Карьерный рост. Займет ли Борис Ротенберг-младший кресло гендиректора «Локо»?

Судьба Владимира Леонченко на посту генерального директора «Локомотива» висит на волоске и напрямую зависит от результатов клуба, которые во второй половине кампании РПЛ оставляют желать лучшего. Преемником 52-летнего функционера называют Бориса Ротенберга-младшего, продолжающего работу в рядах «красно-зеленых» после завершения футбольной карьеры.

Сломавшийся механизм

Весенняя часть сезона Премьер-лиги становится разочарованием для «Локомотива», который словно находится не в своей тарелке. Подопечные Михаила Галактионова сильно сбавили обороты, набранные в первой половине розыгрыша, когда «железнодорожников» записывали даже в число претендентов на чемпионский титул.

После рестарта РПЛ столичный клуб добыл всего одну победу, расписал три ничьи с одинаковым счетом 1:1 и получил пощечину от «Крыльев Советов», которые в домашних стенах разбили москвичей 5:1.

Пробуксовка в результатах сходу запустила цепную реакцию, оборачивающуюся поиском виновных и заставляющую задуматься о переменах. На удивление гневные стрелы пока не достигли главного тренера «Локомотива» и направились в сторону правящей верхушки команды.

Сообщается, что Владимир Леонченко может лишиться должности генерального директора «железнодорожников» по завершении текущего сезона. Такой расклад возможен, если итоговые результаты клуба будут оценены со знаком «минус».

Однако, что считать неудачей команде, которая перед стартом кампании в силу кадровых потерь вовсе не расценивалась, как претендент на медали? Видимо, в отношении «Локомотива» аппетит пришел во время еды и яркая летне-осенняя часть заставила задуматься об амбициозных целях, среди которых, как минимум, фигурируют бронзовые награды чемпионата и финал Кубка России.

«Локомотив» fclm.ru

Только «красно-зеленые» с каждым туром Премьер-лиги отдаляются от призовых мест и нет абсолютно никаких предпосылок, что им удастся разъединить трио «Краснодар»-«Спартак»-«Зенит». К тому же, опередить дружину Галактионова успели ЦСКА и московское «Динамо», отбросив ее на шестую строчку.

В кубковых баталиях дела «Локомотива» обстоят куда лучше — команда пробилась в полуфинал Пути регионов, где 15 апреля сразиться с «Ахматом». Тем не менее, если ранее «железнодорожники» считались бы явным фаворитом в таком противостоянии, то нынешние кондиции футбольного коллектива оставляют вопросы относительно преодоления данного барьера.

Совокупность удручающих результатов может окончательно сгустить тучи над Владимиром Леонченко, чье кресло генерального директора изрядно шатается. Добавляет масла в огонь информация, что «красно-зеленые» уже определились с его сменщиком, которым станет Борис Ротенберг-младший.

Правда официальные лица москвичей всячески отрицают возникающие разговоры, к примеру, глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг готовящиеся пертурбации в менеджменте.

На неделе перед очень важным матчем с «Зенитом» был вброс информации… На сегодняшний день этот вопрос на повестке дня не стоит. У Владимира Леонченко действующий контракт. На сегодня это только вброс. Это фейк. Это то, что, наверное, по мнению кого-то, должно было внести в единое руководство «Локомотива» какой-то раздрай. Но этого не произошло. Юрий Нагорных

Но при этом 53-летний функционер не отрицает, что Ротенберг имеет большие амбиции и хочет развиваться дальше. Не исключено, что фундамент смены власти в «Локомотиве» уже существует, и летом Борис Борисович поднимется на ступеньку выше и возьмет бразды правления клубом в свои руки.

Пора собирать чемоданы?

Владимир Леонченко занимает должность генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года, и пятилетка его правления сопровождается большим числом скандальных ситуаций, чем успешных решений.

Сходу после назначения он начал чистку в структуре спортивной школы столичного клуба, уволив директора академии Владимира Кузьмичева. Хотя никаких нареканий в отношении подготовки юных «железнодорожников» не возникало, и регулярно взрослая обойма пополнялась собственными воспитанниками.

Владимир Леонченко fclm.ru

Наибольший негатив Владимир Валерьевич заслужил за хаос, который был организован в дуэте с тогдашним спортивным директором Томасом Цорном и царил на тренерском мостике «Локомотива» в сезонах 2021/2022 и 2022/2023

В тот период «железнодорожники» сделали акцент на представителях немецкого тренерского цеха, чья профессиональная компетенция, мягко говоря, находилась не на должном уровне. Маркус Гисдоль проработал во главе «красно-зеленых» с октября 2021 по февраль 2022, его преемник Марвин Комппер продержался всего месяц, а финальной точкой в нашествии наставников из Германии стало пребывание во главе команды Йозефа Циннбауэра.

Все трое запомнились торсиде «Локомотива» двумя моментами — отсутствием результатов и солидными заработными платами, которые только усугубили сложное финансовое положение москвичей. По словам экс-президента Николая Наумова, клуб до сих пор рассчитывается с долгами.

Вместе с Циннбауэром в октябре 2022 за дверь выставили и Цорна, сообщалось, что Леонченко последует за немецким коллегой, и уже тогда предполагался переход Бориса Ротенберга на должность генерального директора. На удивление, Владимир Валерьевич не только сохранил пост, но и спустя год получил продление трудового соглашения до декабря 2025.

Вот только кажется, что чудесная пролонгация полномочий Леонченко была единоразовой акцией и его нынешние позиции остаются слишком неубедительными. Сумбур в правлении Владимира Валерьевича перевесил все удачные ходы, которых удалось достичь за пять лет.

Неоднозначная карьера

Любопытным фактом футбольного пути Бориса Ротенберга выступает то, что при смене более десятка команд за все время, его переход всегда обходился клубам бесплатно — он пополнял обойму коллектива либо на правах аренды, либо в качестве свободного агента.

Первые попытки начать профессиональные выступления Ротенберг совершал на просторах Финляндии, находясь в стане местного «Йокерита». Тем не менее выйти на поле в официальном поединке за клуб из Хельсинки не получилось.

Возвращение в Россию случилось в 2006, когда вакантное место для него нашлось в питерском «Зените». Правда, защищать цвета основной команды ему не пришлось, и поддерживал форму Ротенберг в дубле «сине-бело-голубых».

Турне по арендам в «Шинник», «Сатурн», «Химки» и «Аланию», подписание контракта с московским «Динамо» и вновь аренды в «Кубань», «Олимпиакос» из Никосии и «Ростов» — столь впечатляющий послужной список он собрал всего за восемь лет, но постоянной игровой практики добиться нигде не сумел.

В 2016 году Ротенберг-младший на правах свободного агента перебрался в «Локомотив», ставший финальной точкой его карьеры. Проведя за шесть лет в футболке «красно-зеленых» всего десять матчей, он застал расцвет клуба под началом Юрия Семина.

Юрий Семин и Борис Ротенберг globallookpress.com

Личную коллекцию наград Ротенберга пополнили золотые медали РПЛ, два Кубка России и один Суперкубок страны.

Последний его выход на поле состоялся 5 декабря 2018 во встрече с «Рубином», ставшей фатальной для игрока. Уже на 17-й минуте Ротенберг покинул «РЖД Арены» на носилках — разрыв крестообразных связок, после которого окончательно восстановиться для возвращения на газон он не смог. Официально повесил бутсы на гвоздь только в июле 2022.

Работа с молодежью приносит плоды

После завершения карьеры Борис Борисович остался в структуре «Локомотива», возглавив департамент развития молодежного футбола «красно-зеленых». Отметим, что его труд не остается незамеченным и воспитанники академии «железнодорожников» добиваются успехов на различных уровнях, особенно ударным для них вышло прошлое лето.

«Локомотив» 2010 года рождения в августе завоевал главный трофей UTLC Cup, за который также боролись московский «Спартак», сербские «Партизан» и «Црвена Звезда», казахстанская «Астана» и турецкий «Фатих Карагюмрюк». В этом же месяце «Локо»-2012 одержал победу в «Кубке Игоря Акинфеева», а «Локо»-2015 оказался сильнее в престижном турнире на призы Рината Дасаева.

Я верю, что у «Локомотива» светлое будущее! Команды нашей Академии за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира: «Локо»-2010 и 2012 победили в международных турнирах, а «Локо»-2015 стал сильнейшим на турнире среди команд со всей России. Три чемпионства за неделю — это историческое событие. Борис Ротенберг

Также успехи имеются в векторе развития женского молодежного футбола, где команда «Локомотива» стала чемпионом Молодежной лиги — 2024 за три тура до конца розыгрыша. Юные дарования из «золотого» состава активно подключаются к тренировкам основной женской команды «железнодорожников».

Академия столичного клуба плотно сотрудничает с футбольными школами регионов России, устанавливая партнерские отношения с ними. К примеру, в октябре 2024 «Локомотив» подписал соглашения сразу с четырнадцатью школами, что позволяет «красно-зеленым» расширить кругозор в поиске новых талантов.

«Локомотив» fclm.ru

Для более профессиональной подготовки будущих звезд взрослой команды Департамент развития молодежного футбола привлекает лучших специалистов — в марте легендарный вратарь «Локомотива» Гильерме присоединился к академии и приступил к работе с молодыми голкиперами команд всех уровней.

Вполне вероятно, что достижения Ротенберга высоко ценятся среди высшего руководства «железнодорожников» и в скором времени его ожидает повышение.