Разгром в Самаре: «Крылья» вынесли «Локомотив»

Историческая серия без побед над «Локомотивом», длившаяся 14 лет и 20 матчей, прервалась в самый неожиданный момент — и с таким размахом, что болельщики самарцев, вероятно, ещё долго не поверят в реальность случившегося. Подопечные Игоря Осинькина уже к 41-й минуте вели 4:0, полностью уничтожив «Локо» за первый тайм.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Локомотив 5:1 Голы: 1:0 Oroz D. (2'), 2:0 Иван Сергеев (4'), 3:0 Иван Олейников (32'), 4:0 Гленн Бейл (40'), 5:0 Иван Сергеев (49'), 5:1 Гленн Бейл (62') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов (Владислав Шитов, 72'), Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 72'), Роман Ежов (Антон Зиньковский, 78'), Иван Олейников (Babaev U., 84'), Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T. (Кирилл Печенин, 78') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов (Тимур Сулейманов, 46'), Ньямси Жерзино, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Тимофеев (Godyaev D., 59'), Артём Карпукас (Вадим Раков, 46'), Алексей Батраков, Наир Тикнизян (Владислав Сарвели, 46'), Дмитрий Воробьёв (Эдгар Севикян, 59')

Шок с первых минут

Начало встречи для москвичей сложилось катастрофически. Уже на 2-й минуте «Крылья» открыли счёт: подача с углового, неуверенная игра Лантратова, и Доминик Ороз спокойно отправляет мяч в сетку. Прошло всего две минуты, и Иван Сергеев в прыжке вколотил второй мяч в ворота гостей после передачи Ежова.

«Локо» пытался держать мяч (владение доходило до 66%), но выглядел хаотично, а в обороне гости допускали провалы один за другим. На 32-й минуте защитники «железнодорожников» вновь заблудились в своей же штрафной: Олейников красиво раскачал оппонентов и мощно пробил под перекладину — 3:0.

Но даже это было ещё не всё. До перерыва «Крылья» довели счёт до 4:0! В этот раз Бейл оказался на позиции центрфорварда, замкнув неудачный пас Сергеева. Удивительно, как он оказался в этой точке — но, возможно, и сам Галактионов не смог бы это объяснить.

Игроки «Крыльев» празднуют гол телеграм «Крыльев Советов»

Тройная замена в перерыве не помогла

Михаил Галактионов в перерыве попытался встряхнуть команду тройной заменой, но результата это не дало — «Локо» снова пропустил в самом начале тайма. На 49-й минуте Сергеев оформил дубль, пробив в правый угол после скидки Констанцы.

«Крылья» продолжали атаковать и даже могли забить ещё, но на 62-й минуте Песьякову не удалось удержать «сухарь» — после удара Ракова мяч рикошетом от Бейла отправился в сетку. Засчитали как автогол, так что технически игроки «Локо» так и не забили мячей в этом матче.

Крылья Советов — Локомотив телеграм «Крыльев Советов»

Что это было?

Перед игрой ничто не предвещало такого результата. Да, «Локомотив» после пауз на сборные традиционно выглядит не лучшим образом, но обыгравший недавно «Динамо» коллектив Галактионова всё равно оставался фаворитом. К тому же сами «Крылья» в прошлом туре пропустили четыре мяча от махачкалинского «Динамо» и выглядели неубедительно.

Иван Сергеев забивает гол телеграм «Крыльев Советов»

Но Самара снова доказала: в РПЛ бывают матчи, которые не поддаются логике. «Крылья» прервали проклятие, разнесли одного из лидеров чемпионата и, возможно, заставили руководство задуматься, точно ли стоит снимать с должности Игоря Осинькина.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотиву» же придётся как-то перекрывать это унизительное поражение в следующем туре — а там домашний матч со злющим «Зенитом».