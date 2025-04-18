25-й тур РПЛ. Юран не верит, что «Спартак» справится с «Акроном», Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями»

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.Ru Михаилу Пукшанскому дали отменные форварды прошлых лет, а в дальнейшем небезуспешные тренеры Сергей Юран и Дмитрий Кириченко

— чемпион СССР, Португалии (дважды) и России, победитель молодежного первенства Европы-90. За киевское «Динамо», «Бенфику», «Порту», «Спартак» и другие клубы забил 69 мячей. Семь в 27 матчах — за разные наши сборные. Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов — 91/92 (7 голов). В качестве тренера выиграл с «Шинником» (2007) чемпионат Первого дивизиона и вывел «Химки» в финал Кубка России (2019/2020).

Дмитрий Кириченко — заслуженный мастер спорта, победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. Дважды лучший голеадор высшей лиги (2002, 2005). Рекордсмен чемпионата страны по числу голов с пенальти (22).Член «Клуба 100» российских бомбардиров. Всего за карьеру забил 166 голов, включая самый быстрый в истории сборной России на ЧЕ-2004. Сегодня возглавляет ивановский «Текстильщик», который лидирует в «серебряной» группе второй лиги.

— Кубковые матчи середины недели не станут помехой для соискателей наград первенства?

Сергей Юран: Весенняя часть по большому счету только возобновилась — от чего усталость-то может быть? Может быть, для тех, кто не имеет глубины состава, — чуть опасненько. А так, если брать англичан, сколько они матчей проводят! Те же люди — две ноги, две руки.

Дмитрий Кириченко: Все, плюс-минус, в равных условиях. Два турнира по большому счету у российских команд остались. Стоит бороться за победу в обоих. У «Зенита», «Спартака» достаточно большая обойма, чтобы без проблем играть и там, и здесь. На лавке сидят люди дорогостоящие, а главное неплохие мастера. Не по 12 человек в командах, поэтому негативное влияние Кубка исключено.

— Более чем убедительная победа «Зенита» над «Краснодаром» лишь изменила диспозицию в борьбе за «золото», или перевернула все вверх дном?

С.Ю.: Теперь все только начинается. Да, «Краснодар» провалил игру, «Зенит» был объективно сильнее. Но еще рано кому бы то ни было посыпать эту голову пеплом. Отставание сократилось, тем интереснее будет концовка. Теперь права на ошибку нет ни у тех, ни у тех. Неделю назад краснодарцы его еще имели, а сейчас уже все.

Д.К.: Все-таки больше изменило диспозицию, поскольку «Краснодар» по-прежнему впереди «Зенита». Понятно, красивая, уверенная победа питерцев, но это те же три очка, что и обычно. Пять или шесть за нее не дадут. Поэтому пока «Краснодар» впереди, он — фаворит гонки. Все остальное лирика. Да, такая победа придаст уверенности «Зениту». Но надо понимать, что для него это был матч жизни и смерти, а для «Краснодара» нет.

— В каком туре, по-вашему, решится судьба чемпионства?

С.Ю.: Я думаю, в предпоследнем.

Д.К.: До последнего тура ничего не будет ясно.

Зенит — Краснодар Краснодар

— Все ли из первой четверки все еще в гонке?

С.Ю.: «Спартак» и ЦСКА, с учетом того что армейцы набрали ход, гипотетически еще могут вклиниться. Допускаю. Но это по-прежнему не от них зависит, а от «Краснодара» с «Зенитом», насколько убедительно два лидера будут проводить концовку и максимально набирать очки. А москвичам остается брать все свое и ждать.

Д.К.: «Спартак» и ЦСКА вряд ли уже могут рассчитывать на «золото». В гонке за «бронзу», так скажем.

— У кого самый простой календарь на финише?

С.Ю.: Не бывает простых календарей, особенно на этом этапе. Вот игры показывают... Взять «Спартак» с Махачкалой. Самое опасное, когда кто-то вдруг посчитает, что следующая игра с каким-нибудь аутсайдером проходная. Те команды тоже решают свои вопросы. Но лидерам, волей-не волей, трудно настраиваться на такие матчи. Сам на этом в бытность игроком обжигался. Пару не забил, думаю, все равно забью. Ан-нет. На равных себе настраивать футболистов не надо, они и сами все понимают. А в иных случаях тренеру приходится быть мозгоправом. Но каждому в голову не залезешь. Команды с низов и из середины — самые непредсказуемые. От них никогда не знаешь, чего ждать, и к ним очень трудно готовиться. В отличие от тех, кто наверху, где каждый всегда будет играть в свой футбол.

Д.К.: Все примерно одинаково. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

— Судейство окажет какое-то влияние на финишной прямой и непосредственно в ближайшем туре?

С.Ю.: Вопрос не ко мне. Но скажу, что у каждого человека есть право на ошибку. Непреднамеренную. Судьи тоже не роботы. Будем надеяться, что не случится таких, которые окажут ключевое влияние.

Д.К.: Нет, есть VAR. Теперь человеческий фактор ничтожен.

«Акрон» — «Спартак»

Самара. 19 апреля. 14:30 мск

— Артем Дзюба против «Спартака» — всегда афиша. Семь голов и две результативные передачи за «Зенит», один мяч за «Локо» и один в недавнем кубковом поединке за «Акрон». Продолжение следует?

С.Ю.: Не исключаю. Непростой матч в целом будет для «Спартака». «Акрон» практически обезопасил себя. Когда давление спадает, футболистам легче играется.

Д.К.: Дзюба делает свое дело. Не скажу, что так уж много двигается, но знает когда куда бежать. Безусловно, делает очень много в атаке «Акрона». В последнем матче с «Факелом» тоже здорово цеплялся, сбрасывал.

— Будет Дзюба низко опускаться в поисках мяча, или строго на острие, чтобы было больше шансов забить?

С.Ю.: Я ж не знаю, как тактически игру будет выстраивать «Акрон» — в верхнем блоке, в среднем... Думаю, что увидим некий баланс между линиями и ставку на стандарты. А что Дзюба умеет найти мяч и здорово играет головой, ни для кого не секрет. Есть чутьишко, где-то на отскоке тоже может добить. Поэтому не удивлюсь, если «Спартак» вновь от него пострадает.

Д.К.: Не думаю, что захочет быть наконечником копья. Дзюба такого плана игрок, что беспрестанно ищет позицию. Убегать за спины — это точно не его. А при стандартах — король штрафной, или даже вратарской. Будет нащупывать слабые места по ходу игры. Если не найдет их около штрафной, опустится ниже.

— Сам он сказал, что сейчас на первое место выходит победа, а не хорошая игра. Когда уже наконец на первое место выйдет игра?

С.Ю.: Во-первых, правильные слова произнес. Тем более сегодня им все еще нужны очки, пусть и чувствуют себя относительно комфортно. Во-вторых, что значит хорошая игра? Самое красивое в футболе — счет на табло. Вот и все. Когда я работал, вокруг столько было разговоров, в какой футбол мы играем. А я всем этим знатокам отвечал, что у профессионалов нет такого термина «красивый футбол», его не пощупаешь. Нужно побеждать!

Д.К.: Хватает команд, которые играют в куда менее привлекательный футбол, чем «Амкар». Поэтому на них грешить в этом смысле точно не стоит.

— Что Дзюба впервые за долгое время пробил 11-метровый в матче с «Факелом», хотя явно в списках пенальтистов не значился, — пойманный на финише сезона кураж?

С.Ю.: Это уверенность. При счете 0:0 более опытный игрок и должен брать на себя ответственность. Тем более, неплохо это делает, забивал пенальти и раньше. Думаю, команда и тренер были не против.

Д.К.: Ничего страшного в этом условном нарушении производственной дисциплины не вижу. Тем более на фоне свежих обратных случаев. Победителей не судят.

— Вы сами против своих бывших как обычно играли?

С.Ю.: За «Бенфику» в Лиге чемпионов забил кевскому «Динамо» два мяча. Первый матч в Киеве проиграли — 0:1, а в Лиссабоне — 5:0. Вот два из них на моем счету. Когда подписываешь контракт с новой командой, думаешь только о ней. И уже никаких бывших в голове не остается. Не должно, во всяком случае, у профессионала. Играешь на максимуме за клуб, который тебе платит зарплату, за болельщиков, которые тебя боготворят. Кстати, когда перешел в «Порту» из «Бенфики», и играл против них на «Эштадиу Да Луш», тоже забил. И люди аплодировали. Игра была «от ножа», закончили 1:1, а меня еще удалили в концовке за две желтые. Но болельщик даже не свистел, а наоборот. Жозе Моуринью, помогавший в «Порту» Бобби Робсону, сказал мне тогда: «Всю жизнь живу в Португалии, и никогда такого не видел, чтобы бенфикисты так провожали своего бывшего игрока, тем более из "Порту". Что-то невероятное!».

Д.К.: Да нормально играл, то есть по-разному. И забивал три «Ростову» за ЦСКА и ему же дома проигрывали. Вообще не люблю ворошить эти истории. Пусть журналисты копаются, для средств массовой информации пища.

— «Акрон» неплохо прессинговал с «Факелом». Значит, силенок еще хватает?

С.Ю.: Если хорошо подготовились в паузе, никаких проблем с силенками через полтора месяца после возобновления первенства быть не должно. Но на первом месте всегда стоит психология. Физическое состоянии — уже на втором. И только на третьем — технико-тактические действия. Поэтому для команд со средним уровнем исполнителей особенно важно правильно подойти к игре ментально. Но физически, если хочешь брать очки у априори более сильного, должен быть готов на сто процентов. Это даже не обсуждается.

Д.К.: Более того скажу, «Акрон» был на три головы сильнее «Факела». Это меня больше всего удивило. Казалось бы, пришел новый тренер, должны встрепенуться. Но пока вообще не видно, за счет чего Воронеж может остаться. Жаль, футбольный город, но шансов мало.

— Недавние перестановки в высшем менеджменте «Акрона» — следствие некой неудовлетворенности владельца «Акрона» Павла Власова? Неужели рассчитывал на что-то большее?

С.Ю.: Мне сложно сказать. Но раз руководство принимает такое решение, его нужно уважать. Что там устраивало или не устраивало, с моей стороны будет некорректно обсуждать.

Д.К.: Мы живем в России, где часто мало что зависит от спортивной составляющей. О чем речь вообще? Не первый же день в футболе.

— Деян Станкович в кубковом матче с «Уралом» полностью повторил состав с Махачкалой. Расценил эту встречу, как игровую тренировку?

С.Ю.: Я был на матче, так оно и смотрелось. Когда ловишь тонус, пусть не по результату, но по игре, передергивать состав нет никакого смысла. Осенью долго шли к этому, так зачем сейчас что-то ломать? Посчитал, что в отдыхе игроки не нуждаются, и правильно, на мой взгляд, сделал.

Д.К.: Да я бы не сказал. Матч был важным, и не столь принципиально какой состав выставил «Урал». Нужно было «отмазаться» после очень болезненного поражения от Махачкалы. Первый тайм того матча был просто катастрофой. В глазах Станковича, в первую очередь.

— За последние два матча «Спартак» нанес 23 удара мимо ворот. Почему все время бьют в «молоко»?

С.Ю.: Это надо спросить у футболистов. Сейчас уже поздно что-то исправлять — над этим работают в детской школе. Максимум — в молодежных командах. А взрослый футболист обязан попадать, хотя бы через раз. Но соперники тоже не столбы — не дают спокойно обработать, все время под давлением нападающие находятся.

Д.К.: Сложно сказать. Из того, что вижу, «Спартак» очень много атакует и в целом должны, конечно, чаще попадать. Порой выглядят невероятно, подавляют прессингом, но случаются и такие таймы, как с Махачкалой. А потом начинается спешка, отсюда все эти промахи.

— Вот Маркиньос, наконец, попал, забив первый мяч за «Спартак» шикарным ударом. Прорвет, или голы — вообще не его дело?

С.Ю.: Ну, как не его? Он — атакующий полузащитник. В большей степени, понятно, его задача доставка мяча в штрафную. Бомбардирских качеств и результатов от него не требуется, но забивай хотя бы что-то.

Д.К.: На мой взгляд, это вообще лучший игрок «Спартака». В целом игрок, который очень полезен и в атаке, и в обороне. Объемный, быстрый, всегда с максимальной самоотдачей. И пусть забивает. Моментов-то он, несмотря на свою позицию левого крайнего, создает достаточно много.

— Что случилось с красно-белыми в дебюте с Махачкалой (1:2) или мы просто увидели продолжение «Ахмата» и «Рубина»?

С.Ю.: Допущу, что расхлябано вышли. И в результате — грубейшие ошибки, гол в свои ворота. Когда я работаю в командах рангом ниже и мы играем с лидером, всегда заостряю внимание — там будет вальяжность миллиард процентов, и мы должны этим воспользоваться. Нужно больше пробежать и больше единоборств выиграть. Махачкала — организованная команда. Футболисты вышли играть «от ножа», наверняка планировали что-то сделать вначале. Тем более, все видели, что и в Казани «Спартак» первый тайм провалил, и в Грозном поначалу тоже выглядел бледно.

Д.К.: Думаю, что вопрос недооценки. Хотя не понимаю, как это может быть с Махачкалой, которая очень многим командам «пьет кровь». И «Спартаку», в частности, до этого тоже. Вопрос психологии. Вряд ли ведь Станкович говорил футболистам — расслабьтесь, мы легко возьмем три очка. Уверен, он говорил обратное. Но не достучался.

— «Спартак» буквально взорвался во втором тайме. Поздновато?

С.Ю.: Да, задавили, но даже для ничьей этого запоздалого запала не хватило. Вернулись в игру, но уже кураж поймала Махачкала. Чем ближе конец матча, тем больше хочется «на жилах» вытащить игру. У нас есть поговорка: «Как ты относишься к футболу, так футбол относится к тебе». Первый тайм провалил, и «фартик» от тебя уйдет. Незабитый пенальти, как зеркало этой поговорки. Футбол не прощает. И просто так вознаграждать не будет.

Д.К.: В целом-то с конца первого тайма полностью завладели инициативой. На пару голов еще «Спартак»-то, наверное, наиграл. Моменты сумасшедшие были, как мяч не заходил, непонятно.

— Вся эта история с Хесусом Мединой, который сначала бил пенальти без спроса, потом не попал в заявку на Кубок, пахнет жареным?

С.Ю.: Не то, что жареным, все по справедливости. Такой момент был как-то в Италии. Игрок средней команды, по-моему «Кремонезе», забивает пенальти, а его тут же меняют. С чего? Потом выяснилось, не должен был бить. Тренер объяснил — у нас должна быть игровая дисциплина, футболисты обязаны выполнять требования. А здесь что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел? Тем более, на поле штатный пенальтист. Поэтому со Станковичем полностью солидарен. Этот момент нельзя было оставлять без внимания.

Д.К.: В ЦСКА точно не дураки работают. Клуб явно не прогадал, продав Медину. Помимо того, что самодур, он и классом особым тоже не отличается.

— Данила Денисов пропустит матч в Самаре из-за перебора желтых карточек. Избавил тренера от лишней головной боли?

С.Ю.: Не знаю, избавил, или добавил, но незаменимых нет в футболе. Ничего, сыграет другой.

Д.К.: Ну, там еще есть ребята, которые могут «отличиться». Так что поломать голову все же стоит. Не совсем понимаю какие решения Станковича. Такие, скажем, как Литвинов в роли центрального защитника. Не уверен, что это хорошая находка. Наверняка, стоит вопрос лимита, но надо пытаться как-то иначе его решать. Есть защитники сильнее.

— Тут зазвучали голоса, что достаточно отрезать от мяча одного Эсекьеля Барко, и нет «Спартака». Все настолько просто?

С.Ю.: Барко — ведущий игрок в самой ответственной зоне, поэтому посыл понятен. Если раньше любили играть персонально, то сегодня такого нет, но есть другие методы. Очевидно, что когда он ловит игру, сопернику сложнее становится.

Д.К.: Я не согласен. Скорее, наоборот, Барко зависим от командой игры. Если она идет, он есть, если нет, растворяется. Начинает передерживать мячи, и теряет их. А когда все в порядке в целом, может и протащить, и отдать куда надо. В целом, его роль несколько преувеличена.

— В минувшую пятницу Манфреда Угальде заменили на 33-й минуте, а Олега Рябчука на 37-й. Поняли, как после этого перестроился «Спартак»?

С.Ю.: Вышел высокий нападающий Ливай Гарсия, стали больше доставлять мяч в штрафную верхом. Махачкала во втором тайме уже не бежала, плотно играла в среднем блоке, по счету. Нужно было как-то продавливать.

Д.К.: Там уже не важно было. Просто выпустил на одного атакующего игрока больше. Что еще оставалось? А Угальде из-за травмы заменили, тут все понятно. Не хватало его во втором тайме, как раз когда «Спартак» добавил. По мне так, когда в хорошей форме, лучший нападающий Лиги.

— Пабло Солари все никак не справится с адаптацией?

С.Ю.: Не люблю это слово «адаптация». Конкуренцию Бонгонде, очевидно, проигрывает. Может быть, постепенно как-то встраивают, не хотят форсировать события. Дают время с коллективом до конца познакомиться, с требованиями тренера.

Д.К.: Судя по всему, нужно найти свое место на поле. Если ты правый вингер со смещением в центр под левую, там и должен играть. Но такой возможности при «живом» Бонгонде пока нет. Здесь, наверное, больше к суммам трансферным его роль нас возвращает. Как и Ливая Гарсии. Не будем считать чужие деньги, но 15+ миллионов давят на всех. На самого игрока, тренера, руководство. Не знаю, зачем это надо было, если осенью команда разыгралась не на шутку. А теперь появился самый дорогостоящий игрок «Спартака» за все время. Значит, волей-неволей, место ему надо искать. Но Угальде в лучших кондициях на две головы выше — мобильнее, злее и результативнее. Здесь подойдет поговорка: лучшее — враг хорошего.

Прогнозы и ставки на РПЛ

— При всех проблемах «Спартак» наконец победит?

С.Ю.: Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю, хотелось бы, чтобы «Спартак». Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому «Зенит». И здесь мне хочется ответить, что «Спартак» уверенно победит, но этого не будет. Склоняюсь ближе к ничейному результату.

Д.К.: Думаю, после такой игры с Махачкалой «Спартак» все-таки выиграет. Да, с «Акроном», особенно на выезде, его тоже непростые истории связывают. Но сейчас класс скажется — 1:2.

«Краснодар» — «Ахмат»

Краснодар. 19 апреля. 19:30 мск

— «Краснодар» — единственный из лидеров, кто играет на один фронт. В плюс ему?

С.Ю.: В таком клубе задачи всегда ставятся максимальные — и в Кубке побеждать, и в чемпионате.

Д.К.: Вообще не вижу никакого плюса, поскольку там есть второй состав, который способен самостоятельно добиваться успеха в кубковом турнире. Понятно, уступает стартовому, но здесь был бы очень кстати. И для засидевшихся игроков необходимая практика.

— То есть, умышленно Кубком не могли пожертвовать?

С.Ю.: Конечно, нет. Уверен, Галицкий был расстроен, что вылетели. Но проиграли тогда «Ахмату» чисто по спортивному принципу.

Д.К.: Я вам скажу так, у «Краснодара» не так много трофеев, чтобы чем-то жертвовать. Понятно, вопрос борьбы за чемпионство стоит в недрах клуба гораздо острее. Но умышленно отказываться от Кубка никто не станет.

— Много противоречивых отзывов об игре вратаря Станислава Агкацева в Санкт-Петербурге. Ваше мнение?

С.Ю.: До этого в его адрес сыпалось много лестных слов. Но случаются такие матчи. Понятно в шести до этого пропустил один, а здесь сразу четыре. Не хочу обсуждать конкретные голы, виноват, не виноват. Я не тренер вратарей. В ответе за такое поражение и за пропущенные мячи вся команда, которая откровенно провалила матч.

Д.К.: А что за противоречивые отзывы. Назовите хоть один пропущенный мяч, который на нем. Первый гол, так он не мог выбирать, куда ему отбивать. Задача была просто отбить сильный удар в угол. Вопрос к полевым игрокам. Если пересмотреть момент, Мостовой идет на добивание, а защитник курит. Вот и все! Вот вы говорите третий в ближний от Глушенкова, так там расстрельная позиция была, 8 метров, да и угла особо острого не было.

— Замены в Питере, безусловно, ослабили игру краснодарцев. Но кто-то же должен заменить в субботу дисквалифицированных Александра Черникова и Лукаса Оласа.

С.Ю.: Когда «Зенит» почувствовал запах крови, в такую игру против него всегда очень трудно входить. Но не скажу, что вышедшие прямо-таки провалились. Не усилили — да.

Д.К.: У «Краснодара», как и у любой практически команды есть так называемая обойма стартового состава — 13-14 человек. Это везде, на случай травм и дисквалификаций. А остальные ребята уже уступают уровнем. Поэтому когда тех, кто за пределами этой обоймы много появляется на поле, это однозначно игру ослабляет. А заменить этих двоих есть кому.

— Федор Смолов после такой игры уже полостью может сосредоточиться на Youtube?

С.Ю.: Он шел туда не первым нападающим, а где-то на 15-20 минут, в Кубке сыграть. Все понимаем, что футболисты не молодеют с каждым годом. На опыт и мастерство делалась ставка.

Д.К.: В целом, это личное дело Федора. А если вы с некой иронией, то, думаю, свое время в этом чемпионате он еще получит. Вопрос, сколько и когда. А потом контракт закончится, уже можно думать о чем-то стороннем.

— Почему Мурад Мусаев так промахнулся с заменами, нервы?

С.Ю.: Нет. Использовал тех, кто есть в его распоряжении, где-то рисковал. Мне сложно разбирать детали работы другого тренера.

Д.К.: Реальность такого, что против этого «Зенита» очень сложно усилить игру.

Зенит — Краснодар Зенит

— Что вообще случилось с командой после первого гола, сама себя испугалась?

С.Ю.: Наверное, чуть не поверили, что выигрывают 1:0 в Санкт-Петербурге в самом дебюте. А так-то начали достойно, только концовку первого тайма провалили. На мой взгляд, нужно было сыграть более сдержано. «Зениту» непросто даются матчи, когда постоянно приходится играть в позиционной атаке. Как было в Москве с «Локомотивом». А здесь «Краснодар» дал «Зениту» другие возможности.

Д.К.: Да и первый гол не сильно из логики игры вытекал. Понятно, у «Краснодара» есть Кордоба, который всегда может создать момент для себя, для партнера. Без него со Сперцяном «Краснодар» бы вряд ли на что-то претендовал.

— Ноль ударов в створ во втором тайме — это разве только «Зенит» был столь безупречен?

С.Ю.: В первую очередь. Сыграли в обороне здорово, что там говорить...

Д.К.: По качеству, агрессии «Зенит» переиграл полностью. «Краснодар» просто не мог дойти до ворот.

— Перед игрой Мусаев сказал, что она не является решающей в борьбе за «золото». Разве можно так настраивать команду, когда очки нужны здесь и сейчас?

С.Ю.: Опять-таки не хочу обсуждать тренерские слова и действия. Но что встреча была во многом определяющая, и так понятно. Сыграй удачно, процентов на 60 чемпионство можно было бы оформлять. Как минимум, не проиграть, и заставить нервничать «Зенит». Близко ничего не вышло. Европейские гранды порой позволяют себе играть по результату, а здесь мы увидели совсем другое.

Д.К.: Правильно сказал, если убрать эмоции. Решающей она была только для «Зенита».

— Отсутствие чемпионского опыта у игроков «Краснодара» действительно имеет большое значение?

С.Ю.: Да о каком опыте мы говорим! Команда постоянно в лидерах. Если о персоналиях, то там опытные, квалифицированные футболисты, пусть и без чемпионской закалки. Это же не пацанов собрали. Многое зависит от тренера. Как будешь настраивать игроков, как будешь доносить, требовать. Что им не хватило в прошлом году, чтобы стать чемпионами? Проиграли дома тому же «Ахмату». Посмотрим, как на сей раз выйдет.

Д.К.: Но есть опыт борьбы за чемпионство, что не менее важно. Прошлогодний, пусть и неудачный. Не выиграй «Зенит» в последнем туре, они были бы первыми.

— В семи последних очных встречах с «Ахматом» краснодарцы одержали лишь одну победу. Стечение обстоятельств, или..?

С.Ю.: Бывает такое, что неудобный соперник. У меня в карьере такое тоже случалось, когда все время с кем-то коса на камень. Ну, ничего. Переламывали как-то. Все от головы идет. Ты же утром просыпаешься и знаешь, что надо вставать, потом выпить чашечку кофе. Голова думает — руки и ноги делают. Здесь то же самое. Семь матчей, восемь, одна победа, — все это забыть, убрать. Мы хотим быть чемпионами! Это все, что они должны сейчас помнить.

Д.К.: «Ахмат» вообще — очень непростая команда. Понятно, был старт чемпионата, где не все ладилось. Но Ташуев делает из середняков достаточно крепкие коллективы. И в Воронеже было то же самое — там с его отставкой явно поторопились.

— Грозненцы довольно легко пусть не по счету (2:1), но по игре разобрались с «Ростовом». У вас не создалось впечатление, что гости-то не больно сопротивлялись?

С.Ю.: В Ростове непонятная ситуация. Тренеры уже, скорее всего, временные. Владелец тоже, наверняка, сменится. Все это не может не влиять на игроков. Нет определенности, плюс к тому уже ни туда ни сюда в таблице. Выходят, играют, но больше уже думают о будущем. Нет мотиватора, максималиста Карпина. Вообще нет главного тренера, есть исполняющий обязанности. Во всем этом, наверное, причина видимости такой легкой победы «Ахмата».

Д.К.: Понятно, мотивация у «Ростова» не та, что прежде, чем «Ахмат» и воспользовался.

— «Ахмат» провел выездной кубковый матч с «Локо» (2:1) полностью вторым составом. Объяснимо, но чтобы вот прямо всех 11 поменять...

С.Ю.: Абсолютно нормально. Даже очень мудро со стороны тренера. Кубок объективно трудно выиграть «Ахмату». Приоритет чемпионат, тем более они по-прежнему в зоне «стыков». Ташуеву — только браво!

Д.К.: Борьба за выживание первостепенна. Не думаю, что «Ахмат» готов играть в ФНЛ. У команды есть стабильное финансирование, внимание высших руководителей республики.

— Будут наглухо закрываться в Краснодаре, как «Факел» и «Акрон»?

С.Ю.: В открытый футбол, на встречных курсах играть точно не станут. Постараются придерживать в среднем блоке. Будут кусаться в том плане, чтобы поймать соперника на быстрых атаках. Где-то и стандарт может выручить. Но самое главное минимизировать опасные моменты у своих ворот.

Д.К.: В целом, «Краснодар» заставит их закрыться. Будет иметь преимущество, но простого матча не жду.

Календарь и таблица РПЛ

— Чем все закончится здесь?

С.Ю.: Думаю, для «Краснодара» все будет хорошо.

Д.К.: 2:0.

«Зенит» — «Химки»

Санкт-Петербург. 20 апреля. 16:30 мск

— Сергей Семак угадал с составом на сто процентов оба раза — и с «Краснодаром», и на Кубок с «Ростовом»?

С.Ю.: В очередной раз смотрим на табло. Ну, а так Лусиано Гонду сыграл хорошо на острие, полностью сработала его связка с Луисом Энрике. О кубковом матче вообще можно не вспоминать.

Д.К.: У Сергея Богдановича выбора не было в данной ситуации. Чемпионат в проритете, тут вопросов нет.

— Андрей Мостовой и Максим Глушенков теперь вместе и навсегда?

С.Ю.: Лет на сто ближайших вы имеете в виду? Если серьезно, хорошо, что восстановился Глушенков. Самый момент, чтобы помочь команде стать чемпионом.

Д.К.: Я бы не сказал. Ребята настроения. Мы видели Глушенкова и в топовом состоянии, и не в очень хорошем. Но на сегодня с ними «Зенит» сегодня, конечно, лучше, чем с Соболевым. Мостовой скорость дает, Глушенков креатив.

— Зенитовцы осознано шли за вожделенной разницей в три мяча, или просто оно так получилось?

С.Ю.: Все по игре. Они же не программировали — три или четыре. Получилось бы, и пятый могли забить, и шестой.

Д.К.: Из того, что мы видели в плане замен, то да.

— Большая ли вероятность, по-вашему, что команды наберут равное количество очков, когда разница мячей станет решающей?

С.Ю.: Исключать это тоже нельзя. Мы видели в футболе достаточно моментов, когда в силу вступали дополнительные показатели и решали все.

Д.К.: Достаточно большая. Для этого «Краснодару» просто нужно один раз сыграть вничью.

— Много разговоров о зенитовских премиях за «Краснодар». Почему не по итогу платятся, как в Европе?

С.Ю.: Это частное дело каждого клуба, видение руководства. Наверняка, и с игроками это обсуждается, будут ли премии, или только хороший бонус в конце сезона. В Европе тоже все по-разному. Бывают ключевые матчи, когда выплачиваются двойные премиальные. Там тоже этого добра, поверьте, хватает. От руководителей всегда и везде исходит, от значимости матча.

Д.К.: Не хочу лезть в чужой карман. Выиграли, принесли городу радость, заработали, молодцы. Мы всегда получали за конкретную игру. Но большие клубы могут себе позволить делать только бонус по итогам сезона.

Франк Артига globallookpress.com

— В «Химках» продолжает твориться какое-то безумие. Разве Франк Артига заслуживал увольнения в такой момент?

С.Ю.: Судя по последним результатам, вполне — 1:4 в Махачкале, 1:3 дома с Самарой. Вот все принижают их возможности. А на самом деле команда укомплектована очень прилично.

Д.К.: Да «Химки» — специфический клуб. Там находить логику в отставках вообще невозможно, особенно сейчас, когда под следствием главный инвестор.

— Вы бы в такой ситуации как себя повели, встали на сторону игроков?

С.Ю.: Если правда на стороне игроков, всегда принимаю их сторону. Сам был в этой шкуре. Когда требования футболистов несправедливы, «долблю» их. Я не знаю, какая там у них задержка. Во многих клубах такое случается. Вопрос в том, насколько все запущено — месяц, месяцы...

Д.К.: Надо знать ситуацию до конца.

— У «Химок» неплохой календарь. Могут не надрываться с «Зенитом», дабы поберечь игроков на следующий матч с «Акроном», если даже все основные согласятся играть?

С.Ю.: Я так в Нижнем берег одного игрока — малийца Майгу. У нас был практически незаменим. И рисковать им, когда мало шансов «зацепить» очки, не было смысла. То же самое здесь — стоит реально смотреть на вещи. Пасьянс надо тоже уметь раскладывать. Я всегда вперед смотрел, просчитывал ситуации.

Д.К.: В таком состоянии они и «Акрону» проиграют, береги не береги.

— Что сходу может изменить Магомед Адиев?

С.Ю.: Для начала надо знать, какие там невыполненные перед футболистами обязательства. Если ему сейчас удастся переговорить с руководством и хотя бы частично погасить, тогда что-то можно делать, как-то успокоить ситуацию. А сегодня что он с них может требовать? Когда я прихожу, всегда в первую очередь спрашиваю, есть ли долги. Пытаемся решить этот вопрос, раз такая ситуация сложилась. Футболисты свои семьи тоже должны кормить. Для Адиева сегодня этот вопрос в приоритете.

Д.К.: У Адиева есть опыт борьбы за выживание с «Ахматом» и «Анжи». Это — большой плюс. Другое дело, какова ситуация в клубе.

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— По последней информации, «Химки» продолжают бастовать, основной состав не тренируется. Легкие три очка для «Зенита»?

С.Ю.: «Зенит» не должен на это смотреть, надо исходить от себя. Судя по «Краснодару», с учетом понимания ситуации, недооценки не должно быть в любом случае. Скорее, вопрос только в том, какой будет первая цифра на табло.

Д.К.: «Зенит», конечно, выиграет, но никакого разгрома не будет.

ЦСКА — «Крылья Советов»

Москва. 20 апреля. 19:30 мск

— На Кубок с «Динамо» (0:0) армейцы разве не рисковали, особенно в первом тайме, когда контригры не было и в помине?

С.Ю.: Да правильно сыграли, по результату, исходя из победы в первом матче (2:1). Зачем бежать шашки наголо, когда спокойно можно отдать инициативу. Имели право.

Д.К.: Да, динамовцы до перерыва имели большое преимущество, армейцы вообще не нанесли ни одного удара в створ. Было удивительно, с учетом оптимального состава у ЦСКА.

— ЦСКА впервые с незапамятных времен вышел на матч в Оренбурге (0:2) с семью новыми футболистами. Не чересчур, даже с учетом Кубка?

С.Ю.: У тренера свои мысли, свое видение. А 7 новых футболистов, шесть, или три, главное итог. А итог какой — победа.

Д.К.: У ЦСКА есть класс, который даже таким составом в плохих матчах позволяет добиваться результата.

— Марко Николич настолько уверен в себе?

С.Ю.: А главный и должен быть всегда уверен в себе — это основная его задача в глазах футболистов. Хороший ли идет результат, плохой ли, наставник должен излучать эту уверенность.

Д.К.: Он уверен в новой схеме, а я, честно говоря, не очень. Не вижу, чтобы команда качественно прибавила.

— Иван Обляков играет несколько противоречиво — с грубыми ошибками в обороне и острыми действиями в атаке. Что перевешивает?

С.Ю.: Самое главное — победный гол в Оренбурге забил. С «Динамо» да, чуть «просел» во втором тайме. Но старается, отрабатывает, хотя и больше тяготеет к атаке.

Д.К.: Это футболист атаки. Отдает, забивает, стандарты. Умный, тонкий игрок. Но хуже стал выглядеть при новой схеме, как и Файзуллаев. А так в моих глазах Обляков гораздо более весом для ЦСКА, чем Пьянич.

— Тамерлан Мусаев не забивает, но приносит очевидную пользу. Достаточно для форварда?

С.Ю.: У нападающих неблагодарная доля. Всегда говорят, что должен забивать, или зарабатывать пенальти, в крайнем случае голевые отдавать. Другое, порой, не замечают. Той черновой работы, благодаря которой партнеры получают моменты. Он — работяга, добротный футболист. Где-то, может быть, не хватает технического оснащения. Но свое дело делает. Все в копилочку команде идет.

Д.К.: Нападающий должен забивать, конечно. У нас мало топовых центрфорвардов. Мусаев старается, но явно отстает от Кордобы, Даку, Угальде.

— Бразилец Алеррандро втягивается потихоньку?

С.Ю.: Нужно, чтобы он до конца привел себя в порядок, тогда уже можно оценить нападающего. И что такое «потихоньку», не понимаю. Такого выражения в Испании, Италии, Англии не существует. Там футболист, которого за немаленькие деньги приобретают, либо сразу играет, либо плотно сидит. А у нас все сглаживают — потихонечку, помаленечку... Когда я приезжал, от меня требовали тут же забивать, создавать, быть на две головы выше местных. Там не было слов «адаптация», «время». Я, во всяком случае, их не слышал. Что в Португалии, что в Германии, что в Англии, что в Австрии. Мы тебя взяли, контракт подписали, а теперь хотим все это видеть на поле. Когда поблажки получает растущий молодой российский футболист, который должен окрепнуть, это я еще могу понять. Но легионер, который зарабатывает чуть (а может и не чуть) больше российского игрока...

Д.К.: Я не знаю, кто это.

ЦСКА — «Динамо» ЦСКА

— Виллиан Роша так и будет цементировать оборону, не даст сбоев, какие случались?

С.Ю.: Думаю, системных сбоев не будет. Мне нравится этот защитник. Он и злой, и мощный. От ошибок, понятно, не застрахован никто, но на сей день почти эталон надежности.

Д.К.: Да лучший. Вообще защита ЦСКА и Акинфеев — самое сильное звено команды. Соперники имеют много подходов, но моментов практически не создают. Пресекается все на предпоследнем, или последнем рубеже. Мойзес, Дивеев тоже играют на уровне.

— Не показалось, что ЦСКА в этих матчах стал меньше играть низом?

С.Ю.: От соперников, от задач, от счета все зависит. Тренер принимает решения, как развивать атаку в каждом отдельно взятом случае. И, на мой взгляд, правильные. А что верхом очень много стало, это дилетантский подход.

Д.К.: Да я бы не сказал. В целом, были две неудачные по качеству в атаке, но удачные по результату игры.

— 14 голов со «стандартов» тоже говорят о том, что все компоненты игры сбалансированы?

С.Ю.: Пока так. Раз одержаны пять побед подряд в первенстве, выход в Кубке оформлен, значит все правильно, все работает. Видно, что команда играет на результат, где-то, может быть, в ущерб зрелищности.

Д.К.: Все объяснимо — большая группа игроков высоких, агрессивных, бегущих. Ну, и Пьянич с Обляковым могу подать точно в голову.

— Самарцы приедут в Москву окрыленные последними успехами. Но эйфории с ЦСКА быть ведь не может?

С.Ю.: Конечно, нет. Они понимают, к кому едут.

Д.К.: У Самары, с ЦСКА? Хорошая шутка.

— Тут еще голевой рекорд Ивана Сергеева подоспел. Тоже окрыленность пойдет на пользу, или от переизбытка эмоций может случиться всякое?

С.Ю.: Он — опытный игрок, не пацан, с чего ему «плыть». Наоборот, хочет забивать еще и еще.

Д.К.: Многоопытный, умеющий забивать форвард. И после не самого удачного периода в Питере он доказал, что способность забивать никуда не делась.

— Согласитесь, «Крылья Советов» явили собой весной образец чести и достоинства во всей этой идиотской ситуации?

С.Ю.: Не хочу ее обсуждать. «Крылья» — молодцы!

Д.К.: Да. При всех издержках отечественного футбола, команда играла, не сдавалась, побеждала ярко порой. Все, что нужно, футболисты и тренер делают. А все что нет, стараются оставить в стороне.

— Роль Игоря Осинькина трудно переоценить?

С.Ю.: А как по-другому? Вокруг другого тренера должны были сплотиться? Рассмешили меня.

Д.К.: Конечно. Тем более, ребята многие его, чертановские. Сейчас еще Зиньковский в аренду пришел. Команда бьется за тренера.

— Как по вашему, сейчас уже в полном контакте с новым руководством?

С.Ю.: Все будет определять конечный результат. А задача, насколько я слышал со слов губернатора, восьмое место.

Д.К.: Смотрю только на футбольное поле.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— Устоят в Москве, или ЦСКА все же возьмет свое?

С.Ю.: Армейцы на ходу, три очка заберут.

Д.К.: ЦСКА выиграет с разницей в один мяч.