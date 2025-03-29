«Байер» обыграл «Бохум» и вплотную приблизился к «Баварии»

«Байер» сделал ещё один шаг к тому, чтобы превратить чемпионскую гонку в триллер. Победа над «Бохумом» позволила команде Хаби Алонсо сократить отставание от «Баварии» до трёх очков, пусть и временно. Теперь давление на мюнхенцев возрастает — впереди их ждёт матч против «Санкт-Паули», и терять очки они не имеют права.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Бохум 3:1 Голы: 1:0 Алейш Гарсия (20'), 1:1 Феликс Пасслак (26'), 2:1 Виктор Бонифас (60'), 3:1 Амин Адли (87') Байер: Лукаш Градецки, Норди Мукиэле, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг (Артур, 89'), Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 90'), Алейш Гарсия, Патрик Шик (Амин Адли, 71'), Виктор Бонифас (Эмилиано Буэндия, 89') Бохум: Тимо Хорн, Максимилиан Виттек, Иван Ордец, Феликс Пасслак, Георгиос Масурас, Геррит Хольтман (Мориц Брошински, 75'), Том Краус, Ибраима Сиссоко (Дани де Вит, 85'), Матуш Беро, Филипп Хофман (Мирон Боадю, 75'), Tim Oermann Предупреждение: Мирон Боадю (87')

Матч не был простым для Леверкузена со старта. Несмотря на тотальное владение мячом и постоянное присутствие на чужой половине поля, «Байер» долгое время не мог закрепить своё преимущество. «Бохум», который в этом сезоне уже удивил победами над «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд, вновь показал характер и заставил фаворита понервничать.

Гарсия выводит «Байер» вперёд, «Бохум» отвечает

«Байер» начал матч с ожиданием быстрого гола, но «Бохум» умело закрывал зоны и не позволял хозяевам развернуть фирменную комбинационную игру. Однако на 20-й минуте момент всё же пришёл. Паласиос аккуратно отпасовал на Гарсию, и испанец из-за пределов штрафной нанес филигранный удар в ближний угол, оставив Тимо Хорна без шансов.

Алеиш Гарсия и Эсекиэль Паласиос globallookpress.com

Но если первый гол выглядел логично, то ответ «Бохума» стал неожиданностью. На 26-й минуте Гранит Джака допустил редкую ошибку, неудачно сбросив мяч в собственную штрафную. Этим воспользовался Гиоргос Масурос, который выскочил один на один с Градецким. Вратарь «Байера» сумел парировать первый удар, но Феликс Пасслак мгновенно пробил в касание с отскока. Получился фантастический по исполнению удар — мяч взмыл в воздух и по сложной дуге залетел прямо под перекладину.

Игроки Бохума празднуют гол globallookpress.com

После этого «Бохум» почувствовал уверенность и до конца тайма не позволял «Байеру» прибавить в скорости. Команды ушли на перерыв с равным счётом, а Алонсо явно был недоволен тем, что его команда не сумела взять игру под контроль.

Бонифейс приносит победу

Во втором тайме «Байер» начал действовать гораздо активнее. Хаби Алонсо добавил агрессии в игру команды, и уже на старте второй половины Виктор Бонифейс и Патрик Шик по очереди угрожали воротам Хорна.

«Бохум» ответил быстрой контратакой — Матуш Беро проверил Градецкого ударом с угла штрафной, но финский вратарь был начеку.

И всё же «Байер» снова вышел вперёд. На 60-й минуте Алеиш Гарсия исполнил коварный навес со штрафного — мяч перелетел всю штрафную площадь. Пьеро Инкапье оказался первым на подборе и мягко перевёл мяч в центр, где Бонифейсу оставалось лишь подставить ногу. Этот гол стал особенно важным для нигерийского нападающего — он впервые вышел в старте с начала февраля и сразу же напомнил о себе.

Бонифейс с мячом globallookpress.com

Контроль, отменённый гол и точка от Адли

«Бохум» не сдавался и пытался искать шансы у чужих ворот, но с каждой минутой «Байер» становился только увереннее. На 80-й минуте Бонифейс забил свой второй гол, замкнув прострел, но арбитры моментально зафиксировали офсайд, лишив форварда дубля.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Однако третий гол всё же состоялся. На 87-й минуте Бонифейс выиграл борьбу в центре поля, отдал на Паласиоса, а тот увидел рывок Амина Адли. Француз уверенно убежал на рандеву с Хорном и пробил точно в угол.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Байер» одержал вторую победу подряд после серии из трёх поражений. Теперь команда Алонсо вновь вернулась в борьбу за чемпинство и готова идти до конца. Чем ответит «Бавария»?