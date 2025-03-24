Трансферный дайджест. 18 — 24 марта

Гарри Кейн

«Бавария», нападающий, 31 год

Нападающий Гарри Кейн близок к первому трофею в своей карьере, но все равно не очень неуютно себя чувствует в «Баварии» и хочет вернуться обратно в родной АПЛ, сообщает испанское новостное издание El Nacional.

Сейчас «Бавария» уверенно лидирует в первенстве Германии и вряд ли упустит чемпионский титул, также у клуба есть шанс побороться за победу в Лиге чемпионов.

Казалось бы, оставайся в мюнхенском клубе и начинай собирать коллекцию трофеев, но нет же, Кейну захотелось домой. По данным источника, главным претендентом на Кейна является «Ливерпуль», который хочет иметь в своем составе главного английского бомбардира.

Мерсисайдцы очень близки к победе в АПЛ, но летом им предстоит масштабное обновление, а Слоту создание новой команды по своим лекалам. Кейн может стать одним из краеугольных камнем в этом масштабном проекте.

Гарри Кейн globallookpress.com

В этом сезоне 31-летний Кейн провел за «Баварию» во всех турнирах 37 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 11 голевых передач. Его контракт с немецким клубом действует до 2027 года, а рыночная цена сейчас равна 90,00 млн €.

Наш прогноз: Кейн вернется в АПЛ.

Матеус Кунья

«Вулверхэмптон», нападающий, 25 лет

Бразильский нападающий Матеус Кунья давно перерос уровень «Вулверхэмптона», где он выступает с 2023 года после перехода из мадридского «Атлетико».

В стане «волков» он перезагрузил свою карьеру, став одним из самых острых и забивных форвардов АПЛ. Как сообщает издание teaMalk, глаз на 25-летнего форварда положил «Ноттингем Форест».

«Лесники» являются одной из главных сенсаций этого сезона и могут оказаться по итогам чемпионата попасть в Лигу чемпионов. В январе «Ноттингем» уже делал попытки приобрести Кунью, но тогда получил категоричный отказ от «Вулверхэмптона».

Теперь же в случае попадания в ЛЧ, команда Нуну предпримет еще одну попытку приобрести Матеуса Кунью. Интересно, что недавно бразилец подписал новый контракт с «волками», в котором с лета 2025 года будет активен пункт о выкупе футболиста за 62 млн евро, что для игрока такого уровня не самая высокая цена и по карману «Ноттингему» и другим командам.

Матеус Кунья globallookpress.com

В текущем сезоне Кунья провел во всех турнирах за свой клуб 29 матчей, забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи. На портале Tramsfermarkt бразилец сейчас оценивается в 55 млн евро.

Наш прогноз: Кунья перейдет в более сильный клуб, вероятно, «Ноттингем».

Ваня Милинкович-Савич

«Торино», вратарь, 28 лет

Долгое время вратарь «Торино» Ваня Милинкович-Савич находился в тени своего старшего брата Сергея Милинковича-Савича, блиставшего в «Лацио» на протяжении нескольких сезонов.

Лишь после его отъезда в Саудовскую Аравию 28-летний голкипер ярко заявил о себе, стал футболистом основного состава «гранатовых» и одним из лучших вратарей итальянской Серии А.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport, сербом всерьез интересуется «Наполи», который продолжает поиски первого номера, так как игра нынешнего основного вратаря Алекса Мерета не очень устраивает Антонио Конте.

Несмотря на это, неаполитанцы все равно намерены продлить истекающий контракт с Меретом и пригласить ему для конкуренции вратаря серьезного уровня, чтобы они боролись друг с другом за место первого номера «Наполи».

Ваня Милинкович-Савич globallookpress.com

Ваня Милинкович-Савич выступает в составе «Торино» с 2020 года. В этом сезоне провел за команду 30 матчей во всех турнирах и пропустил в них 33 мяча, при этом 10 раз отстоял на ноль и отбил 4 пенальти. На портале Transfermarkt 28-летний футболист сейчас оценивается в 8 млн евро.

Наш прогноз: Ваня Милинкович-Савич перейдет в «Наполи».

Густав Исаксен

«Лацио», полузащитник, 23 года

В этом сезоне датский вингер Густав Исаксен неожиданно превратился в джокера для «Лацио» и часто забивает красивые мячи, выходя на замену.

Яркая игра 23-летнего техничного и быстрого полузащитника с поставленным ударом не осталось незамеченной более статусными клубами, которые готовы подписать его летом 2025 года. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, Исаксена сейчас «ведут» миланский «Интер» и «Тоттенхэм».

Причем, «шпоры» являются фаворитами в борьбе за Исаксена и готовы перебить конкурентов более выгодным предложением. В настоящий момент они предлагают за датчанина 40 млн евро.

Прогнозы и ставки на футбол

В составе «Лацио» 23-летний вингер выступает с лета 2023 года, перебравшись из датского «Мидтьюлланна» за 13,5 млн евро. Сегодня Исаксен оценивается в 15 млн на портале Transfermarkt.

Густав Исаксен globallookpress.com

В этом сезоне вингер провел за римский клуб во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.

Наш прогноз: Исаксен останется в «Лацио» на следующий сезон, где себя чувствует очень комфортно.

Йонатан Буркардт

«Майнц», нападающий, 24 года

Лидер «Майнца» Йонатан Буркардт после тяжелейшей травмы, из-за которой он не играл почти два сезона, не только смог полностью восстановился, но и стал намного сильнее.

Сейчас 24-летний нападающий привлекается Юлианом Нагельсманом в сборную Германию и ведет свой клуб к попаданию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

За 8 туров до конца чемпионата «карнавальники» сенсационно располагаются на третьем месте в Бундеслиге, а сам Буркардт забил 15 мячей в 22 проведенных матчах.

Неудивительно, что забивным нападающим заинтересовалась «Бавария», традиционно собирающая под свои знамена сильнейших немецких футболистов. Также им хотят усилить свой состав «Байер» и «Айнтрахт».

Йонатан Буркардт globallookpress.com

Как сообщает издание Sky, мюнхенцы намерены заполучить Буркардта летом и рассматривают его в качестве прямой замены Гарри Кейну, который внезапно изъявил желание вернуться в АПЛ. Сейчас 24-летний форвард оценивается в 25 млн евро, но вряд ли «Майнц» отпустит свою главную звезду за такую смешную сумму.

Наш прогноз: Буркардт останется в «Майнце», если клуб отберется в Лигу чемпионов, в противном случае окажется в «Баварии».

Федерико Кьеза

«Ливерпуль», нападающий, 27 лет

Можно с уверенностью сказать, что карьера Федерико Кьезы в «Ливерпуле» откровенно не получилась и, скорее всего, летом он покинет клуб, сыграв там всего один сезон.

27-летний нападающий перебирался в АПЛ в качестве основного игрока сборной Италии и «Ювентуса», но за год довольствовался жалкими 8-ю минутами в трех матчах чемпионата Англии, когда уже результат не имел особого значения для клуба.

Понятно, что такое положение дел не может устраивать амбициозного Кьезу, и он собирается вернуться в Италию.

По данным издания Calciomercato, его готовы пригласить в свои ряды «Наполи» и «Милан». Вариант с командой Антонио Конте выглядит более предпочтительным, так как он подходит клубу стилистически, а его возможности отлично знает наставник неаполитанцев.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Сейчас Кьеза оценивается всего в 18 млн евро и вряд ли «Ливерпуль» будет чинить препятствия воспитаннику «Фиорентины» для его возвращения в родной чемпионат.

Наш прогноз: Кьеза станет футболистом «Наполи».

Феликс Нмеча

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 24 года

Центральный полузащитник Феликс Нмеча является очень важным футболистом для дортмундской «Боруссии» при выходе из обороны, отлично регулируя темп и вектор атак, но развитие его карьеры замедляют частые травмы.

За два сезона, что он выступает в составе «шмелей» 24-летний хавбек провел всего 56 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Тем не менее, высокая травматичность Феликса Нмечи не отпугивает руководство «Манчестер Юнайтед», желающего заполучить в свой состав опорного полузащитника, видя в нем громадный потенциал, сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

Манкунианцы готовы заплатить за полузащитника 48 млн евро единым траншем, хотя его трансферная цена составляет 28 млн евро.

Феликс Нмеча globallookpress.com

Интересно, что Феликс Нмеча является воспитанником «Манчестер Сити», который он покинул в 2021 году, проведя за «горожан» всего 11 матчей и забив один мяч. Далее было выступление в составе «Вольфсбурга», дебют в сборной Германии и переход в дортмундскую «Боруссию».

Наш прогноз: Нмеча вернется в Англию.