Калининградская «Балтика» на своем поле примет московский «Спартак» в рамках финала Кубка России Пути регионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Балтика»

На групповой стадии «Балтика» дважды сыграла с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов» и вышла в плей-офф со второй позиции в группе. После 6-ти матчей калининградцы набрали 12 очков, одержав четыре победы при двух поражениях.

В четвертьфинале Пути РПЛ подопечные Сергея Игнашевича переиграли «Локомотив» в серии пенальти ответного матча. Далее калининградцы попали на ЦСКА, но проиграли армейцам в обоих матчах (0:1 дома и 0:2 в гостях) и опустились в нижнюю часть сетки. Там «Балтика» минимально обыграла «Ростов» (1:0) и пробилась в финал Пути Регионов.

За два тура до окончания чемпионата России команда из Калининграда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. В крайнем туре РПЛ «Балтика» на своем поле проиграла «Динамо» — 2:3.

«Спартак»

«Спартак» выступал в одной группе с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН», заняв в ней первое место с 12-ю очками. За 6 матчей «красно-белые» одержали четыре победы и дважды проиграли, забив 16 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

В четвертьфинале Пути РПЛ «Спартак» сломил сопротивление «Оренбурга» (0:1 в гостях и 3:1 дома), а на следующей стадии проиграл «Зениту» по сумме двух встреч (1:2 дома и 0:0 на выезде). В нижней части сетки «красно-белые» всухую победили «Динамо» (2:0) и оформили путевку в финал Пути регионов.

В крайнем туре чемпионата России «Спартак» дома одолел «Краснодар», продлив беспроигрышную серию до пяти матчей. На данный момент московская команда идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 28-ми играх.

Личные встречи

В обоих матчах текущего сезона РПЛ победу праздновал «Спартак» — 2:1 дома и 2:0 на выезде. Всего в 4-х очных встречах «красно-белые» трижды обыграли «Балтику» и в одном случае была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Спартак» с коэффициентом 3.40.