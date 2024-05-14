Во вторник, 14 мая, в финале Кубка России Пути регионов «Балтика» на своем поле примет «Спартак». Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. «Балтика» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Путь к финалу: На стадии группового этапа Кубка России «Балтика» заняла 2-е место и вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, где неожиданно выбила из турнира «Локомотив», обыграв с общим счетом 4:3.

В полуфинале Пути РПЛ «Балтика» проиграла ЦСКА с общим счетом 0:3. После этого команда попала в 1/2 финала Кубка России Пути регионов, где встретилась с «Ростовом». Команда Сергея Игнашевича оказалась сильнее со счетом 1:0.

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Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Балтика» уступила «Динамо» (2:3). Калининградцы упустили победу, пропустив 2 гола на 90+3-й и 90+9-й минутах встречи.

До этого «Балтика» также проиграла «Уралу» (1:2), также упустив ничейный результат на финише, пропустив гол на 90+5-й минуте.

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Состояние команды: В последнее время «Балтика» выступает не очень удачно, упуская результат на самом флажке матчей, это может сказаться на настроении игроков перед финалом со «Спартаком».

К тому же, «Балтика» ведет ожесточенную борьбу за выживание в Премьер-лиге, команде предстоит провести несколько очень ответственных матчей. Справятся ли подопечные Игнашевича? Большой вопрос...

«Спартак»

Путь к финалу: Команда удачно выступила на групповом этапе Кубка России, заняв 1-е место с 12-ю очками в активе. После этого «Спартак» встретился с «Оренбургом» в 1/4 финала Пути РПЛ, где оказался сильнее с общим счетом 3:2.

В полуфинале «красно-белые» уступили «Зениту» со счетом 1:2 и спустился в полуфинал Пути регионов, где оказался сильнее «Динамо» (2:0), забив все голы еще в 1-м тайме.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом 1:0, а до этого сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

При Слишковиче команда еще не проиграла ни одного матча, у «Спартака» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и трижды сыграла вничью.

Не сыграют: Квинси Промес (проблемы).

Состояние команды: «Спартак» очень хорош в последнее время, Владимир Слишкович ловко маневрирует составом команды и, самое главное, это работает.

К слову, «Спартак» уже дважды обыгрывал «Балтику» в нынешнем сезоне. Сначала «красно-белые» одолели соперника со счетом 2:1 в июле, а уже в ноябре добился победы (2:0).

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает уже на протяжении 7-и последних матчей

«Балтика» проиграла 2 последних матча, пропуская решающие голы в концовке

«Спартак» дважды обыгрывал «Балтику» в очных противостояниях нынешнего сезона, забивая по 2 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.10, победа «Балтики» — 3.55, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в основное время матча будет ничейный результат.

Ставка: Ничья за 3.40.

Прогноз: Одна из команд обязательно откроет счет в 1-м тайме.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.