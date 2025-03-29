«Байер» обыграл «Бохум» и вплотную приблизился к «Баварии»

Матч не был простым для Леверкузена со старта. Несмотря на тотальное владение мячом и постоянное присутствие на чужой половине поля, «Байер» долгое время не мог закрепить своё преимущество. «Бохум», который в этом сезоне уже удивил победами над «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд, вновь показал характер и заставил фаворита понервничать.
Гарсия выводит «Байер» вперёд, «Бохум» отвечает
«Байер» начал матч с ожиданием быстрого гола, но «Бохум» умело закрывал зоны и не позволял хозяевам развернуть фирменную комбинационную игру. Однако на 20-й минуте момент всё же пришёл. Паласиос аккуратно отпасовал на Гарсию, и испанец из-за пределов штрафной нанес филигранный удар в ближний угол, оставив Тимо Хорна без шансов.
Но если первый гол выглядел логично, то ответ «Бохума» стал неожиданностью. На 26-й минуте Гранит Джака допустил редкую ошибку, неудачно сбросив мяч в собственную штрафную. Этим воспользовался Гиоргос Масурос, который выскочил один на один с Градецким. Вратарь «Байера» сумел парировать первый удар, но Феликс Пасслак мгновенно пробил в касание с отскока. Получился фантастический по исполнению удар — мяч взмыл в воздух и по сложной дуге залетел прямо под перекладину.
После этого «Бохум» почувствовал уверенность и до конца тайма не позволял «Байеру» прибавить в скорости. Команды ушли на перерыв с равным счётом, а Алонсо явно был недоволен тем, что его команда не сумела взять игру под контроль.
Бонифейс приносит победу
Во втором тайме «Байер» начал действовать гораздо активнее. Хаби Алонсо добавил агрессии в игру команды, и уже на старте второй половины Виктор Бонифейс и Патрик Шик по очереди угрожали воротам Хорна.
«Бохум» ответил быстрой контратакой — Матуш Беро проверил Градецкого ударом с угла штрафной, но финский вратарь был начеку.
И всё же «Байер» снова вышел вперёд. На 60-й минуте Алеиш Гарсия исполнил коварный навес со штрафного — мяч перелетел всю штрафную площадь. Пьеро Инкапье оказался первым на подборе и мягко перевёл мяч в центр, где Бонифейсу оставалось лишь подставить ногу. Этот гол стал особенно важным для нигерийского нападающего — он впервые вышел в старте с начала февраля и сразу же напомнил о себе.
Контроль, отменённый гол и точка от Адли
«Бохум» не сдавался и пытался искать шансы у чужих ворот, но с каждой минутой «Байер» становился только увереннее. На 80-й минуте Бонифейс забил свой второй гол, замкнув прострел, но арбитры моментально зафиксировали офсайд, лишив форварда дубля.
Однако третий гол всё же состоялся. На 87-й минуте Бонифейс выиграл борьбу в центре поля, отдал на Паласиоса, а тот увидел рывок Амина Адли. Француз уверенно убежал на рандеву с Хорном и пробил точно в угол.
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«Байер» одержал вторую победу подряд после серии из трёх поражений. Теперь команда Алонсо вновь вернулась в борьбу за чемпинство и готова идти до конца. Чем ответит «Бавария»?