Дзюба забил «Спартаку», но проиграл: красно-белые прошли «Акрон» в Кубке

Кубковые матчи — это всегда интрига до последней секунды, и встреча «Акрона» со «Спартаком» не стала исключением. Москвичи уверенно начали, уже к 20-й минуте ведя в два мяча, но затем позволили сопернику вернуться в игру. Гол Артёма Дзюбы в концовке добавил жару, но «Спартак» всё же удержал победу — 3:2 и выход в четвертьфинал.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Акрон — Спартак 2:3 Голы: 0:1 Кристофер Мартинс Перейра (17'), 0:2 Тео Бонгонда (20'), 1:2 Шерзод Эсанов (пенальти) (58'), 1:3 Кристофер Мартинс Перейра (60'), 2:3 Артём Дзюба (70') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Вячеслав Бардыбахин, Родриго Эсковаль, Марат Таймуразович Бокоев, Шерзод Эсанов, Артур Галоян, Владимир Хубулов, Владимир Москвичёв, Сергей Грибов, Dmitriev A. Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Garcia L., Solari P.

Мощное начало «Спартака»

Деян Станкович выпустил экспериментальный состав — в старте не оказалось ни Угальде, ни Барко, ни Маркиньоса, но это не помешало красно-белым уверенно войти в игру. С первых минут «Спартак» взял мяч под контроль и начал методично вскрывать оборону хозяев.

Первый тревожный звоночек для «Акрона» прозвучал уже на 8-й минуте, когда Бонгонда ускорился по флангу и пробил с острого угла — вратарь справился. Однако на 14-й минуте гости добились своего: Денисов выдал филигранный заброс в штрафную, Кристофер Мартинс идеально обработал мяч грудью, потом подбил головой и отправил его в дальний угол — 1:0.

Хозяева не успели толком перестроиться, как уже проигрывали в два мяча. На 20-й минуте Солари тонко разрезал оборону пасом между линий, Бонгонда выскочил на рандеву с вратарем и спокойно катнул мяч в угол — 2:0.

«Акрон» приходит в себя, но моментов почти нет

После такого старта могло показаться, что «Спартак» дожмёт соперника и доведёт дело до разгрома, но «Акрон» сумел собраться. Команда Заура Тедеева начала больше контролировать мяч, искать свободные зоны на флангах, однако опасных моментов у ворот Максименко почти не возникало.

Единственный реальный шанс хозяева получили на 30-й минуте: Бардыбахин получил мяч на линии штрафной и пробил в дальний угол — чуть мимо. Москвичи в ответ могли увеличить разницу в счёте, но удар Денисова издали взял вратарь, а прострел Солари никто не успел замкнуть.

Второй тайм: пенальти, быстрый ответ и возвращение Дзюбы

После перерыва «Акрон» заметно прибавил в агрессии, и на 58-й минуте это принесло результат. Данил Пруцев сыграл рукой в собственной штрафной, судья без раздумий указал на «точку». К мячу подошёл Эсанов и уверенно пробил — 1:2.

Но радость хозяев была недолгой — «Спартак» моментально ответил своим голом. Бонгонда вырезал мягкий пас на линию штрафной, откуда Мартинс зарядил в угол — 3:1.

Казалось, что красно-белые снова взяли игру под контроль, но на 70-й минуте «Акрон» получил новый шанс. Пестряков исполнил классную подачу с левого фланга, а вышедший на замену Артём Дзюба, продавив Литвинова, головой пробил точно в дальний угол. Гол, который вернул интригу — 2:3. А сам Дзюба уже начал отрываться от Кержакова в списке бомбардиров!

Концовка на нервах, но «Спартак» удержал победу

После гола Дзюбы «Акрон» пошёл вперёд большими силами. Данилин мог сравнять счёт, но не дотянулся до мяча после прострела. Бокоев бил издали — мяч прошёл рядом со штангой. Красно-белые пытались сбить темп, подолгу контролируя мяч в центре поля, но хозяева не сдавались.

На последних минутах «Акрон» устроил финальный штурм. Подача в штрафную, рикошет, Максименко на выходе — и мяч оказывается в руках голкипера. Финальный свисток фиксирует победу «Спартака».

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Красно-белые проходят в четвертьфинал Пути Регионов Кубка России, а «Акрон» завершает свой путь, но снова доказывает, что может бороться с топ-командами РПЛ.