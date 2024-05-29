В четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 14 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В рамках регулярного сезона команда из Санрайза навязала борьбу сильнейшим представителям Востока за лидерство, чего не было в прошлогодней кампании.

И хотя забраться на первое место не удалось, «Флорида» упрочилась в статусе третьей в конференции со 110 набранными баллами.

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Последние матчи: Последнюю в рамках соперничества с восточными клубами серию команда Пола Мориса начала успешно, одержав крупную победу на льду «Рейнджерс» — 3:0.

В следующих же матчах удача в некотором роде отвернулась от «Пантерз», которые устроились на два поражения при равной борьбе в целом — 1:2, 4:5 ОТ.

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: На момент публикации в составе «Флориды» нет игроков, которые могли бы пропустить матч.

Состояние команды: Если в первой игре серии команде Пола Мориса в какой-то степени повезло, то в двух последующих ей не удалось сломить соперника даже за счет количества атак, коих в матче №3 было явно больше именно в исполнении «Флориды».

«Рейнджерс»

Путь к плей-офф: Последний регулярный сезон «Рейнджерс» закончили в статусе новых владельцев Президентского трофея.

Продемонстрировав хорошую собранность на фоне высокой конкуренции, клуб с Манхэттена занял первое место, набрав 114 очков и на 3+ балла опередив главных преследователей.

Последние матчи: Серию с «Флоридой» команда Питера Лавиолетта начала с катастрофических 0:3 в дебютной игре.

И тем не менее из такого положения «Рейнджерс» сумели найти выход. Две следующие встречи ньюйоркцы вытащили в овертайме. В первом случае победу принес Гудроу, во втором — стрельнул Веннберг.

Не сыграют: К четвертой игре серии «Рейнджерс» готовятся без кадровых потерь.

Состояние команды: После двух значимых побед «Рейнджерс» попытаются сохранить голову холодной и не позволить «Флориде» вернуться в это противостояние в ближайшей игре.

Статистика для ставок

Три матча из последних пяти закончились поражением «Флориды»

В трех встречах из пяти предыдущих результативность «Пантерз» ограничивалась двумя голами

«Рейнджерс» в гостях добились пяти побед в шести последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.37, а победа «Рейнджерс» — в 3.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: Две тяжелейшие подряд победы кардинально изменили ход серии, не позволив «Пантерз» уйти в отрыв после успешного начала.

Добившись промежуточного лидерства, команда Лавиолетта явно готова к продолжению. Выиграть третий раз в преддверии возвращения домой — это цель №1 для ньюйоркцев в текущих условиях соперничества.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют за 1.84.

Прогноз: Само противостояние пошло по нарастающей в плане результативности. Кажется, когда с каждым последующим матчем на кон ставится большее, команды не будут сдерживать себя в атаке.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.