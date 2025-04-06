Бундеслига. Выиграет ли «Бавария» трофей победителя?

«Бавария» стремится завершить сезон на первом месте, чтобы завоевать серебряную салатницу. Отметим, что в прошлом году немецкая машина не смогла отстоять чемпионство, в этом «Бавария» опережает главного конкурента — «Байер» на 6 очков.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 28 тура в турнирной таблице немецкого чемпионата произошли несколько изменений. На 5 место поднялся «Лейпциг», обойдя в первенстве «Боруссию» М.

На две ступеньки вверх поднялась «Боруссия» Д, заняв 8 строчку, улучшили положение в чемпионате Германии «Штутгарт» — с 11 на 9, «Вердер» — с 12 на 10.

Со знаком минус тур прошёл для следующих команд: «Аугсбург» опустился с 8 на 11, «Вольфсбург» — с 9 на 12 место.

Календарь и таблица Бундеслиги

Ещё одно изменение коснулось зоны вылета, местами поменялись «Санкт-Паули» и «Хайденхайм», расположившись на 15 и 16 местах соответственно.

Бавария — чемпион?

До окончания сезона в Бундеслиге осталось 6 туров. Лидер чемпионской гонки «Бавария» опережает «Байер» на 6 пунктов и вполне способна завоевать титул чемпиона Германии.

В 28 туре чемпионата «Бавария» на выезде переиграла «Аугсбург» (3:1). В составе победителей голами отметились Джамал Мусиала и Харри Кейн, в итоге мюнхенцы набрали 68 очков.

«Хайденхайм» — «Байер» globallookpress.com

Главный конкурент «Баварии» — «Байер» также выиграл в рамках минувшего тура. «Фармацевты» с минимальным счётом переиграли «Хайденхайм» (1:0), клуб из Леверкузена набрал 62 пункта.

Зона еврокубков

В зоне Лиги чемпионов, помимо «Баварии» и «Байера», также находятся «Айнтрахт» и «Майнц».

В 28 туре первенства «Айнтрахт» проиграл «Вердеру» (0:2), но сохранил третью строчку с активом в 48 очков. В лигочемпионскую четвёрку входит «Майнц», который обменялся голами с клубом «Хольштайн Киль» (1:1) и набрал 46 баллов.

Далее в турнирной таблице (зона Лиги Европы и Лига конеференций) расположились «Лейпциг» и «Боруссия» М.

«Лейпциг» (5 место) выиграл у «Хоффенхайма» со счётом 3:1 и набрал 45 баллов. «Боруссия» из Гладбаха (6 место) сыграла вничью с «Санкт-Паули» и аккумулировала 44 пункта.

К группе лидеров постепенно подтягивается флагман немецкого футбола — «Боруссия» из Дортмунда. «Шмели» занимают 8 место в турнирной таблице с активом в 41 очко. Дортмундцы в 28 туре чемпионата Германии разгромили «Фрайбург» (4:1).

Зона вылета

В зоне вылета «Хайденхайм», который идет на 16 месте с 22 очками. Ниже расположились «Бохум» и «Хольштайн Киль», у которых набрано 20 и 18 очков соответственно.

Тур № 29

Матчи 29-го тура чемпионата Германии пройдут с 11 по 13 апреля.

Программу тура откроет матч с участием «Вольфбсурга» и «Лейпцига»: игра состоится в пятницу, 11 апреля.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

На следующий день на поле выйдет лидер Бундеслиги, дома «Бавария» примет «Боруссию» из Дортмунда, в параллельной встрече сойдутся «Байер» и Унион.