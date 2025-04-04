23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов и один из лучших футболистов России за всю историю Игорь Ледяхов.

— защитник «Амкара» в лучшие его времена. Едва закончив играть, сразу стал тренером. Работал в Сочи, Новороссийске, Саранске, но последние годы плотно связаны с Воронежем.

Игорь Ледяхов — лучший футболист страны 92-го года. Трижды чемпион, обладатель Кубка СССР и России. И еще 41 гол за хихонский «Спортинг» в Примере за 209 матчей.

— Умозрительное возвращение России в еврокубки является сегодня дополнительным стимулом в борьбе на верхах?

Дмитрий Пятибратов: Безусловно. Как только зазвучали конкретные слова, все нынешнюю ситуацию переосмыслили. Кто не хочет играть в Европе, кто здесь только ради денег, назовите!

Игорь Ледяхов: В первую очередь должен сказать, что чемпионат возобновился очень весело. Видно, что качество не страдает по весне, как бывало раньше. Вот все практически без исключения команды подготовились неплохо. Что касается борьбы за условные еврокубки, об этом никто не думает. Мы даже в «Спартаке» играли от матча к матчу.

— Сегодня Россия занимает 30-е место в таблице коэффициентов УЕФА, которое позволяет заявлять по одной команде в Лигу чемпионов и Лигу Европы, и две в Лигу Конференций. Если пофантазировать, стоит бороться всерьез и за четвертую строчку?

Д.П.: Наверное, да. Но никто так не мыслит с поля. Все играют здесь и сейчас. Есть задача выиграть каждый матч, есть премиальные. Не думаю, что кто-то ставит задачу занять именно четвертое место.

И.Л.: Даже если сегодня в Украине все вдруг закончится, раньше 27-го года нас все равно никуда не пустят. После всего еще должно пройти минимум 2-3 года, никак не иначе. Не будет так, что в секунду это произойдет. Поэтому никакое четвертое никому не нужно. Те шесть команд, которые всегда борются, будут решать задачу или стать чемпионом, или попасть в тройку.

— Сегодня не разбираем предстоящий домашний матч «Краснодара» с «Акроном». Отсюда вопрос: лидер поймал чемпионский ритм?

Д.П.: Очень мощная команда. Ситуация созрела. Даже без Кордобы, как по мне безусловно лучшего форварда в России на сегодня, очень разнообразно выглядели в атаке с нами. Плюс Сперцян выздоровел, это большое усиление. И команда теперь психологически готова к большим победам.

И.Л.: Команда стала опытнее, не должна допустить прежних ошибок. Но С «Акроном» будет непросто. Тем не менее, возьмут свои три очка.

— О судействе, как обычно, много говорится в момент разбора очков. Будут какие-то моменты на финише сезона?

Д.П.: Ошибки в любом случае будут, возможно непреднамеренные. Но без скандалов не обойдется.

И.Л.: У нас без сюрпризов не бывает. Но не думаю, что ошибки будут влиять на итоговый результат. Если и коснется, то всех в равной степени.

— VAR, по-вашему, добавляет некую объективность, или это только телевизор?

Д.П.: VAR меня разочаровал. Я, как тренер, два раза от него пострадал. Он не исправил очевидных ошибок арбитров.

И.Л.: Надо им правильно пользоваться. Вот эти судьи должны учиться. Взять Испанию, там нет таких долгих просмотров, перерывов. Минуту от силы могут остановить. Я был сейчас на «Локомотиве» с «Динамо», когда пять минут просматривали элементарный момент. Конечно, это не дело. И все же VAR — большой шаг вперед.

«Локомотив» — «Зенит»

Москва. 5 апреля. 17:30 мск

— Проходной двор «Локо», особенно с показательным четвертым голом в Самаре (5:1). Что вообще это было?

Д.П.: «Крылья» на кураже. Встреча с губернатором пошла на пользу. Но это исключение из правил для такой команды, как «Локомотив». Два быстрых мяча, и все пошло-поехало. И потом уже Сергееву было легко играть. После передачи Ежова забил, как на тренировке.

И.Л.: «Локомотив» в целом не в своей тарелке пока. Из тех команд, которые в лидирующей группе, они хуже всех выглядят.

— Максим Ненахов полностью провалил игру в Самаре. Все равно будет играть?

Д.П.: Давайте не будем ярлыки наклеивать. До этого он показывал неплохой футбол. Но реакция тренера безусловно последует после такого поражения.

И.Л.: Да он и с «Динамо» перед этим выглядел неважно. По его краю все сквозило. Не ровную игру показывает. Но надо сказать о том, что в целом оборона «Локомотива» безобразно выглядит. Думаю, главный тренер пересмотрит состав.

— «Локомотив» позволил нанести 13 ударов в собственный створ. Это провал опорной зоны?

Д.П.: Перебор, конечно. Тут даже не об опорной зоне речь. Для меня единственное объяснение, что ребята приехали из сборных не совсем готовые к этой игре. Скомканная подготовка была, скоротечная. Это всегда влияет.

И.Л.: В комплексе. «Локо» вроде бы владеет инициативой, но все контратаки соперника несут опасность. Так и получилось в Самаре. Компактной игры нет, поэтому вынимайте. Баланс нарушен, сейчас на ходу трудно что-то менять.

— Илья Лантратов сделал 8 сейвов, но второй гол Сергеева его, согласны?

Д.П.: Он играл стабильно. Срыв какой-то. Думаю, завтра играть не будет.

И.Л.: Лантратов выглядит не лучшим образом после возобновления чемпионата. Если раньше он при всех ошибках очень много выручал, то сейчас и этого нет. Митрюшкина поставит.

— Что случилось с Алексеем Батраковым?

Д.П.: Ничего особенного. Парню 20 лет. Ясно, что он еще не может тащить на себе все игры. Но умный мальчик, далеко пойдет. Думаю, как раз игра с «Зенитом» может быть его.

И.Л.: Объем работы даже в худших матчах все равно выполняет. И стандарты всегда может исполнить. А быть полноценным лидером в силу возраста ему очень трудно. Никаких претензий лично к нему быть не может.

— Два гола к 4-й минуте. Вообще не настроились на «Крылья»?

Д.П.: Не было причин не настраиваться. Шапкозакидательских настроений там быть не может.

И.Л.: Встряхнули их там. Настрой сумасшедший был у Самары. Ну, и подобрали «Локомотив», который был в разобранном состоянии, прошлись по нему. Все сошлось с самого начала.

— Отсутствие Баринова — ключевой момент?

Д.П.: Сто процентов.

И.Л.: Боец и капитан с большой буквы. Когда его нет, сразу провал в опорной зоне.

— А Сергея Пиняева?

Д.П.: Пиняев больше про атаку. Это не системообразующий игрок. А без Баринова был нарушен баланс. И сейчас, похоже, еще не будет играть с «Зенитом».

И.Л.: Единственный парень в атаке, которого сейчас можно отметить. После его травмы с «Динамо» вся острота у «Локомотва» пропала. Посмотрим, успеет ли восстановиться.

— Наир Тикнизян и Эдгар Севикян за неделю проиграли со сборной Армении и здесь с общим счетом 2-14. Психологический удар?

Д.П.: Хотели изменить ситуацию, но это трудно. Нужно большим опытом обладать, что перебороть такие поражения от Грузии. Наверное, только менее эмоциональные ребята на такое способны. У обоих тем более нет стопроцетного места в составе. Тикнизян смотрит на заграницу все время еще. Севикяна тоже, если выходит, все время меняют. Думаю, хочет в Испанию вернуться. Агенты давят.

И.Л.: Нет, это взрослые ребята уже. Какие психологические травмы?

— Владислав Сарвели, или Тимур Сулейманов наверняка заменят Воробьева на острие атаки. Кто скорее?

Д.П.: Это вы правильно сказали, что Воробьев играть не будет. Сулейманов.

И.Л.: Выбор небольшой. Можно вообще сыграть без нападающих. Воробьева все же я бы не стал сбрасывать со счетов после одной игры. Сулейманов будет.

— А игрок молодежной сборной России Вадим Раков — единственное светлое пятно второго тайма в Самаре?

Д.П.: Имеет шанс. Парень уже окреп, адаптирован к Премьер-лиге. Есть мастерство, скорость. Были предложения уйти в аренду, но он решил остаться, доказывать свою состоятельность. И что он решил приносить пользу родному клубу, сейчас дает импульс. В хорошем состоянии сейчас находится.

И.Л.: Когда уже деваться было некуда, он его выпустил. Вообще Галактионов, что в сборных, что в клубах, хорошо проводит вторые таймы. Умеет перестраивать игру. В Нижнем у него было то же самое, если помните. В перерыве ставит на место, во втором тайме выходит совсем другая команда. На этом фоне совсем молодой парень вышел, засветился.

— Сергей Семак в перерыве Александру Соболеву с хорошим матерком высказал, все увидели (4:0 с «Рубином»). Что уже, не контролирует раздевалку?

Д.П.: Контролирует в полной мере. Не думаю, что это было злобно сказано. Но нашел такой подход к команде.

И.Л.: Да там ничего не было. Со «Спартаком» они оказались не готовы к такому уровню сопротивления. А здесь тоже ничего не предвещало такого разгрома. Когда выгнали игрока, они их загнали. Замены правильные провел. Вышли Кассьерра и Гонду, сразу назабивали. У «Зенита» есть кому выходить, и менять ход игры.

— Не случись удаления у соперника при 0:0, все равно дожали бы «Рубин»?

Д.П.: Думаю, да. Возможно, счет был бы другой. Но «Зенит» вышел супермотивированный, агрессивный. В год столетия чемпионство нужно им обязательно брать. И это сейчас выльется в серию хороших результатов.

И.Л.: Судя по второму тайму, они бы все равно их «порвали». «Рубин» умеет стоять наглухо, но если пропускает, может посыпаться. Тем более когда одним меньше.

— Предположительно и Нино, и Максим Глушенков смогут сыграть завтра. Или может быть доля лукавства?

Д.П.: У Глушенкова повреждение на левой руке. В любом случае, есть, кем заменить. Отряд не заметит потери бойца. Тем более, давайте объективно, он далеко не в идеальных кондициях после паузы.

И.Л.: Оба уже в общей группе. Будут играть.

Александр Соболев globallookpress.com

— Связка Луиса Энрике и Мантуана на правом краю — это история всерьез и надолго?

Д.П.: Это круто, большое будущее для «Зенита». Лучшая в нашем чемпионате на данный момент. Проверены мной такие звенья. Тут еще помимо скорости и мощи есть мастерство. Но Мантуан сейчас не сыграет. Семаку надо думать, кем его заменить. А так бразильцам, конечно, проще находить общий язык друг с другом. В этой игре — большая потеря.

И.Л.: Судя по всему. Мантуан, конечно, ни разу не защитник, но очень работоспособный парень. Сейчас его не будет, поэтому Луису Энрике придется чуть перестроиться. Но это большой мастер. Думаю, справится. Он же и отдать может, и отнять. Сильный парень.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— Ваш прогноз?

Д.П.: «Зенит» победит 2-1.

И.Л.: 2-1 в пользу «Зенита».

«Ростов» — «Спартак»

Ростов-на-Дону. 6 апреля. 16:30 мск

— На место Олега Рябчука могли в матче с «Ахматом» (0:0) претендовать более атакующие защитники, чем Алекс Дуарте. Почему такой выбор?

Д.П.: Верит в него. И, конечно, работа на тренировках, готовность игрока на данный момент.

И.Л.: Мне вообще не понравилось, как играл «Спартак». Когда Мангаш вышел, и Маркиньос стал выше играть, сразу завладели инициативой. Но сразу не пошла игра у Ливая Гарсии. Не имеет права так играть футболист за 20 миллионов купленный. Если мы хотим бороться за первое место, такие очки нельзя терять, пусть даже в Грозном.

— Александр Бубнов утверждает, что «Спартаку» нужно было использовать на левом фланге связку Маркиньос — Солари. Как полагаете?

Д.П.: Со стороны всегда легко рассуждать. Но тренеру как можно такие советы давать? Может быть уровень готовности не соответствует в конкретном случае, чтобы взять весь фланг. А так, конечно, если взять в отдельности, Маркиньос безальтернативный.

И.Л.: С Бубновым трудно спорить, ха-ха. Когда не пошел первый тайм, все скажут, а вот я говорил, что надо по-другому. Станкович каждый день с ними работает и видит кто в каком состоянии. Мы же не знаем недельный тренировочный цикл, а он знает. Только оценивать потом можем.

— Ливай Гарсия, игравший вместо Тео Бонгонды, постоянно лез в центр. Импровизация такая?

Д.П.: Опять-таки вопрос к тренеру. Так значит ему руки развязал. Но часто бывает, что тренер становится заложником собственных ожиданий. Есть конкретное задание, план на игру, но не всегда его получается реализовать.

И.Л.: Так он же нападающий, туда и несет. Думаю, что «Спартак» играл в два центрфорварда изначально. Потом вернулись к 4-3-3. Я всегда отталкиваюсь от игроков, которые у меня в наличии.

— Пять очков за восемь туров возможно отыграть?

Д.П.: А почему нет? Восемь туров — это 24 очка. Одна победа, и если «Краснодар» проигрывает, остается два. Уже включаются нервы. А сейчас все будут нервничать. Только три команды сейчас живут спокойно. А остальные борются либо за то, чтобы выжить, либо оказаться наверху. Нижний вроде бы неплохо себя чувствовал, но три игры подряд «сгорели», и уже все пишут об отставке Гончаренко. Футболисты же это читают, точно идет нервяк. То же самое в «Факеле». Был провал, но обыграют сейчас «Ахмат» дома, и те же два. Поэтому на всех этажах будет борьба до последнего. Настолько уровень подравнялся, что не проиграть (не говорю, что побеждать), может каждый.

И.Л.: Конечно. «Краснодар» не берет очки, а «Спартак» берет. Уже два разница. Просто биться до конца. 24 очка на рынке.

— Сейчас многие заговорили о том, что чемпионский состав «Спартака» — 16/17 был намного сильнее сегодняшнего. Так разве?

Д.П.: Не согласен. Когда мы встречались с ними, сразу чувствовался уровень игроков. Другое дело, что недавно пришедшие еще не показывают свой максимум. Этот состав более чем конкурентноспособный. Обязаны бороться за чемпионство, что и делают.

И.Л.: Игру с «Зенитом» показали европейского уровня. Ничем не хуже, чем в том сезоне сыграли. Но все зависит от конечного результата.

— Рискнет ли Деян Станкович опять выпустить Ливая, или вернётся к привычной схеме и составу, которые давали игру и результат?

Д.П.: Если что-то работало, а ты поменял, надо возвращаться к заводским настройкам. Не время экспериментировать. В Ростове — матч жизни. Поэтому сейчас Деяну нужна надежность и стабильность. Ответственность будет нести он, так или иначе.

И.Л.: Думаю, выпустит тех, с кем тот год заканчивал. Но принимать решение будет непосредственно в Ростове, после предыгровой тренировки.

— «Спартак» будет играть в воскресенье, а конкуренты в — в субботу. Это психологически проще?

Д.П.: Всегда лучше играть, когда знаешь результаты конкурентов.

И.Л.: Наоборот. Если те выиграют, будет очень трудно играть за три очка.

— «Ростов» как будет играть?

Д.П.: От ножа. Стилистически после Карпина не поменялся. Единственное, чуть больше стали использовать высокорослых нападающих. Ясно, Онопко имеет веское слово в тренерском штабе. Испанец тоже понимает, что с такой мощной группой атаки, силовой футбол больше подходит. И сейчас у них нет вратаря, который мог давать с ноги передачи, поэтому центр поля проходят более вертикально. Комличенко, Голенков в порядке полном, есть на кого играть.

И.Л.: Свою игру, там все поставлено. Ничего выдумывать не будут.

Календарь и таблица РПЛ

— «Спартак» выиграет?

Д.П.: Нет. 2-2.

И.Л.: 2-1 выиграет.

ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Москва. 6 апреля. 19:30 мск

— ЦСКА весной выглядит лучше всех. Переход на «ромб» в центре поля этому способствовал?

Д.П.: Не в этом дело. Мы общались с Николичем на сборах в Турции. Он был рад, что у него получается задуманное. Но давайте посмотрим. ЦСКА сейчас не играл с топ-клубами еще. Все победы были одержаны над соперниками, которых они должны обыгрывать хоть с «ромбом», хоть 3-5-2, хоть 4-3-3. Сейчас будут матчи серьезнее. У ЦСКА могут быть проблемы.

И.Л.: Компактность между линиями видна. Проблема в в завершении. Те нападающие, которые у них есть, не соответствуют уровню ЦСКА.

— Игорь Акинфеев поведал интересную историю, что отказался от установки разыгрывать мяч накоротке. Вы тоже за простоту в этом компоненте, или приверженец ростовской, скажем так, философии?

Д.П.: Я за надежность. От вратаря в первую очередь требуется, чтобы он не пропускал мячи в свои ворота. Сейчас в нашем чемпионате от одного гола все зависит, сразу переворачивается игра. Потом иди, преодолей эту эшелонированную оборону.

И.Л.: Вратарь должен выбивать мяч, и ничего не придумывать. Так нас учили. Игорь привел свои доводы, и тренер с ним согласился. Если тренер умный мужик, он прислушается. Так и в Испании, так везде. Но нужно найти консенсус, золотую середину. Пока не пропустили, все правы.

— Прогресс Кисляка связан с ролью Миралема Пьянича?

Д.П.: Пьянич на всех повлиял своей ментальностью, не только на Кисляка. Первый матч, когда он пришел, мы играли с ними в Москве «Факелом» (0:0). Видно было, что он еще не адаптировался. Роль Пьянича в том матче мною была не понята до конца. А сейчас в Воронеже, когда он уже разогнался, это топ живьем. Такого в нашем чемпионате редко увидишь. Находясь рядом с ним, игроки будут прогрессировать. Ментальная составляющая, плюс индивидуальное мастерство. Он вообще не теряет мяч в простой ситуации. Лишних, так скажем, 10-15 мячей он сохраняет для своей команды на протяжении всего матча. И, конечно, Кисляк рядом с ним другими красками заиграет в любом случае.

И.Л.: Кисляк сам по себе хорош. Карпин же не просто так сказал, что он очень умный. Видно, голова варит, читает игру. В этом году станет лидером. Пьянич больше дает на тренировках, а не в игре.

— Тамерлан Мусаев перестал забивать, но в подыгрыше хорош. Временное явление?

Д.П.: Скажу, что ЦСКА не хватает ударного форварда. И это скажется уже сейчас, когда начинаются игры с равными соперниками. Мусаев — хороший игрок, но не прима. В той игре, которую сейчас проповедует ЦСКА, нужны завершители. Но у них такого атакующего потенциала, как у «Зенита», или «Спартака». Поэтому они ничего не выиграют.

И.Л.: Моменты есть вроде бы, но нет этой настырности необходимой для форварда. Типа Саленко. Удар — гол. Что он там пытается подносить снаряды, это не его дело. Посмотрите, 10 обострений пытается, но до ворот не доходит.

— Стандарты, которые сильно отработаны, помогут армейцам на финише?

Д.П.: Николич глубоко анализирует каждую составляющую. Но что забивают со стандартов, это заслуга всех. Иногда даже тренер не нужен. Если человек умеет подавать, а там кто-то играет на втором этаже, уже все.

И.Л.: Когда Пьянич подает, там уже голова у обороняющихся кружится. И Обляков левой крутит, как клюшкой. Напоминает мне Илюху Цымбаларя.

Марцел Личка globallookpress.com

— Марцел Личка на неделе едва ли не впервые заявил о чемпионских амбициях «Динамо». Ждал подходящего момента?

Д.П.: Он понимает, что сейчас в очень хорошей позиции находится. Руководители его защищают, снимают с него давление. И это работает. Говорят, что он не читает прессу, но в любом случае все слышит. То Черчесов, то Карпин всплывают... А Личка знает, что ему нужно доставать козыри из рукава, чтобы оставаться на плаву. Вы опять-таки верно заметили, что раньше он вслух не упоминал о чемпионстве. Говорил, что возможно, было бы хорошо... А сейчас посыл к игрокам, что пришло время действовать. Тюкавин сломался, но у них все равно самая лучшая группа атаки. С точки зрения неординарности и непредсказуемости кто откуда выскочит. А чтобы стать чемпионом надо не только забивать, но и не пропускать. Вот в этом их главная проблема.

И.Л.: Подъем, на настроении. Но баланса нет. Оборонные действия, я не говорю только о защитниках, это что-то с чем-то.

— Судя по всему, у тренера фулл-контакт с командой, а ведь еще недавно говорили о досрочной отставке?

Д.П.: Это всегда очень трудно сказать. Я знаю его хорошо, видел тренировочный процесс. Открытый, современный специалист. Очень расположил к себе игроков. Но что в раздевалке происходит, что у футболистов в голове, мы до конца не знаем.

И.Л.: О его отставке могут говорить только сторонние люди. Коллектив за него — сто процентов. Он видит футбол фестивальным. Но это не под первое место.

— Битело уже отдал 10 голевых, что для России не так мало. Он все же главная фигура?

Д.П.: Очень сильный футболист. Не любит работать без мяча, но эти люди тем и ценны, что определяют результат матча. Нацеленность на голевую передачу, на ворота фантастические.

И.Л.: В роли «десятки» выглядит очень прилично. Кто главная фигура, сказать не могу. Но даже по меркам Европы отдать 10, уже неплохо. Главное, все время в движении. На месте не стоит.

— Адаптация Данилы Глебова насколько затянется?

Д.П.: Глебов славится бойцовскими качествами, объемом работы. Но это «Динамо», а не «Ростов». Стихия Лички атаковать, а Глебов больше про оборону. Поэтому не так просто будет постоянно играть в составе, как это кажется многим.

И.Л.: Травма помешала. Ну, и Чавес, Фомин свои места не уступят. Середину поля полностью перекрывают. Но деньги не просто так за него платили, не ради лавки же.

— Фабиан Бальбуэна с таким отношением все равно еще помощник «Динамо»?

Д.П.: Он — сильный духом. Все равно будет опираться на него «Динамо», никуда не денется.

И.Л.: На данном этапе — да. Просто слишком много говорит, что устал. Честно говоря, для меня это нонсенс.

— Сложный матч, и тем не менее кто?

Д.П.: «Динамо» — 2:1.

И.Л.: ЦСКА точно не проиграет.

— Сами куда путь держите?

Д.П.: Пойду под проект, который пойму. Даже не обязательно под сиюминутную задачу. Есть еще академия, дети, юноши. Хочется создать что-то своими руками, поучаствовать. Я неприхотливый человек, но хочется работать с удовольствием.

И.Л.: Из Сочи в Москву. Какие-то предложения есть. Посмотрим.