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    «Хартберг» и «Аустрия» обменяются голами, «Виченца» справится с «Авеллино»

    Экспресс дня 28 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 мая
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    «Аустрия»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Австрии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хартберг» — «Аустрия»

    Футбол. Чемпионат Австрии

    В текущем месяце «Хартберг» играет не лучшим образом. В четырех встречах одержана одна победа. 19 мая клуб в гостях разгромил венский «Рапид» со счетом 3:0.

    На данный момент «Хартберг» занимает пятое место в таблице чемпионата Австрии. В 32 играх набрано 28 очков.

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита, но больше склоняются к победе гостей.

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    • «Аустрия» неудачно начала май. Болельщики были очень расстроены. Клуб уступил «Аустрии Лустенау» и «Вольфсбергу», пропустив за 180 минут шесть голов.

    Тренерский штаб смог сделать правильные выводы. Затем «Аустрия» прибавила и набрала девять очков в трех матчах.

    Последний раз клубы встречались 24 мая. Тогда «Аустрия» победила дома «Хартберг» со счетом 2:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.58.

    «Каррарезе» — «Беневенто»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Каррарезе» борется за выход в Серию В. Ранее команда успешно прошла два раунда плей-офф. Удалось победить «Перуджу» и «Ювентус» (до 23).

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    На своем поле «Каррарезе» выступает отлично. В последних 10 матчах одержаны восемь побед. Скорее всего, в предстоящей встрече команда добьется успеха в родных стенах.

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    «Беневенто» завершил чемпионат в Серии С на 3-м месте в таблице. Команда набрала 66 очков в 38 встречах. Ранее в плей-офф были обыграны «Триестина» и «Торрес».

    «Беневенто» не побеждает в гостях с 16 марта. Безвыигрышная серия команды на чужих полях составляет пять матчей.

    Ставка: Обе не забьют за 1.64.

    «Авеллино» — «Виченца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Авеллино» закончил сезон в Серии С на 2-м месте. Клуб набрал 69 очков в 38 играх. Однако прямую путевку в Серию В завоевать не удалось — она досталась «Юве Стабия».

    Ранее «Авеллино» в плей-офф одолел «Катанию». Удастся ли добиться успеха в предстоящем матче с «Виченцой»? Букмекеры склоняются к победе хозяев.

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    • «Виченца» в таблице Серии С финишировала на 3-й позиции. В активе команды 71 очко по итогам 38 встреч.

    Весной «Виченца» выглядит очень привлекательно. В последних десяти матчах клуб ни разу не проиграл. В мае «Виченца» в четырех поединках добилась трех побед.

    Ставка: «Виченца» не проиграет за 1.59.

    Общий коэффициент — 4.12.

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    Экспресс дня 28 мая. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Австрии. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 28 мая с коэффициентом 4.12.
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