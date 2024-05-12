«Локомотив» вклинился в борьбу за топ-3. Команда Галактионова разобралась с «Оренбургом»

В матче 28-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Алексей Батраков и Александр Сильянов.

Дебютный гол Батракова

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов отметил, что команды начали игру обоюдоостро, но голом в итоге отметился 18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Встреча началась с владения "Оренбурга". А Дмитрий Воробьёв мог открыть счёт, но чуть не успел на передачу от Лео Гогличидзе. Зато у "Локомотива" всё получилось успешнее. На восьмой минуте Максим Глушенков прошёл по левому флангу, отыгрался с Александром Сильяновым и прострелил в центр штрафной. А 18-летний полузащитник "Локо" Алексей Батраков в касание пробил в правый угол. Есть дебютный гол для юного футболиста в третьем матче в РПЛ!

Жара на поле продолжилась и после забитого мяча от "Локо". Сколько же хороших моментов упустили обе команды! Ближе к голу был "Оренбург". У хозяев накопилось минимум три убойных момента. В середине тайма Хорди Томпсон опасно пробил после стандарта — мяч прошёл рядом со штангой. А уже в самой концовке дважды болельщиков "Локо" испугали Воробьёв и Габриэль Флорентин. После удара первого мяч прошёл рядом со штангой, а второй угодил в каркас ворот. Часто "Оренбург" выжимает максимум из своих моментов, но сегодня команде Деограсии тотально не везло.

На старте второго тайма картина перевернулась на 180 градусов. Теперь уже "Локомотив" обрушил шквал атак на ворота "Оренбурга". Удивительно, ведь это хозяевам нужно было отыгрываться. А на 50-й минуте "Локо" выдал один из самых эпичных промахов сезона. Сергей Пиняев подал в штрафную "Оренбурга", Дмитрий Баринов пробил головой и угодил в штангу. А на добивание первым успел Жерзино Ньямси, перед которым оказались пустые ворота. Но защитник "Локо" умудрился пробить в перекладину! Удар оказался настолько мощным, что каркас чуть не сломался. Тот случай, когда усилия оказались чрезвычайными».

Давид Деограсия главный тренер «Оренбурга» Этот матч у нас не получился. Нам легко забили первый гол. После этого наша команда собралась, создавала моменты, могла забить, но вместо этого пропустили второй гол. Замена Переса? Не хотели, чтобы он получил вторую желтую. Он рисковал совершить тактический фол и быть удаленным с поля. Я не хотел остаться с девятью игроками. У нас остались два самых важных матча в сезоне. Постараемся заработать максимум очков.

Сильный матч Глушенкова

Автор «Советского спорта» Вениамин Остров рассказал о перипетиях матча и отметил игру полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Потом была целая эпидемия штанг. За пару минут мяч трижды попадал в каркас ворот. В импровизированном соревновании со счётом 2:1 победили гости. Но цифры на табло остались прежними.

Галактионова такое положение дел не устраивало. Первую замену он сделал ещё в раздевалке, а вскоре после возобновления игры поле покинули также Миранчук и Пиняев. Им явно не хватало простора. Такую компактную команду, как "Оренбург" одной только скоростью не преодолеть.

Все прогнозы на РПЛ

А вот передачи на свободные зоны оказались очень грозным оружием. И лучше всех эти зоны искал Глушенков. На 61-й минуте после разогнанной им комбинации Сулейманов бил из опасной позиции, но мяч от руки защитника Хотулёва ушёл на угловой.

Игры рукой не было, во всяком случае, так решили арбитры. Однако попадание в отставленную ладонь было более чем очевидным. Мяч, кстати, летел сильно мимо. Рикошет от руки был гораздо опаснее самого удара. Наверное, это и стало определяющим при вынесении вердикта. Ян Бобровский на точку не указал.

Фрагмент матча ФК Локомотив

Железнодорожники вяло повозмущались, Глушенков пошёл подавать угловой, и тут же соорудил ещё одну голевую передачу. Мяч забил, отклеившийся от защитников Александр Сильянов. Это уже 9-й гол "Локомотива" с углового и 32-й забитый во втором тайме. По обоим показателям они впереди всего чемпионата. 15 (или 14 согласно некоторым источникам) голевых Глушенкова — это вообще космос.

На этот раз выровнять игру "Оренбургу" уже не удалось. Пошли ненужные фолы, и за безрассудный прыжок в ноги Самошникову Флорентин получил вторую жёлтую карточку. Кстати, Самошникова он так и не коснулся. Но выглядел эпизод весьма опасным для здоровья, так что санкции к Бобровскому вряд ли будут применены.

В оставшееся время счёт больше не менялся. Хотя гости были ближе к разгрому, нежели хозяева к тому, чтобы отквитать хотя бы один мяч. Но три очка, как известно, дают за победу с любой разницей в счёте.

Благодаря этому успеху "Локомотив" вновь вернулся на четвёртое место, обойдя московский "Спартак". Интересно, что в этом туре победили все московские команды. Событие не уникальное, но довольно примечательное, такого в нынешнем сезоне ещё не было. А, значит, Премьер-Лига не перестаёт нас удивлять».

Максим Глушенков полузащитник «Локомотива» Выиграли со счётом 2:0, все ребята молодцы. Ничего страшного, что сам не забиваю. Я борюсь в ассистентское гонке и радуюсь за ребят, когда они забивают.

«Локомотив» борется за тройку

Автор «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко акцентировал внимание на том, что «Локомотив» этой победой вернулся в борьбу за тройку сильнейших по итогам сезона.

«Оренбург должен быть сверхзаряжен и выдавать лучший отрезок тяжелейшего сезона, но с таким "Локо" не наиграл даже на гол. А по-хорошему, вполне мог устроиться на разгром: в начале второго тайма Дмитрий Баринов зарядил в штангу, а Ньямси чуть не сломал перекладину (с двух метров!), хорошие шансы были у Сергея Пиняева с Наиром Тикнизяном, а Александр Сильянов спокойно расстреливал Николая Сысуева из штрафной после очередного результативного паса Глушенкова.

Команда Давида Деограсии ничего не показала и теперь рискует свалиться в зону стыков. А вот "Локо" выдал сверхуверенный матч, опередил "Спартак" и, кажется, научился обходиться без пожара в обороне. Во всяком случае двух побед без пропущенных мячей подряд в этом сезоне у него еще не было.

Фрагмент матча ФК Локомотив

Впереди — "Факел" и "Балтика". А "Краснодар" — лишь в трех очках, а по игре и календарю точно не выглядит фаворитом.

Мы скучали по интриге до последнего тура, но реальность превосходит самые смелые мечты. Финиш сезона будет очень горячим».

Уверенная победа «Локомотива»

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой отметил уверенной победы московской команды.

«Перед началом второй половины встречи главный тренер “Локомотива” сделал замену. Получившего повреждение Ненахова поменял Самошников. Столичный клуб активно вошёл в игру после перерыва. “Железнодорожники” сразу заработали угловой, розыгрыш которого чудом не стал результативным. Оренбуржцы справились с подачей со стандарта, но команда Галактионова выиграла подбор, после чего Пиняев с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, на который откликнулся Баринов и головой пробил в штангу ворот Сысуева, а Ньямси с добивания нанёс страшной силы удар в перекладину. Откровенно повезло оренбуржцам в данной ситуации.

Спустя несколько минут каркас ворот снова сыграл за “Локомотив”. На сей раз, Башич со штрафного пробил в крестовину. Следом уже столичный клуб заработал перспективный штрафной. Стандарт взялся исполнить Глушенков и пробил мимо цели. Далее Галактионов сделал двойную замену. Пиняева и Миранчука сменили Тикнизян и Сарвели. Пока свежие футболисты осваивались на поле, “железнодорожники” не использовали очередную хорошую возможность удвоить преимущество в счёте. После прострела Глушенкова с левого фланга Тикнизян пропустил мяч на Сулейманова, и Тимур, оказавшись под давлением Гогличидзе, нанёс удар с близкого расстояния, после которого мяч угодил в руку Хотулёву.

Представители “Локомотива”, естественно, требовали пенальти от Яна Бобровского, но бригада арбитров не увидела ничего криминального в действиях центрального защитника оренбуржцев. Поэтому гости были вынуждены довольствоваться лишь заработанным угловым. Правда, команда Галактионова выжала максимум из розыгрыша стандартного положения и всё-таки забила желанный второй гол. После подачи Глушенкова с угла поля почему-то никем не опекаемый Сильянов ударом в одно касание “расстрелял” ворота Сысуева — 0:2. Отличную заявку на победу сделали “железнодорожники”.

Фрагмент матча ФК Локомотив

Деограсия моментально среагировал на второй пропущенный мяч его командой и сделал тройную замену. Вместо Горбани, Башича и Томпсона на поле появились Михайлов, Оганесян и Марин. Разумеется, футболисты “Оренбурга” в эти минуты большими силами шли в атаку и пытались вернуть интригу в данное противостояние. Хозяева заработали несколько угловых, количество которых в качество у них не получилось преобразовать.

Календарь и таблица РПЛ

Команде Деограсии не хватало остроты в финальной стадии их многочисленных атак. Уральцы стали довольно часто сбиваться на фланговые подачи, с которыми футболисты “Локомотива” легко справлялись. По ходу заключительного отрезка главный тренер “Оренбурга” сделал ещё одну замену, поменяв Мансилью на Веру. А вскоре шансы хозяев на камбэк стали совсем призрачными. Флорентин за жёсткий фол на Самошникове был наказан жёлтой карточкой, ставшей второй для аргентинца. Вдесятером были вынуждены доигрывать матч оренбуржцы.

Плюс, Деограсия не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника в важней игре с “Уралом” в следующем туре. Под занавес основного времени главный тренер “Оренбурга” от греха подальше убрал с поля "висевшего" на карточке Переса, выпустив вместо аргентинца Прохина. Галактионов, в свою очередь, сменил Глушенкова на Жемалетдинова. Оставшись в меньшинстве, хозяева не смогли организовать даже подобие финального штурма ворот Лантратова. А вот “железнодорожники” в компенсированное время могли довести преимущество в счёте до разгромной отметки, однако Тикнизян из убойной позиции пробил в Сысуева. Впрочем, двух голов “Локомотиву” хватило для уверенной победы».

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» Тяжелый матч, нерв борьбы высокий: одна команда борется за выживание, другая — за продвижение вверх, вперед. Была бескомпромиссная борьба. Все знают, как «Оренбург» играет дома. Конечно, мы ставим задачу бороться за тройку. Пока есть шансы математические, все реально. Надо биться. Самое главное, чтобы мы сами правильно отнеслись к этим играм. А дальше — подытожим в конце сезона.

Факты матча

Автор «Спорт день за днем» Виктория Кэшби назвала три главных факта факта прошедшего матча.

«1. Железнодорожники продолжают борьбу за бронзовые медали с 'Краснодаром'. После сегодняшней победы у них 47 очков, они занимают 4-е место в турнирной таблице.

'Локомотиву' предстоит сыграть домашний матч с воронежским 'Факелом' и выездной матч против калининградской 'Балтики'. Быки в двух последних турах сыграют на выезде против 'Сочи' и домашний матч с 'Динамо'.

Раздевалка «Локомотива» после матча ФК Локомотив

2. Полузащитник 'Локомотива' Максим Глушенков отдал 14 голевых передач в текущем сезоне РПЛ. С сезона-2009 только Халк отдавал больше ассистов за сезон (16 в сезоне-2015/16). 7 из последних 8 голевых передач 'Локомотива' в РПЛ на счету Глушенкова.

Глушенков — лучший ассистент нынешнего сезона чемпионата России. Ни один из преследователей не сделал даже 10 результативных передач.

3. На счету 'Локомотива' на данный момент 47 голов. Московский клуб третий по этому показателю в лиге, он уступает только столичным 'Динамо' (49) и ЦСКА (48). Действующий чемпион 'Зенит' по итогам нынешнего 28-го тура РПЛ не входит даже в топ-3 по этому показателю».