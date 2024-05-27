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    Трансферный дайджест. 21-27 мая

    Хвича и Сафонов переедут в Париж, а Тьяго Мотта заберет в «Ювентус» защитника «Болоньи»

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    Матвей Сафонов — голкипер «Краснодара»
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    Матвей Сафонов — голкипер «Краснодара»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Хвича Кварацхелия

    «Наполи», полузащитник, 23 года

    Грузинский футболист уже несколько сезонов является одним из лидеров «Наполи». В предстоящее трансферное окно Кварацхелия будет на пороге громкого трансфера.

    По данным журналиста Лоика Танзи, руководство ПСЖ ведет переговоры с «неаполитанцами» по поводу трансфера полузащитника. Стороны ведут диалог, официального предложения о переходе пока не было.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    Отмечается, что боссы парижан планируют потратить на трансфер Хвичи около 60-и млн. евро.

    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике лично заинтересован в подписании полузащитника, специалист планирует поставить Хвичу на место Килиана Мбаппе. Испанец выделил 2 важных качества у игрока: скорость и способность обыгрывать элитных защитников один в один.

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    • В прошедшем сезоне Хвича провел 34 матча за «Наполи» в Серии А, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

    Наш прогноз: Хвича Кварацхелия пополнит состав ПСЖ этим летом.

    Матвей Сафонов

    «Краснодар», голкипер, 25 лет

    Этот вратарь является лидеров «быков» в последние годы. Команда вполне могла выиграть РПЛ в сезоне 2023/2024, но чуть чуть не хватило. Главная фигура этой команды — Матвей Сафонов.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы «Краснодара» и ПСЖ почти достигли договоренности о трансфере голкипера за 20 млн. евро. Боссы парижан считают Сафонова большим талантом.

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    • Отмечается, что «Краснодар» уже ищет варианты на замену Матвея на тот случай, если игрок уйдет. К тому же, один из голкиперов ПСЖ также покинет команду. У Сафонова точно будет шанс проявить себя в парижском клубе.

    Матвей к тому же был признан лучшим голкипером российской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона. Хоть «Краснодар» и не стал чемпионом, но Сафонов был точно вне конкуренции среди вратарей.

    Матвей Сафонов
    globallookpress.com

    В сезоне 2023/2024 голкипер провел 30 матчей за «быков» в РПЛ, в 10-и из которых сыграл на ноль.

    Наш прогноз: Ну конечно Сафонов перейдет в ПСЖ, без вариантов.

    Наир Тикнизян

    «Локомотив», защитник, 25 лет

    Не так давно защитник отказался от перехода в «Зенит», решив остаться в «Локомотиве». Тикнизян стал настоящим лидером «железнодорожников» и предстоящим летом готов продолжить карьеру в Европе.

    По данным «Матч ТВ», представители «Марселя» и «Сельты» в последние месяцы следили за игрой Тикнизяна. К тому же, «Динамо» также проявляет интерес к защитнику.

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    • Руководство «Локомотива» пока не ведет переговоры ни с одним из клубов. Боссы «железнодорожников» также не против продать игрока и в другую российскую команду минимум за 10-12 млн. евро.

    Ранее немецкий «Вердер» и итальянская «Болонья» также проявляли интерес к защитнику, но так и не сделали официального предложения о трансфере.

    Наир Тикнизян

    В прошедшем сезоне Тикнизян провел 22 матча за «Локомотив» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

    Наш прогноз: Тикнизян останется в «Локомотиве» как минимум до лета 2025-го года.

    Жан-Клер Тодибо

    «Ницца», защитник, 24 года

    Этот игрок регулярно выходил в стартовом составе французской команды в прошедшем сезоне и уже давно является одним из ключевых игроков «Ниццы».

    По данным Get French Football News, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан» активно проявляют интерес к Тодибо, попытаясь приобрести защитник в летнее трансферное окно.

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    • Клубы оценивают переход игрока в 40 млн. евро. Руководство «Ниццы» не против продать игрока предстоящим летом.

    К тому же, в феврале этого года Тодибо мог перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, но боссы «Ниццы» запросили 60 млн. евро и трансфер сорвался.

    Жан-Клер Тодибо
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне Тодибо провел за французскую команду 30 матчей в Лиге 1 и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Тодибо продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Тосин Адарабиойо

    «Фулхэм», защитник, 26 лет

    Этот игрок последние годы провел в «Фулхэме», где стал очень крепким защитником, который способен зацементировать оборону. Неудивительно, что топ-клубы заинтересованы в подписании Адарабиойо.

    Как сообщает BBC, целый ряд клубов из английской Премьер-лиги хотят заполучить защитника. Среди претендентов — «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм», а также итальянский «Милан».

    Тосин Адарабиойо
    globallookpress.com

    Действующий контракт Адарабиойо заканчивается летом этого года. Защитник уже оказался подписывать новое соглашение с «Фулхэмом» и покинет клуб на правах свободного агента.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что «Ньюкасл» уже договорился с Адарабиойо, но руководство «Челси» пытается перехватить защитника. Бывший наставник «синих» Маурисио Почеттино не был уверен в подписании Адарабиойо, но сейчас нет никаких препятствий.

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    • В прошедшем сезоне защитник провел за «Фулхэм» 20 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

    Наш прогноз: Адарабиойо станет игроком «Челси».

    Лени Йоро

    «Лилль», защитник, 18 лет

    Молодой талант с сезона 2023/2024 стал основным игроком «Лилля», часто выходя в стартовом составе команды. Предстоящим летом Йоро может сменить клубную прописку.

    По данным Get French Football News, ПСЖ и «Реал» ведут борьбу за подписание защитника предстоящим летом. Эти гранды готовы заплатить круглую сумму за этот трансфер.

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    • К тому же, в борьбу за подписание Йоро недавно вступил «Ливерпуль». Руководство «Лилля» хочет получить за этот трансфер около 90-100 млн. евро.

    Стоит отметить, что мадридский «Реал» все еще сомневается в этом трансфере из-за слишком крупной цены. Действующий контракт Йоро с «Лиллем» заканчивается летом 2025-го года, «сливочные» планируют дождаться окончания соглашения.

    Лени Йоро
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне защитник провел 32 матча за «Лилль» в Лиге 1 и забил 2 гола.

    Наш прогноз: ПСЖ заплатит «Лиллю» круглую сумму и подпишет Йоро.

    Риккардо Калафьори

    «Болонья», защитник, 22 года

    Этот футболист только недавно пополнил состав итальянского клуба и практически сразу стал незаменимым игроком. Калафьори может покинуть «Болонью» предстоящим летом.

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    По информации Sportitalia, бывший главный тренер «борзых» Тьяго Мотта хочет взять защитника с собой в «Ювентус». Руководство туринского клуба активно работает над этим трансфером.

    Риккардо Калафьори
    globallookpress.com

    Боссы «Болоньи» хотят получить за переход около 25-и млн. евро плюс бонусы. К тому же, Калафьори планирует попросить повышенную зарплату.

    Помимо этого, защитником активно интересуются «Челси» и «Байер», но сам Калафьори не хочет покидать чемпионат Италии, поэтому переход в один из этих клубов маловероятен.

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    В прошедшем сезоне Калафьори провел 30 матчей за «Болонью» в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Калафьори присоединится к Мотте в «Ювентусе».

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