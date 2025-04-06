«Саутгемптон» вылетел из АПЛ с антирекордом: «Тоттенхэм» разобрался на классе

Этот день войдёт в историю английского футбола — пусть и по мрачному поводу. «Саутгемптон» стал первой командой в эпоху Премьер-лиги, вылетевшей за семь туров до конца сезона. Символично, что произошло это на поле «Тоттенхэма», где последние недели тоже проходят под флагом уныния и недовольства.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Саутгемптон 3:1 Голы: 1:0 Бреннан Джонсон (13'), 2:0 Бреннан Джонсон (42'), 2:1 Матеуш Фернандеш (90'), 3:1 Матис Тель (пенальти) (90 + 6') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Джед Спенс, Педро Порро, Лукас Бергвалль (Ив Биссума, 80'), Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 57'), Джеймс Мэддисон (Арчи Грей, 80'), Бреннан Джонсон, Доминик Соланке (Матис Тель, 87'), Сон Хын Мин (Вильсон Одобер, 57') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис, Кайл Уолкер-Питерс, Камал Дин Сулемана, Матеуш Фернандеш, Тайлер Диблинг (Юкинари Сугавара, 73'), Джо Арибо (Уилл Смоллбон, 64'), Лесли Угочукву (Росс Стюарт, 83'), Райан Мэннинг (Welington, 64'), Кэмерон Арчер (Пол Онуачу, 73') Предупреждения: Лесли Угочукву (26'), Педро Порро (60')

Быстрый старт и лёгкий контроль

Если бы у «шпор» в сезоне всё было чуть стабильнее, их игра с «Саутгемптоном» могла бы показаться проходной. Но на фоне всего происходящего — фанатских протестов, спорных решений Энджа Постекоглу и спада в результатах — даже такая уверенная победа стала редким глотком свежего воздуха.

Открыли счёт хозяева быстро: четвёртая атака, точный навес Спенса и аккуратный удар Бреннана Джонсона — 1:0. А за несколько минут до перерыва всё тот же Джонсон, воспользовавшись грубой ошибкой защитников, убежал один в один и переиграл Рамсдейла — 2:0.

Тоттенхэм — Саутгемптон globallookpress.com

Несмотря на два быстрых гола, настроение на стадионе оставалось сдержанным. Перед матчем фанаты снова требовали отставки Даниэля Леви, а вся игра сопровождалась регулярными скандированиями против владельца клуба. Даже когда Тель забил третий мяч с пенальти на последних минутах — после фола на Джонсоне — трибуны отреагировали спокойно. Радости было мало — скорее, чувство: «ну, так и должно быть».

«Саутгемптон» окончательно утонул

Команда Ивана Юрича на поле вышла так, словно уже попрощалась с элитой. В первом тайме — ни структуры, ни остроты. Лишь однажды Сулемана пробил с острого угла, но удар ушёл в штангу после рикошета от Порро.

После перерыва «святые» заиграли чуть смелее. Контроль мяча, пара полумоментов, и всё же — никакой угрозы и реальной борьбы. Единственное, что получилось — гол Фернандеса в концовке: красивый приём на грудь и удар между ног Викарио — 2:1 на 90-й минуте. Но даже толком отпраздновать этот мяч команда не успела: Тель быстро сделал счёт 3:1 и закрыл вопрос.

Тоттенхэм — Саутгемптон globallookpress.com

Последствия

«Саутгемптон» остаётся последним с 10 очками. Чтобы не побить «рекорд» «Дерби» по наименьшему числу очков за сезон (11 баллов в 2007/08), нужно набрать хотя бы два очка за оставшиеся матчи. Но главное — это официальный вылет в Чемпионшип уже в начале апреля.

Тоттенхэм — Саутгемптон globallookpress.com

«Тоттенхэм» же набирает 37 очков и поднимается на 13-е место (вот это да!). Шансов зацепиться за еврокубки практически нет, а единственным спасением сезона может стать победа в Лиге Европы. Иначе весь проект Постекоглу рискует оказаться под угрозой.

Календарь и таблица Лиги Европы

Для «Саутгемптона» сезон теперь о другом — о том, как достойно завершить провальный год и начать подготовку к жизни в Чемпионшипе. Для «Тоттенхэма» — о том, чтобы восстановить связь с болельщиками и выйти на финишную прямую без очередного провала.