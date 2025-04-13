Работа на перспективу. «Краснодар» наращивает атакующий потенциал, заполучив Густаво Сантоса

«Краснодар» прервал трансферное молчание после зимнего застоя и оформил первый переход с акцентом на следующий сезон, подписав Густаво Сантоса из греческой «Ламии». Сможет ли бразилец составить конкуренцию имеющимся в распоряжении «черно-зеленых» фланговым нападающим и закрепиться в стартовом составе?

«Завоеватель» из Рио

Густаво Мартинс Фуртадо дос Сантос появился на свет 14 февраля 2001 года в Рио-де-Жанейро. Тем не менее его футбольный путь отличался от множества других бразильских мальчишек и первые шаги он проделал не на родине, а в близкой по менталитету Португалии.

Академия «Витории Гимарайнш» стала для Густаво вторым домом в 2014 году, когда ему удалось пройти отбор в команду U15. Постепенно Сантос преодолевал возрастные категории «завоевателей» и после выступлений за коллектив до девятнадцати лет ожидал предложения о профессиональном контракте.

Тем не менее в рядах португальского клуба усомнились в профпригодности игрока для взрослой обоймы, решив не предлагать ему трудовое соглашение.

Покинув расположение «Витории Гимарайнш» в июле 2020, Густаво длительное время находился без команды и поддерживал кондиции в индивидуальном порядке. Немногим его разочарование скрасил наступивший 2021, в начале которого совет директоров скромного «Мария да Фонте» проявил интерес к бразильцу и подписал контракт с ним до конца сезона.

Следующей остановкой Сантоса стал «Трофенсе», прозябающий во втором эшелоне португальского футбола. В команде из города Трофа ему удалось наконец зацепиться за игровое время, появившись в основной обойме в 14 матчах из 34 местного первенства.

Густаво Сантос desportivovaledohomem.pt

Главный тренер «Трофенсе» помимо привычных для Густаво флангов атаки задействовал его на позиции центрального нападающего — по итогам кампании на счету воспитанника «Витории Гимарайнш» значились три забитых мяча и две голевые передачи.

Правда столь скромные результативные показатели не сильно впечатлили руководство португальского клуба, которое не предложило Сантосу продолжение сотрудничества, и летом 2022 он отправился на вольные хлеба.

Греческий период

Неожиданный вектор развития приобрела карьера Густаво в дальнейшем — казалось, что после невзрачных выступлений его интересами заинтересуются снова только клубы второй лиги Португалии, однако на горизонте появилось внезапное предложение от греческого «Панатинаикоса».

Вот только «зеленые» после подписания сразу отправили Сантоса набираться опыта в дубль, выступающий в Суперлиге 2 Греции. Старт кампании 2022/2023 бразилец пропустил из-за перелома пальца руки и вернулся в тонус лишь к пятому туру первенства.

Густаво Сантос sportsup.gr

Как и во времена выступлений за «Трофенсе», в стане фарм-клуба «клеверных» его использовали по всему фронту атаки, но с результативностью вновь возникли проблемы. За восемнадцать матчей второго дивизиона греческого футбола Густаво заработал лишь 2+2 по системе гол+пас.

Концовка розыгрыша вышла смазанной по причине полученного повреждения, из-за которого Сантос окончательно выпал из заявки коллектива.

Конечно, после такого дебютного сезона в Греции о переводе в первую команду «Панатинаикоса» речи не шло, и бразилец остался защищать цвета дубля. Такое решение вовсе не надломило Густаво, наоборот, заставило его работать еще более усердно, что сказалось в дальнейшем на статистике.

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Сантос превратился в твердого игрока основной обоймы, выйдя на поле в 17 из 26 встречах основного раунда Суперлиги 2. Наконец, тренерскому штабу второй команды «зеленых» удалось найти для него идеальное амплуа, где он раскрылся в полной мере — позиция левого вингера.

На этапе регулярного розыгрыша чемпионата Густаво оставил пять автографов в воротах оппонентов, подкрепив свершения еще двумя забитыми мячами на стадии плей-офф.

Однако более убедительная и зрелая игра Сантоса, словно осталась вне поля зрения представителей главного «Панатинаикоса», которые так и не предоставили ему желанный шанс. Летом 2024 в очередной раз за карьеру нападающий отправился покорять новые горизонты, пополнив ряды «Ламии» на правах свободного агента.

Густаво Сантос protothema.gr

Клуб из одноименного города никогда не хватал звезд в рамках греческого первенства и текущую кампанию проводит провально. Регулярный сезон греческой Суперлиги «Ламия» закончила в хвосте пелотона, набрав за 26 туров всего пятнадцать баллов.

Затем чемпионат разделился на три категории — 4 клуба, ведущих чемпионские баталии, 4 команды, которые бьются за путевку в Лигу конференций УЕФА, и группу вылета. Именно в последнюю попала «Ламия» и сохранение прописки в элите кажется невыполнимой задачей.

Единственным светлым пятном команды в нынешнем сезоне остается Сантос, который в восемнадцати поединках греческого первенства забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Своим перформансом Густаво привлек внимание «Олимпиакоса», ПАОКа и «Риу Аве», однако представители «Краснодара» сработали на опережение конкурирующих клубов.

Проблемные фланги «Краснодара»

Инертная зимняя трансферная кампания «черно-зеленых» оставила вопросы перед стартом второй части РПЛ и разгоревшейся чемпионской гонкой, в которой подопечные Мурада Мусаева принимают непосредственное участие.

Хотя одной из позиций, требующих усиления, как раз таки были фланги атаки, где у «быков» имеется количество, но не качество. Из всего квартета Батчи-Са-Олусегун-Мозес на данном этапе никто не преодолел планку в четыре забитых мяча, и в общем их игра имеет крайне низкий КПД — нередко они выключаются по ходу матчей, что становится чревато для достижения положительного результата.

Встреча против «Зенита» в очередной раз показала, что от крайних вингеров «Краснодара» исходит слишком мало остроты и мобильности, и все чаще атакующие действия сваливаются в центральную зону либо развитие атаки происходит за счет длинных выносов вперед в надежде на то, что Кордоба зацепится за мяч.

Весомым аргументом южан в отношении подбора фланговых нападающих остается их крайне низкая трансферная стоимость — Батчи и Са обошлись в 1,5 млн евро, Олусегун стоил 1,2 млн евро и за Мозеса заплатили всего 1 млн евро. По сообщениям СМИ, Сантос вовсе пополнил ряды вице-чемпионов России на правах свободного агента, так как его действующий контракт с «Ламией» подойдет к концу 30 июня 2025.

Густаво Сантос fckrasnodar.ru

Как всем известно, стабильность — признак мастерства, но получится ли у «Краснодара» достичь максимум пользы на поле, затратив в очередной раз минимальные финансовые вложения? Пока трансфер Густаво выглядит котом в мешке, учитывая, что на серьезном уровне за его плечами всего один сезон, который он проводит в аутсайдере Суперлиги Греции.

Сантос, безусловно, выделяется на фоне партнеров по «Ламии» по техническим показателям — его смещения с правого фланга и хлесткие удары левой представляют грозное оружие. Универсализм, выражающийся в возможности игры на обеих флангах и в центре нападения, также добавляют авансов бразильцу даже в роли потенциального сменщика Кордобы, не имеющего альтернативы на острие атаки.

Джон Кордоба fckrasnodar.ru

Оставляют сомнения, помимо не самой выдающейся результативности, проблемы с дисциплиной игрока. За 26 туров чемпионата Греции Густаво трижды пропустил встречи из-за перебора желтых карточек и один раз увидел перед собой красный свет.

Бороться со сложным характером Сантоса тренерскому штабу «Краснодара» предстоит уже в грядущее межсезонье, и имеющийся опыт работы с большим разнообразием латиноамериканских игроков должен сыграть на руку представителям клуба. Если бразилец выйдет на более качественный уровень в расположении «быков», то это станет безусловной победой для обеих сторон.