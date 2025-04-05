Угасающий огонь. Какие ходы предпримет Шалимов для спасения «Факела»?

Игорь Михайлович вернулся к тренерской деятельности после трехлетнего перерыва, рискнув возглавить погрузившийся на дно «Факел». Первый экзамен у руля воронежцев для Шалимова прошел блекло — команда расписала с «Ахматом» лишь нулевую ничью.

Тренерские рокировки вошли в привычку

«Факелу» после выхода в элитный дивизион российского футбола свойственен один критерий — отсутствие стабильности на тренерском мостике. Каждая кампания воронежцев в РПЛ с сезона 2022/2023 сопровождается двумя перестановками, что превратилось в некий фирменный почерк «сине-белых».

Подход руководства клуба приносил плоды в двух минувших розыгрышах, когда команда чудесным образом сохраняла прописку в РПЛ.

Совместные усилия трио Василенко-Пятибратова-Евсеева оставили «Факел» в элитном дивизионе по итогам кампании 2022/2023, когда команда вышла победителем из дуэли с «Енисеем» в переходных матчах. Затем работа Евсеева, Ташуева и Черевченко в сезоне 2023/2024 обезопасила воронежцев даже от зоны стыков, закрепив футбольный коллектив на одиннадцатой строчке чемпионата России.

Именно под руководством Игоря Геннадьевича «сине-белые» начали текущий розыгрыш Премьер-лиги, однако их сотрудничество продлилось недолго. Старт кампании стал холодным душем для подопечных Черевченко, которые в четырех турах добыли всего одно очко в противостоянии с вице-чемпионом прошлого сезона «Краснодаром».

Игорь Черевченко globallookpress.com

Встречи против московского «Динамо», «Акрона» и «Крыльев Советов» принесли клубу из Воронежа только разочарование — поражение со счетом 0:2 от самарцев стоило 50-летнему специалисту должности главного наставника. Таким образом Черевченко стал первопроходцем среди уволенных тренеров в РПЛ 2024/2025, отправившись на вольные хлеба 12 августа всего после четырех поединков.

«Факел» недолго думал над именем преемника, доверившись проверенному варианту, и сделал выбор в пользу Дмитрия Пятибратова. Он однажды прошел путь в стане воронежцев от ассистента до главного тренера и вновь попал с корабля на бал, приняв команду по ходу сезона, как это было в 2022 году.

Успешным дебют 48-летнего специалиста после возвращения не назовешь — выезд в гости к московскому «Спартаку» обернулся фиаско со счетом 0:3. Тем не менее постепенно Пятибратову удалось выправить положение «Факела», пополняя зачетную копилку столь необходимыми баллами.

В конце августа воронежцы отпраздновали первую победу в сезоне, минимально одолев еще более кризисный на тот момент «Оренбург».

Лучший отрезок в исполнении «сине-белых» пришелся на промежуток между 10-м и 14-м турами, когда подопечные Дмитрия Анатольевича выдали пятиматчевую беспроигрышную серию. «Факел» в драматичном поединке обыграл прямого конкурента в борьбе за выживание «Ахмат» и свел четыре встречи к ничейным результатам.

«Факел» fakelfc.ru

Правда общая картина игры команды из Воронежа оставляла двоякие впечатления — слишком много борьбы и слишком мало идей. Необходимые очки, буквально, выгрызались на морально-волевых и комбинационный стиль явно не входил в планы Пятибратова.

Набранные тринадцать баллов с его момента назначения позволили «Факелу» завершить первую часть сезона РПЛ на 14-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на один пункт.

Весенняя катастрофа

Разочарованием для поклонников «огнеопасных» стала зимняя трансферная кампания, которая по причине скромного бюджета клуба не принесла необходимого усиления обоймы.

Имеющиеся в распоряжении Пятибратова игроки вышли с каникул не отдохнувшими, а, наоборот, обремененными дополнительным грузом ответственности. Все чаще сбои начала давать линия обороны, составленная из трех центральных защитников, однако даже этот фактор не заставил Дмитрия Анатольевича отойти от излюбленной схемы 3-4-3.

Ко всем вышеперечисленным трудностям добавились проблемы с реализацией, когда мяч наотрез отказывался оказываться в воротах, попадая в каркас либо отправляясь мимо створа. Доля невезения и недостаток мастерства у футбольных исполнителей атакующей линии «Факела» оставили команду без забитых голов в пяти встречах весенней части сезона.

Если домашние поражения от ЦСКА и «Зенита» со счетом 0:1 и 0:2 соответственно воспринимались не слишком болезненно, то паники добавили неудачи во встречах с прямыми конкурентами за сохранение прописки — «Химками» и «Оренбургом». Подмосковный клуб и дружина Слишковича синхронно одолели «огнеопасных» с минимальным результатом (1:0), улучшив свои шансы в борьбе за выживание.

Дмитрий Пятибратов fakelfc.ru

Жирную точку на работе Пятибратова в рядах «сине-белых» поставил выезд в Краснодар, где «быки» оформили приговор гостям. Южане отправили в ворота «Факела» пять безответных мячей, и уже на следующий день, 31 марта, главному наставнику указали на дверь.

Воронежцы в весенней части перехватили эстафету у «Оренбурга», который наконец начал демонстрировать признаки жизни, и на данном этапе выглядят одними из главных претендентов на понижение в классе, расположившись на предпоследней строчке турнирной таблицы РПЛ.

Яркие проблески сменились черной полосой

Тренерская карьера Шалимова в чемпионате России напоминает американские горки — дебютные успехи на тренерском мостике «Краснодара» быстро отошли на второй план после череды блеклых результатов в более скромных клубах.

Игорь Михайлович начинал работу во второй команде «черно-зеленых», после чего вошел в штаб Кононова, занимая должность ассистента наставника. Отставка Олега Георгиевича позволила Шалимову сперва стать исполняющим обязанности и, убедив руководство «Краснодара» выстраиваемой игрой, застолбить за собой место главного тренера.

Игорь Шалимов globallookpress.com

Дебютную кампанию 2016/2017 во главе «быков» он завершил на четвертой строчке, пропустив вперед «Зенит», ЦСКА и «Спартак». В Лиге Европы УЕФА южане добрались до стадии 1/8 финала, где дальнейший путь им преградила «Сельта».

За первый полноценный сезон у руля «Краснодара» Шалимов заслужил оценку со знаком «плюс», благодаря чему сотрудничество с ним было продлено. Вот только розыгрыш 2017/2018 получился для команды довольно смазанным и быстро развеял оптимистический настрой относительно его кандидатуры — «быки» распрощались с еврокубковыми мечтами уже по итогам раунда плей-офф Лиги Европы, уступив в двухматчевом противостоянии «Црвене Звезде».

На просторах Премьер-лиги дружину Игоря Михайловича также лихорадило: случались как четырехматчевые проигрышные серии, так и яркие отрезки.

«Краснодар» до последнего находился в числе претендентов на медали российского первенства, но неубедительные выступления в весенней части сезона снова оставили клуб на четвертой позиции. К финишу южане добрались уже без Шалимова, трудовое соглашение с которым расторгли в начале апреля.

Желающих назначить Игоря Михайловича среди клубов-участников РПЛ не нашлось, поэтому ему пришлось искать пристанище на более низком уровне. Услуги наставника понадобились «Химкам», прозябающим в первом дивизионе российского футбола.

Календарь и таблица РПЛ

Амбициозным планам подмосковного коллектива с попаданием в зону стыковых матчей за право участия в Премьер-лиге не удалось сбыться под началом Шалимова. «Химки» остались крепким середняком ФНЛ, и вновь злосчастный апрель стоил места тренеру во главе команды.

В сезоне 2019/2020 «Ахмат», переживающий катастрофический старт при Рашиде Рахимове, решился на перемены после одиннадцати туров. Исправлять ситуацию было поручено Игорю Михайловичу, сумевшему вывести команду из крутого пике и постепенно улучшившему положение грозненцев в таблице.

Эпидемия COVID-19 внесла изменения в календарь чемпионата России, который ушел на вынужденную паузу в середине марта и продлился до конца июля. Перерыв пошел «Ахмату» на пользу — в последних восьми турах клуб набрал одиннадцать очков и избежал вылета, финишировав на 13-м месте.

Сохранив грозненцев в элитном дивизионе, Шалимов, казалось, добавил себе авансов для продолжения работы. Однако практически сразу по завершении кампании «Ахмат» отправил его в отставку, после чего Игорю Михайловичу понадобился творческий отпуск.

Со свежими силами он приступил к работе с «Уралом» в сезоне 2021/2022, сменив на должности главного наставника Юрия Матвеева. «Шмели» под руководством Шалимова демонстрировали веселый футбол как пропуская периодически целую охапку мячей, так и совершая впечатляющие камбэки против лидеров первенства (победа 3:2 над московским «Динамо»).

Игорь Шалимов и Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Качели в игре «Урала» весь розыгрыш оставляли команду в числе кандидатов на вылет, однако 33 набранных балла позволили закрепиться на 12-й строчке с гандикапом в один пункт над зоной стыковых поединков.

Тяжелые времена продолжили преследовать «оранжево-черных» в кампании 2022/2023 — в четырех стартовых турах клуб потерпел четыре поражения с общей разницей забитых/пропущенных 1:10. Терпение руководства футбольного коллектива из Екатеринбурга иссякло, и Шалимов собрал чемоданы.

Авантюрное решение

Фиаско у руля «Урала» обозначило долгую разлуку Игоря Михайловича с тренерской деятельностью. Тем не менее полностью от футбола он не отошел, появляясь на телевидении в роли эксперта и занимая должность советника спортивного блока «Народной команды» из Медиалиги.

Конечно, напряжение, царящие в любительском первенстве, намного уступает градусу борьбы на профессиональном уровне, поэтому остается открытым вопрос как быстро Шалимов наберет рабочий тонус.

Всё о футболе России

При этом в его рукаве, учитывая текущее положение «Факела», имеется огромный козырь — умение выводить команду из кризисного состояния. Руководство воронежцев явно учло его спасения «Ахмата» и «Урала» от вылета и, назначая Игоря Михайловича, демонстрирует, что не собирается легко сдаваться и готово вести борьбу за место в РПЛ.

Шалимов считает, что одной из главных его задач на первоначальном этапе в «Факеле» выступает улучшение микроклимата в команде. «Сине-белых» необходимо вывести из психологической ямы, после чего постепенно прививать его любимый атакующий стиль.

Игорь Шалимов vk.com/pfcfakel

Вот только сразу он сталкивается с препятствиями, ведь в расположении воронежцев нет столь сильных персоналий в первой половине поля, из-за чего страдает общая результативность и обостряющая фаза игры. Наглядно Игорь Михайлович увидел все проблемы во встрече с «Ахматом», в которой «огнеопасные» вновь не поразили ворота оппонентов и продлили серию без забитых мячей до семи матчей кряду.

Будем наблюдать, удастся ли Шалимову ликвидировать голевую засуху «Факела», сделав действия подопечных более эффективными, и оформить ранее удававшийся фокус, обезопасив очередную команду от прямого вылета.