«Зенит» прополз в Суперфинал. Промах Заболотного оставил ЦСКА без трофеев

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии пенальти ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи в Санкт‑Петербурге завершилось со счетом 0:0. Первый матч в Москве закончился со счетом 1:1. Финалист Кубка России определился по итогам серии пенальти, сильнее в которой оказались «сине‑бело‑голубые» — 5:4. Единственный промах в послематчевой серии на счету Антона Заболотного. В Суперфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с калининградской «Балтикой».

Очередная встреча ЦСКА и «Зенита»

Обозреватель «Советского Спорта» Александр Шульгин отмечает, что две команды за первую половину мая встречались уже третий раз.

«Накануне "Балтика" во главе с Сергеем Игнашевичем лишила всех российских болельщиков десерта в конце сезона в виде афиши "Спартак" — "Зенит" или "Спартак" — ЦСКА, выбив красно-белых из турнира. Зато вписала заглавными буквами в историю Кубка России имя Евгения Латышонка. Не золотыми, конечно, золотыми совсем другие имена пишутся, но заглавными — точно. А вот кто будет её соперником за право "спасти сезон", должны были выяснить в Санкт-Петербурге команды Сергея Семака и Владимира Федотова.

И правда, так уж получилось, что в Суперфинале, вероятнее всего, встретятся те, кому трофей необходим, как воздух, в качестве индульгенции за проваленный чемпионат. Правда, Калининград ещё может уцелеть, а Питер — стать чемпионом, но их судьбы теперь в чужих ногах. А вот у армейцев вариантов не осталось.

В первом матче финала Пути РПЛ, который проходил в российской столице, петербуржцы смогли спастись на последних минутах и увезти ничью. Никаких правил чужого гола здесь нет, поэтому преимущество этот мяч дал гостям скорее психологическое. ЦСКА вправе сетовать на упущенную победу, зато "Зенит" заметно приободрился.

Однако длилось такое недолго, ведь в 28-м туре команды снова встретились, причём, в северной столице. И судьба расплатилась с москвичами сполна: "Зенит" висел на воротах соперника, но Владислав Тороп доказал, что Игорь Акинфеев может быть спокоен за последний рубеж, даже если он сам отсутствует. А гости, кстати, своим шансом воспользовались и увезли домой полноценные 3 очка. Которых "Зениту" может и не хватить для чемпионства».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьезная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав. Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого поединка в свою пользу

Обильная ротация Семака

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов обращает внимание на серьезные изменения в составе «Зенита», которые сделал главный тренер команды.

«Интересно, что каждый раз расстановка сил перед матчем не менялась: "Зенит" все время оставался фаворитом, но ЦСКА за эту пару игр ни разу не уступил. Разумеется, красно-синие и сейчас намеревались победить, тем более что на кону стояла защита титула.

Сине-бело-голубые тоже были нацелены на Кубок. Они весь сезон твердят, что хотят оформить золотой дубль, но последние события поставили под реальную угрозу их гегемонию в чемпионате, поэтому успех в младшем турнире стал еще важнее. Казалось, Сергей Семак выставит основу на ключевой матч.

Но главный тренер "Зенита" поразил: в стартовом составе вышли Изидор, Ерохин, Алип, Родригао, Адамов, Ахметов и Васильев. Мало того, Семак еще и сделал неочевидный тактический ход: Артур и Педро заняли места латералей в схеме 3-5-2, причем инвертированных! Правша Педро занял место на левом фланге, а левоногий Артур — на противоположном.

Семак еще и подчеркнул на предматчевом интервью, что для клуба приоритетом остается чемпионат. А вот Владимир Федотов своими действиями продемонстрировал, что для него важны оба турнира: стартовый состав ничем не отличался от субботнего. Снова Акинфеев остался в запасе, а Тороп — появился в воротах».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Любая победа приятна. Тем более победа, которая позволила выйти в финал. Мы старались, больше атаковали, хорошо играли. Может, не было явных голевых моментов, но ребята старались. Абсолютно заслуженно победили. Сумели добиться результата и, надеюсь, что хорошо подготовились к следующему матчу. Перед серией пенальти спросил у ребят о самочувствии. Алип сам выразил желание (пробить пенальти). Адамов молодец, выручил. В этой игре мы провели большую ротацию, в матче с «Ахматом» в РПЛ будет много изменений.

Травмы Торопа и Артура

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин сетует, что первый тайм прошел практически без моментов, зато запомнился жуткой травмой голкипера ЦСКА, получившего перелом лицевых костей.

«Игра началась предсказуемо. Как и предыдущие две. Никто не летел вперёд, никто не стремился забрать инициативу — да и как будто выигрывать в принципе. Да, "Зенит" по традиции больше владел мячом, но микромоменты появлялись разве что после стандартных положений. Педро и Артур на флангах не делали разницы.

К 25-й минуте владение "Зенита" приблизилось к 70%. И примерно в это же время первый классный момент создал ЦСКА. После ошибки Артура они вылетели в атаку, Обляков выдал пас на Заболотного, но тот из выгодной позиции просто не попал в створ. Хотя их угол был близок.

На 32-й минуте — уже в штрафной "Зенита": подача, Алип поборолся до конца, но вместо мяча нашёл голову Торопа. Чудовищное столкновение. На поле сразу выбежали врачи, но если с игроком "Зенита" обошлось, то вратарь ЦСКА после первой помощи просто не мог стоять на ногах. Вместо него вышел не Акинфеев, а юный Шайхутдинов — для него это был первый матч на взрослом уровне.

Казалось, "Зенит" получает преимущество. Но им надо было ещё воспользоваться. Однако трудно пользоваться чем-то, когда игра команды стерильна. А в концовке ещё сломался Артур».

Артур Нападающий «Зенита» Почувствовал мышечные проблемы, не смог продолжить. Обсудили с врачами, завтра будет более глубокое обследование, чтобы понять сколько займет восстановления. Почему такая тяжелая игра по моментам? Соперник умеет обороняться, играли в пятерку защитников. Мы понимали, что будут сложности, будет непросто. Мы не пропустили гол, оставили вопросы в неприкосновенности. Ну и вышли в финал. Был настоящий глоток свежего воздуха. Заразительная радость, давно не было приятных эмоций. Давно их нет было, а сегодня это произошло дома, и мы порадовали наших болельщиков. Будем сохранять этот заряд гораздо дольше.

Повреждения вместо моментов

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев удивлен большим количеством медицинских пауз из-за мелких повреждений, которые были сделаны по ходу матча.

«О напряжении в матче в первую очередь говорили как раз повреждения — кроме Торопа замены из-за проблем с мышцами пришлось просить Артуру, Мойзесу и Гайичу (сербу не пролететь бы мимо Евро). Все эти забеги докторов и латание футболистов отодвинули саму игру на второй план. Если Семак рассчитывал ротацией добавить огня, то это не особенно удалось — больше движения и страсти мы не видели. Типичные тактические шахматы.

Тренер сине-бело-голубых бросал в бой лидеров — Дугласа Сантоса, Эраковича, Клаудиньо, Кассьерру. Федотов — дебютантов, вслед за Шайхутдиновым вышел 20-летний иранец Риванди. Преимущество "Зенита" стало тотальным, армейцев, проводящих сезон одним составом, силы совсем покинули, но моменты-то у хозяев почти не возникали. У питерцев весной не получается взрываться, а к монотонному давлению соперники адаптируются.

Сводило ноги у Заболотного и Роши, головами столкнулись Заболотный с Эраковичем... Остановки, паузы, врачи... Финал Пути РПЛ вышел каким-то бессильно-санитарным. Итоговые удары в створ: 2-0. Такой "зубодробительный" футбол способна рассудить только серия пенальти».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Почему мяч не шел в ворота? Не только сегодня, а в последнее время. Рядышком летает, но линию не пересекает. Какое‑то невезение. Не знаю, какой был процент владения, но так уже две игры подряд. Идет полоса невезения. Мы работаем над реализацией. В последней трети поля не хватает конкретики. ЦСКА пытался нас поймать сегодня. У нас сейчас одни мысли — закатить один голик. Видно желание. Кто‑то пишет, что мы ходим, но все отдаются. Сильный звоночек у нас — последние результаты.

Роковой промах Заболотного

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов считает, что питерский клуб был острее после перерыва, хоть и не сумел открыть счет.

«На второй тайм Сергей Семак произвел две замены: Страхинья Эракович и Дуглас Сантос появились на поле вместо Артура и Дмитрия Васильева. И почти сразу же хозяева забили. Однако, гол не был засчитан: Ильзат Ахметов набежал в штрафную и пробил головой, мяч попал в штангу и отскочил во вратарскую, а Вильсон Изидор добил уже из офсайда.

Сразу после перерыва рисунок игры особо не изменился: "Зенит" продолжал владеть, но имел проблемы с завершением. На протяжении долгого времени второго тайма мы не видели ударов ни по одним, ни по другим воротам.

В конце второго тайма "Зенит" был очень близок к голу, раз за разом опасно доставляя мяч в штрафную с флангов, но счет так и не изменился — судьба путевки в Суперфинал решилась в серии пенальти. Хотя перед финальным свистком ЦСКА едва не забил.

С первыми четырьмя ударами на двоих обе команды справились, а потом ЦСКА промахнулся — Заболотный несильно пробил в нижний угол, Адамов угадал направление и забрал мяч. При счете 4:4 "Зенит" имел преимущество по удару, который мог решить исход встречи. К мячу подошел Клаудиньо и аккуратно отправил мяч в нижний угол ворот. Этот гол отправил "Зенит" в Суперфинал Кубка России».

Ильзат Ахметов Полузащитник «Зенита» Мы владели инициативой, у нас были моменты. Я не сумел реализовать свой момент, чуть‑чуть не повезло. Играли на половине поля ЦСКА, не дали практически ничего создать сопернику. Считаю, что полностью переиграли армейцев. Это заслуженная победа. Приятно выиграть и выйти в финал турнира. Задача — побеждать. К сожалению, в РПЛ не все от нас зависит, будем ждать осечки (соперников).

Лучше бы ЦСКА и «Зенит» пробили пенальти до матча

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский разочарован исходом ответного финального матча и игрой армейской команды.

«Постоянные стыки, фолы, минимум запоминающихся комбинаций. Футболом назвать это действо язык не поворачивается. Честное слово, лучше бы ЦСКА и "Зенит" пробили пенальти до матча. Сразу определили суперфиналиста и разошлись. Тогда бы Владислав Тороп не получил эту травму. После страшного столкновения в первом тайме для меня и, уверен, для очень и очень многих происходившее на поле ушло на второй план. Здоровья молодому армейскому вратарю!

На замену неожиданно вышел еще более молодой Владимир Шайхутдинов. В прошлый раз он играл за ЦСКА зимой в контрольном матче с "Родиной" на поле турецкого отеля. В официальных поединках за основной состав до этого вечера не играл никогда. Ни одного плохого слова в адрес юного голкипера, который в серии пенальти ни разу не угадал угол. Он выходил в такую игру в пожарном порядке. За несколько минут до этого Шайхутдинов, улыбаясь, давал интервью по ходу трансляции и не представлял, что его ожидает в ближайшее время…

Да, в игровое время ЦСКА не проиграл "Зениту" уже шестой матч подряд. Но все это не важно, поскольку и встреча за Суперкубок, и сегодняшняя дуэль завершились не в пользу армейцев. Если ЦСКА в матче за Суперкубок играл хорошо и больше заслуживал успеха, то сегодня в созидании почти ничего не получилось. Поход за Кубком завершен, в чемпионате задачи не решены. Вот такой сезон. Занавес».

Александр Ерохин Полузащитник «Зенита» Непростая игра, ЦСКА достаточно низко играл и старался играть на контратаках. У них не так много моментов сегодня было, да и у обоих ворот не было суперопасных моментов. Спасибо Денису Адамову, который в серии нас выручил и дал возможность всем ребятам забить и победить сегодня.

Федотов зря не выпустил Акинфеева

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что обе команды играли очень слабо, но петербуржцам больше повезло в серии пенальти.

«ЦСКА снова держал удар, а петербуржцы опять медленно атаковали. Вспомним, что "армейцы" в Кубке России в группе проигрывали "Факелу", осенней версии "Балтики" по зубастости среди середняков. Но затем ЦСКА занял первое место в группе, обыграли "Ростов" и "Балтику", будущих соперников в нижней части сетки. И добрались до "Зенита". Могли встретиться с "Динамо", но команда Лички не сумела пройти Семака после победы в первом матче. Петербуржцы огорчили и "Динамо", и "Спартак".

Но спустя несколько месяцев команда в другом состоянии. Хотя Семак тасует состав, стараясь найти мотивацию в глазах игроков, функционально и морально команда объективно в плохом состоянии. Они ждут, что мяч залезет в ворота на последних минутах. Нет скорости, темпа, легкости и вариативности. ЦСКА тоже далек от стандартов чемпионского качества, но они ведь не выигрывали РПЛ пять лет подряд. Так что ставка на ничью для москвичей не постыдная, а логичный выбор москвичей.

Зато можно спорить, правильно ли поступил тренер Федотов, что не выпустил на поле Акинфеева? Речь об одном из лучших голкиперов 21 века по работе в сериях пенальти. Чем-то напоминает упрямое решение Ивича не выпускать на финал против ЦСКА год назад основного вратаря "Краснодара" Сафонова. После ничьей 0:0 в Санкт-Петербурге били пенальти. Молодой Шайхутдинов постоянно гадал и прогадал, а вот Адамову повезло. Заболотный катнул мяч настолько легко, что его смог бы поймать даже любитель.

Слабая игра ЦСКА в атаке — ещё одна причина, почему произошла серия пенальти. "Зенит" играл монотонно, но "армейцы" не сумели подловить соперника на контратаках. Федотова, который год назад взял Кубок и был вторым в РПЛ, в этом сезоне подводит несмелость. Не стоило доверять Заболотному решающий пятый удар. Нужно было подумать, кого снимать с игры по ходу матча. Также всегда награждается благородный риск. В итоге четыре московских клуба вылетели, а в финале аутсайдер РПЛ».