Лёгкая кубковая ночь в Москве: «Спартак» смёл «Урал» за тайм

Противостояние «Спартака» и «Урала» в Кубке России превратилось в игру с односторонним движением уже к шестой минуте. Красно-белые вышли в максимально боевом составе, будто заранее знали: никаких сюрпризов от соперника не будет. И действительно — команда Олега Шатова, ведущая борьбу за возвращение в РПЛ, прибыла в Москву с полурезервом. Без травмированного Селихова и большинства лидеров — с мыслью о важнейших матчах Первой лиги.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Спартак — Урал 3:0 Голы: 1:0 Кристофер Мартинс Перейра (6'), 2:0 Маркос Маркиньос (28'), 3:0 Эсекьель Барко (пенальти) (40'), : (46') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Маркос Маркиньос, Олег Рябчук, Эсекьель Барко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Урал: Денис Щербицкий, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Владислав Малькевич, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Никита Морозов, Максим Воронов

С первых же минут стало ясно, что «Спартак» хочет и может. Под уже забытый шум вернувшейся фанатской трибуны, красно-белые устроили полноценную осаду. Уже на 6-й минуте Щербицкий грубо ошибся на выходе после подачи Рябчука, и Кристофер Мартинс хладнокровно поразил пустые ворота — 1:0. Это шестой мяч люксембуржца в текущем розыгрыше Кубка, и такого показателя в истории клуба не добивался никто.

Маркиньос снимает заклятие, Станкович — крестится

Оборона «Урала» трещала по швам, а «Спартак» наслаждался игрой. Активен был Барко, несколько раз плотно прикладывался Литвинов, а Маркиньос сначала зарядил в сетку с внешней стороны, затем — в перекладину. Проклятие продолжалось до 28-й минуты. Именно тогда бразилец, казалось бы, в простой ситуации сместился с фланга и уложил мяч в дальнюю девятку. Деян Станкович, ставший свидетелем долгожданного первого гола Маркиньоса за «Спартак», перекрестился и тут же бросился обнимать своего игрока.

Спартак – Урал https://t.me/fcsmtg

На 40-й минуте всё окончательно стало ясно. Морозов сбил Денисова в штрафной, арбитр Кукуляк после подсказки VAR указал на «точку», и Барко исполнил пенальти так, как не смог Медина в матче с Махачкалой — спокойно, без нервов и точно. 3:0. До перерыва москвичи могли и увеличивать счёт, но отложили щедрость на будущее.

Формальность второго тайма и лёгкий хруст в коленях

После перерыва «Спартак» не сбавил обороты мгновенно: Зобнин забил через 20 секунд, но гол отменили из-за офсайда Угальде. Впрочем, остроты хватало. Отмечались все — от Пруцева до Бонгонды. Однако реализовать момент не получалось. Гол Пруцева тоже отменили из-за офсайда у Солари. И только два неприятных эпизода омрачили остаток вечера — повреждения Максименко и Бабича. Оба, к счастью, сумели вернуться в игру. Однако всё ещё неизвестно, скажутся ли эти травмы на следующих матча красно-белых.

Спартак – Урал https://t.me/fcsmtg

«Урал» во втором тайме выпустил несколько лидеров, но внятного сопротивления так и не оказал. Лишь пара ударов — от Сунгатулина и Маргасова — напомнили, что гости тоже участвуют в матче. Но к этому моменту всё было решено.

Спартак — Урал https://t.me/fcsmtg

Теперь — на шаг меньше до финала

«Спартак» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России. Следующий соперник определится в противостоянии ЦСКА и «Динамо». В первом матче армейцы одержали победу — 2:1.

Ответная игра состоится на стадионе имени Льва Яшина, и как бы она ни завершилась, ясно одно: «Спартак» вновь готов сражаться за трофей. И теперь — с фанатской трибуной за спиной, и с полной концентрацией на Кубке.