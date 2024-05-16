Лопетеги в «Вест Хэме»: испанец устроит революцию, которая точно понравится болельщикам

Решение «Вест Хэма» пригласить Лопетеги уже сейчас выглядит разумным шагом. У испанца есть опыт работы в английской Премьер-лиге, но он хочет показать, чего может добиться, располагая большими ресурсами. «Вест Хэм» можно назвать подходящим местом для реализации этого плана.

Под руководством Дэвида Мойеса «Вест Хэм» в 2023 году выиграл Лигу конференций. Но с некоторых пор в клубе не скрывают, что хотят, чтобы команда играла в более прогрессивный футбол. Именно по этой причине они сделали выбор в пользу Лопетеги.

Несмотря на то, что он почти со скандалом покинул «Вулверхэмптон», проведя там один неполный сезон, это вряд ли как-то отразилось на репутации испанского специалиста. Даже там он успел продемонстрировать способность к быстрым изменениям.

Спасательная операция в «Вулверхэмптоне»

Этой весной «Вулверхэмптон» закрепился в середине таблицы АПЛ благодаря, прежде всего, грамотной работе Гэри О'Нил.

Однако надо не забывать, что Лопетеги позвали в «Вулверхэмптон», когда команда действительно была в компании неудачников, которые рисковали потерять место в элитном дивизионе. Это был очень сложный период.

Лопетеги досталась команда, которая вообще не побеждала на выезде. Но благодаря испанцу «волки» начали набирать очки не только дома, в конечном итоге завершив сезон-2022/2023 выше «Вест Хэма» Мойеса.

Интересно, что в семи из восьми победных матчей «Вулверхэмптон» не пропустил ни одного мяча.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

Масштаб достижений лучше всего подчеркивает тот факт, что Лопетеги может похвастаться лучшим процентом побед в АПЛ среди всех тренеров «Вулверхэмптона».

Команда играла в прагматичный футбол, но Лопетеги объяснял это тяжелыми обстоятельствами, с которыми он столкнулся сразу после назначения. Это был далеко не тот проект, участие в котором могло бы повысить его репутацию.

Решение покинуть «Вулверхэмптон», по всей видимости, повлияло на мнение болельщиков о его работе. Однако Лопетеги смотрит на это иначе. Он никогда не скрывал, что ушел из-за разногласий с владельцами клуба.

Игровой стиль в «Севилье»

Игровой стиль Лопетеги лучше всего отражает трехлетний период в «Севилье». Под его руководством команда выиграла Лигу Европы и трижды завершала в топ-4 сезон в Ла Лиге.

В его последнем полноценном сезоне «Севилья» после первого круга занимала второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. К сожалению, травмы помешали андалусийцам продолжить борьбу за титул. Но при этом по итогам кампании у них была лучшая оборона в лиге.

Лопетеги стал первым тренером, который три сезона подряд выводил «Севилью» в Лигу чемпионов. Этого удалось добиться в том числе благодаря изменению тактики — команда стала заметно чаще владеть мячом.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

До прихода Лопетеги «Севилья» контролировала мяча в среднем 52 процента игрового времени. Юлен поднял этот показатель почти до 60 процентов в течение следующих трех сезонов, в течение которых по этому показателю его команда уступала только мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

Именно по этой причине предположение о том, что его футбол мало чем отличается от футбола Мойеса, немного удивляет. Например, в «Порту» его критиковали за то, что он делал акцент на владении, играя в очень сложный футбол, который был не по душе португальцам.

Вдохновился идеями Кройфа

Лопетеги придерживается стиля, благодаря которому Испания доминировала в мировом футболе. Под его руководством сборные Испании U19 и U21 стали чемпионами Европы. Во втором случае одним из лидеров команды был Тиаго Алькантара.

Лопетеги, игравший на позиции вратаря, в 1994 году перешел в «Барселону», которую в то время тренировал легендарный Йохан Кройф. Это был определяющий момент в его карьере, изменивший мышление будущего тренера. Позже Юлен рассказывал, какое именно влияние оказал на него Кройф.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

«Йохан был другим. Он начал заставлять меня думать о решениях, которые мы искали. До этого момента я просто играл, не пытаясь при этом анализировать свои действия», — признался однажды Лопетеги.

Поэтому «Вест Хэм» получит гораздо больше, чем просто бывшего тренера «Вулверхэмптона». Это человек, под руководством которого сборная Испании за два года не потерпела ни одного поражения, несмотря на то, что в соперниках были Англия, Италия, Германия, Франция и Бельгия.

Лопетеги предпочитает более высокую линию защиты в схеме 4-3-3 с крайними защитниками, которые обеспечивают ширину, и креативными игроками, которые используют пространство. Уже не терпится посмотреть, как под его руководством будет играть Мохаммед Кудус.

Продолжает учиться

В 57 лет Лопетеги по-прежнему сохраняет желание учиться.

«Работа тренера никогда не прекращается. В нашем деле можно каждый день узнавать что-то новое. Это одна из самых интересных вещей в нашей работе. Каждый день приходится иметь дело с новой информацией», — отметил испанский тренер.

Он проделал блестящую работу в «Вулверхэмптоне». Думал, что мы увидим его в АПЛ раньше, определенно раньше. Он возглавлял «Реал» и сборную Испании, а также добился успеха в других клубах. «Вест Хэм» сделал правильный выбор. Джейми Каррагер, бывший защитник «Ливерпуля»

Также надо учитывать, что Лопетеги стал значительно лучше владеть английским языком, в том числе благодаря тому, что он жил некоторое время на Туманном Альбионе даже после ухода из «Вулверхэмптона». Помимо участия в семинарах с молодыми тренерами, он также встречался с PGMOL (орган, ответственный за судейство), чтобы быть в курсе последних изменения в правилах футбола.

Настало время возобновить тренерскую деятельность. Нет никаких сомнений в том, что Лопетеги привнесет изменения в футбол «Вест Хэма», о чем так давно мечтают болельщики команды.