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    ЦСКА обыграл «Динамо» в снегопад: красиво отметили юбилей Акинфеева

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    ЦСКА — Динамо
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    ЦСКА — Динамо
    Под плотным апрельским снегопадом на домашней арене ЦСКА одержал важную победу над «Динамо». Это позволило ЦСКА обойти принципиального соперника в таблице и подняться на четвёртое место. А матч стал особенным ещё и потому, что стал 900-м в карьере Игоря Акинфеева — настоящая веха для капитана и легенды клуба.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Динамо 3:1
    Голы: 1:0 Дмитрий Скопинцев (15'), 1:1 Хорхе Карраскаль (пенальти) (24'), 2:1 Мойзес (78'), 3:1 Иван Обляков (пенальти) (90+6') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Аббосбек Файзуллаев (Кристиян Бистрович, 67'), Адольфо Гайч, Секу Койта (Кирилл Глебов, 67'), Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 46'), Pjanic M. (Рифат Жемалетдинов, 76') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев (Диего Лаксальт, 46'), Данил Глебов, Луис Чавес, Битело (Arthur Gomes, 82'), Хорхе Карраскаль, Ярослав Гладышев (Муми Нгамал, 82'), Даниил Фомин (Maouhoub E., 70'), Caceres J.

    Снег, автогол и быстрое равенство

    Начало матча получилось бодрым — на 15-й минуте армейцы вышли вперёд, хотя обошлось без их удара по воротам. Дмитрий Скопинцев неудачно сыграл на перехвате и эффектно срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга — 1:0 в пользу хозяев.

    Но уже через девять минут счёт стал равным. Тамерлан Мусаев, вернувшийся в основу, сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Сергей Карасёв указал на точку. Хорхе Карраскаль, не так давно сменивший красную футболку на бело-голубую, хладнокровно пробил под перекладину — без шансов для Акинфеева.

    Хорхе Карраскаль
    https://t.me/fcdynamo

    Нестабильность в атаке и перелом после перерыва

    До перерыва команды обменялись моментами: у «Динамо» Гладышев не сумел переиграть Акинфеева, а у ЦСКА Дивеев после углового пробил рядом со штангой. Оба голкипера держались уверенно, несмотря на непростые погодные условия и скользкое поле.

    Бителло
    https://t.me/fcdynamo

    Ключевые события произошли после перерыва. Уже на старте второго тайма Глебов едва не вывел гостей вперёд — мяч прокатился между ног Акинфееву, но на линии подстраховал Гайич. Ответ ЦСКА был куда результативнее. На 74-й минуте после отличного перехвата Дивеева и быстрой атаки Кирилл Глебов прострелил с правого фланга, а Сауль Гуарирапа изящным «черпачком» перебросил Лунёва — 2:1.

    ЦСКА – Динамо
    https://t.me/fcdynamo

    Победа в концовке и праздник для капитана

    «Динамо» бросилось вперёд в попытке спасти матч, но пропустило третий. В компенсированное время Иван Обляков хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за фол Кутицкого на Глебове. Итог — 3:1 в пользу ЦСКА, который продлевает беспроигрышную серию весной до семи матчей (шесть побед и одна ничья).

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа в дерби позволяет армейцам опередить «Динамо» в таблице — теперь ЦСКА на четвёртом месте и всего в трёх очках от «Спартака». А уже через несколько дней команды встретятся вновь — теперь в ответном полуфинале Кубка России. Марко Николич и Марцел Личка продолжают серию шахматных партий, в которой пока ведёт армейская сторона.

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