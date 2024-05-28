Фелипе Алвес (Бразилия)
Каспер Рууд
Мелихени Родригес
Фелипе впервые в карьере пробился в основную сетку французского мэйджора.
Бразилец с четвертой попытки все-таки прошел сложнейшую квалификацию в Париже.
При этом Мелихени Родригес не проиграл ни сета в трех отборочных матчах, одержав победы над Нерманом Фатичем, Зденеком Коларжем и Хайме Фарией.
Также важно отметить, что в этом сезоне Фелипе до сих пор провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP. На турнире в Рио-де-Жанейро он обыграл Педро Качина, после чего уступил Тьяго Монтейро.
На уровне «челленджеров» его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал скромного турнира в бразильском Сан-Леополду.
Рууд
Каспер — финалист двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос».
Но даже после этого он все равно находится в тени остальных претендентов на титул.
Справедливо ли это? Не совсем. Достаточно взглянуть на недавние результаты норвежского теннисиста.
В апреле Рууд дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и выиграл титул в Барселоне. В обоих случаях его соперником в решающем матче был грек Стефанос Циципас.
Потом был небольшой спад, в Мадриде и Риме Каспер выглядел уставшим после очень энергозатратного отрезка, но зато на прошлой неделе он третий раз в карьере выиграл турнир в Женеве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в победе Рууда. На Мелихени Родригеса можно поставить за 11.50.
Прогноз: мы тоже считаем, что Каспер спокойно выйдет в следующий раунд. Скорее всего, ему хватит трех сетов для победы над соперником, который пока не поднимался в рейтинге выше 128-го места.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-8,5) за 2.13.