Дорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол?

Последний еврокубковый матч российский клуб провел 24 февраля 2022 года — то была ничья «Бетиса» и «Зенита». Затем «Спартак» получил технические поражения в дуэли с «Лейпцигом» и вот уже три сезона российские клубы пропускают еврокубки. Из-за этого в таблице коэффициентов УЕФА Россия скатилась на тридцатое место, а в рейтинге ФИФА — на 35-е. Придется очень долго восстанавливать позиции, чтобы вернуться на пиковую для страны шестую-седьмую позицию.
За время дисквалификации Россия была лишена возможности проводить многие крупные международные соревнования. В футболе это финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в 2022 году в Санкт-Петербурге, и Суперкубок УЕФА, который должна была принять Казань в 2023-м.
В последнее время участилась информация о том, что российские клубы и сборные могут вернуть к международным стартам. 3 марта текущего года о возвращении отечественных клубов на европейскую арену со следующего сезона впервые сообщил телеграм-канал «Мутко против». По его данным, вероятность пока не слишком большая, но прогресс в переговорах РФС с УЕФА уже есть. По словам источников, в последнее время переговоры активизировались.
Однако самым вероятным является вариант, при котором первыми в международный футбол вернутся женские и юношеские клубы. В случае успешного проведения переговоров игры будут проходить на нейтральных полях. Эту информацию телеграм-каналу подтвердили сразу несколько источников. Однако почти все из них считают, что полноценного возвращения главных команд в еврокубки в ближайший сезон не будет.
До этого УЕФА пыталась вернуть российских футболистов U17 в свои соревнования. Тогда федерации Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии пригрозили бойкотом матчей с Россией Сторонником возвращения был сам президент организации Александер Чеферин, заявлявший, что дети не участвуют в выборах и не поддерживают какую-либо власть.
Но в итоге предложение подверглось критике со стороны мейнстримной политики, особенно со стороны левых. Как рассказал Чеферин Delo.si, одному из президентов федерации даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали нападать на УЕФА, и все отступили, сказав: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволяют»
16 марта президент РПЛ Александр Алаев высказался в интервью «Чемпионату» по поводу возвращения России на международную арену.
«Как мне кажется из общения с УЕФА, из интервью Чеферина, ситуация меняется. Мы приближаемся к справедливому решению по нашим клубам и сборной», — заявил он.
Также о процессе возвращения России в международные соревнования писала британская газета Independent. По словам источника, в организации все активнее обсуждают допуск российских команд до международных соревнований.
В УЕФА есть высокопоставленные чиновники, готовые «вернуть Россию хоть завтра». Они разрабатывают дорожную карту допуска российских команд. При этом ситуация с отстранением не изменится без прекращения конфликта в Украине.
Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт в интервью Sport24 сообщил о негативном мнении о возможном возвращении России, существующем в скандинавских странах.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что выступающих против допуска России стран становится все меньше, и возвращение может произойти в течение года. Он оценил вероятность этого решения в более 50%, добавив, что сборные России разных возрастов могут вернуться поэтапно.
Затем в интервью ТАСС он заявил, что 3 апреля во время конгресса УЕФА в Сербии обсудит с другими федерациями допуск сборной к участию в международных соревнованиях.
Также Дюков ответил на вопрос Sport24 о том, возможен ли Wild Card (особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия в данном соревновании) на чемпионате мира.
«Теоретически — да. Практически — реализовать сложно».
Дюков заявил «Матч ТВ», что национальная сборная должна проводить домашние матчи в России с флагом и гимном после возвращения на международную арену. При этом он допустил, что какое-то время после возвращения придется играть на нейтральных полях.
«Сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», — отметил он.
В Белграде выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, которого цитирует сайт УЕФА:
А вот слова президента УЕФА Александера Чеферина:
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» назвал те страны, которые за возвращение России к официальным стартам.
При этом вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «Спорт-Экспрессу» намекнул на то, что не стоит верить тому, что УЕФА и ФИФА запустили процесс возвращения российского футбола. Он сообщил, что без документа и созданной рабочей группы рассуждать о процессе возвращения нет смысла.
Тем не менее, функционер подтвердил слова Дюкова о том, что стран-противниц возвращения России действительно становится меньше.
«Общение с представителями других стран нормальное, но есть решение об отстранении и нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления», — сказал Соловьев.
При этом, он уверен, что спортивные власти дождутся того момента, когда политики снимут какие-то санкции с России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не верит, что сборную России допустят до чемпионата мира-2026. В разговоре с «Матч ТВ» он сказал:
Ситуацию с возвращением российской сборной разобрал юрист и автор Sports.ru Игорь Сергеев. Для игры на международной арене необходима отмена решения за февраль 2022 года. Для этого нужно голосование совета ФИФА и исполнительного комитета УЕФА. Самый реальный вариант — постепенное возвращение.
Как сообщает юрист Михаил Прокопец, поочередно будут возвращать на международную арену молодежные команды, женскую сборную, а затем уже мужскую и клубы. Допустить клубы для участия в еврокубках технически проще, чем основную сборную до ЧМ или Евро. В ФИФА для решения нужно большинство голосов президиума совета, куда входят 7 человек: президент и главы шести конфедераций, а также ратификация 37 членами самого совета — также большинством присутствующих. В УЕФА требуется большинство из 17 членов исполнительного комитета, куда входит Александр Дюков.
В совет ФИФА входят Швейцария, Бахрейн, Парагвай, Канада, Словения, Вануату, ЮАР, Венгрия, Англия, Египет, Япония, Острова Теркс и Кайкос, Куба, Эквадор, Италия, Колумбия, Черногория, Филиппины, Кипр, Новая Зеландия, Фиджи, Уругвай, Марокко, Мали, Бенин, Нигерия, Сьерра-Леоне, Румыния, Мексика, Малайзия, Катар, Саудовская Аравия, Лаос, Коста-Рика, Бразилия, Португалия, Германия. В исполкоме УЕФА состоят Словения, Швеция, Венгрия, Италия, Уэльс, Албания, Англия, Россия, Турция, Дания, Нидерланды, Франция, Чехия, Грузия, Германия, Катар, Испания.
Если УЕФА отменит отстранение России до середины июня, от России в еврокубках сыграют четыре клуба. Чемпион РПЛ в таком случае отправится во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный и бронзовый призеры — во второй раунд квалификации Лиги конференций. Победитель Кубка России сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы. В случае, если Кубок выиграет команда из первой тройки чемпионата, то путевку в квалификацию Лиги конференций получит клуб, который финиширует на четвертом месте в чемпионате.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что намерен инициировать диалог с УЕФА, чтобы вернуть исходный клубный рейтинг до отстранения России. На тот момент наш чемпионат занимал восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
На самом деле, кажется, что допуска россиян в футболе стоит ждать после громких политических новостей — в совете ФИФА и исполкоме УЕФА достаточно недружественных стран. В ближайшее время наша национальная команда не вернется на международную арену. Так что и чемпионат мира-2026 россияне тоже пропустят и продолжат играть товарищеские матчи.