у москвиче на порядок длиннее и качественнее самарской, а потому "Крыльям" на усиление игры в концовке трудно было рассчитывать. В двух предыдущих встречах динамовцы забивали в компенсированное время, в чем преуспевал Нгамале. Муми не стал прерывать традицию и на этот раз! На второй добавленной минуте камерунец первым оказался на добивании после того, как Ломаев отразил удар Грулева».

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Антон Зак выделил три главных факта по итогам данного противостояния.

«1. Дубль в составе "Динамо" оформил Фабиан Бальбуэна. На 29-й минуте он забил после подачи с углового, а на 57-й минуте поразил ворота соперника дальним ударом. 32-летний парагваец впервые отличился за 25 матчей этого сезона РПЛ.

Радость игроков «Динамо» ФК «Динамо»

2. На 39-й минуте Бальбуэна нарушил правила около штрафной площади "Динамо". Штрафной удар реализовал Юрий Горшков. Защитник "Крыльев Советов" стал первым игроком в этом сезоне РПЛ, кто забил два гола со штрафных. Также он стал первым защитником после Ярослава Ракицкого (2018/19), кто за сезон забил со штрафных больше одного мяча.

3. "Динамо" набрало 56 очков и сохранило лидерство в РПЛ. Команда может стать чемпионом уже в этом туре, если "Зенит" и "Краснодар" потеряют очки в гостевых матчах с "Ахматом" и "Сочи" соответственно. Если этого не случится, то "бело-голубым" достаточно сыграть вничью с "Краснодаром" в заключительном туре РПЛ».

Лучший игрок матча — Фабиан Бальбуэна

Автор «Футбол на куличках» Глеб Калинин обозначил главного героя матча. Им прогнозируемо стал Фабиан Бальбуэна.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

«Ни одного гола до отчётного матча не провёл Бальбуэна в чемпионате, а в такой нужный момент разразился дублем. В первом тайме Фабиан сыграл на опережении во вратарской, а после перерыва пальнул с линии штрафной в левый нижний угол. Кроме того, Бальбуэна оказался одним из лучших в матче по перехватам».