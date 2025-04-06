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    Бундеслига. Выиграет ли «Бавария» трофей победителя?

    Итоги 28-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Аугсбург» — «Бавария»
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    «Аугсбург» — «Бавария»
    «Бавария» стремится завершить сезон на первом месте, чтобы завоевать серебряную салатницу. Отметим, что в прошлом году немецкая машина не смогла отстоять чемпионство, в этом «Бавария» опережает главного конкурента — «Байер» на 6 очков.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 28 тура в турнирной таблице немецкого чемпионата произошли несколько изменений. На 5 место поднялся «Лейпциг», обойдя в первенстве «Боруссию» М.

    На две ступеньки вверх поднялась «Боруссия» Д, заняв 8 строчку, улучшили положение в чемпионате Германии «Штутгарт» — с 11 на 9, «Вердер» — с 12 на 10.

    Со знаком минус тур прошёл для следующих команд: «Аугсбург» опустился с 8 на 11, «Вольфсбург» — с 9 на 12 место.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ещё одно изменение коснулось зоны вылета, местами поменялись «Санкт-Паули» и «Хайденхайм», расположившись на 15 и 16 местах соответственно.

    Бавария — чемпион?

    До окончания сезона в Бундеслиге осталось 6 туров. Лидер чемпионской гонки «Бавария» опережает «Байер» на 6 пунктов и вполне способна завоевать титул чемпиона Германии.

    В 28 туре чемпионата «Бавария» на выезде переиграла «Аугсбург» (3:1). В составе победителей голами отметились Джамал Мусиала и Харри Кейн, в итоге мюнхенцы набрали 68 очков.

    «Хайденхайм» — «Байер»
    globallookpress.com

    Главный конкурент «Баварии» — «Байер» также выиграл в рамках минувшего тура. «Фармацевты» с минимальным счётом переиграли «Хайденхайм» (1:0), клуб из Леверкузена набрал 62 пункта.

    Зона еврокубков

    В зоне Лиги чемпионов, помимо «Баварии» и «Байера», также находятся «Айнтрахт» и «Майнц».

    В 28 туре первенства «Айнтрахт» проиграл «Вердеру» (0:2), но сохранил третью строчку с активом в 48 очков. В лигочемпионскую четвёрку входит «Майнц», который обменялся голами с клубом «Хольштайн Киль» (1:1) и набрал 46 баллов.

    Далее в турнирной таблице (зона Лиги Европы и Лига конеференций) расположились «Лейпциг» и «Боруссия» М.

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  • Сегодня

    • «Лейпциг» (5 место) выиграл у «Хоффенхайма» со счётом 3:1 и набрал 45 баллов. «Боруссия» из Гладбаха (6 место) сыграла вничью с «Санкт-Паули» и аккумулировала 44 пункта.

    К группе лидеров постепенно подтягивается флагман немецкого футбола — «Боруссия» из Дортмунда. «Шмели» занимают 8 место в турнирной таблице с активом в 41 очко. Дортмундцы в 28 туре чемпионата Германии разгромили «Фрайбург» (4:1).

    Зона вылета

    В зоне вылета «Хайденхайм», который идет на 16 месте с 22 очками. Ниже расположились «Бохум» и «Хольштайн Киль», у которых набрано 20 и 18 очков соответственно.

    Тур № 29

    Матчи 29-го тура чемпионата Германии пройдут с 11 по 13 апреля.

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    Программу тура откроет матч с участием «Вольфбсурга» и «Лейпцига»: игра состоится в пятницу, 11 апреля.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    На следующий день на поле выйдет лидер Бундеслиги, дома «Бавария» примет «Боруссию» из Дортмунда, в параллельной встрече сойдутся «Байер» и Унион.

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