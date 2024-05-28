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    Рууд начнет «Ролан Гаррос» с разгромной победы?

    Мелихени Родригес — Рууд. Ставка (к. 2.13) и прогноз на «Ролан Гаррос» 28 мая 2024 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против бразильца Фелипе Мелихени Родригеса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Мелихени Родригес — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 28 Мая 2024 года

    Фелипе Алвес (Бразилия)

  • Ролан Гаррос. Мужчины
    •  Фелипе Алвес (Бразилия) 12:00 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
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    Мелихени Родригес

    Фелипе впервые в карьере пробился в основную сетку французского мэйджора.

    Бразилец с четвертой попытки все-таки прошел сложнейшую квалификацию в Париже.

    При этом Мелихени Родригес не проиграл ни сета в трех отборочных матчах, одержав победы над Нерманом Фатичем, Зденеком Коларжем и Хайме Фарией.

    Также важно отметить, что в этом сезоне Фелипе до сих пор провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP. На турнире в Рио-де-Жанейро он обыграл Педро Качина, после чего уступил Тьяго Монтейро.

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    На уровне «челленджеров» его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал скромного турнира в бразильском Сан-Леополду.

    Рууд

    Каспер — финалист двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос».

    Но даже после этого он все равно находится в тени остальных претендентов на титул.

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    • Справедливо ли это? Не совсем. Достаточно взглянуть на недавние результаты норвежского теннисиста.

    В апреле Рууд дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло и выиграл титул в Барселоне. В обоих случаях его соперником в решающем матче был грек Стефанос Циципас.

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    Потом был небольшой спад, в Мадриде и Риме Каспер выглядел уставшим после очень энергозатратного отрезка, но зато на прошлой неделе он третий раз в карьере выиграл турнир в Женеве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в победе Рууда. На Мелихени Родригеса можно поставить за 11.50.

    Прогноз: мы тоже считаем, что Каспер спокойно выйдет в следующий раунд. Скорее всего, ему хватит трех сетов для победы над соперником, который пока не поднимался в рейтинге выше 128-го места.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-8,5) за 2.13.

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    Мелихени Родригес — Рууд. Норвежец Каспер Рууд сыграет против бразильца Фелипе Мелихени Родригеса в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Мелихени Родригес — Рууд с коэффициентом 2.13.
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