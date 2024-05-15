Сумасшествие в Калининграде. Латышонок переиграл «Спартак»

В финальном матче Кубка России Пути регионов «Балтика» на своем поле принимала «Спартак». Команда Сергея Игнашевича смогла обыграть «красно-белых» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «Балтики» Кевин Андраде на 4-й минуте.

Кубок России был приоритетом для «Спартака»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно поведал предысторию матча «Балтика» — «Спартак». Журналист отметил непростое положение команды Сергея Игнашевича в РПЛ.

«Балтика подходила к финалу Пути регионов, мягко говоря, не в радостном настроении. Безусловно, для калининградцев приоритетным соревнованием является чемпионат, где у них за 2 тура до финиша сложилась тяжёлая турнирная ситуация. В прошлую субботу команда Игнашевича в невероятно драматичном матче уступила на своём поле “Динамо” со счётом 2:3. Балтийцы неудачно начали встречу, пропустив ранний гол от Тюкавина, после чего им удалось перехватить инициативу и захватить лидерство в середине второго тайма. Однако калининградцы не только не смогли сохранить победный результат, но и вовсе остались без набранных очков, пропустив 2 мяча от столичного клуба уже в компенсированное время.

Команда Игнашевича занимает пятнадцатое место в таблице и на 3 очка отстаёт не только от зоны стыковых матчей, но и спасительных одиннадцатой и двенадцатой позиций в таблице. Многие задаются вопросом, а зачем “Балтика” так сильно вложилась в Кубок, если для неё чемпионат является более важным соревнованием в концовке сезона? На самом деле, составы, выставляемые Игнашевичем на предыдущие кубковые игры, сильно отличались наполнением от тех сочетаний, что мы видим в матчах РПЛ. Так сложились обстоятельства, что полуторный состав “Балтики” смог пройти настолько далеко по турнирной сетке. Поэтому многие ожидали, что и в игре со “Спартаком” Игнашевич снова доверится футболистам, получающим не так много игровой практики в чемпионате, а ведущие игроки получат отдых перед матчем с “Ростовом” в 29-м туре.

«Балтика» — «Спартак» t.me/fcsmtg

У “Спартака” ситуация обратная. Для него Кубок на финише сезона, безусловно, является приоритетным соревнованием. В чемпионате красно-белые в последнее время выступают хорошо, но на многое претендовать уже не могут. Столичный клуб всё ещё не проигрывает с момента назначения Слишковича на позицию и.о главного тренера. В прошлую субботу спартаковцы у себя дома обыграли “Краснодар” со счётом 1:0 благодаря классному голу Зобнина в первом тайме. Красно-белые на данный момент идут пятыми в таблице чемпионата. У команды Слишковича ещё остаются математические шансы на попадание в топ-3, но ликвидировать отставание в 4 очка от “Краснодара” за 2 тура ей будет крайне тяжело. Так что, болельщики “Спартака” ждут от своей команды победы в Кубке, которая скрасит впечатление от не самого удачного выступления красно-белых в РПЛ.

До нынешнего момента “Балтика” и “Спартак” дважды встречались в текущем сезоне в рамках чемпионата. Причём, обе игры состоялись ещё в 2023-м году. В июле красно-белые одержали домашнюю победу со счётом 2:1, а в конце ноября в Калининграде в сильный снегопад столичный клуб также добился успеха — 2:0. Безусловно, “Спартак” подходил к финалу Пути регионов в статусе фаворита и должен был выходить в Суперфинал. Но калининградцы, естественно, будут пытаться сотворить ещё один сюрприз. Да, чемпионат для них является более важным соревнованиям.

Однако, раз команда Игнашевича уже зашла так далеко по дистанции в Кубке, она точно готовилась приложить максимум усилий для выхода в главный матч турнира. К тому же, за “Балтику” играло преимущество своего поля. Для Калининграда финал Пути регионов был настоящим футбольным праздником. К данному матчу хозяева подходили без кадровых потерь. Даже Козлов оказался в заявке на игру, хотя перед матчем с “Динамо” Игнашевич говорил, что Данила из-за мышечной травмы будет отсутствовать несколько недель. А вот у гостей в заявке по состоянию здоровья отсутствовали Бабич, Дуарте, Соболев и Зорин».

Сергей Игнашевич Главный тренер «Балтики» Поздравляю всех болельщиков с этой победой. Ребята очень хотели подарить праздник нашим болельщикам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас не очень простая, но поправимая, безусловно, ситуация в чемпионате. Кубок — это особенный момент, это праздник. У «Спартака» были хорошие моменты? Было много моментов, но вы видите, у нас стена на воротах. Сегодня Евгений Яшин стоял за нас, поэтому мы его поздравляем с победой, спасибо ему от команды и болельщиков.

Холодный душ для «Спартака»

Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин рассказал о ходе 1-го тайма, в котором «Балтика» довольно быстро открыла счет. Журналист отметил, что «Спартак» имел преимущество в 1-м отрезке, но не сумел сравнять счет.

«Первые минуты стали настоящим холодным душем для гостей. Не прошло и 5 минут, как мяч побывал в их воротах. Момент очень наглядно проиллюстрировал, насколько же всё-таки безалаберно периодически играют "красно-белые" в защите.

Кевин Андраде просто тихонько сделал пару шагов назад в чужой штрафной, но этого оказалось достаточно для того, чтобы защитник "Спартака" просто забыли про него. В итоге абсолютно свободного партнёра заметил Виталий Лисакович и сделал передачу, оказавшуюся голевой.

Вообще, "Спартак" не производил впечатление команды, у которой матч не задался. Если во времена Абаскаля после такого начала можно было легко ожидать, что этот мяч — не последний в воротах команды, то сейчас в менталитете и психологии команды многое поменялось.

«Балтика» — «Спартак» t.me/fcsmtg

Собственно, "красно-белые" это и доказали ещё в первом тайме. Москвичи создали три убойнейших момента, но умудрились загубить все. Роман Зобнин не попал в ворота, Михаил Игнатов пробил не очень уверенно, и Евгений Латышонок справился с его ударом, как и с выстрелом Тео Бонгонда, который бил практически наверняка.

В итоге на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев, но было очевидно, что "Спартак" своего главного слова ещё точно не сказал».

Александр Жиров Защитник «Балтики» Конечно, у нас положительные эмоции, мы вышли в финал. Сегодня можем порадоваться, но не забываем, что впереди у нас две важные игры в чемпионате. Поэтому сейчас весь акцент на чемпионат.

Сумасшедшее давление «Спартака»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов проанализировал игру «Балтики» и «Спартака» во 2-м тайме. Журналист отметил подавляющее игровое преимущество «красно-белых».

«После перерыва "Спартак" совсем придавил "Балтику". Очень мощно по игре смотрелась команда Слишковича в эти минуты! Красно-белые создавали момент за моментом. Должны были забивать Бонгонда, Игнатов, дважды — Зобнин. Роман при боснийском тренере здорово находит пространство у чужой штрафной, бьёт с её линии, из полукруга. Но спартаковцев подводила реализация, да и поймавший кураж Латышонок тащил всё. Игнашевич отреагировал на это тройной заменой, выпустив в том числе едва отправившегося от травмы Козлова.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Слишкович, в свою очередь, снял одного из тройки центральных защитников, Маслова, и добавил игрока в атаку — штатного нападающего Угальде. Правда, совсем не забивающего (0 голов в 10 матчах РПЛ). Едва костариканец вышел на замену, как загубил верный шанс. Игнатов блестящим проникающим пасом вывел Манфреда один на один, а тот опять принял худшее решение в завершении. Пробил в Латышонка.

Второй и первый таймы этой игры — словно из разных матчей. Ни о каком высоком отборе "Балтика" уже не думала. У "Спартака" почти все 60% владения были на чужой половине поля. Угальде продолжал выкидывать нераспакованные голы на свалку: за четверть часа до конца голкипер-волшебник калининградцев сотворил очередной суперсейв, отразив действительно непростой удар костариканца низом.

За эти 45+ минут "Спартак" нанёс 13 ударов против четырёх у "Балтики" (в створ — 7:1), и один только Зобнин выполнил, наверное, норму по ударам за весь сезон. В компенсированное время в штрафную хозяев прибежал на стандарт даже Селихов, а калининградцы били по своим воротам. Но Латышонок творил что-то невероятное! Спасал, ловя самые непредсказуемые мячи. И "Балтика" выстояла — вышла в финал впервые в своей истории. Беспроигрышная серия Слишковича прервалась. Восемь лет назад так же прервалась в Кубке России в Хабаровске серия нового тренера "Спартака" Массимо Карреры».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» «Балтика» заслужила победу? Заслужила. Если «Балтика» выиграла, значит заслужила. Они забили, а мы — нет.

Почему «Спартак» не заслужил вылет?

Автор издания sports.ru объяснил, почему поражение «Спартака» в матче с «Балтикой» — не позор, а больше случайность.

«Непобедимый Слишкович закончился. Поражение "Спартака" — точно не позор, оно ближе к случайности.

Что придумал Слишкович на 55 минут и как это работало:

1. Роман Зобнин слева в полузащите. Но заходил в середину и полуфланги при выносах Александра Селихова. Оттуда классно комбинировал с Даниилом Хлусевичем и Михаилом Игнатовым: мог забить сам в контратаке и создал момент Михаилу.

2. Комбинации справа, много разных вариантов. Но в основном продвижение через стеночки, кроссы. Участвовали все: Данил Пруцев, Кристофер Мартинс (левее как раз атаковал Зобнин), Тео Бонгонда, Даниил Денисов + Игнатов (приходил из середины) и Павел Маслов подключался с позиции правого центрального защитника). "Спартак" стабильно заходил в штрафную, подавал. Главный момент — шанс Бонгонды;

3. Рывки за спину при контратаках и выносах Селихова. Здесь помогали подыгрыш Зобнина/Игнатова, скорость Бонгонды/Хлусевича.

До первых замен Слишковича "Спартак" создал достаточно, чтобы отыграться.

С 55-й минуты — мини-перестройка. Переход на 4-3-3 (даже ближе к 4-2-3-1 из-за фантазийной роли сначала Игнатова, затем Медины). Наиль Умяров вместе с Никитой Черновым и Русланом Литвиновым управляли из глубины, остальные открывались между линиями. Идея помогала в двух алгоритмах:

— вертикальном продвижении: "Спартак" создал два момента Угальде через передачи вразрез и перегрузы;

— кроссах: "Спартак" заходил в финальную треть, "Балтика" прижималась, затем переводил на край, откуда навешивали крайние защитники (например, шанс Зобнина после кросса Хлусевича и супермомент Бонгонды).

Еще были стандарты: снова мог забивать Зобнин. Удивил выход Мозеса для игры между линиями: не так много фланговой активности, больше двигался в середине, но и в таком режиме создано достаточно моментов.

«Балтика» — «Спартак» t.me/fcsmtg

Евгений Латышонок — фантастический. Не тот случай, когда вратарь выдал матч жизни против топ-клуба. Он среди лучших вратарей сезона и лидер по предотвращенному xG. Но кураж — гениальный, "Спартак" наиграл минимум на два-три гола.

Проход "Балтики" — конечно, шок. Как доказательство бесшабашности РПЛ: одна из самых симпатичных команд весны может вылететь напрямую, но вышла в Суперфинал Кубка. Теперь интересно, как выход в финал повлияет на "Балтику". Все ждали, что "Балтика" не будет упираться + сыграет полурезервом, чтобы сэкономить силы на "Ростов" и "Локо". Надеюсь, силы и эмоции остались — не хочется терять Балтику».

Дмитрий Рыбчинский Полузащитник «Балтики» Эмоции счастливые, «Балтика» в финале. Всегда, когда выходишь в финал, эмоции непередаваемые. Хотелось бы в финале ЦСКА, мы их уже обыгрывали.

Латышонок!

Автор издания sportbox.ru Денис Петров высоко оценил игру голкипера «Балтики» Евгения Латышонка, сравнив его с самим Мануэлем Нойером.

«Латышонок продолжил тащить и после перерыва. Вновь к успеху был близок Зобнин, но его удар в упор вратарь отразил ногой. На этом подвиги вратаря не завершились: Угальде почти сразу после выхода на замену вывалился с Латышонком один на один, но тоже был вынужден столкнуться с талантом калининградского Куртуа.

Евгений Латышонок — игрок матча t.me/fc_baltika

"Спартак" во втором тайме перешел на схему 4-3-3 после ухода с поля Маслова, которого и заменил Угальде. Команда Слишковича полностью захватила контроль над мячом, а "Балтика" уже почти не помышляла о контригре. Очередной шанс "красно-белых" запорол Бонгонда, после чего тут же уступил место на поле Медине.

В плане сценария игра в Калининграде сильно напоминала недавний ответный полуфинал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией". В роли мадридского клуба выступал "Спартак", который запер соперника на его половине, но забить никак не мог. Латышонок продолжал словно магнит притягивать мячи. Угальде еще раз был близок к успеху, но первый номер "Балтики" в этот вечер пропускать не собирался.

В итоге Латышонок, в отличие от Нойера, ошибок не допустил, сделав еще несколько невероятных сейвов, в том числе в добавленное время. Вратарь совместно с партнерами подарил настоящий праздник Калининграду. В финале турнира 2 июня в "Лужниках" "Балтика" сыграет с победителем в паре "Зенит" — ЦСКА».

Первое поражение в самый неподходящий момент...

Редактор отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Олег Кошелев рассказал о том, какое было первое поражение «Спартака» при Владимире Слишковиче. Автор отметил, что победа в Кубке России была единственным вариантом для «красно-белых» спасти сезон.

«Спартак не смог выйти в главный кубковый финал, и теперь можно говорить, что сезон для красно-белых фактически завершен. Да, в чемпионате осталось два тура, но команда там ни на что не претендует: шансы на тройку лишь теоретические, а между четвертым и пятым местом разницы, по сути, нет.

Никаких положительных ассоциаций с этим сезоном не будет. Бесконечная тяжба с Абаскалем, его конфликты с Джикией и Соболевым, настоящая катастрофа с Промесом, смена тренера... Спасти от клейма "провал" могла бы победа в Кубке. Но не сложилось. Для "Спартака" это однозначно упущенный шанс выйти в суперфинал. Хотя случившееся в Калининграде и не так же оглушительно, как поражение от "Тосно" шесть лет назад, но не будешь же теперь объяснять, что "Балтика" в последнее время вообще-то очень неплоха.

Это первое поражение Слишковича во главе красно-белых, и оно случилось в самый неподходящий момент. Ведь казалось, что Владимир может зацепиться за свой шанс. Боснийский хорват сразу расположил к себе и болельщиков, и все футбольное сообщество в целом. На фоне утомившего всех Абаскаля он смотрелся однозначно выигрышно и подкупал своим спокойствием и простотой. И еще хорошим русским языком, конечно.

Приятное впечатление Слишкович неожиданно для многих подкрепил результатом. Да, футбол не поражал воображение, но практически все шаги тренера объяснимы и понятны. Даже бесконечная ротация, когда на каждый следующий матч состав менялся минимум наполовину.

В конце концов, на Владимира начали шипеть, мол, это футбол не спартаковский, нужно играть в атаку, а не от печки. Но нет ничего красивее, чем счет на табло. Серия без поражений получилась куда продолжительнее, чем мог ожидать кто-либо. А продвижение "Спартака" в Кубке потенциально ставило боссов московского клуба в неудобное положение: нового тренера приходилось бы заводить на живое место успешного "и. о.".

В Калининграде "Спартак" не сумел дать результат. Матч вообще получился уникальным для команды Слишковича: впервые при нем красно-белые пропустили первыми. Им вообще в последнее время забивают редко, а тут гол уже на 4-й минуте. Но гости отреагировали вполне нормально: забрали мяч, довольно разнообразно атаковали. Были и быстрые атаки, и длинные забросы, и симпатичные комбинации. Моментов достаточно — у Зобнина, Игнатова, Бонгонды. "Балтика" не стала выстраивать четыре линии обороны, как это недавно в игре со "Спартаком" сделал "Пари НН", оставив встречу смотрибельной.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Спартаковский гол продолжил назревать во втором тайме. Снова Зобнин, опять Игнатов, дважды вышедший на замену Угальде, все тот же Бонгонда... То Латышонок выручал, то мимо. Болельщикам красно-белых со стажем эта игра наверняка могла напомнить давнее противостояние с "Кошице" в Москве. Название словацкой команды в истории москвичей — это имя нарицательное для матчей, когда били-били, но так и не забили. Когда в важный момент создано предостаточно, но ничего не реализовано. В итоге — кураж вратаря соперника и отчаяние футболистов в красном.

Может прозвучать парадоксально, но это поражение развязывает руки руководству "Спартака". Логично, что спортивный директор Амарал захочет привести своего тренера — давно в клубе они не работали в связке. Вопрос теперь в том, захочет ли Слишкович снова быть помощником».

«Балтика» повторяет судьбу «Тосно»?

Автор издания «Спорт день за днем» Андрей Вернов подвел итоги матча «Балтика» — «Спартак», в котором калининградцы сумели одержать победу. Журналист вспомнил непростую судьбу «Тосно», сравнив его с калининградской командой.

«По-большому счету, мы уже видели эту историю. Команда из подвала турнирной таблицы РПЛ в полуфинале чудом обыгрывает "Спартак" и попадает в решающий матч благодаря геройствам своего вратаря. Так было в сезоне-2017/18, когда главным открытием турнира стало "Тосно". Правда, сценарий был другим. Зе Луиш под предводительством Массимо Карреры забил в середине второго тайма, "Спартак" повел в счете и должен был досрочно завершать встречу, но против был Давид Юрченко. Тосненцы на 88-й минуте сравняли счет, выстояли в дополнительное время, а по пенальти выиграли благодаря промахам Фернандо Дениса Глушакова. Юрченко совершил 11 спасений в игровое время. В финале команда из Ленинградской области попала на курский "Авангард" и взяла трофей.

Дальше тосненцы столкнулись с суровой реальностью. Сыграть в Лиге Европы оказалось не суждено, ведь не было специальной лицензии, зато были многомиллионные долги перед игроками. В РПЛ команда по дополнительным показателям уступила "Анжи" и вылетела в ФНЛ. Ровно через месяц после победы в Кубке, 9 июня 2018 года, "Тосно" оказалось расформировано.

«Балтика» t.me/fc_baltika

Дальше тосненцы столкнулись с суровой реальностью. Сыграть в Лиге Европы оказалось не суждено, ведь не было специальной лицензии, зато были многомиллионные долги перед игроками. В РПЛ команда по дополнительным показателям уступила "Анжи" и вылетела в ФНЛ. Ровно через месяц после победы в Кубке, 9 июня 2018 года, "Тосно" оказалось расформировано.

Повторит ли "Балтика" судьбу своего предшественника? За два тура до завершения текущего розыгрыша РПЛ калининградцы идут предпоследними, отставая от "Факела", "Пари НН", "Урала" и "Оренбурга" на 3 очка. В двух последних турах команда Игнашевича проиграла сначала "Уралу", а затем "Динамо", пропустив решающие голы на 94-й и 99-й минутах. Выйти в суперфинал Кубка и вылететь из РПЛ: устроит ли "Балтику" такой расклад?

Как бы то ни было, во вторник калининградцы подарили родному городу настоящий праздник. Ход игры забудется, никто не будет вспоминать выходы один на один Угальде, удары из убойных позиций Зобнина, травмы и болезни ведущих игроков красно-белых Соболева, Бабича и Дуарте… Зато в историю войдет феноменальная игра Латышонка, справившегося с 9 ударами по своим воротам. Он спас даже в ситуации, когда в самой концовке случился неприятнейший рикошет, из-за которого 25-летнему уроженцу Адыгеи пришлось вновь проявлять чудеса реакции.

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В РПЛ Евгений текущей весной предотвратил уже 5,4 гола, что с отрывом является лучшим показателем среди вратарей. Как бы ни сложилась судьба "Балтики", Латышонок через месяц точно окажется в клубе, играющем в РПЛ. Возможно, Евгению удастся сделать так, что это по-прежнему будет "Балтика". Но больше вероятность переезда в "Ростов", где недовольны текущими исполнителями».