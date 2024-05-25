Чехия разбила Швецию и вышла в финал, где сыграет со Швейцарией, которая сенсационно прошла Канаду

14-й игровой день чемпионата мира по хоккею подарил сразу две сенсации, сформировав неожиданные пары, которым предстоит совершить финальное усиление в борьбе за медали.

Чехия смяла Швецию

Швеция потерпела крупное поражение от Чехии globallookpress.com

В рамках группового этапа сборная Швеции выиграла все, что только можно, проведя 7-матчевый марафон без потери хотя бы одного очка и с лучшей по надежности обороной, после чего в плей-офф на классе разобралась с Финляндией.

С такой предысторией команда Сэма Халлама подошла к игре с Чехией, на фоне которой — с учетом всего упомянутого — выглядела более предпочтительно с точки зрения выхода в финал, несмотря на то что и Чехия успела зажечь за этот отрезок, устроив крутой поединок с Канадой и выбив США. И все же базовые предматчевые расклады и логика оказались с дефектом: Чехия — вопреки ожиданиям — уничтожила Швецию, аннулировав самый убойный на текущем ЧМ состав соперников — 7:3.

Все прогнозы на хоккей

По классике излюбленного жанра первый период подразумевал высокий уровень событийности: Швеция включилась в игру активнее, но Чехия справлялась с соперниками за счет грамотного использования всех тех шансов, которые она создавала у чужих ворот.

Так, команда Сэма Халлама инициировала первое взятие ворот на 3-й минуте. Важнейшую в контексте мощного стартового рывка шайбу внес в свой актив Маркус Йоханссон. Однако Чехия решила не медлить и относительно быстро — спустя 4 минуты — провела свою результативную атаку, которую завершил Доминик Кубалик. В течение следующей пары минут соперники вновь обменялись голами: на шайбу Маркуса Петтерссона ответил Давид Кампф, а безальтернативное сокрушение ожидало шведов в периоде №2.

Чехия разгромила Швецию — 7:3 globallookpress.com

Во второй двадцатиминутке исход этого соперничества был предрешен за три минуты — временной отрезок, в который Чехия вместила три шайбы и срубила соперника практически намертво, так как тот не ожидал такой ситуации и не подготовил план на случай, когда ситуация входит в фазу критической. С 6-й по 9-ю минуты второго периода продуктивность Чехии достигла наивысшей точки: команда Радима Рулика вонзила три шайбы, авторство которых за собой закрепили Онджей Касе, Мартин Нечас и Доминик Кубалик.

Оправиться после такого наскока Швеции не удалось. Сэм Халлам сменил Филипа Густавссона на Самуэля Эрссона, а сама команда предприняла одну успешную попытку отыграться, когда Джоэль Эрикссон сократил разрыв до двух голов, реализовав большинство за 4:30 до второго перерыва.

Несмотря на все еще устойчивое преимущество, Чехия не стала заниматься исключительно попытками его сберечь. В третьем периоде ответственность за реализацию команды Рулика — которая в итоге взлетела к 30,34% — взял на себя Лукаш Седлак, забросивший шайбы №6 и №7, подытожив таким образом тотальный провал Швеции и поставив подпись под новой главной рассказа, который уже в следующем матче может стать бестселлером.

Швейцария выстрадала результат в игре с Канадой

Сборная Швейцарии вышла в финал ЧМ-2024 globallookpress.com

Во второй половине игрового дня Канада и Швейцария вновь сошлись лицом к лицу, но на этот раз не ради базовых +3, а для того, чтобы снять ограничения с маршрута, ведущего к главному матчу чемпионата мира. Швейцарцы, даже после всех броских моментов на этом турнире, снова примкнули к отряду андердогов. И тем не менее команда Патрика Фишера добилась по-настоящему рабочей победы, для достижения которой ей пришлось терпеть, сдерживать натиск и собрать воедино все свои лучшие навыки реализации буллитов — 3:2 Б.

Первые — и довольно прямые — намеки на вторую сенсацию полуфинала Швейцария осмелилась сделать в стартовые двадцать, когда в период с 15-й по 17-ю минуты дважды кряду успешно реализовала большинство. Первый формат «5-на-4» заброшенной шайбой закрепил Кевин Фиала, а гол №2 при аналогичном численном превосходстве забил Нино Нидеррайтер.

Канада не была бы сама собой, если бы не придумала себе проблемы. На первый перерыв она отправилась при 0:2 и превратила вторую двадцатиминутку в попытки хотя бы на шаг приблизиться к сопернику. Первую шайбу в матче команда Андре Туриньи забросила на 14-й минуте: Брендон Танев забросил свою четвертую шайбу на турнире и повысил градус и без того непомерной интриги.

Брендон Танес globallookpress.com

На третий период Швейцария вышла с лежащей на поверхности задачей защитить минимальную разницу, что было вполне обосновано, если вспомнить о том, что оборона команды Фишера на этом чемпионате входит в тройку самых надежных. В течение заключительной двадцатиминутки швейцарцы нанесли 4 броска в створ при 20 попытках Канады и были близки к тому, чтобы завершить встречу в основное время.

Но желание Швейцарии пало под давлением Джона Тавареса, реализовавшего «лишнего» за 2 минуты до финальной сирены. Встреча в итоге перешла в овертайм, где команды нанесли друг другу по 3 броска, но определить сильнейшего не сумели, решив сделать это в серии буллитов.

В попытках «один-на-один» канадцы были успешными всего раз: первый же буллит реализовал Коннор Бедард. В составе Швейцарии отличились Кевин Фиала и Свен Андригетто, которые обеспечили своей команде вечер безудержных эмоций и резонных надежд на золото.