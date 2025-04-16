Лёгкая кубковая ночь в Москве: «Спартак» смёл «Урал» за тайм

С первых же минут стало ясно, что «Спартак» хочет и может. Под уже забытый шум вернувшейся фанатской трибуны, красно-белые устроили полноценную осаду. Уже на 6-й минуте Щербицкий грубо ошибся на выходе после подачи Рябчука, и Кристофер Мартинс хладнокровно поразил пустые ворота — 1:0. Это шестой мяч люксембуржца в текущем розыгрыше Кубка, и такого показателя в истории клуба не добивался никто.
Маркиньос снимает заклятие, Станкович — крестится
Оборона «Урала» трещала по швам, а «Спартак» наслаждался игрой. Активен был Барко, несколько раз плотно прикладывался Литвинов, а Маркиньос сначала зарядил в сетку с внешней стороны, затем — в перекладину. Проклятие продолжалось до 28-й минуты. Именно тогда бразилец, казалось бы, в простой ситуации сместился с фланга и уложил мяч в дальнюю девятку. Деян Станкович, ставший свидетелем долгожданного первого гола Маркиньоса за «Спартак», перекрестился и тут же бросился обнимать своего игрока.
На 40-й минуте всё окончательно стало ясно. Морозов сбил Денисова в штрафной, арбитр Кукуляк после подсказки VAR указал на «точку», и Барко исполнил пенальти так, как не смог Медина в матче с Махачкалой — спокойно, без нервов и точно. 3:0. До перерыва москвичи могли и увеличивать счёт, но отложили щедрость на будущее.
Формальность второго тайма и лёгкий хруст в коленях
После перерыва «Спартак» не сбавил обороты мгновенно: Зобнин забил через 20 секунд, но гол отменили из-за офсайда Угальде. Впрочем, остроты хватало. Отмечались все — от Пруцева до Бонгонды. Однако реализовать момент не получалось. Гол Пруцева тоже отменили из-за офсайда у Солари. И только два неприятных эпизода омрачили остаток вечера — повреждения Максименко и Бабича. Оба, к счастью, сумели вернуться в игру. Однако всё ещё неизвестно, скажутся ли эти травмы на следующих матча красно-белых.
«Урал» во втором тайме выпустил несколько лидеров, но внятного сопротивления так и не оказал. Лишь пара ударов — от Сунгатулина и Маргасова — напомнили, что гости тоже участвуют в матче. Но к этому моменту всё было решено.
Теперь — на шаг меньше до финала
«Спартак» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России. Следующий соперник определится в противостоянии ЦСКА и «Динамо». В первом матче армейцы одержали победу — 2:1.
Ответная игра состоится на стадионе имени Льва Яшина, и как бы она ни завершилась, ясно одно: «Спартак» вновь готов сражаться за трофей. И теперь — с фанатской трибуной за спиной, и с полной концентрацией на Кубке.