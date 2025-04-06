ЦСКА обыграл «Динамо» в снегопад: красиво отметили юбилей Акинфеева

Снег, автогол и быстрое равенство
Начало матча получилось бодрым — на 15-й минуте армейцы вышли вперёд, хотя обошлось без их удара по воротам. Дмитрий Скопинцев неудачно сыграл на перехвате и эффектно срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга — 1:0 в пользу хозяев.
Но уже через девять минут счёт стал равным. Тамерлан Мусаев, вернувшийся в основу, сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Сергей Карасёв указал на точку. Хорхе Карраскаль, не так давно сменивший красную футболку на бело-голубую, хладнокровно пробил под перекладину — без шансов для Акинфеева.
Нестабильность в атаке и перелом после перерыва
До перерыва команды обменялись моментами: у «Динамо» Гладышев не сумел переиграть Акинфеева, а у ЦСКА Дивеев после углового пробил рядом со штангой. Оба голкипера держались уверенно, несмотря на непростые погодные условия и скользкое поле.
Ключевые события произошли после перерыва. Уже на старте второго тайма Глебов едва не вывел гостей вперёд — мяч прокатился между ног Акинфееву, но на линии подстраховал Гайич. Ответ ЦСКА был куда результативнее. На 74-й минуте после отличного перехвата Дивеева и быстрой атаки Кирилл Глебов прострелил с правого фланга, а Сауль Гуарирапа изящным «черпачком» перебросил Лунёва — 2:1.
Победа в концовке и праздник для капитана
«Динамо» бросилось вперёд в попытке спасти матч, но пропустило третий. В компенсированное время Иван Обляков хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за фол Кутицкого на Глебове. Итог — 3:1 в пользу ЦСКА, который продлевает беспроигрышную серию весной до семи матчей (шесть побед и одна ничья).
Победа в дерби позволяет армейцам опередить «Динамо» в таблице — теперь ЦСКА на четвёртом месте и всего в трёх очках от «Спартака». А уже через несколько дней команды встретятся вновь — теперь в ответном полуфинале Кубка России. Марко Николич и Марцел Личка продолжают серию шахматных партий, в которой пока ведёт армейская сторона.