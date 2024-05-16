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    «Зенит» прополз в Суперфинал. Промах Заболотного оставил ЦСКА без трофеев

    Реакция спортивных СМИ на ответный финальный матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом»

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    «Зенит» — ЦСКА
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    «Зенит» — ЦСКА
    «Зенит» одержал победу над ЦСКА в серии пенальти ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи в Санкт‑Петербурге завершилось со счетом 0:0. Первый матч в Москве закончился со счетом 1:1. Финалист Кубка России определился по итогам серии пенальти, сильнее в которой оказались «сине‑бело‑голубые» — 5:4. Единственный промах в послематчевой серии на счету Антона Заболотного. В Суперфинале Кубка России команда Сергея Семака встретится с калининградской «Балтикой».

    Очередная встреча ЦСКА и «Зенита»

    Обозреватель «Советского Спорта» Александр Шульгин отмечает, что две команды за первую половину мая встречались уже третий раз.

    «Накануне "Балтика" во главе с Сергеем Игнашевичем лишила всех российских болельщиков десерта в конце сезона в виде афиши "Спартак" — "Зенит" или "Спартак" — ЦСКА, выбив красно-белых из турнира. Зато вписала заглавными буквами в историю Кубка России имя Евгения Латышонка. Не золотыми, конечно, золотыми совсем другие имена пишутся, но заглавными — точно. А вот кто будет её соперником за право "спасти сезон", должны были выяснить в Санкт-Петербурге команды Сергея Семака и Владимира Федотова.

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    • И правда, так уж получилось, что в Суперфинале, вероятнее всего, встретятся те, кому трофей необходим, как воздух, в качестве индульгенции за проваленный чемпионат. Правда, Калининград ещё может уцелеть, а Питер — стать чемпионом, но их судьбы теперь в чужих ногах. А вот у армейцев вариантов не осталось.

    В первом матче финала Пути РПЛ, который проходил в российской столице, петербуржцы смогли спастись на последних минутах и увезти ничью. Никаких правил чужого гола здесь нет, поэтому преимущество этот мяч дал гостям скорее психологическое. ЦСКА вправе сетовать на упущенную победу, зато "Зенит" заметно приободрился.

    «Зенит» — ЦСКА

    Однако длилось такое недолго, ведь в 28-м туре команды снова встретились, причём, в северной столице. И судьба расплатилась с москвичами сполна: "Зенит" висел на воротах соперника, но Владислав Тороп доказал, что Игорь Акинфеев может быть спокоен за последний рубеж, даже если он сам отсутствует. А гости, кстати, своим шансом воспользовались и увезли домой полноценные 3 очка. Которых "Зениту" может и не хватить для чемпионства».

  • Владимир Федотов
  • Главный тренер ЦСКА
  • Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьезная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав. Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого поединка в свою пользу

    • Обильная ротация Семака

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов обращает внимание на серьезные изменения в составе «Зенита», которые сделал главный тренер команды.

    «Интересно, что каждый раз расстановка сил перед матчем не менялась: "Зенит" все время оставался фаворитом, но ЦСКА за эту пару игр ни разу не уступил. Разумеется, красно-синие и сейчас намеревались победить, тем более что на кону стояла защита титула.

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  • 03/05/2024

    • Сине-бело-голубые тоже были нацелены на Кубок. Они весь сезон твердят, что хотят оформить золотой дубль, но последние события поставили под реальную угрозу их гегемонию в чемпионате, поэтому успех в младшем турнире стал еще важнее. Казалось, Сергей Семак выставит основу на ключевой матч.

    Но главный тренер "Зенита" поразил: в стартовом составе вышли Изидор, Ерохин, Алип, Родригао, Адамов, Ахметов и Васильев. Мало того, Семак еще и сделал неочевидный тактический ход: Артур и Педро заняли места латералей в схеме 3-5-2, причем инвертированных! Правша Педро занял место на левом фланге, а левоногий Артур — на противоположном.

    «Зенит» — ЦСКА

    Семак еще и подчеркнул на предматчевом интервью, что для клуба приоритетом остается чемпионат. А вот Владимир Федотов своими действиями продемонстрировал, что для него важны оба турнира: стартовый состав ничем не отличался от субботнего. Снова Акинфеев остался в запасе, а Тороп — появился в воротах».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Любая победа приятна. Тем более победа, которая позволила выйти в финал. Мы старались, больше атаковали, хорошо играли. Может, не было явных голевых моментов, но ребята старались. Абсолютно заслуженно победили. Сумели добиться результата и, надеюсь, что хорошо подготовились к следующему матчу. Перед серией пенальти спросил у ребят о самочувствии. Алип сам выразил желание (пробить пенальти). Адамов молодец, выручил. В этой игре мы провели большую ротацию, в матче с «Ахматом» в РПЛ будет много изменений.

    • Травмы Торопа и Артура

    Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин сетует, что первый тайм прошел практически без моментов, зато запомнился жуткой травмой голкипера ЦСКА, получившего перелом лицевых костей.

    «Игра началась предсказуемо. Как и предыдущие две. Никто не летел вперёд, никто не стремился забрать инициативу — да и как будто выигрывать в принципе. Да, "Зенит" по традиции больше владел мячом, но микромоменты появлялись разве что после стандартных положений. Педро и Артур на флангах не делали разницы.

    К 25-й минуте владение "Зенита" приблизилось к 70%. И примерно в это же время первый классный момент создал ЦСКА. После ошибки Артура они вылетели в атаку, Обляков выдал пас на Заболотного, но тот из выгодной позиции просто не попал в створ. Хотя их угол был близок.

    «Зенит» — ЦСКА

    На 32-й минуте — уже в штрафной "Зенита": подача, Алип поборолся до конца, но вместо мяча нашёл голову Торопа. Чудовищное столкновение. На поле сразу выбежали врачи, но если с игроком "Зенита" обошлось, то вратарь ЦСКА после первой помощи просто не мог стоять на ногах. Вместо него вышел не Акинфеев, а юный Шайхутдинов — для него это был первый матч на взрослом уровне.

    Казалось, "Зенит" получает преимущество. Но им надо было ещё воспользоваться. Однако трудно пользоваться чем-то, когда игра команды стерильна. А в концовке ещё сломался Артур».

  • Артур
  • Нападающий «Зенита»
  • Почувствовал мышечные проблемы, не смог продолжить. Обсудили с врачами, завтра будет более глубокое обследование, чтобы понять сколько займет восстановления. Почему такая тяжелая игра по моментам? Соперник умеет обороняться, играли в пятерку защитников. Мы понимали, что будут сложности, будет непросто. Мы не пропустили гол, оставили вопросы в неприкосновенности. Ну и вышли в финал. Был настоящий глоток свежего воздуха. Заразительная радость, давно не было приятных эмоций. Давно их нет было, а сегодня это произошло дома, и мы порадовали наших болельщиков. Будем сохранять этот заряд гораздо дольше.

    • Повреждения вместо моментов

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев удивлен большим количеством медицинских пауз из-за мелких повреждений, которые были сделаны по ходу матча.

    «О напряжении в матче в первую очередь говорили как раз повреждения — кроме Торопа замены из-за проблем с мышцами пришлось просить Артуру, Мойзесу и Гайичу (сербу не пролететь бы мимо Евро). Все эти забеги докторов и латание футболистов отодвинули саму игру на второй план. Если Семак рассчитывал ротацией добавить огня, то это не особенно удалось — больше движения и страсти мы не видели. Типичные тактические шахматы.

    «Зенит» — ЦСКА

    Тренер сине-бело-голубых бросал в бой лидеров — Дугласа Сантоса, Эраковича, Клаудиньо, Кассьерру. Федотов — дебютантов, вслед за Шайхутдиновым вышел 20-летний иранец Риванди. Преимущество "Зенита" стало тотальным, армейцев, проводящих сезон одним составом, силы совсем покинули, но моменты-то у хозяев почти не возникали. У питерцев весной не получается взрываться, а к монотонному давлению соперники адаптируются.

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  • 18/04/2024

    • Сводило ноги у Заболотного и Роши, головами столкнулись Заболотный с Эраковичем... Остановки, паузы, врачи... Финал Пути РПЛ вышел каким-то бессильно-санитарным. Итоговые удары в створ: 2-0. Такой "зубодробительный" футбол способна рассудить только серия пенальти».

  • Андрей Мостовой
  • Полузащитник «Зенита»
  • Почему мяч не шел в ворота? Не только сегодня, а в последнее время. Рядышком летает, но линию не пересекает. Какое‑то невезение. Не знаю, какой был процент владения, но так уже две игры подряд. Идет полоса невезения. Мы работаем над реализацией. В последней трети поля не хватает конкретики. ЦСКА пытался нас поймать сегодня. У нас сейчас одни мысли — закатить один голик. Видно желание. Кто‑то пишет, что мы ходим, но все отдаются. Сильный звоночек у нас — последние результаты.

    • Роковой промах Заболотного

    Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов считает, что питерский клуб был острее после перерыва, хоть и не сумел открыть счет.

    «На второй тайм Сергей Семак произвел две замены: Страхинья Эракович и Дуглас Сантос появились на поле вместо Артура и Дмитрия Васильева. И почти сразу же хозяева забили. Однако, гол не был засчитан: Ильзат Ахметов набежал в штрафную и пробил головой, мяч попал в штангу и отскочил во вратарскую, а Вильсон Изидор добил уже из офсайда.

    Сразу после перерыва рисунок игры особо не изменился: "Зенит" продолжал владеть, но имел проблемы с завершением. На протяжении долгого времени второго тайма мы не видели ударов ни по одним, ни по другим воротам.

    «Зенит» — ЦСКА

    В конце второго тайма "Зенит" был очень близок к голу, раз за разом опасно доставляя мяч в штрафную с флангов, но счет так и не изменился — судьба путевки в Суперфинал решилась в серии пенальти. Хотя перед финальным свистком ЦСКА едва не забил.

    С первыми четырьмя ударами на двоих обе команды справились, а потом ЦСКА промахнулся — Заболотный несильно пробил в нижний угол, Адамов угадал направление и забрал мяч. При счете 4:4 "Зенит" имел преимущество по удару, который мог решить исход встречи. К мячу подошел Клаудиньо и аккуратно отправил мяч в нижний угол ворот. Этот гол отправил "Зенит" в Суперфинал Кубка России».

  • Ильзат Ахметов
  • Полузащитник «Зенита»
  • Мы владели инициативой, у нас были моменты. Я не сумел реализовать свой момент, чуть‑чуть не повезло. Играли на половине поля ЦСКА, не дали практически ничего создать сопернику. Считаю, что полностью переиграли армейцев. Это заслуженная победа. Приятно выиграть и выйти в финал турнира. Задача — побеждать. К сожалению, в РПЛ не все от нас зависит, будем ждать осечки (соперников).

    • Лучше бы ЦСКА и «Зенит» пробили пенальти до матча

    Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский разочарован исходом ответного финального матча и игрой армейской команды.

    «Постоянные стыки, фолы, минимум запоминающихся комбинаций. Футболом назвать это действо язык не поворачивается. Честное слово, лучше бы ЦСКА и "Зенит" пробили пенальти до матча. Сразу определили суперфиналиста и разошлись. Тогда бы Владислав Тороп не получил эту травму. После страшного столкновения в первом тайме для меня и, уверен, для очень и очень многих происходившее на поле ушло на второй план. Здоровья молодому армейскому вратарю!

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  • 11/05/2024

    • На замену неожиданно вышел еще более молодой Владимир Шайхутдинов. В прошлый раз он играл за ЦСКА зимой в контрольном матче с "Родиной" на поле турецкого отеля. В официальных поединках за основной состав до этого вечера не играл никогда. Ни одного плохого слова в адрес юного голкипера, который в серии пенальти ни разу не угадал угол. Он выходил в такую игру в пожарном порядке. За несколько минут до этого Шайхутдинов, улыбаясь, давал интервью по ходу трансляции и не представлял, что его ожидает в ближайшее время…

    «Зенит» — ЦСКА

    Да, в игровое время ЦСКА не проиграл "Зениту" уже шестой матч подряд. Но все это не важно, поскольку и встреча за Суперкубок, и сегодняшняя дуэль завершились не в пользу армейцев. Если ЦСКА в матче за Суперкубок играл хорошо и больше заслуживал успеха, то сегодня в созидании почти ничего не получилось. Поход за Кубком завершен, в чемпионате задачи не решены. Вот такой сезон. Занавес».

  • Александр Ерохин
  • Полузащитник «Зенита»
  • Непростая игра, ЦСКА достаточно низко играл и старался играть на контратаках. У них не так много моментов сегодня было, да и у обоих ворот не было суперопасных моментов. Спасибо Денису Адамову, который в серии нас выручил и дал возможность всем ребятам забить и победить сегодня.

    • Федотов зря не выпустил Акинфеева

    Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что обе команды играли очень слабо, но петербуржцам больше повезло в серии пенальти.

    «ЦСКА снова держал удар, а петербуржцы опять медленно атаковали. Вспомним, что "армейцы" в Кубке России в группе проигрывали "Факелу", осенней версии "Балтики" по зубастости среди середняков. Но затем ЦСКА занял первое место в группе, обыграли "Ростов" и "Балтику", будущих соперников в нижней части сетки. И добрались до "Зенита". Могли встретиться с "Динамо", но команда Лички не сумела пройти Семака после победы в первом матче. Петербуржцы огорчили и "Динамо", и "Спартак".

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    Но спустя несколько месяцев команда в другом состоянии. Хотя Семак тасует состав, стараясь найти мотивацию в глазах игроков, функционально и морально команда объективно в плохом состоянии. Они ждут, что мяч залезет в ворота на последних минутах. Нет скорости, темпа, легкости и вариативности. ЦСКА тоже далек от стандартов чемпионского качества, но они ведь не выигрывали РПЛ пять лет подряд. Так что ставка на ничью для москвичей не постыдная, а логичный выбор москвичей.

    «Зенит» — ЦСКА

    Зато можно спорить, правильно ли поступил тренер Федотов, что не выпустил на поле Акинфеева? Речь об одном из лучших голкиперов 21 века по работе в сериях пенальти. Чем-то напоминает упрямое решение Ивича не выпускать на финал против ЦСКА год назад основного вратаря "Краснодара" Сафонова. После ничьей 0:0 в Санкт-Петербурге били пенальти. Молодой Шайхутдинов постоянно гадал и прогадал, а вот Адамову повезло. Заболотный катнул мяч настолько легко, что его смог бы поймать даже любитель.

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  • 26/04/2024

    • Слабая игра ЦСКА в атаке — ещё одна причина, почему произошла серия пенальти. "Зенит" играл монотонно, но "армейцы" не сумели подловить соперника на контратаках. Федотова, который год назад взял Кубок и был вторым в РПЛ, в этом сезоне подводит несмелость. Не стоило доверять Заболотному решающий пятый удар. Нужно было подумать, кого снимать с игры по ходу матча. Также всегда награждается благородный риск. В итоге четыре московских клуба вылетели, а в финале аутсайдер РПЛ».

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