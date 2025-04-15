Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС

Баталии Первой лиги остаются немногим в тени по сравнению с розыгрышем элитного дивизиона российского футбола, однако некоторые события затмевают даже перипетии РПЛ, правда не всегда выделяясь с положительной стороны. Встреча «Урала» и «Нефтехимика» попала под микроскоп РФС, который не исключает договорной характер состоявшегося поединка.

Закулисные игры либо необоснованные претензии?

«Урал», бесславно распрощавшийся с высшим эшелоном российского футбола по итогам прошлого сезона, старается реабилитироваться в глазах собственных поклонников и намерен завоевать желанную путевку в РПЛ.

После назначения в ноябре 2024 на должность и.о. главного тренера Олега Шатова «оранжево-черные» расправили крылья, познав горечь поражения лишь один раз за двенадцать матчей Первой лиги. Клуб из Екатеринбурга на данном этапе занимает третью строчку и отстает от второго места, позволяющего заработать прямое повышение в классе, всего на два пункта.

В 28-м туре «шмелям» предстояла довольно будничная домашняя встреча против «Нефтехимика», чьи цели на сезон намного менее амбициозны, чем у «Урала», и заключаются в сохранении прописки в Первой лиге.

Активнее поединок начали хозяева поля, имея несколько шансов огорчить ворота коллектива из Нижнекамска — Мартин Секулич опасно исполнил два штрафных удара. Холодным душем для «оранжево-черных» стала атака «Нефтехимика» на 31-й минуте, когда Данила Емельянов протолкнул мяч в сетку ворот Дениса Щербицкого.

«Урал» — «Нефтехимик» vk.com/fc_ue

Настроение местной публики, собравшейся на «Екатеринбург Арене», перед перерывом вновь испортил Рашид Магомедов, реализовавший выход один на один. «Нефтехимик» сохранял преимущество в два мяча вплоть до 66-й минуты, с которой началось чудесное преображение «Урала».

Дубль Мингияна Бевеева всего за десять минут восстановил паритет — особенно примечательным стал второй гол. Защитник, получив огромное пространство в штрафной, отправил игровой снаряд между ног Никите Яновичу.

Сплоховал вновь голкипер «Нефтехимика» спустя пять минут, срубив рвущегося к воротам Секулича и заработав пенальти в собственные ворота. Пострадавший уверенно исполнил одиннадцатиметровый, чем принес «Уралу» волевую победу.

«Урал» — «Нефтехимик» vk.com/fc_ue

Феерия от совершенного камбэка в расположении «оранжево-черных» продлилась недолго — сразу по окончании поединка Российский футбольный союз начал проверку, заподозрив странное стечение обстоятельств в сказочном возвращении уральцев.

Сразу по окончании игры была начата проверка всех обстоятельств матча между «Уралом» и «Нефтехимиком». При этом отметим, что профильный департамент регулярно проводит подобные проверки встреч российских лиг всех уровней. Пресс-служба РФС

Футбольная национальная лига не осталась в стороне и также подключилась к анализу сложившейся оценки, чтобы детально изучить суть произошедшего и дать экспертную оценку.

По сообщениям СМИ, множество внимания к себе приковал президент «Урала» Григорий Иванов, которому приписали разбор полетов в раздевалке команды во время перерыва, разговор с наставником «Нефтехимика» Кириллом Новиковым и брошенную фразу «Это не команда выиграла, это я выиграл». Правда никаких подтверждений действиям 64-летнего функционера предоставлено не было, и он, в свою очередь, называет происходящее абсурдом.

Ну вот что вам я сейчас должен сказать? Какую ситуацию прокомментировать? Чуть с ума не сошел после первого тайма… Мы же проигрывали 0:2. А теперь пишут про какой-то договорной матч. Хватит херней заниматься! Обалдели? Ну что за люди. Как можно опять про нас такое писать?! Григорий Иванов

Высшее руководство «Нефтехимика» в лице генерального директора Валерия Калачева, естественно, также отрицает договорной характер поединка и настаивает, что следует дождаться итогов проверки РФС.

Даже нечего комментировать. Информация о договорном матче с «Уралом» абсолютно не соответствует действительности. Нет ни одного факта, который бы на это указывал. Валерий Калачев

Думаем, что разбирательство представителей Российского футбольного союза не найдет ничего криминального в поединке «Урала» и «Нефтехимика». На результате встречи, банально, сказалась разница в классе между двумя клубами.

Гости из Нижнекамска грамотно реализовали имеющиеся шансы, после чего сделали ставку на удержание счета и закрылись на собственной половине поля. «Урал» быстро среагировал, перестроившись на четверку защитников и наградив Бевеева ролью ложного фулбэка.

«Урал» — «Нефтехимик» vk.com/fc_ue

Дважды ставка на Мингияна сработала, и «шмели» набросились добивать «Нефтехимик», заставив нервничать оборонительные порядки оппонентов. Центр обороны нижнекамцев дал очередной сбой, Янович не подчистил ошибку защитников и сыграл в ногу Секуличу — стопроцентный пенальти.

Фаворит, хоть и в напряженном стиле, но одолел менее мастеровитую команду, которая отнюдь не играла в поддавки, — походит ли это на сенсацию? Кажется, что нет.

Репутация вызывает сомнения

«Урал» не в первый раз за последние годы связывают с темой договорных поединков — ранее вопросы возникали к двум поединкам против нынешнего «Ахмата», а на тот момент еще — «Терека».

Первый подозрительный матч между ними состоялся 28 августа 2015 в рамках седьмого тура чемпионата России. Грозненцы приехали в гости к «оранжево-черным», и сообщалось, что на победу первых в букмекерских конторах были сделаны солидные ставки.

Таким образом «Урал» должен был вернуть должок «Тереку», ведь ранее именно виктория над клубом из Грозного позволила екатеринбуржцам остаться в Премьер-лиге. Матч характеризовался практически отсутствием борьбы, и уже к 16-й минуте «шмели» неожиданно вели с разницей в два мяча.

«Терек» восстановил равенство под занавес первого тайма, а на 66-й минуте повел в счете 3:2. Скандала удалось избежать благодаря спасительному голу Александра Ерохина, защищавшего на тот момент цвета «Урала», в концовке поединка.

Результативные 3:3 долго обсуждались российской футбольной общественностью, но никаких фактов договорняка найдено не было. Тогдашний тренер «Терека» Рашид Рахимов жестко прошелся по аудитории из сомневающихся и заверил в честной борьбе на газоне «Уралмаша».

Рашид Рахимов globallookpress.com

Следующее противостояние, вызвавшее вопросы, между «Уралом» и «Тереком» произошло 30 октября 2016. Вновь спектакль развернулся на домашней арене екатеринбуржцев — подопечные Вадима Скрипченко вышли вперед уже на старте поединка усилиями Георгия Чантурии, после чего случился форменный разгром в исполнении грозненцев.

Дружина Рахимова деклассировала оппонентов со счетом 4:1, набрав важные три балла в зачетную копилку. Нарекания снова вызвали отсутствие спортивной борьбы, легкость забитых голов гостями и нестабильность букмекерских котировок.

Дополнительных проверок в кабинетах РФС устроено не было, поэтому возникшие догадки относительно договорного характера игры так и остались догадками.

Магнит для скандалов

Президент «Урала» Григорий Иванов никогда не лезет за словом в карман и всегда открыто высказывается на публику, подливая масло в огонь почти в любой ситуации.

Как уже упоминали выше, босс «оранжево-черных» после матча с «Нефтехимиком» проронил фразу «Это не команда выиграла, это я выиграл», которую, что неудивительно, расценили довольно двусмысленно. Иванов парировал нападки прессы тем, что он, якобы, подразумевал мотивацию игроков во время перерыва, и предложил запретить журналистам заходить в микст-зону.

Григорий Иванов globallookpress.com

Натянутые отношения с представителями СМИ далеко не новость, если дело касается Григория Викторовича. Однажды корреспондент Metaratings Юрий Алеманов связался с ним, чтобы узнать мнение по итогам ничейной встречи «Спартак» — «Урал», на что услышал угрозы, связанные с переломом ног.

Иванов всегда вовлечен в игру и даже готов прорваться на скамейку запасных команды во время матча. На летних сборах 2023 года Григория Викторовича не пустил к резервным игрокам «Урала» сотрудник полиции, из-за чего между ними возник спор и разговор на повышенных тонах.

Тема судейства находится в числе любимых для президента «шмелей» — в адрес арбитров он отпускал различные нелестные комментарии.

После матча «Ростов» — «Урал», который состоялся 29 сентября 2023, Иванов предлагал «взять и утопить» всех рефери, работавших на игре. Ему грозило отстранение на три месяца за данное высказывание, однако наказания так и не последовало.

Заскучать российской футбольной общественности Григорий Викторович точно не даст — за свой «Урал» он всегда стоит горой. Зачастую — выходя за грани разумного.