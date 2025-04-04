Дорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол?

Международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА для сборной России и отечественных клубов завершились в феврале 2022 года — именно тогда началось отстранение российского футбола, связанное с ситуацией в Украине.

Сборная России из-за дисквалификации не смогла принять участие в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре. Также наша национальная команда не смогла принять участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Не получила допуска сборная России и к уже стартовавшему в зоне УЕФА отборочному турниру чемпионата мира-2026. Также бан распространяется на все турниры с участием молодежных, юношеских и женских сборных.

Последний еврокубковый матч российский клуб провел 24 февраля 2022 года — то была ничья «Бетиса» и «Зенита». Затем «Спартак» получил технические поражения в дуэли с «Лейпцигом» и вот уже три сезона российские клубы пропускают еврокубки. Из-за этого в таблице коэффициентов УЕФА Россия скатилась на тридцатое место, а в рейтинге ФИФА — на 35-е. Придется очень долго восстанавливать позиции, чтобы вернуться на пиковую для страны шестую-седьмую позицию.

Матч «Бетис» — «Зенит» globallookpress.com

За время дисквалификации Россия была лишена возможности проводить многие крупные международные соревнования. В футболе это финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в 2022 году в Санкт-Петербурге, и Суперкубок УЕФА, который должна была принять Казань в 2023-м.

В последнее время участилась информация о том, что российские клубы и сборные могут вернуть к международным стартам. 3 марта текущего года о возвращении отечественных клубов на европейскую арену со следующего сезона впервые сообщил телеграм-канал «Мутко против». По его данным, вероятность пока не слишком большая, но прогресс в переговорах РФС с УЕФА уже есть. По словам источников, в последнее время переговоры активизировались.

Однако самым вероятным является вариант, при котором первыми в международный футбол вернутся женские и юношеские клубы. В случае успешного проведения переговоров игры будут проходить на нейтральных полях. Эту информацию телеграм-каналу подтвердили сразу несколько источников. Однако почти все из них считают, что полноценного возвращения главных команд в еврокубки в ближайший сезон не будет.

Александер Чеферин globallookpress.com

До этого УЕФА пыталась вернуть российских футболистов U17 в свои соревнования. Тогда федерации Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии пригрозили бойкотом матчей с Россией Сторонником возвращения был сам президент организации Александер Чеферин, заявлявший, что дети не участвуют в выборах и не поддерживают какую-либо власть.

Но в итоге предложение подверглось критике со стороны мейнстримной политики, особенно со стороны левых. Как рассказал Чеферин Delo.si, одному из президентов федерации даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали нападать на УЕФА, и все отступили, сказав: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволяют»

16 марта президент РПЛ Александр Алаев высказался в интервью «Чемпионату» по поводу возвращения России на международную арену.

«Как мне кажется из общения с УЕФА, из интервью Чеферина, ситуация меняется. Мы приближаемся к справедливому решению по нашим клубам и сборной», — заявил он.

Также о процессе возвращения России в международные соревнования писала британская газета Independent. По словам источника, в организации все активнее обсуждают допуск российских команд до международных соревнований.

В УЕФА есть высокопоставленные чиновники, готовые «вернуть Россию хоть завтра». Они разрабатывают дорожную карту допуска российских команд. При этом ситуация с отстранением не изменится без прекращения конфликта в Украине.

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт в интервью Sport24 сообщил о негативном мнении о возможном возвращении России, существующем в скандинавских странах.

Ничего не изменилось в ситуации в Украине, поэтому до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение, мнение о том, что Россия и российские клубы не должны возвращаться, очень четкое. Ян Петтер Сальтведт

Президент РФС Александр Дюков заявил, что выступающих против допуска России стран становится все меньше, и возвращение может произойти в течение года. Он оценил вероятность этого решения в более 50%, добавив, что сборные России разных возрастов могут вернуться поэтапно.

Затем в интервью ТАСС он заявил, что 3 апреля во время конгресса УЕФА в Сербии обсудит с другими федерациями допуск сборной к участию в международных соревнованиях.

Александр Дюков globallookpress.com

Также Дюков ответил на вопрос Sport24 о том, возможен ли Wild Card (особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия в данном соревновании) на чемпионате мира.

«Теоретически — да. Практически — реализовать сложно».

Дюков заявил «Матч ТВ», что национальная сборная должна проводить домашние матчи в России с флагом и гимном после возвращения на международную арену. При этом он допустил, что какое-то время после возвращения придется играть на нейтральных полях.

«Сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — отметил он.

В Белграде выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, которого цитирует сайт УЕФА:

Мы всегда стараемся использовать спорт, футбол в частности, для объединения людей, объединения стран. В нынешнем разделенном мире нам нужно использовать любую возможность для того, чтобы люди могли общаться между собой. Спорт и футбол могут быть движущей силой этого. Сейчас идут разговоры о ситуации в Украине. Я надеюсь, что мы скоро сможем перевернуть страницу, а также вернуть Россию на территорию футбола, потому что это будет означать, что все разрешилось. Джанни Инфантино

А вот слова президента УЕФА Александера Чеферина:

Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорил на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения. Когда закончится конфликт, они будут возвращены. Александер Чеферин

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» назвал те страны, которые за возвращение России к официальным стартам.

Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской. В Сербии — исторически. Ещё у Боснии и Герцеговины. Большое количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение. Разговоры в последнее время? Это результат диалога. Мы ведем работу, всегда об этом говорили. Вы просто не верили, считали, что это не так. Сами себе не верим, но, когда западная пресса начинает публикации, верим больше. Какая-то часть информации дошла, но я не стал бы делать поспешные выводы. Диалог идет с 2022 года, сложный, разный, он продолжается. Уверен, что мы его успешно завершим. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее Максим Митрофанов

При этом вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «Спорт-Экспрессу» намекнул на то, что не стоит верить тому, что УЕФА и ФИФА запустили процесс возвращения российского футбола. Он сообщил, что без документа и созданной рабочей группы рассуждать о процессе возвращения нет смысла.

Тем не менее, функционер подтвердил слова Дюкова о том, что стран-противниц возвращения России действительно становится меньше.

«Общение с представителями других стран нормальное, но есть решение об отстранении и нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления», — сказал Соловьев.

При этом, он уверен, что спортивные власти дождутся того момента, когда политики снимут какие-то санкции с России.

Валерий Карпин globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не верит, что сборную России допустят до чемпионата мира-2026. В разговоре с «Матч ТВ» он сказал:

Думаю, что лучше убрать эти иллюзии. Если вдруг случится так, все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что-то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше Валерий Карпин

Ситуацию с возвращением российской сборной разобрал юрист и автор Sports.ru Игорь Сергеев. Для игры на международной арене необходима отмена решения за февраль 2022 года. Для этого нужно голосование совета ФИФА и исполнительного комитета УЕФА. Самый реальный вариант — постепенное возвращение.

Как сообщает юрист Михаил Прокопец, поочередно будут возвращать на международную арену молодежные команды, женскую сборную, а затем уже мужскую и клубы. Допустить клубы для участия в еврокубках технически проще, чем основную сборную до ЧМ или Евро. В ФИФА для решения нужно большинство голосов президиума совета, куда входят 7 человек: президент и главы шести конфедераций, а также ратификация 37 членами самого совета — также большинством присутствующих. В УЕФА требуется большинство из 17 членов исполнительного комитета, куда входит Александр Дюков.

В совет ФИФА входят Швейцария, Бахрейн, Парагвай, Канада, Словения, Вануату, ЮАР, Венгрия, Англия, Египет, Япония, Острова Теркс и Кайкос, Куба, Эквадор, Италия, Колумбия, Черногория, Филиппины, Кипр, Новая Зеландия, Фиджи, Уругвай, Марокко, Мали, Бенин, Нигерия, Сьерра-Леоне, Румыния, Мексика, Малайзия, Катар, Саудовская Аравия, Лаос, Коста-Рика, Бразилия, Португалия, Германия. В исполкоме УЕФА состоят Словения, Швеция, Венгрия, Италия, Уэльс, Албания, Англия, Россия, Турция, Дания, Нидерланды, Франция, Чехия, Грузия, Германия, Катар, Испания.

Если УЕФА отменит отстранение России до середины июня, от России в еврокубках сыграют четыре клуба. Чемпион РПЛ в таком случае отправится во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный и бронзовый призеры — во второй раунд квалификации Лиги конференций. Победитель Кубка России сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы. В случае, если Кубок выиграет команда из первой тройки чемпионата, то путевку в квалификацию Лиги конференций получит клуб, который финиширует на четвертом месте в чемпионате.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что намерен инициировать диалог с УЕФА, чтобы вернуть исходный клубный рейтинг до отстранения России. На тот момент наш чемпионат занимал восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

На самом деле, кажется, что допуска россиян в футболе стоит ждать после громких политических новостей — в совете ФИФА и исполкоме УЕФА достаточно недружественных стран. В ближайшее время наша национальная команда не вернется на международную арену. Так что и чемпионат мира-2026 россияне тоже пропустят и продолжат играть товарищеские матчи.