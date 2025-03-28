Гонка за «Золотую бутсу»: интрига в Испании, доминирование Салаха и невероятный прогресс Дембеле

Премьер-лига

Топ-5 бомбардиров

Мохамед Салах («Ливерпуль») — 27 голов в 29 матчах

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 21 гол в 28 матчах

Александер Исак («Ньюкасл») — 19 голов в 25 матчах

Крис Вуд («Ноттингем Форест») — 18 голов в 29 матчах

Брайан Мбёмо («Брентфорд») — 15 голов в 29 матчах

Гонка

Холанн доминировал в борьбе за «Золотую бутсу» АПЛ с момента своего перехода в «Манчестер Сити» летом 2022 года, выиграв награду в двух предыдущих сезонах.

Мохамед Салах globallookpress.com

Однако в этом сезоне норвежский форвард выступает менее результативно по сравнению со своими невероятными стандартами, из-за чего в лидеры гонки вырвался Салах, трехкратный обладатель приза.

Салах опережает Холанна на шесть голов, а «Ливерпуль» уверенно идет к чемпионству, при этом впереди еще девять туров. Все это делает египтянина главным фаворитом.

Александер Исак всего в двух голах от своего лучшего показателя в чемпионате Англии, а нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд продолжает удивлять, демонстрируя лучший процент реализации среди всех форвардов АПЛ в этом сезоне — новозеландец реализует 34% моментов.

Форвард «Брентфорда» Брайан Мбёмо также демонстрирует отличную форму. Он уже повторил свой лучший показатель голов в лиге, забив 15 мячей — столько же он забил в Чемпионшипе в сезоне 2019/2020, но тогда ему потребовалось 42 матча.

Правила при равенстве голов

В гонке за «Золотую бутсу» Премьер-лиги не предусмотрен дополнительный критерий для определения победителя. Если несколько игроков завершают сезон с одинаковым количеством голов, награда просто делится между ними.

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В истории Премьер-лиги приз делили между собой пять раз, в том числе трижды — сразу три игрока. Награда впервые была вручена в сезоне 1992/1993.

Трофей

Приз представляет собой буквально золотую футбольную бутсу, закрепленную на черной прямоугольной подставке из смолы, на которой выгравированы логотип Премьер-лиги и имя победителя.

Ла Лига

Топ-5 лучших бомбардиров

Роберт Левандовский («Барселона») — 23 гола в 27 матчах

Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 20 голов в 26 матчах

Анте Будимир («Осасуна») — 15 голов в 28 матчах

Рафинья («Барселона») — 13 голов в 27 матчах

Ойхан Сансет («Атлетик» Бильбао) — 13 голов в 21 матче

Гонка

В этом сезоне два игрока борются за звание лучшего бомбардира Ла Лиги: 36-летний Левандовский, опытный голеадор «Барселоны», на три мяча опережает Мбаппе, который проводит свой дебютный сезон в «Реале».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Левандовский уже выигрывал эту награду в сезоне 2022/2023, но в прошлом году уступил украинцу Артему Довбику, который забил 24 мяча за «Жирону» в своем дебютном сезоне в Ла Лиге.

Остальные претенденты заметно отстают от лидирующей пары. Однако нельзя не отметить впечатляющую результативность Будимира — хорватский форвард не только стабильно забивает за середняка чемпионата «Осасуну», но и стал лучшим бомбардиром клуба за последние четыре с половиной сезона.

Правила при равенстве голов

Хотя в прошлом награда иногда делилась между несколькими игроками, современные правила присуждения трофея «Пичичи» используют дополнительные критерии для выявления победителя. Если два или более игрока забивают одинаковое количество голов за сезон, то для определения победителя учитываются количество результативных передач и сыгранные минуты.

Трофей

Хотя Ла Лига официально не признает этот приз, награда за звание лучшего бомбардира испанского чемпионата — это трофей «Пичичи». Он назван в честь легендарного форварда «Атлетика» Рафаэля «Пичичи» Морено и вручается газетой Marca с 1950-х годов.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Трофей представляет собой большую серебряную чашу с массивными квадратными ручками, установленную на круглую черную деревянную подставку.

Бундеслига

Топ-5 лучших бомбардиров

Гарри Кейн («Бавария») — 21 гол в 24 матчах

Патрик Шик («Байер» Леверкузен) — 17 голов в 23 матчах

Омар Мармуш («Айнтрахт» Франкфурт) — 15 голов в 17 матчах

Тим Кляйндист («Боруссия» Мёнхенгладбах) — 15 голов в 25 матчах

Джонатан Буркхардт («Майнц») — 15 голов в 22 матчах

Гонка

Забив 36 голов в своем дебютном сезоне в Бундеслиге, Кейн вновь движется к титулу лучшего снайпера. Капитан сборной Англии оформил три хет-трика в первых 11 матчах текущего сезона.

Гарри Кейн globallookpress.com

После неуверенного старта Патрик Шик набрал отличную форму во второй половине сезона и пытается догнать Кейна.

Стабильные выступления Кляйндиста и Буркхардта принесли им вызов в сборную Германии.

Единственный, кто уже не сможет улучшить свою статистику в этом сезоне — это Омар Мармуш. После 15 голов в 17 матчах египтянин в январе перешел в «Манчестер Сити», а «Айнтрахт» получил 70 миллионов евро.

Правила при равенстве голов

В Бундеслиге не предусмотрен дополнительный критерий для определения победителя. Если два или более игроков заканчивают сезон с одинаковым количеством голов, награда просто делится между ними. Такое случалось неоднократно, последний раз — в сезоне 2022/2023, когда Никлас Фюллькруг («Вердер») и Кристофер Нкунку («Лейпциг») забили по 16 мячей.

Трофей

Как и в Испании, награду за лучшего бомбардира Бундеслиги вручает не лига, а специализированное издание — с 1966 года этим занимается Kicker.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Приз называется «Torjägerkanone» (что переводится как «Пушка голеадора») и представляет собой уменьшенную копию бронзовой пушки, закрепленной на деревянной подставке.

Серия А

Топ-5 лучших бомбардиров

Матео Ретеги («Аталанта») — 22 гола в 27 матчах

Мойзе Кен («Фиорентина») — 15 голов в 26 матчах

Адемола Лукман («Аталанта») — 13 голов в 23 матчах

Маркус Тюрам («Интер») — 13 голов в 28 матчах

Лаутаро Мартинес («Интер») — 11 голов в 27 матчах

Гонка

Ретеги уверенно лидирует в гонке за титул лучшего снайпера Серии А, демонстрируя стабильную результативность в своем дебютном сезоне за «Аталанту». 25-летний нападающий значительно опережает преследователей, среди которых два бывших игрока «Эвертона» — Кен и Лукман.

Матео Ретеги globallookpress.com

На пятом месте расположился Лаутаро Мартинес — действующий обладатель титула «Capocannoniere» (лучший бомбардир), который забил 24 гола в прошлом сезоне.

Однако в этом году аргентинцу вряд ли удастся защитить свой трофей: несмотря на лидерство «Интера» в чемпионате, он значительно отстал от Ретеги.

Правила при равенстве голов

В Серии А отсутствует дополнительный критерий при равенстве голов — награда просто делится между игроками, которые завершили сезон с одинаковым количеством забитых мячей.

Трофей

Хотя приз по-прежнему называют «Capocannoniere», в 2021 году он был официально переименован в «Премию Паоло Росси» в честь легендарного нападающего сборной Италии, ушедшего из жизни в том же году.

Прогнозы и ставки на Серию А

Награду вручает Ассоциация итальянских футболистов, а сам трофей неоднократно менял форму. В его нынешнем виде это большая стеклянная пластина в форме футбольного мяча, установленная на серебряном основании с центральной гравированной табличкой, на которой указаны имя игрока, его клуб и количество голов.

Лига 1

Топ-5 лучших бомбардиров

Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен») — 21 гол в 24 матчах

Мэйсон Гринвуд («Марсель») — 15 голов в 26 матчах

Джонатан Дэвид («Лилль») — 14 голов в 24 матчах

Брэдли Баркола («Пари Сен-Жермен») — 13 голов в 26 матчах

Эван Гессан («Ницца») — 11 голов в 26 матчах

Гонка

Несмотря на уход Мбаппе в «Реал» прошлым летом, «Пари Сен-Жермен» продолжает доминировать в Лиге 1, а Дембеле стал новым лидером в атаке.

Усман Дембеле globallookpress.com

Примечательно, что в прошлом сезоне Усман забил всего три гола в чемпионате, но смена позиции и феноменальный рост результативности позволили ему провести лучший сезон в карьере по количеству забитых мячей во всех турнирах.

Трофей

Во французской Лиге 1 нет отдельной официальной награды для лучшего бомбардира. Вместо этого победитель получает признание на ежегодной церемонии «Trophées UNFP du Football», которая проводится в Париже в конце сезона.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Наиболее престижной наградой среди этих призов является «Игрок года Лиги 1», который Килиан Мбаппе выигрывал пять раз подряд с 2019 по 2024 год. Неудивительно, что он также становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции во всех этих сезонах.