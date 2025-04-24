«Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише

Премьер-лига второй сезон кряду держит в напряжении российскую футбольную общественность — градус первенству добавляют чемпионские баталии, борьба за попадание в тройку сильнейших и сохранение прописки. Какие перспективы открываются перед клубами-участниками за несколько туров до конца кампании РПЛ 2024/2025?

Погоня за золотом

Как и в прошлом году, на верху турнирной таблицы чемпионата России образовался плотный трафик, в котором на золотые награды претендуют сразу три футбольных коллектива: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак».

Чемпион и вице-чемпион вновь выясняют сильнейшего между собой, а среди московских команд произошла рокировка — место «Динамо» заняли «красно-белые», чей спринт перед зимней паузой позволил вклиниться в чемпионские разборки.

Что характерно для текущей кампании РПЛ, так это практически полное отсутствие сменяемости власти на вершине. «Краснодар» со старта захватил пальму первенства и лишь на непродолжительный отрезок уступил ее «Зениту», демонстрируя серьезный настрой на завоевание долгожданного титула.

Победа в очной дуэли, состоявшейся в 24-м туре чемпионата России, могла бы позволить «быкам» оформить отрыв от подопечных Сергея Семака на 8 пунктов и постепенно начать праздновать чемпионство, однако питерцы отсрочили радость южан. «Сине-бело-голубые» деклассировали дружину Мурада Мусаева на домашней арене со счетом 4:1 и наоборот вернулись в гонку, сократив отставание до двух баллов.

Сергей Семак fc-zenit.ru

«Спартаку» перерыв в чемпионате пошел во вред — команда потеряла набранный темп и в весенней части играет крайне нестабильно. «Красно-белых» часто лихорадит по ходу встречи из-за чего происходят необязательные потери очков против клубов из нижней половины таблицы — нулевая ничья с «Ахматом» и поражение 1:2 от махачкалинского «Динамо» тому подтверждение.

На данном этапе верхняя часть турнирной таблицы Российской Премьер-лиги выглядит следующим образом:

Лидеры таблицы РПЛ 1. «Краснодар» (55 очков)

2. «Зенит» (53 очка)

3. «Спартак» (50 очков)

Нынешняя тройка лидеров расположилась на расстоянии вытянутой руки друг от друга и любая осечка для них может стать фатальной.

«Краснодар»

«Черно-зеленые» проводят одну из самых впечатляющих кампаний в рамках чемпионата России, оставаясь главными претендентами на медали высшей пробы. За 25 туров «Краснодар» потерпел всего два поражения, правда произошли они во встречах против прямых конкурентов в борьбе за трофей и носили болезненный характер — 0:3 от «Спартака» и 1:4 от «Зенита».

Выезд в Санкт-Петербург показал, что подопечные Мусаева так и не приобрели важную черту — волевой характер, отдав нити игры полностью под контроль «сине-бело-голубых» и сложив оружие уже после двух пропущенных мячей.

Реабилитировались «быки» в домашней встрече против не самого удобного для себя оппонента «Ахмата», выбившего их в этом сезоне из розыгрыша Кубка России. Убедительная победа со счетом 3:1 позволила вновь поверить в свои силы и продолжить тернистый путь к первому в истории трофею.

Теперь «Краснодару» предстоит не самый простой календарь на финальный отрезок — выезд в Махачкалу к местному «Динамо», которое двумя турами ранее разделалось со «Спартаком», домашний поединок с непредсказуемым «Рубином», чьи задачи на сезон уже решены, игры в гостях против ЦСКА, ведущего борьбу за медали, и преобразившегося «Оренбурга».

«Краснодар» fckrasnodar.ru

Повторение прошлогоднего сюжета ждет дружину Мусаева в заключительном туре, когда визит в Краснодар совершит московское «Динамо». Именно эта встреча предопределила судьбу чемпионского титула в минувшей кампании и складывается ощущение, что дежавю имеет место быть снова.

Для гарантированного успеха «черно-зеленые» должны придерживаться достаточно простой тактики — побеждать в каждом матче, потому что даже ничья может стоить им первого места. При равенстве баллов с «Зенитом» именно питерцы оформят очередное чемпионство благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.

«Зенит»

Кажется, что на заключительном этапе клуб с берегов Невы включил инстинкт хищника и почувствовал запах крови, особенно после разгромного триумфа над «Краснодаром». «Сине-бело-голубые» празднуют столетний юбилей и, несомненно, лучшим подарком для них станет очередной комплект золотых медалей.

Хотя по ходу текущего розыгрыша РПЛ дружина Семака часто преподносила презенты соперникам, теряя важные баллы. В весенней части главной головной болью для «Зенита» выступают матчи со столичными клубами — ничьи с ЦСКА и «Локомотивом», поражение от «Спартака».

«Зенит» fc-zenit.ru

Следующий выезд питерцам предстоит как раз таки в Москву, где во встрече 26-го тура противостоять им будет «Динамо». Пока именно данное противостояние может превратиться в непреодолимый барьер для «Зенита» в чемпионской гонке, ведь далее клуб из Северной столицы ждет довольно приемлемый график.

Конечно, проблемы не исключены в поединках с еще не решившими всех задач «Пари НН» и махачкалинским «Динамо», но возможный положительный результат по итогам встречи с «бело-голубыми» точно добавит импульс юбилярам.

Два последних матча подопечные Семака проведут против «Ростова» и «Ахмата», виктории над которыми на финише прошлой кампании принесли «Зениту» титул и, навряд ли, ростовчане и грозненцы станут препятствием сейчас.

«Спартак»

Фанаты «красно-белых» успели покататься на американских горках в течение нынешнего сезона, испытав как разочарование от выступлений любимцев, так и вернув надежду на чемпионство после воодушевляющей победной серии.

Весной «Спартак», как и в прошлые годы, штормит и, складывается впечатление, что многомиллионные новички, пополнившие ряды москвичей зимой, добавили только дисбаланс команде. Что Ливай Гарсия, что Пабло Солари пока выглядят инертными телами в структуре «красно-белых» и никак не вписываются в тактические построения Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

Пропал блеск в действиях Манфреда Угальде, который штамповал голы в летне-осенней части сезона. Продолжают задавать тон в атакующих действиях «Спартака» полузащитники Эсекьель Барко, Маркиньос, Тео Бонгонда и Кристофер Мартинс, регулирующие темп игры всей команды.

Их действия помогли «красно-белым» добыть волевую победу во встрече с «Акроном» и остаться в чемпионской гонке. Следующей проверкой на прочность для «Спартака» станет Дерби всея Руси против ЦСКА, который дышит в спину извечным оппонентам. Поражение против «армейцев» может лишить дружину Станковича не только надежд на титул, но и выбить из тройки призеров.

Затем «народную команду» ожидает турне в Воронеж, где матч с кризисным «Факелом» должен превратиться в легкую прогулку. Очередное дерби предстоит в 28-м туре — «Динамо» готово дать бой «Спартаку», и для «бело-голубых» будет в радость лишить соседей по городу наград любого достоинства.

Относительно выдохнуть можно будет перед финишной чертой, когда москвичам предстоит выезд в Самару к «Крыльям Советов» и домашняя игра против «Химок». Тем не менее, учитывая нестабильность «красно-белых» и их проблемы с психологической устойчивостью, обжечься они могут даже находясь в роли главного фаворита.

В надежде на медали

Сформировавшуюся тройку лидеров хочет разбить когорта преследователей, представляющих столицу России. Между каждым футбольным коллективом, расположившимся с третьего по шестое место, гандикап составляет всего два балла, поэтому любое поражение вышестоящей команды дарит шанс соперникам подняться вверх по таблице.

Претенденты на медали РПЛ 4. ЦСКА (48 очков)

5. «Динамо» (46 очков)

6. «Локомотив» (44 очка)



Соперничество между ними развернется не только за награды, но и за статус называться главной командой Москвы хотя бы по итогам нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

ЦСКА

«Армейцы» долго запрягали в первой половине РПЛ, однако к декабрю набрали впечатляющие кондиции, на которые не повлияли даже зимние каникулы. Сейчас на счету подопечных Марко Николича девятиматчевая беспроигрышная серия, благодаря чему они сделали качественный рывок с шестой строчки на четвертую и вплотную подобрались к пьедесталу чемпионата России.

Календарь и таблица РПЛ

Столичный клуб прибавил во многих аспектах игры, чему поспособствовали тактические перестановки сербского специалиста. Николич отошел от схемы 5-4-1, внедренной в ДНК «красно-синих» еще Владимиром Федотовым, и перестроил команду на 4-4-2 с классическим ромбом в центральной оси поля.

Таким образом «армейцы» стали действовать куда более вариативно, в том числе в атакующей линии. Причем если голевые свершения ведущего бомбардира ЦСКА первой части сезона Тамерлана Мусаева отошли на задний план, то Сауль Гуарирапа и Секу Койта наконец начали постепенно адаптироваться в рядах «красно-синих» и демонстрировать снайперский талант.

ЦСКА pfc-cska.com

Продолжить начинания нападающие могут уже в принципиальном поединке против «Спартака», в котором, как минимум, на кону стоит третья строчка. Следом «армейцы» проведут гостевой матч с «Ахматом» и, вернувшись в столицу, сыграют с «Краснодаром» и «Локомотивом».

Возможно, от итога этих встреч будут зависеть как амбиции ЦСКА на попадание в медальный зачет, так и общий итог чемпионской гонки, в случае поставленной подножки «черно-зеленым». Не исключено, что встреча 30-го тура против «Пари НН» превратится для москвичей в формальность.

«Динамо» (Москва)

Если в прошлом сезоне бронзовые награды были для «бело-голубых» сродни поражению, то на данном этапе их завоевание выглядит пределом мечтаний. Недоукомплектованность состава добавляла головной боли Марцелу Личке в первой части сезона, из-за чего он был вынужден использовать игроков на непрофильных для них позициях.

Во время зимнего трансферного окна «Динамо» усилилось полузащитником Данилом Глебовым и правым защитником Хуаном Касересом, которые должны были закрыть проблемные места в обойме команды. Вот только механизм столичного клуба продолжает сбоить, а травма Константина Тюкавина превратилась в новую головоломку для 47-летнего специалиста.

Данил Глебов fcdynamo.ru

Единственным профильным центральным нападающим «бело-голубых» остался Эль-Мехди Маухуб, чьи результативные показатели оставляют желать лучшего — два гола и три ассиста в рамках РПЛ.

Тягать пианино в атаке «Динамо» приходится Ярославу Гладышеву, вышедшему на пик формы в весенней части сезона. 21-летний правый вингер в семи матчах после паузы отличился четырьмя забитыми мячами и тремя результативным передачами.

Проверкой как для Гладышева, так и для всего столичного клуба станут финальные пять туров российского первенства, которые вовсе не обещают им легкой прогулки. Поочередно подопечные Лички встретятся с «Зенитом», «Крыльями Советов», «Спартаком», «Акроном» и «Краснодаром» — ни один из поединков не выглядит для «бело-голубых» гарантией трех набранных очков.

«Локомотив»

Прыгнуть выше головы у «железнодорожников» по итогам текущей кампании РПЛ навряд ли получится — из претендентов на чемпионский титул дружину Михаила Галактионова вычеркнули еще перед зимней паузой, теперь туманными выглядят перспективы зацепиться за любые медали.

Молодость и недостаток опыта не позволили «Локомотиву» стабильно пройти дистанцию, что неудивительно. Немного поугас Алексей Батраков, отвечающий за креатив в развитии атак «красно-зеленых».

Главное для подопечных Галактионова сейчас не ударить в грязь лицом и достойно завершить нынешний розыгрыш, сделав правильные выводы.

Добавить нервов остальным участникам погони за медалями «железнодорожникам» вполне по силам, в этом им благоволит расписание на финише. После визита к «Ростову» их ждет два подряд матча против аутсайдеров чемпионата — «Оренбурга» и «Факела», по итогам которых железобетонно надо набирать шесть пунктов.

Тяжелее будет разжиться очками в дерби с ЦСКА и выезде к «Акрону», чьи задачи в текущей кампании далеко не решены.

Кто останется в хвосте пелотона?

Выбраться из затягивающего болота пытаются сразу несколько футбольных коллективов, чья судьба в элитном дивизионе повисла на волоске. «Акрон» с 28-ю баллами, махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов», имеющие паритет по набранным очкам — по 27, находятся в относительной безопасности, чего не скажешь о следующей пятерке.

Зона вылета таблицы РПЛ 12. «Химки» (23 очка)

13. «Ахмат» (23 очка)

14. «Пари НН» (20 очков)

15. «Оренбург» (17 очков)

16. «Факел» (15 очков)



Отметим, что прямой вылет ожидает команды, расположившиеся на пятнадцатой и шестнадцатой строчках. Спасительный шанс получат клубы, которые останутся на тринадцатой и четырнадцатой позициях, — их ждут переходные поединки с третьим и четвертым местом Первой лиги.

«Химки»

Подмосковному коллективу, ставшему жертвой собственного руководства, грозит вылет если не по спортивным причинам, то по финансовым. Задержки с выплатой заработной платы вынудили игроков «Химок» устроить показательную забастовку, которую поддержал в том числе Франк Артига, лишившийся за это тренерского кресла.

Погрузиться в проблемный коллектив рискнул Магомед Адиев, вытянувший в прошлом сезоне из зоны вылета «Ахмат». Складывается ощущение, что в этот раз 47-летний специалист взял непосильную для себя ношу и даже финансовая помощь со стороны руководства РПЛ не гарантирует «красно-черным» светлое будущее.

Первый экзамен Адиева у руля «Химок» принимал «Зенит» и, на удивление, не тренировавшаяся полноценно команда доставила проблемы чемпиону России. «Сине-бело-голубые» лишь минимально одолели подмосковный клуб, продлив их серию поражений до трех поединков кряду.

Чтобы сохранить «Химки» на плаву, как минимум со спортивной стороны, Магомеду Мусаевичу необходимо действовать оперативно и цепляться за баллы в ближайших встречах — против «Акрона», «Ростова», «Оренбурга», «Рубина» и «Спартака».

«Ахмат»

Грозненский клуб в последние сезоны проходит две стадии — от беспросветного аутсайдера до чудом спасшегося коллектива. В течение этого периода обязательно должна произойти тренерская рокировка и появится фамилия либо Адиева, либо Ташуева, тогда финальный успех обеспечен.

Сейчас геройский плащ примерил на себя Сергей Абуезидович, чьи подопечные с начала декабря прошлого года потерпели лишь одно поражение, которого случилось в 25-м туре во встрече с «Краснодаром».

«Краснодар» — «Ахмат» fckrasnodar.ru

Под конец кампании «Ахмат» ждет три поединка с командами из второй части турнирной таблицы — «Пари НН», «Акроном» и «Динамо» из Махачкалы. Вполне вероятно, что по итогам этих матчей подопечные Ташуева разживутся, как минимум, шестью баллами, которые помогут им выбраться из зоны стыков.

Если удастся выгрызть необходимые очки еще в противостояниях с ЦСКА и «Зенитом», то задачу по сохранению прописки можно считать решенной.

«Пари НН»

Нижегородцы второй год кряду играют на нервах собственных поклонников, буксуя в зоне переходных поединков. В прошлом году остаться в элите позволил триумф в двухматчевом противостоянии с тульским «Арсеналом», однако на данном этапе нельзя исключить возможность прямого понижения в классе.

Виктор Гончаренко, утянувший «Урал» в минувшей кампании на дно, проворачивает аналогичный фокус с «Пари НН». Сменив Сашу Илича на посту, белорусский специалист не только не исправил положение команды, но и усугубил его.

В последних десяти матчах под руководством Гончаренко нижегородцы набрали лишь пять баллов, что катастрофически мало для ведения борьбы за место в РПЛ. Масштаб катастрофы показывает тот факт, что в спину «Пари НН» уже дышит «Оренбург», чьи шансы на спасение до старта весенней части сезона выглядели призрачно.

Крайне сомнительно, что Виктор Михайлович сможет настроить подопечных на пять заключительных поединков против «Ахмата», «Зенита», «Крыльев Советов», «Факела» и ЦСКА, как на последний бой. Кажется, что назначение Гончаренко на тренерский мостик превращается в черную метку для команд.

«Оренбург»

Пациент скорее жив, чем мертв — именно так можно охарактеризовать нынешнее состояние «Оренбурга», набравшего в семи матчах весенней части больше баллов, чем за минувшие 18 туров (девять против восьми).

Мало кто ожидал такой вдохновенной игры от подопечных Владимира Слишковича, которому прочили скорую отставку. От зоны стыковых поединков оренбуржцев отделяет всего три балла и их набор теперь не выглядит чем-то из области фантастики.

Владимир Слишкович fcorenburg.ru

Череда игр с «Крыльями Советов», «Локомотивом», «Химками», «Краснодаром» и «Рубином» может ознаменовать как финишную черту для «Оренбурга» в РПЛ, так и стать трамплином для сохранения прописки в элите.

«Факел»

Тренерская неразбериха, проблемы с результативностью, дыры в обороне, блеклая игра — как правило эти симптомы присущи команде, чьи дни в Премьер-лиги сочтены. К сожалению, столкнуться с ними пришлось «Факелу», серия без побед которого насчитывает уже тринадцать поединков.

Пожарный вариант с приглашением на должность главного наставника Игоря Шалимова пока не приносит плоды, и воронежцы скатились на самое дно турнирной таблицы российского первенства.

Без голов, конечно же, не добиться победы — и с обеими компонентами «Факел» испытывает серьезные трудности. В последний раз «огнеопасные» радовали собственную публику забитым мячом в конце ноября прошлого года.

Станут ли поединки против «Рубина», «Спартака», «Локомотива», «Пари НН» и «Крыльев Советов» предсмертной агонией «Факела» покажет время. Пока именно воронежцы перехватили эстафету худшей команды РПЛ у «Оренбурга» и рискуют застолбить за собой данное звание.