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    Трансферный дайджест. 1 — 7 апреля

    Будущее Батракова, «Арсенал» получит молодого таланта, а Модрич завершит карьеру в Мадриде.

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    Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Лиам Делам

    «Ипсвич Таун», нападающий, 22 года

    Этот молодой форвард с ходу стал основным в «Ипсвиче». После неплохого сезона в «Халл Сити» Делап поднялся до АПЛ и является одним из главных открытий чемпионата.

    Как сообщает Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» раздумывает о подписании нападающего в летнее трансферное окно. Летом «Ипсвич» может вылететь из АПЛ, таким образом автоматически активируется пункт об отступных.

    Лиам Делап
    globallookpress.com

    Помимо «красных дьяволов», Делапом также интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл». К тому же, у «Манчестер Сити» есть опция выпупа игрока, ведь форвард ушел из стана «горожан» прошлым летом.

    Одному из клубов придется выложить на стол примерно 40 млн. фунтов — именно столько запросит руководство «Ипсвича» в случае вылета команда из высшего дивизиона Англии.

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    • В нынешнем сезоне Делап провел за команду 30 матчей в рамках АПЛ, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Летом Делап пополнит состав «Манчестер Сити».

    Нико Уильямс

    «Атлетик», полузащитник, 22 года

    Помните яркую игру этого футболиста на чемпионате Европы 2024-го года? С тех пор Нико Уильямс продолжает прогрессировать в «Атлетике», а топ-клубы до сих пор хотят его приобрести.

    По информации The Guardian, лондонский «Арсенал» является главным претендентом на подписание испанца в летнее трансферное окно. Спортивный директор «канониров» Андреа Берта уже связался с агентом игрока.

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    • «Арсеналу» предстоит борьба за подписание Нико Уильямса с «Барселоной», «Челси» и «Баварией» — эти клубы тоже хотели бы заполучить игрока.

    Сумма отступным в контракте полузащитника — 58 млн. евро. Каждый клуб, который находится в числе претендентов точно сможет заплатить эту сумму предстоящим летом.

    Нико Уильямс
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 26 матчей в Примере, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Нико Уильямс все-таки перейдет в «Арсенал».

    Мохамед Амура

    «Вольфсбург», нападающий, 24 года

    Этот форвард только-только перебрался в Германию из чемпионата Бельгии и сразу стал основным в «Вольфсбурге». Его данные полностью подходят для того, чтобы назвать нападающего перпективным.

    По данным Get football news France, Амура может покинуть «Вольфсбург» после одного удачного сезона. Дело в том, что 3 клуба из английской Премьер-лиги следят за форвардом.

    Мохамед Амура
    globallookpress.com

    «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест» будут вести борьбу за подписание Амуры предстоящим летом.

    Интересно, что Амура находится в «Вольфсбурге» на правах аренды, им пока владеет «Юнион». Несмотря на это, у немецкого клуба есть пункт об обязательном выкупе соглашения в размере 14-и млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне Амура провел за «Вольфсбург» 25 матчей в рамках Бундеслиги, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.

    Наш прогноз: Амура еще сыграет за «Вольфсбург» в следующем сезоне.

    Антуан Семеньо

    «Борнмут», нападающий, 25 лет

    Этот форвард обладает отличными физическими данными. Семеньо прочно закрепился в основном составе «Борнмута», показывая высокий уровень игры у чужих ворот.

    Как сообщает The Independent, нападающий интересен «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Семеньо серьезно рассматривается в одну из команд, но игрок не является главной целью клубов.

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    • Сам нападающий склонен к тому, чтобы покинуть «Борнмут» после окончания нынешнего сезона. Семеньо находится в раздумии, но, скорее всего, сменит клуб ближайшим летом.

    После окончания нынешнего сезона руководство «Борнмута» потребует от клубов 50 млн. фунтов за этот трансфер.

    Антуан Семеньо
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Семеньо провел за «вишней» 30 матчей в АПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевых передач.

    Наш прогноз: Семеньо пополнит состав топ-клуба АПЛ.

    Алексей Батраков

    «Локомотив», полузащитник, 19 лет

    Молодой футболист «железнодорожников» проводит феноменальный нынешний сезон, стабильно отличаясь результативными действиями. Вокруг Батракова сейчас много слухов.

    По данным разных источников в СМИ, полузащитник может перейти в «Зенит». Батраков может пойти по пути Максима Глушенкова, который усилил «сине-бело-голубых».

    Алексей Батраков
    globallookpress.com

    Сам 19-летний футболист отметил на вопрос о слухах по поводу возможного перехода в стан питерцев. «Интерес со стороны "Зенита"? Никак на это не реагирую. Это слухи», — сказал Батраков.

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 9 млн. евро. Действующее соглашение с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027-го года.

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    • В нынешнем сезоне Батраков провел за «железнодорожников» 22 матча в рамках РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.

    Наш прогноз: Батраков продолжит выступать за «Локомотив».

    Лука Модрич

    «Реал», полузащитник, 39 лет

    Легендарный хорватский полузащитник проводит отличную карьеру в стане «сливочных». Очевидно, что годы берут свое и в ближайшее время Модрич завершит с футболом.

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    Как сообщает Marca, клубы из Катара интересуются хорватом. В этой стране могут заплатить много денег Модричу, чтобы он там сыграл, но не все так просто.

    Дело в том, что полузащитник мечтает завершить карьеру именно в мадридском «Реале». Для Модрича — это особенное место, где он выиграть кучу титулов.

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    Действующее соглашение хорвата с «Реалом» рассчитано до лета этого года. Переговоры между сторонами так и не начались. Ранее в СМИ была информация, что руководство «сливочных» не против продлить контракт с футболистом еще на один сезон.

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Модрич провел за «Реал» 29 матчей в Примеры, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: Модрич проведет еще один сезон в «Реале» и завершит карьеру.

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