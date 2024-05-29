Испанец Карлос Алькарас сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Де Йонг — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Йонг

Йеспер в этом году дебютировал в основной сетке французского мэйджора.

В прошлом году нидерландец проиграл в решающем матче квалификации сербу Хамаду Медьедовичу. На этот раз ему удалось пройти отбор.

Де Йонг выиграл у Пабло Льямаса-Руиса, Денниса Новака и Джеффри Джона Вольфа. после чего преподнес одну из сенсаций первого круга.

В основном турнире 176-я ракетка мира начал с победы над Джеком Дрейпером — 7:5, 6:4, 6:7, 3:6, 6:3.

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Примечательно, что Australian Open де Йонг тоже прошел квалификацию и выиграл один матч в основе. Но на остальных турнирах ATP он ни разу не смог попасть в основную сетку.

Алькарас

Карлос начал турнир с разгромной победы над Джеффри Джоном Вольфом — 6:1, 6:2, 6:1.

Как известно, из-за травмы испанец успел перед «Ролан Гаррос» провести на грунте лишь четыре матча.

Несмотря на это, Алькарас уверенно обыграл американского теннисиста. Но на руке у него по-прежнему была большая повязка. По всей видимости, это мера предосторожности.

По словам Карлитоса, сейчас он уже не ощущает дискомфорта: «Я все еще чувствую себя странно, боюсь бить каждый форхенд на 100%, но рука восстановилась».

Кроме того, Алькарас заявил, что ему не надо слишком много матчей перед большим турниром, чтобы продемонстрировать свой лучший теннис.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Алькарас снова выиграет с разгромным счетом. На де Йонга можно поставить за 18.00.

Прогноз: как и предыдущем матче, в предстоящем Карлос, скорее всего, снова отдаст сопернику максимум пять-шесть геймов. Сейчас за испанца точно не стоит переживать.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-10,5) за 2.10.