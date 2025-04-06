«Саутгемптон» вылетел из АПЛ с антирекордом: «Тоттенхэм» разобрался на классе

Быстрый старт и лёгкий контроль
Если бы у «шпор» в сезоне всё было чуть стабильнее, их игра с «Саутгемптоном» могла бы показаться проходной. Но на фоне всего происходящего — фанатских протестов, спорных решений Энджа Постекоглу и спада в результатах — даже такая уверенная победа стала редким глотком свежего воздуха.
Открыли счёт хозяева быстро: четвёртая атака, точный навес Спенса и аккуратный удар Бреннана Джонсона — 1:0. А за несколько минут до перерыва всё тот же Джонсон, воспользовавшись грубой ошибкой защитников, убежал один в один и переиграл Рамсдейла — 2:0.
Несмотря на два быстрых гола, настроение на стадионе оставалось сдержанным. Перед матчем фанаты снова требовали отставки Даниэля Леви, а вся игра сопровождалась регулярными скандированиями против владельца клуба. Даже когда Тель забил третий мяч с пенальти на последних минутах — после фола на Джонсоне — трибуны отреагировали спокойно. Радости было мало — скорее, чувство: «ну, так и должно быть».
«Саутгемптон» окончательно утонул
Команда Ивана Юрича на поле вышла так, словно уже попрощалась с элитой. В первом тайме — ни структуры, ни остроты. Лишь однажды Сулемана пробил с острого угла, но удар ушёл в штангу после рикошета от Порро.
После перерыва «святые» заиграли чуть смелее. Контроль мяча, пара полумоментов, и всё же — никакой угрозы и реальной борьбы. Единственное, что получилось — гол Фернандеса в концовке: красивый приём на грудь и удар между ног Викарио — 2:1 на 90-й минуте. Но даже толком отпраздновать этот мяч команда не успела: Тель быстро сделал счёт 3:1 и закрыл вопрос.
Последствия
«Саутгемптон» остаётся последним с 10 очками. Чтобы не побить «рекорд» «Дерби» по наименьшему числу очков за сезон (11 баллов в 2007/08), нужно набрать хотя бы два очка за оставшиеся матчи. Но главное — это официальный вылет в Чемпионшип уже в начале апреля.
«Тоттенхэм» же набирает 37 очков и поднимается на 13-е место (вот это да!). Шансов зацепиться за еврокубки практически нет, а единственным спасением сезона может стать победа в Лиге Европы. Иначе весь проект Постекоглу рискует оказаться под угрозой.
Календарь и таблица Лиги Европы
Для «Саутгемптона» сезон теперь о другом — о том, как достойно завершить провальный год и начать подготовку к жизни в Чемпионшипе. Для «Тоттенхэма» — о том, чтобы восстановить связь с болельщиками и выйти на финишную прямую без очередного провала.