«Челси» снова буксует в гостях и теряет очки в борьбе за топ-4

После яркой победы над «Тоттенхэмом» казалось, что «Челси» набрал нужный ритм перед концовкой сезона. Но поездка на запад Лондона принесла команде Энцо Марески только головную боль. Нулевая ничья с «Брентфордом» стала уже восьмым подряд выездным матчем «синих» в АПЛ без побед — и очередным упущенным шансом в борьбе за Лигу чемпионов.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Челси 0:0 Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Микаель Кайоде, 83'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк (Витали Янельт, 66'), Миккель Дамсгор (Матиас Йенсен, 83'), Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Кевин Шаде, Йоан Висса Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Марк Кукурелья, 77'), Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто, Кристофер Нкунку (Николас Джексон, 46'), Кирман Дьюсбери-Холл (Коул Палмер, 59'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Джейдон Санчо, Чуквунонсо Мадуэке (Педру Нету, 59') Предупреждения: Мало Гюсто (26'), Олуватосин Адарабиойо (45'), Сепп ван ден Берг (77'), Энцо Фернандес (87')

Ротация — и спад

После тяжёлого матча с «Тоттенхэмом» тренерский штаб «Челси» решил дать игрокам передохнуть. Коул Палмер, Николас Джексон и ещё несколько ключевых игроков остались на скамейке, ведь уже на неделе — четвертьфинал Лиги конференций. Но запасной состав не справился: первые 45 минут «синие» провели вяло и бессодержательно.

В единственном эпизоде, который можно занести в актив гостей до перерыва, Кристофер Нкунку оказался один в центре штрафной, но пробил головой мимо.

У «Брентфорда» моменты были — и получше. Миккель Дамсгард сначала пробил со штрафного выше ворот, а затем после передачи Йоана Виссы вовсе промахнулся… по мячу, находясь на убойной позиции. Льюис-Поттер головой пробивал после углового — спас Роберт Санчес. Чуть позже Брайан Мбемо перехватил неудачную передачу Риса Джеймса, ворвался в штрафную и пробил — рядом со штангой.

Брентфорд — Челси globallookpress.com

«Брентфорд» не впечатлял контролем мяча, но смотрелся активнее и острее.

Второй тайм был чуть живее, но всё равно без голов

Во втором тайме «Челси» освежил атаку: на поле вышли Джексон и Палмер. Сразу стало повеселее. Сенегальский форвард едва не вынудил ван ден Берга срезать мяч в свои ворота. Потом Джеймс бил головой после углового — Флеккен вытащил. Палмер, как обычно, добавил изящества, но его фирменный удар в дальний угол тоже парировал голкипер.

Коул Палмер globallookpress.com

А вот концовка снова осталась за «Брентфордом». Мбемо после стенки с Виссой пробил мощно — и снова Санчес выручил. Сепп ван ден Берг и сам Висса головой били мимо, а Кевин Шаде опасно простреливал вдоль ворот — замкнуть никто не смог.

Очки упущены, игра — тоже

Ничья в дерби — третий подряд «нулевой» матч между этими командами на поле «Брентфорда». И если хозяева, зависшие в середине таблицы, могут позволить себе подобную серию и даже порадоваться ей, то для «Челси» это поражение в контексте гонки за топ-4. Воспользоваться осечкой «Ноттингема» не получилось — расстояние до третьего места по-прежнему внушительное.

Брентфорд — Челси globallookpress.com

«Брентфорд» остался на 12-м месте и не выигрывает дома уже восемь матчей подряд. Но хотя с 1938 года они так и не побеждали «Челси» на своём поле, эта ничья — скорее результат в их пользу.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Челси» же это тревожный сигнал: на финише сезона нельзя терять очки в таких матчах, особенно когда впереди жёсткий график и европейская нагрузка. Впереди — четвертьфинал Лиги конференций, а затем — игра с «Ипсвичем». И если форма команды на выезде не изменится, «Челси» может снова остаться вне Лиги Чемпионов.