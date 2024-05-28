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    Сумеет ли «Эксельсиор» одолеть «НАК Бреду»?

    «НАК Бреда» — «Эксельсиор». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Эредивизия, 28 мая 2024 года

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    «НАК Бреда»
    28 мая в финале плей-офф борьбы за выживание чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НАК Бреда» и «Эксельсиор». Начало игры — в 21:00 мск. «НАК Бреда» — «Эксельсиор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи 28 Мая 2024 года

    НАК Бреда

  • Нидерланды. Эредивизия. Переходные матчи
    •  НАК Бреда 21:00 Эксельсиор

    Эксельсиор

  • Роттердам
    •

    «НАК Бреда»

    Турнирное положение: Этой команде с трудом удалось попасть в плей-офф. В первом голландском дивизионе она финишировала всего лишь на 8 месте.

    При этом выиграла команда всего в 15 матчах чемпионата из 38. Да и пропускает команда многовато: 58 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла викторию. «НАК Бреда» переиграла «Эммен» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «НАК Бреда» добыла 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных.

    В плей-офф команда просто-таки блистает! Причем феерит она в выездных матчах: 3:0 над «Эмменом» и 5:0 над «Родой».

    Не сыграют: Хавьер Вет — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: клуб из Бреды сейчас несется! На этой волне можно и нужно выходить в элитный дивизион.

    Матчи против «Валенсии» для команды традиционно складываются удачно. «НАК Бреда» выиграла 2 раза при одной коллизии в 5 последних очных поединках.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. На «Рат Верлеге» команда постарается соорудить некоторый голевой задел.

    «Эксельсиор»

    Турнирное положение: Эта команда избежала прямого вылета из Эредивизии. В итоговой турнирной таблице она расположилась на 16 месте.

    Причем «Эксельсиор» имеет явные проблемы в плане надежности тылов. В 34 матчах в воротах команды побывало 73 мяча.

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    • Последние матчи: в полуфинале стыков команда легко расправилась с «Ден Хагом». «Эксельсиор» в ответной встрече разнес соперника в щепки (7:1).

    В пяти последних матчах «Эксельсиор» разжился 3 победами. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 9 пропущенных.

    При этом в двух своих последних матчах команда победила. Причем в атаке у команды стало получаться очень многое.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Эксельсиор» явно преуспевает. Да и обыгрывать восьмую команду первого дивизиона она просто обязана.

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    При этом «Эксельсиор» не побеждает «НАК Бреду» уже 3 года. Да и при нынешней диспозиции легкой прогулки не предвидится.

    Плюс проблемы в обороне никуда не запропастились. Да и последняя разгромная победа может несколько расхолодить роттердамцев.

    Между тем, роттердамцы явно намереваются действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет свои слабые стороны.

    Статистика для ставок

    • «НАК Бреда» не проигрывает 8 матчей кряду

    • «Эксельсиор» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «НАК Бреда» уже 3 года не проигрывает роттердамцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эксельсиор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Эксельсиор» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активен в атаке.

    Гости выглядят монолитнее соперника, да и в плане опыта роттердамцы превосходят оппонента.

    Ставка: Победа «Эксельсиора» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «НАК Бреда» — «Эксельсиор». 28 мая в финале плей-офф борьбы за выживание чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «НАК Бреда» и «Эксельсиор». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «НАК Бреда» — «Эксельсиор» с коэффициентом 2.50.
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