Упущенный шанс. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, выведя в лидеры «Ман Сити»

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) в домашнем матче 9‑го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличились Микель Мерино и Букайо Сака, за гостей голы забили Вирджил Ван Дейк и Мохамед Салах. «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, на бал отставая от «Ман Сити». «Арсенал» (18) идет третьим.

«Арсенал» выстоял несмотря ни на что

Автор Daily Mail Оливер Холт отдает должное «канонирам», которые несмотря на все кадровые проблемы имели преимущество в матче с сильным соперником.

«Никто не будет слишком громко жаловаться, но "Арсенал" играл в этом матче без Уильяма Салиба, который был дисквалифицирован, и Мартина Эдегора, который травмирован. Это двое из их лучших игроков. Возможно, их лучшие два игрока.

Они играли в этом матче и без Риккардо Калафьори. И большую часть встречи они играли без Габриэла, их титанического центрального защитника, который получил травму во втором тайме и чье отсутствие стало огромным ударом.

Они закончили игру с защитой в составе молодого Майлза Льюиса-Скелли, который ранее прославился тем, что получил желтую карточку против "Манчестер Сити" еще до своего дебюта в Премьер-лиге, Якуба Кивёра, Бена Уайта и Томаса Парти, который является полузащитником.

Это было напоминанием о том, что большинство ожидало от них поражения еще до начала этого матча. Они проиграли "Борнмуту" на прошлой неделе, у них появилась отвратительная привычка терять игроков из-за удалений. Люди говорили, что их надежды на титул исчезают из-за многочисленных актов самосаботажа.

Многие ожидали, что они проиграют "Ливерпулю", который пропустил всего три гола в восьми матчах лиги в этом сезоне и который так впечатляюще стартовал под руководством нового тренера Арне Слота.

Но "Арсенал" не рассыпался. Они навязали свою игру "Ливерпулю". Игра Букайо Сака в первом тайме была просто выдающейся. Команда Микеля Артеты в целом была невероятно хороша в первые 45 минут и полностью заслужила свое преимущество 2:1 к перерыву.

И даже если "Ливерпуль" отыгрался, даже если у Ливерпуля были свои периоды доминирования после перерыва, даже если 2:2 был справедливым результатом, это был случай, когда этот "Арсенал" выстоял.

Они выстояли под давлением. Они выстояли, когда говорили, что поражение от "Ливерпуля" выбросил их из гонки за титул, и что даже на этой ранней стадии сезона будет трудно восстановиться. Их критики ждали провала против "Ливерпуля", но он так и не случился. "Арсенал" начал и закончил игру, в погоне за голом, чтобы выиграть встречу.

Дважды они выходили вперед и дважды теряли преимущество, и даже если ничья оставляет их третьими после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", это было такое выступление, которое показывало, что они не собираются потухнуть.

Они были своими собственными злейшими врагами в последние недели из-за эпизодов недисциплинированности игроков, но на этот раз они выжали все из своей игры.

Финальный свисток, возможно, был встречен негодованием домашней публики в ​​конце, но это не был свист презрения в адрес своих игроков. Это было освистыванием судьи, которого они обвинили в том, что он лишил их поздней победы. Но больше всего это было свистом разочарования из-за победы, которая ускользнула».

Первый тайм имени Сака

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает преимущество «канониров» в первом тайме центрального матча тура на «Эмирейтс».

«Цифры говорят сами за себя. Мохамед Салах не только наводит шороху в матчах со слабыми командами АПЛ, он регулярно наносит урон соперникам "Ливерпуля" из так называемой Большой шестерки. И так было и здесь. Опять и снова.

Первый тайм был историей превосходства Букайо Сака и "Арсенала". Он забил прекрасный первый гол, и после того, как Вирджил ван Дейк помог "Ливерпулю" подняться с канваса, помог создать первый гол в "Арсенале" для Микеля Мерино. Команда Микеля Артеты, казалось, была настроена на убедительную победу во встрече, которую они не смели проиграть.

Все изменилось во втором тайме. Арсенал потерял Габриэла Магальяйнса и Юрриена Тимбера из-за травм, истощив свои и без того прореженные оборонительные резервы, а "Ливерпуль" продолжал наступать. Они не создали много моментов, но им и нужно то было хоть что-то создать. Когда они это сделали, Салах сделал из этого результат, который еще больше усилил фактор хорошего настроения мерсисайдцев под руководством Арне Слота.

Дарвин Нуньес сделал последний пас после отличной работы Трента Александра-Арнольда, и Салах забил гол. Когда пас низом достиг его, результат не вызывал сомнений, и статистика теперь показывает, что у Салаха 62 общих гола и результативных передач в 73 матчах против "Арсенала", "Челси", "Тоттенхэма" и клубов из Манчестера. Это был его 11-й гол в лиге в 15 матчах против "Арсенала".

Ничья была справедливым результатом, даже если "Арсенал" разозлился в самом конце, когда вышедший на замену Итан Нванери забил мяч в сетку. Судья Энтони Тейлор к тому моменту уже давно свистнул, хотя в тот момент было не совсем понятно, почему.

Артета сказал во вторник, что Сака, который не играл с момента поражения сборной Англии от Греции 10 октября, "маловероятно" будет задействован, но все знают, что никогда не стоит слишком опасаться его травм. У Сака не было никаких признаков дискомфорта, когда он был на поле.

Стоит остановиться на том, как он манипулировал пространством для первого гола, как он закрутил Энди Робертсона, с оттенком гипнотического блеска. Первым шагом Сака было протащить длинный пас Бена Уайта по флангу под его влиянием, но все дело было во втором шаге: озорной проброс между ног внешней стороной левой бутсы на Робертсона, когда он смещался к центру. Это даже немного ошеломило защитника, что открыло возможность для удара. Сака ударил высоко под ближнюю штангу к Куивину Келлехеру.

"Ливерпуль" недолго отставал. Ван Дейк показал, что он готов к борьбе, жестко столкнувшись в борьбе за мяч с Каем Хаверцем в начале. Тейлор назначил штрафной, но не предпринял дальнейших действий. Что было совершенно непонятно. Ван Дейк стал целью для болельщиков хозяев после этого, но ему было все равно.

Салах упустил полушанс после неправильного контроля со стороны Мерино, а затем Ван Дейк удачно подставил голову, сравняв счет. Это был угловой Александра-Арнольда слева, и Луис Диас первым сделал скидку, опередив Хаверца. Касание Ван Дейка в переполненной вратарской стало решающим.

"Арсенал" тоже недолго ждал. Интенсивность их игры в первом тайме была действительно чем-то особенным, то же самое было верно и для игры Сака. Каждый раз, когда он устремлялся к штрафной, звучал сигнал тревоги. Он часто был слишком быстрым и слишком хитрым; всегда контролировал ситуацию. Он получил несколько ударов. Для "Ливерпуля" это порой казалось единственным выходом, чтобы остановить его.

"Арсенал" заслужил снова выйти вперед к перерыву, гол был забит после хаотично долгой проверки видеопомощником судьи. Они отработали домашнюю заготовку при штрафном ударе на 19-й минуте, Деклан Райс подал его справа, а Мерино рассчитал время для своего забега. В тот раз он столкнулся со своим товарищем по команде Томасом Парти, и шанс был упущен. Теперь, когда на часах было 43 минуты, Мерино сделал все правильно, наклонный удар головой отправил мяч в сетку.

Удар Габриэля Мартинелли был парирован отчаянным подкатом Ибрагимы Конате на исходе получаса, после чего вингер "Арсенала" также пробил выше из отличной позиции. Алексис Мак Аллистер головой пробил слишком близко к Дэвиду Райе в компенсированное время первого тайма, но "Ливерпулю" нужно было перезагрузиться во время перерыва».

«Арсенал» разочарован, несмотря на то, что выстоял

Автор ВВС Фил Макналти считает, что «канониры» будут огорчены ничьей с «Ливерпулем», даже несмотря на то, что в конце матча мерсисайдцы были ближе к победе.

«Лондонский "Арсенал" столкнулся со значительно улучшившимся прибавившим "Ливерпулем" во втором тайме, испытывая затруднения из-за истощенной обороны, но команда хозяев будет разочарована тем, что не смогла довести до конца то, что могло бы стать большой и важной победой.

"Канониры" вряд ли могли позволить себе еще одно поражение после оплошности в матче с "Борнмутом", таковы ставки в гонке за титул, и они полностью заслужили свое преимущество к перерыву после превосходных первых 45 минут.

Вернувшийся в составе Сака устроил Робертсону жаркую игру, особенно когда забил первый гол, и когда Мерино нырнул вперед на дразнящую подачу Райса со стандарта, чтобы восстановить свое лидерство после гола Ван Дейка, это было вполне заслужено "Арсеналом".

Наставник "канониров" Микель Артета был вынужден внести изменения с уходом Габриэла, который держал пакет со льдом у колена на скамейке запасных, и Тимбера, который только что вернулся после травмы. Давление на их линию обороны ожидаемо росло, прежде чем "Ливерпуль" вырвался вперед, чтобы Салах забил.

"Арсенал" будет разочарован всего лишь очком дома, но вопросы, которые возникли о характере этой команды после поражения от "Борнмута", снова получили ответ, поскольку они продемонстрировали настоящий дух и стойкость, когда "Ливерпуль" почуял возможную победу в последние минуты.

Теперь Артета беспокоится о том, что он может столкнуться с потерей и Габриэля, и Тимбера в предстоящих играх, и он будет отчаянно надеяться, что повреждения у них обоих незначительные.

Сдержанный и взвешенный подход тренера "Ливерпуля" Арне Слота отражается в изменениях, которые он внес в команду, завещанную ему предшественником Юргеном Клоппом.

Он не увлекся, когда "Ливерпуль" пробился на вершину таблицы, и Слот не будет слишком огорчен сейчас после вымученного выступления, когда его команда не смогла извлечь выгоду из оборонительного кризиса "Арсенала" на заключительных этапах.

Казалось, что сила была на стороне "Ливерпуля", поскольку "Арсенал" потерял ключевых игроков, но, хотя они и владели мячом вдоволь, команда Слота не оказывала постоянного давления, которое могло бы принести им большую награду, чем гол Салаха.

"Ливерпулю" повезло, что он отставал всего на один гол после неудачной игры в первом тайме, когда их переиграли в полузащите и у них возникли проблемы в обороне, но когда есть Салах, надежда всегда есть, даже в относительно спокойный для египтянина день.

Команда Слота сейчас находится в положении, знакомом многим другим, позади "Манчестер Сити", но то, что она находится на втором месте и всего на одно очко позади действующих чемпионов, все равно является прекрасным началом работы голландского тренера на "Энфилде".».

«Ливерпуль» прошел первое большое испытание

Автор ESPN Марк Оден считает что мерсисайдцы образца Арне Слота успешно прошли проверку во время встречи с одними ил лидеров АПЛ.

«Арне Слот неоднократно заявлял, что его "Ливерпуль" нельзя оценивать, пока они не столкнутся с серьезным испытанием против серьезного противника, но теперь тренер "красных" будет знать, что у его команды стойкости в избытке, ведь она дважды отбивалась, заработав ничью с "Арсеналом".

Победа над "Челси" в прошлое воскресенье на "Энфилде" была испытанием против прогрессирующей команды, но поездка на "Эмирейтс" стала первым разом, когда "Ливерпуь" столкнулся с соперником, занимающим место в первой пятерке в этом сезоне.

Реальность такова, что "Арсенал" был лучшей командой, которая проявила больше креативности и несла большую угрозу. Однако, несмотря на это, и несмотря на то, что "Арсенал" дважды выходил вперед, "Ливерпуль" все равно уезжает с набранным очком, которое позволяет им оставаться впереди "канониров" в качестве ближайших преследователе "Ман Сити" на вершине таблицы.

"Ливерпуль" Слота — совсем иной по сравнению с командой Юргена Клоппа — командой, которую немец называл своими "Монстрами менталитета". Они играют по более дисциплинированной схеме 4-3-3, а полузащитники Райан Гравенберх и Алексис МакАллистер занимают оборонительные позиции перед четырьмя защитниками. Как следствие, их сложнее победить, но с другой стороны, у "Ливерпуля" Слота нет фантазии команды его предшественника.

Календарь и таблица АПЛ

Однако после девяти игр под руководством команда Слота занимает второе место в таблице и отстает всего на одно очко от чемпионов "Сити". В прошлом сезоне они проиграли на "Эмирейтс", когда были слишком открыты, но Слот немного плотнее запер заднюю дверь, и он получает за это награду. Это был еще один пройденный тест».

«Ливерпуль» сплотился, но разочаровал на «Эмирейтс»

Авто Sky Sports Рон Уокер напротив считает, что «Ливерпуль» провалил проверку, не сумев дожать ослабленного травмами соперника.

«Пройдя самое суровое испытание против Челси в прошлые выходные, "Ливерпуль" не справился на "Эмирейтс". У них была возможность остановить третью попытку похода "Арсенала" за титулом, но они только один раз по-настоящему проверили Давида Райю после перерыва. Именно тогда они его переиграли.

Все знают, как сильно сдает "Арсенал", когда отсутствует кто-то один из Габриэла или Уильяма Салиба. Когда отсутствуют оба, команда с такой эффективной атакой, как "Ливерпуль", должна представлять гораздо большую угрозу. Все это, да еще и когда "Арсенал" также был вынужден выпускать на позицию левого защитника игрока третьего выбора...

Арне Слот похвалил реакцию своей команды во втором тайме, и они действительно улучшили игру после медленного старта, но только для того, чтобы зарегистрировать совокупный xG 0,85 за 90 минут, их самый низкий показатель в сезоне.

Против играющего в полную силу и в оптимальном составе "Арсенала" это был бы достойный счет и хороший результат. В данных же обстоятельствах это представляет собой упущенную возможность.

Развитие "Ливерпуля", возможно, было более продуманным в этом сезоне, но они все еще растягивают команды в атаке, и это был гол прямо из учебника Юргена Клоппа, чтобы сравнять счет в конце.

Мы начали упоминать "Ливерпуль" как претендентов на титул, но, как "Арсенал" узнал в прошлом сезоне, если не хватает смелости побеждать в таких играх, "Манчестер Сити" — новые лидеры лиги — снова будут облизывать губы в предвкушении чемпионства».

Неудивительно, что Мерино преуспел в воздухе

Автор The Athletic Том Харрис выделяет новичка «Арсенала» Микеля Мерино, который вывел свою команду вперед перед перерывом, успешно замкнув подачу после стандарта.

«Если бы этим летом в Штутгарте Мерино не забил гол, подобного которому никто никогда не видел, его прибытие в Премьер-лигу могло бы стать одним из самых тщательно хранимых секретов Микеля Артеты.

Все знают о способности 28-летнего игрока играть головой, но это не значит, что "Ливерпуль" мог остановить испанца при стандартах, поскольку предупреждение поступило через полчаса после коварной подачи Деклана Райса, прежде чем он забил бесценный победный гол — свой первый гол за "Арсенал" — после простого забега и сгибания шеи.

Мерино обладает определенными физическими преимуществами, когда дело доходит до воздушной дуэли; рост 189 см делает его очевидной целью, в то время как его мощный атлетизм игрока "бокса ту бокс" позволяет ему совершить прыжок в стиле НБА. Однако часто именно тайминг отличает полузащитника, задерживающегося на краю штрафной площади, прежде чем выбрать момент для атаки.

Нетрудно понять интерес к Мерино этим летом. "Арсенал" под руководством Артеты привык забивать голы с искусно отработанных стандартных положений, и хотя им удалось подать только один угловой за все это противостояние, большее доминирование в воздухе в ситуациях с мертвым мячом только улучшит и без того впечатляющие цифры; только у "Эвертона" лучшие показатели в атаке с начала прошлого сезона.

Анонимный источник в его бывшем клубе, "Реал Сосьедад", похвалил способность Мерино играть головой и тайминг его забегов как "умирающее искусство", в шутку предположив, что он настигает "каждый удар головой".

Только три игрока в пяти ведущих лигах Европы выиграли больше воздушных дуэлей в прошлом сезоне; его вторая победа в игре этим вечером может стать одной из самых важных в футболке "Арсенала".»

Победитель: «Манчестер Сити»

Авторы Goal традиционно называют победителей и неудачников прошедшего матча и в первую категорию попала команда, которая даже не принимала участия во встрече.

«Ничья в воскресной игре означает, что настоящими победителями выходных стали действующие чемпионы "Ман Сити", которые отняли у "Ливерпуля" первое место и вернулись на вершину таблицы.

Команда Пепа Гвардиолы в этом сезоне с трудом справилась с собственным кризисом мини-травм, и ее выступления не совсем соответствуют их статусу чемпионов последних четырех лет, поэтому они будут очень рады набрать достаточно очков, чтобы снова возглавить турнирную таблицу.

В долгосрочной перспективе "Сити" должен получить дополнительную поддержку от обеих команд, которые не приложили достаточно усилий, чтобы преодолеть трудности и одержать победу.

"Арсенал", несмотря на всю свою стойкость и зрелость, не смог удержать "Ливерпуль" на расстоянии, в то время как все еще есть вопросы по поводу тактики Слота, которая не позволяет наносить достаточного количества ударов, по сравнению с тем, что было реализовано его предшественником Юргеном Клоппом.

"Сити" — фавориты в борьбе за титул, пока они сами полностью не рухнут и не развалятся. Это очевидно, поскольку их соперники продолжают разбрасываться очками таким образом».