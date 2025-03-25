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    «Матч с Гренадой — это вообще не про футбол». Мартин Якубко — о матчах Лиги Наций и впечатлениях от сборной России

    Эксклюзивное интервью с участником ЧМ-2010 в составе национальной команды Словакии

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    Мартин Якубко
    Корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский связался с бывшим форвардом «Сатурна», «Химок», ФК «Москва», «Динамо» и «Амкара» Мартином Якубко. За 10 лет, проведенных в России, он цену гола в условиях конкурентной борьбы ощутил в полной мере. Поэтому для начала обсудили рекорд Артема Дзюбы, очень похожего на Мартина по габаритам и стилю игры. И предстоящую сборной России игру с Замбией. Но главной темой стали игры в Лиге Наций. 41 матч и 9 голов на уровне сборных позволяют Якубко дать более чем компетентную оценку.

    «Рекорд Дзюбы — это способ затащить болельщиков на Гренаду»

    — Как вообще воспринимаете бомбардирские рекорды, сами стремились к ним когда-либо?

    — У меня не было такой задачи. Как-то больше думал о командах, где выступал.

    — Понятно, все говорят о комичности ситуации с Артемом Дзюбой, но что ему делать — не выходить, не забивать в таком матче?

    — Я всю эту ситуацию воспринимаю, как промо. Желание притащить болельщиков. На игры с таким соперником иначе не зазовешь.

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    • — Но он сам стремился к этому голу, не важно против кого. Не совсем понимаю, почему ему должны помогать партнеры, если речь идет о соперничестве с соотечественником?

    — Никто никому не должен. Но видно было, что ребята играли на него. Может быть, тренер сказал в раздевалке — давайте, помогите.

    — Я застал советские времена, когда мой любимый форвард Олег Протасов забивал 35 мячей в чемпионате, обгоняя Никиту Симоняна. Не без помощи соперников, надо полагать. В Чехословакии бывало что-то подобное?

    — Тяжелый вопрос. Вот я не помню, чтобы играли на одного футболиста. Всякое было, но только не под рекорды.

    — Итак, сборная России одержала уверенную победу (5:0) над Гренадой, занимающей 174-е место в рейтинге ФИФА. Какие задачи можно и нужно ставить в таких встречах?

    — Эти матчи точно не помогут. Но все понимают ситуацию, какая она есть. Хотят порадовать людей, но это совсем не про футбол.

    — Россия выиграла семь последних матчей с общей разницей 39:0. Может быть, каждый раз в рекордном счете находить мотивацию?

    — Находить соперников. Типа Сербии хотя бы. Вот там было похоже на футбол. И ребята голодные по таким матчам вышли, поэтому — 4:0. С Белоруссией тоже можно играть периодически. Там неплохая команда, многих знаю.

    Россия — Гренада

    — Как вам вообще весь этот предыгровой пафос с огромными флагами на поле и прочим, что явно не соответствовало масштабу события?

    — Мне лично это не мешает смотреть футбол. Пусть делают, что хотят. Это вы, журналисты, так смотрите на эти вещи. Футболисты вообще не обращают внимания.

    — Зачем такой легкий мяч был нужен, от которого плевались все футболисты? Просто потому, что российского производства?

    — Обе команды играют одним мячом. Не важно, кто его сделал. Но если по регламенту он допустим, почему нет. Хотя, конечно, было видно, что неправильно скакал. С Замбией будут играть другим, думаю.

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    «В сборной России никто не показал европейский уровень»

    — Понятно трудно давать оценки игрокам, но кто-то вообще приглянулся?

    — Я давно не смотрел российский чемпионат. Вот вы меня подключили, и впервые за долгое время увидел сегодняшних российских игроков. Никто вот прямо так не выделялся, чтобы я сказал, это европейский уровень.

    — Валерий Карпин использовал еще четырех дебютантов, доведя их число до 50 в период его правления. Правильно делает, что приглашает всех приглянувшихся?

    — Да, вполне нормально. У него есть время, он это понимает. Если Россию вернут, будет уже четко знать, кого вызывать. И обойма из 25 человек останется. А пока контрольные, скажем так, игры. Можно и 60 позвать. Сколько там в РПЛ россиян, всех надо смотреть, объединять какой-то идеей.

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    • — Против Замбии, наверняка, сыграет совсем другой состав. Как думаете, всех поменяют?

    — Думаю, почти всех. Сегодня, еще раз скажу, нет других задач, кроме проверки. Ясно, что на Замбию он планирует другой состав, более основной.

    — Все, кто выходили на замену, снова останутся в резерве? Или Матвей Кисляк и Андрей Мостовой могут выйти с первых минут?

    — Думаю, что нет. Просто полностью поставит другой состав. Кисляк понравился, кстати. Видно, у парня есть будущее.

    — А главной звездочке РПЛ Алексею Батракову дадут еще игровое время?

    — Нет. Поэтому и дали ему 90 минут. Сейчас надо давать шанс другим игрокам.

    — Дзюбу, Даниила Фомина и Александра Солдатенкова отправили восвояси по ходу сбора. Чтобы на тренировках в глазах поменьше мельтешило?

    — Уверен, они договорились до этого. Зачем держать ребят, кто точно играть не будет. В клубах им сейчас большую нагрузку дадут. Карпин это понимает.

    Россия — Гренада

    — Совсем другой получится игра с Замбией, которую тренирует знаменитый Авраам Грант и которая стоит почти на сто позиций выше Гренады?

    — Сто процентов. Вообще не уверен, что Россия выиграет. Команда, судя по всему, неплохая.

    Прогнозы и ставки на Россия — Замбия

    — Замбийцы, играющие в европейских клубах, отказались ехать в Россию. Отношение сохраняется?

    — Да. Общаюсь с футболистами здесь, в Словакии. Они бы тоже отказались. Тем более, кто в Италии и Англии играют.

    «Сборная Испании играла хуже, чем обычно»

    — В целом накал страстей в Лиге Наций сопоставим с отбором на мир и Европу?

    — Бьются всерьез. Если помните, Словакия вышла на чемпионат Европы именно через Лигу Наций. Поэтому другого отношения быть не может.

    — Испания недооценила Голландию (2:2)?

    — Да там хорошая команда напротив. Понятно, Испания сегодня сильнее во всех отношениях. Но нужно играть здесь и сейчас, каждый раз доказывать. Это непросто. Они их прочитали, хорошо подготовились. И такого вот прямо преимущества у Испании не было. Смотрел только обзор, но видно было, что играли хуже, чем обычно.

    — Почему состав такой странный, что Педри на замену выходит?

    — Он только восстановился. Не хотели рисковать. Тренер там очень грамотный, вдумчивый, бережет таких ребят.

    Испания — Нидерланды

    — Может быть, Луис Де Ла Фуэнте доказывает, что он с любыми игроками будет побеждать?

    — Ну, это он против себя пойдет. Конечно, нет. Есть тренеры, которые думают, что они лучшие в мире. Но Луис не из них. Все равно определяют игроки.

    — Ламин Ямаль, или Нико Уильямс. Кто выстрелит сильнее?

    — Да они оба уже выстрелили. Ну, конечно, Ямаль. Феномен.

    — Вы, кстати, заработали пенальти на ЧМ-2010 против Голландии. Там чистый был?

    — Чуть схитрил, было дело. К сожалению, не помогло. Все равно проиграли 1-2.

    — Италия, где вы сейчас находитесь, без вариантов с Германией (3:3)?

    — Там очень организованная команда. Ее невозможно сегодня обыграть. Вот даже без Виртца выглядели в атаке великолепно. Нагельсман, конечно, один из лучших тренеров в мире. И Италии отменили пенальти. Могли переломить, но только не с Германией. При 3:1 уже было. Ну, 3:2 стало бы на тот момент. Немцы все равно не отпустили бы. Смотрел VAR долго. Веселая игра была.

    Италия — Германия

    — Вот я не понял, как они с опытом Лучано Спаллетти не смогли ничего противопоставить по большому счету?

    — А причем здесь Спаллетти? Там машина. Против танка не попрешь, как говорится. В горах смотрел игру с ребятами. Что могли, сделали. Три забили, мы все удивились.

    — Что лучший бомбардир Серии «А» Матео Ретеги из «Аталанты» не играл, возможно, ключевой момент?

    — Конечно. Тем более, он на характере, все выстрадал. Мог помочь. Но все равно не думаю, что перевернул бы эту игру.

    — Юлиан Нагельсманн провел замены, которые все перевернули. Его находка выпускать ребят из небольших клубов, типа «Майнца», в такой ответственный момент?

    — Он полностью знает чемпионат, всех игроков. «Майнц» сегодня одна из самых молодых команд. Когда еще экспериментировать, если не сейчас. Понятно, ставка на «Баварию», где все слажено. Но нужно подпускать еще кого-то. И он знает, кто как выглядит на тренировках, в каком состоянии.

    — Оба гола со стандартов. Невозможно бороться на втором этаже с Германией?

    — Доннарумма еще три вытащил. Но он на выходах не играет. Один гол, может, его.

    Португалия — Дания

    — Португалия после совершенно безликой игры в первом матче разгромила Данию (5:2). Это магия Криштиану, такую игру перевести в овертайм.

    — Когда не забил пенальти вначале, казалось, все может пойти иначе. Но это помимо того, что игрок высочайшего класса, еще и и боец. Ставлю его на первое место в иерархии. Даже по сравнению с Месси.

    — Сколько еще он будет играть на таком уровне?

    — Еще пару лет, однозначно. И сборная его держит в тонусе. Он пока еще может все на поле, не только в раздевалке.

    — Грузия обыграла Армению 9:1 по сумме двух матчей. Настолько велик разрыв, какого никогда не было в советские времена?

    — Последние годы футбол в Грузии поднялся. Хорошо поработали. И это уже не та разболтанная команда. Дисциплину Саньоль ставит на первое место. Жду от них еще намного больше. Даже если сравнивать с тем, что они показали на Евро.

    — Георгий Микаутадзе решает все эпизоды и в «Лионе», и за сборную. Следующая его команда?

    — Он родился во Франции. Там и останется. Может, «ПСЖ». Но пока «Лион» — его уровень.

    — Что он подошел и обнялся после игры с тренером Армении Джоном ван ’т Схи, который его не выпускал в «Аяксе», это же искренне?

    — Нормальная ситуация. Время прошло, люди меняются. И когда выиграл, всегда подойдешь

    Армения — Грузия

    — Георгий Мамардашвили летом уже в «Ливерпуле» будет. Под основное место взяли?

    — Не уверен. Это другой уровень. Кински сын тоже приехал в «Тоттенхэм», а сейчас прочно сел на лавку. Когда два матча он сыграл, уже думали основной. Но Мамардашвили уже много показал. Все будет зависеть от первой игры, когда его поставят.

    — Почему Генрих Мхитарян не ездит за сборную Армении, хотя там здоровья хватает?

    — Надо его спросить. Ясно, что человек сосредоточен на игре за клуб. Если за «Интер» играет 90 минут без замен, это о многом говорит. И это не про деньги, насколько понимаю.

    «В Словакии с футболом беда»

    — Словакия проиграла Словении (1:0). Вы по составу намного же сильнее, как так?

    — И по игре были сильнее. Намного. Мячом владели весь матч. Незакономерный результат. Шкриньяр, Лоботка, левый защитник из «Фейеноорда» Ганцко. Это будущее Словакии.

    — В Словении по-прежнему работает Матьяж Кек, который еще Россию обыгрывал в Мариборе. Словакия как пережила?

    — Все расстроены, что там говорить. И Кек признал, что им повезло. Игроки словенские тоже так сказали. Другое дело, что во внутреннем первенстве у нас никто не растет. Уже нет таких футболистов, как Ян Дюрица и я. Шучу чуть. Но это правда. Очень мало денег, зарплаты смешные.

    — Сколько примерно?

    — В «Словане» большие по словацким меркам. Но это одна команда. Все остальные намного меньше. И еще налоги с них заплати.

    Словкия — Словения

    — Сами сейчас при каких делах?

    — При отцовских. В Прешове живу, своем родном городе. Сейчас на лыжах катаюсь в Италии. Три года работал в сборной U-19. Вышли в финал чемпионата Европы. Федерация сделала программу, чтобы подтягивать футболистов бывших. Но дальше не стал. Беда с футболом в Словакии.

    — А иные словацкие футболисты, оставившие заметный след в российском футболе, — Мартин Шкртел, Марек Холли, Камил Чонтофальски, Томаш Губочан, Роберт Мак, Ян Дюрица, Ян Петраш, Бранислав Обжера, Милощ Фодрек...

    — Шкртел стал спортивным директором в команде «Спартак» (Трнава). Чонтофальски на телевидении, комментирует Лигу чемпионов. Фодрек — главный тренер «Дунайска Стреда». Высшая лига. Но он и с юношами в сборных много работал. Холли и Петраш вообще не при футболе. Но по ветеранам играем, часто встречаемся. Сейчас с Испанией и Португалией провели две встречи. Губочан еще играет в 38. В «Жилине», от и до. Мак в «Словане».

    — Как у Владимира Вайсса настроение после «баранки» его «Слована» в восьми матчах Лиги чемпионов?

    — Переживает сильно. Хотел что-то взять. Но надо понимать, что Лига чемпионов — это вообще другой мир.

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