Томас Этчеверри
Arthur Cazaux
Этчеверри
Томас в прошлом году дошел до полуфинала на французском мэйджоре, благодаря чему закрепился в топ-50.
Но теперь ему предстоит защищать 400 очков. Готов ли он к этому? Скорее нет, чем да.
Правда, Этчеверри наверняка считает иначе. На неделе перед «Ролан Гаррос» он дошел до финала в Лионе.
В решающем матче аргентинский теннисист проиграл французу Джованни Мпетши-Перркару на тай-брейке третьего сета.
Также стоит отметить, что Этчеверри дошел до полуфинала в Барселоне и в Хьюстоне. При этом он не смог пройти первый круг только на одном грунтовом турнире.
Казо
Артур в начале сезона сенсационно дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии.
В Мельбурне француз выиграл у Ласло Дьере, Хольгера Руне и Таллона Грикспора, после чего неплохо сопротивлялся в матче с Хубертом Хуркачем.
Но все дальнейшие события указывают на то, что тело Казо пока не готово к регулярным серьезным физическим нагрузкам.
С тех пор Казо выиграл на уровне основной сетки лишь три матча.
Но самая неприятная история случилась в середине апреля в Барселоне, когда Артур получил неприятную травму голеностопа во время матча с Маттео Арнальди. Он все-таки успел восстановиться к домашнему мэйджору, но очевидно, что 21-летний теннисист вряд ли сможет порадовать местную публику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 1.21, победу Казо букмекеры предлагают за 4.45.
Прогноз: в прошлом году Томас выиграл у Артура на «челленджере» в Бордо со счетом 7:6, 7:5.
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Вряд ли француз возьмет реванш. Пятисетовый формат после неприятной травмы — это явно не то, что ему сейчас надо.
Рекомендуемая ставка: победа Этчеверри в трех сетах за 2.32.