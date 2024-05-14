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    Сможет ли «Балтика» преподнести «Спартаку» сюрприз?

    «Балтика» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 3.40) на футбол, Кубок России Пути регионов, 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Спартак»
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    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
    Во вторник, 14 мая, в финале Кубка России Пути регионов «Балтика» на своем поле примет «Спартак». Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. «Балтика» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 14 Мая 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 20:45 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Балтика»

    Путь к финалу: На стадии группового этапа Кубка России «Балтика» заняла 2-е место и вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, где неожиданно выбила из турнира «Локомотив», обыграв с общим счетом 4:3.

    В полуфинале Пути РПЛ «Балтика» проиграла ЦСКА с общим счетом 0:3. После этого команда попала в 1/2 финала Кубка России Пути регионов, где встретилась с «Ростовом». Команда Сергея Игнашевича оказалась сильнее со счетом 1:0.

    Балтика — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Балтика» уступила «Динамо» (2:3). Калининградцы упустили победу, пропустив 2 гола на 90+3-й и 90+9-й минутах встречи.

    До этого «Балтика» также проиграла «Уралу» (1:2), также упустив ничейный результат на финише, пропустив гол на 90+5-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В последнее время «Балтика» выступает не очень удачно, упуская результат на самом флажке матчей, это может сказаться на настроении игроков перед финалом со «Спартаком».

    К тому же, «Балтика» ведет ожесточенную борьбу за выживание в Премьер-лиге, команде предстоит провести несколько очень ответственных матчей. Справятся ли подопечные Игнашевича? Большой вопрос...

    «Спартак»

    Путь к финалу: Команда удачно выступила на групповом этапе Кубка России, заняв 1-е место с 12-ю очками в активе. После этого «Спартак» встретился с «Оренбургом» в 1/4 финала Пути РПЛ, где оказался сильнее с общим счетом 3:2.

    В полуфинале «красно-белые» уступили «Зениту» со счетом 1:2 и спустился в полуфинал Пути регионов, где оказался сильнее «Динамо» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.

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  • 11/05/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом 1:0, а до этого сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

    При Слишковиче команда еще не проиграла ни одного матча, у «Спартака» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и трижды сыграла вничью.

    Не сыграют: Квинси Промес (проблемы).

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    Состояние команды: «Спартак» очень хорош в последнее время, Владимир Слишкович ловко маневрирует составом команды и, самое главное, это работает.

    К слову, «Спартак» уже дважды обыгрывал «Балтику» в нынешнем сезоне. Сначала «красно-белые» одолели соперника со счетом 2:1 в июле, а уже в ноябре добился победы (2:0).

    Статистика для ставок

    • «Спартак» не проигрывает уже на протяжении 7-и последних матчей

    • «Балтика» проиграла 2 последних матча, пропуская решающие голы в концовке

    • «Спартак» дважды обыгрывал «Балтику» в очных противостояниях нынешнего сезона, забивая по 2 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.10, победа «Балтики» — 3.55, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в основное время матча будет ничейный результат.

    Ставка: Ничья за 3.40.

    Прогноз: Одна из команд обязательно откроет счет в 1-м тайме.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.

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    «Балтика» — «Спартак». Во вторник, 14 мая, в финале Кубка России Пути регионов «Балтика» на своем поле примет «Спартак». Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Спартак» с коэффициентом 3.40.
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