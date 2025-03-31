Трансферный дайджест. 25 — 31 марта

Томас Мюллер

«Бавария», нападающий, 35 лет

С большой степенью вероятности этот сезон станет последним для Томаса Мюллера в футболке мюнхенской «Баварии».

Как сообщает Sky Sport, легендой немецкого клуба активно интересуются клубы американской МЛС, куда традиционно в последнее время отправляются его ровесники и бывшие противники.

С каждым сезоном Томас Мюллер проводит все меньше времени на футбольном поле, что его категорически не устраивает, всем известна его жажда побеждать, играть по максимуму и быть на поле и в раздевалке лидером.

Еще в прошлом сезоне Мюллер был близок к уходу из «Баварии» в Саудовскую Аравию, но тогда новому главному тренеру Венсану Компани удалось его переубедить остаться.

Томас Мюллер globallookpress.com

Томас — воспитанник «Баварии», дебютировал в ее составе в 2007 году, проведя всю карьеру в родном клубе. Всего за мюнхенцев 35-летний футболист сыграл 742 матча, забил в них 247 мячей и сделал 273 ассиста. В этом сезоне он провел 35 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Наш прогноз: Мюллер покинет «Баварию».

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Мадридский «Реал» летом хочет заполучить в свой состав лидера «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, сообщает издание Daily Star.

Карло Анчелотти является поклонником таланта 30-летнего португальца и считает, что он сможет идеально заменить Луку Модрича.

Контракт 39-летнего хорвата с «Реалом» истекает по окончании сезона и вряд ли будет продлен, последние два сезона легендарный полузащитник не так часто появляется на футбольном поле, все-таки возраст берет свое.

Сумма трансфера по Бруну Фернандеша оценивается в 90 млн евро, что вполне устроит «Манчестер Юнайтед», которому необходимы деньги на новые приобретения. В текущем сезоне португальский хавбек является одним из немногих футболистов манкунианцев к кому минимум претензий со стороны болельщиков, поэтому продать его будет непросто.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

В этом сезоне Фернандеш сыграл за «МЮ» во всех турнирах 44 матча, в которых забил 16 мячей и сделал 16 ассистов. Сейчас хавбек оценивается на портале Transfermarkt в 55 млн евро.

Наш прогноз: Бруну Фернандеш останется в «МЮ», болельщики не поймут его продажу.

Лечи Садулаев

«Ахмат», полузащитник, 25 лет

В составе грозненского «Ахмата» не так много собственных воспитанников, но самым талантливым среди них точно является Лечи Садулаев.

25-летний крайний полузащитник дебютировал в основном составе родного клуба в 2019 году, сразу стал игроком обоймы, а затем превратившись в одного из лидеров «Ахмата», а в 2022 году вингер дебютировал в сборной России, за которую сейчас сыграл 6 матчей и забил один мяч.

Даже тяжелая травма колена в прошлом сезоне не остановила прогресс Садулаева. Он вернулся на поле в конце прошлого сезона и очень помог клубу на финише чемпионата.

Как сообщает «СЭ», Садулаев находится в поле зрения двух французских клубов, которые идут в середине турнирной таблицы Лиги 1 и готовы подписать его летом.

Лечи Садулаев globallookpress.com

Нынешний контракт Садулаев заканчивается по окончании сезона, но уже есть предварительная договоренность о его продлении на четыре года. Возможно, интерес клубов Лиги 1 приведет к замораживанию переговоров. В этом сезоне Садулаев сыграл за «Ахмат» в РПЛ 20 матчей, забил в них 3 гола и сделал 2 ассиста.

Наш прогноз: Садулаев останется в «Ахмате».

Юго Экитике

«Айнтрахт», нападающий, 22 года

Нападающий Юго Экитике смог перезагрузить свою карьеру в составе «Айнтрахта» из Франкфурта после ухода из «ПСЖ» и снова находится на карандаше у многих европейских топ-клубов.

По данным авторитетного журналиста Флориана Платтенберга, наибольший интерес к 22-летнему форварду проявляет «Манчестер Юнайтед», готовый летом совершить трансфер француза.

Также за прогрессом Экитике внимательно смотрят «Арсенал», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Ньюкасл», который намерен подписать француза в случае продажи своего лидера Александера Исака.

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Немецкий «Айнтрахт» умеет выгодно продавать своих форвардов (известны примеры Коло Муани, Мармуша), поэтому не будет чинить препятствий Экитике для перехода, но потребует за него не менее 80 млн евро.

Юго Экитике globallookpress.com

В этом сезоне нападающий сыграл в Бундеслиге 26 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи. Сейчас на Transfermarkt француз оценивается в 55 млн евро.

Наш прогноз: Экитике будет выгодно продан «Айнтрахтом».

Хуго Ларссон

«Айнтрахт», полузащитник, 20 лет

Еще один талант немецкого «Айнтрахта» находится объектом пристального внимания со стороны топ-клубов.

Речь идет о 20-летнем центральном полузащитник Хуго Ларссоне. В июле 2023 года он перешел из шведского «Мальме» за 9 млн евро и за два сезона не только превратился в ключевого игрока «орлов», но и в одного из лучших полузащитников Бундеслиги.

Как сообщает Флориан Платтенберг, главным претендентом на Ларссона является «Манчестер Сити», продолжающий перестройку в своем составе.

Также на 20-летнего полузащитника имеют виды «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «МЮ» и мадридский «Реал». Сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.

Хуго Ларссон globallookpress.com

В этом сезоне Ларссон провел за «Айнтрахт» 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

Наш прогноз: Ларссон отправится покорять АПЛ.

Барт Вербрюгген

«Брайтон», вратарь, 22 года

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски основного вратаря на замену Мануэлю Нойеру, которого замучили постоянные травмы.

В зимнее трансферное окно был приобретен голкипер молодежной сборной Германии 21-летний Йонас Урбиг, но его игра не сильно убедила тренерский штаб, что он может стать на годы первым номером в клубе.

Как сообщает The Telegraph, «Бавария» нацелилась на вратаря «Брайтона» Барта Вербрюггена и хочет им усилить свой состав. Голландцу 22 года, за «чаек» он выступает второй сезон после перехода из «Андерлехта» за 16,3 млн фунтов.

Сейчас Вербрюгген оценивается клубом в 60 млн фунтов, но такая сумма не устраивает «Баварию», и она намерена уменьшить ее, при необходимости добавив в трансфер нескольких молодых футболистов.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

В этом сезоне голландец прочно застолбил за собой место основного голкипера в «Брайтоне» и национальной сборной, всего сыграл 27 матчей в чемпионате Англии, пропустил 41 мяч и 6 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Наш прогноз: Вербрюгген еще сезон проведет в «Брайтоне».

Тайлер Диблинг

«Саутгемптон», полузащитник, 19 лет

19-летний воспитанник «Саутгемптона» Тайлер Диблинг мощно ворвался в этом сезоне в английскую Премьер-лигу, демонстрируя яркий и напористый футбол и заслужив уважение собственных болельщиков.

К нему одному из немногих в составе «святых» нет претензий со стороны фанатов. «Саутгемптон» полностью провалил сезон, но Диблинг является светлым пятнышком на фоне потерявших уверенность в своих силах партнерах.

В прошлом сезоне Диблинг играл во второй команде, но Расселл Мартин доверил ему место в основе в АПЛ, и 19-летний тинейджер оправдал доверие тренера. После его увольнения Иван Юрич сначала задвинул Диблинга в запас, но сейчас снова вернул в основу, понимая, что такому таланту не место на лавке.

Всего в этом сезоне игрок молодежной сборной Англии провел за «Саутгемптон» 30 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Диблинг является универсальным футболистом, способен играть вингера, центрального полузащитника или оттянутого форварда.

Тайлер Диблинг (слева) globallookpress.com

Как сообщает The Telegraph, к нему проявляют интерес «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «РБ Лейпциг». Сейчас рыночная цена Диблинга составляет 25 млн евро, но «Саутгемптон» за своего вундеркинда запросит намного больше.

Наш прогноз: Диблинг останется в АПЛ в отличие от «Саутгемптона».