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    «Флорида» не остановит «Рейнджерс» на своей территории?

    «Флорида» — «Рейнджерс». Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 29 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Рейнджерс»
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    Нико Миккола
    В четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 29 Мая 2024 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В рамках регулярного сезона команда из Санрайза навязала борьбу сильнейшим представителям Востока за лидерство, чего не было в прошлогодней кампании.

    И хотя забраться на первое место не удалось, «Флорида» упрочилась в статусе третьей в конференции со 110 набранными баллами.

    Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Последнюю в рамках соперничества с восточными клубами серию команда Пола Мориса начала успешно, одержав крупную победу на льду «Рейнджерс» — 3:0.

    В следующих же матчах удача в некотором роде отвернулась от «Пантерз», которые устроились на два поражения при равной борьбе в целом — 1:2, 4:5 ОТ.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: На момент публикации в составе «Флориды» нет игроков, которые могли бы пропустить матч.

    Состояние команды: Если в первой игре серии команде Пола Мориса в какой-то степени повезло, то в двух последующих ей не удалось сломить соперника даже за счет количества атак, коих в матче №3 было явно больше именно в исполнении «Флориды».

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: Последний регулярный сезон «Рейнджерс» закончили в статусе новых владельцев Президентского трофея.

    Продемонстрировав хорошую собранность на фоне высокой конкуренции, клуб с Манхэттена занял первое место, набрав 114 очков и на 3+ балла опередив главных преследователей.

    Последние матчи: Серию с «Флоридой» команда Питера Лавиолетта начала с катастрофических 0:3 в дебютной игре.

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    • И тем не менее из такого положения «Рейнджерс» сумели найти выход. Две следующие встречи ньюйоркцы вытащили в овертайме. В первом случае победу принес Гудроу, во втором — стрельнул Веннберг.

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    Не сыграют: К четвертой игре серии «Рейнджерс» готовятся без кадровых потерь.

    Состояние команды: После двух значимых побед «Рейнджерс» попытаются сохранить голову холодной и не позволить «Флориде» вернуться в это противостояние в ближайшей игре.

    Статистика для ставок

    • Три матча из последних пяти закончились поражением «Флориды»

    • В трех встречах из пяти предыдущих результативность «Пантерз» ограничивалась двумя голами

    • «Рейнджерс» в гостях добились пяти побед в шести последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.37, а победа «Рейнджерс» — в 3.29.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

    Прогноз: Две тяжелейшие подряд победы кардинально изменили ход серии, не позволив «Пантерз» уйти в отрыв после успешного начала.

    Добившись промежуточного лидерства, команда Лавиолетта явно готова к продолжению. Выиграть третий раз в преддверии возвращения домой — это цель №1 для ньюйоркцев в текущих условиях соперничества.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграют за 1.84.

    Прогноз: Само противостояние пошло по нарастающей в плане результативности. Кажется, когда с каждым последующим матчем на кон ставится большее, команды не будут сдерживать себя в атаке.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

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    «Флорида» — «Рейнджерс». В четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Рейнджерс» с коэффициентом 1.84.
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