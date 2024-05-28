Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против француза Артура Казо в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Этчеверри — Казо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Этчеверри

Томас в прошлом году дошел до полуфинала на французском мэйджоре, благодаря чему закрепился в топ-50.

Но теперь ему предстоит защищать 400 очков. Готов ли он к этому? Скорее нет, чем да.

Правда, Этчеверри наверняка считает иначе. На неделе перед «Ролан Гаррос» он дошел до финала в Лионе.

В решающем матче аргентинский теннисист проиграл французу Джованни Мпетши-Перркару на тай-брейке третьего сета.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Также стоит отметить, что Этчеверри дошел до полуфинала в Барселоне и в Хьюстоне. При этом он не смог пройти первый круг только на одном грунтовом турнире.

Казо

Артур в начале сезона сенсационно дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне француз выиграл у Ласло Дьере, Хольгера Руне и Таллона Грикспора, после чего неплохо сопротивлялся в матче с Хубертом Хуркачем.

Но все дальнейшие события указывают на то, что тело Казо пока не готово к регулярным серьезным физическим нагрузкам.

С тех пор Казо выиграл на уровне основной сетки лишь три матча.

Но самая неприятная история случилась в середине апреля в Барселоне, когда Артур получил неприятную травму голеностопа во время матча с Маттео Арнальди. Он все-таки успел восстановиться к домашнему мэйджору, но очевидно, что 21-летний теннисист вряд ли сможет порадовать местную публику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.21, победу Казо букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: в прошлом году Томас выиграл у Артура на «челленджере» в Бордо со счетом 7:6, 7:5.

Вряд ли француз возьмет реванш. Пятисетовый формат после неприятной травмы — это явно не то, что ему сейчас надо.

Рекомендуемая ставка: победа Этчеверри в трех сетах за 2.32.