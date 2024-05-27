Чехия — победитель домашнего турнира, Швейцария взяла серебро, а Швеция — бронзу

В рамках финального дня международного хоккейного форума определились все обладатели наград. Во главе сильнейших сборных планеты оказалась Чехия, для которой домашнее золото стало 13-м в истории.

Швеция оставила Канаду без медалей

Швеция — бронзовый призер ЧМ-2024 globallookpress.com

Пару Швеция — Канада по причине базовой логики ожидали увидеть в финале, особенно если учесть то, как команды шли по турнирной дистанции до 1/4 финала включительно. Тем не менее в полуфинале удача повернулась лицом к андердогам, а сборные с номинально сильнейшими составами отправились выяснять отношения в битве за бронзу, которая в конкретном случае выступает в роли слабого утешительного приза.

И все же в соперничестве за третью по значимости награду команды решили зажечь на полную, проведя результативный матч, в котором победу забрала сборная Швеции — 4:2.

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Несмотря на высокую голевую событийность, встреча началась довольно плавно и в некоторой степени лениво, поскольку в первом периоде заброшенная шайба Карла Грундстрема и 11 бросков в створ ворот на двоих — это все, что соперники смогли предложить.

Вторая двадцатиминутка оказалась более ритмичной: и хотя гол Дилана Козенса оказался единственным, команды в целом прибавили в динамике и активности у ворот друг друга, и только реализация по-прежнему не была той, с которой мы привыкли ассоциировать сборные первого эшелона.

Основная доля хоккейного разгула выпала на период №3. Уже на 4-й минуте Канада впервые в матче вышла вперед благодаря шайбе Пьера-Люка Дюбуа. После второго взятия ворот «кленовые» посчитали уместным ослабить темп и предпочли в большей степени сыграть на удержание. Так, в рамках третьей двадцатиминутки команда Андре Туриньм нанесла всего 8 бросков в створ при 17 аналогичных попытках Швеции.

На сброс минимального преимущества Канады команда Сэма Халлама потратила около пяти минут: на отрезке 9:35 Эрик Карлссон — пожалуй, главная звезда шведской сборной — помог добиться промежуточной ничьей. Еще спустя четыре минуты Карл Грундстрем оформил дубль и в очередной раз вывел Швецию вперед, а за 5 секунд до конца матча Маркус Йоханссон подытожил победу, вонзив гол в пустые.

Несмотря на успех конкретного матча и вхождение в общий медальный зачет, Швеция вряд ли осталась довольна собой, так как где-то внутри понимает, что со спецбригадами, которые приехали в Чехию, она была обязана претендовать на большее.

Чехия покорила домашний турнир

Лукаш Достал globallookpress.com

Чехия — золотой призер домашнего чемпионата мира. Эту фразу в Праге и остальных городах страны еще долго будут произносить с приятным послевкусием сладости. В игре в рамках финала Чехия добилась довольно скромной победы — 2:0 и 13-й раз в истории забрала главный трофей.

Последний матч турнира так и не стал выдающимся с точки зрения насыщения, но все же запомнился упорной борьбой и первоклассной игрой отдельных персон, в частности, Лукаша Достала, без которого это золото едва ли стало бы возможным. Приехавший на домашний ЧМ из Калифорнии, 23-летний вратарь выдал три «сухаря», а ключевой припас на финал, отразив 31 бросок.

Первые два периода на «Арене О2» не запомнились событиями, которые заслуживали бы отдельного ответвления: в стартовых двадцати команда Радима Рулика имела явное преимущество по броскам в створ (13:7), а период №2 прошел при атакующем равенстве (10:10) и с четырьмя удалениями, которые были поделены поровну.

Первая — и такая долгожданная — шайба в этом матче была заброшена на 9-й минуте третьего периода, а ее автором стал Давид Пастрняк, который провел на этом чемпионате лишь четыре игры и набрал всего одно, но безмерно важное очко. По такой плотной встрече ценность первого и столь позднего года стала очевидной: Швейцарию удалось продавить даже несмотря на то, что ее оборона была одной из самых надежных на всей дистанции.

Гол Чехии ожидаемо побудил команду Патрика Фишера во что бы то ни стало попробовать переломить ход встречи за 10 минут до финальной сирены, при этом шансы на то, чтобы спасти финал у швейцарцев были. С каждой последующей минутой градус стресса и остроты пробивал все новые рубежи, но попытки переселить чехов оказались безуспешными. На домашних трибунах команда Рулика чувствовала, что настал ее момент, и при последнем штурме со стороны швейцарцев Давид Кампф подловил соперника на ошибке, забросив шайбу в пустые ворота за 19 секунд до финальной сирены.

Так, первая за 14 лет победа на чемпионате мира Чехии досталась благодаря скромной реализации в 6,25% и тому самому единственному набранному очку форварда «Бостона», которое для всей страны, безусловно, станет легендарным. И пока Прага не смолкала всю ночь, Швейцария притворялась, что радуется четвертому в истории серебру.