ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Артига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?

    Рассмотриваем пять вариантов клубов, в которых испанский тренер может начать следующий сезон

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России Динамо Крылья Советов Нижний Новгород Торпедо Урал Первая лига
    Вся лентаСамое главное
    Франк АртигаАртига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»? Валерий Масалитин«Чемпионство "Краснодара" поможет развитию нашего футбола». Масалитин — о 25-м туре, проблемах «Химок» и засилье иностранцев в РПЛ Лука МодричНеожиданный альянс: как Модрич стал совладельцем «Суонси» и зачем ему это
    Все новости спорта
    Франк Артига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Артига
    Подмосковные «Химки» объявили об уходе тренерского штаба во главе с Франком Артигой. На момент расставания команда, набрав 23 очка за 24 матча, располагалась выше зоны стыковых матчей. Тем не менее, руководство клуба не простило испанскому специалисту публичные недовольства задержками в выплате зарплаты.

    Этот сезон Артига не забудет

    Изначально приезд Франка Артиги в Россию выглядел удивительно. Европейский тренер, больше 10 лет проработавший в структуре «Барселоны» на не самых последних должностях, приехал в команду Второй лиги — фарм-клуб «Родины». И ему хватило 1,5 года для того, чтобы получить приглашение от клуба Российской Премьер-Лиги — «Химок».

    Подмосковный коллектив за последние годы заработал репутацию команды, которая мало ассоциируется со стабильностью и постоянством. Вот и сейчас испанцу приходилось работать в неординарных условиях:

  • Спасение утопающих. Пойдут ли дела «Химок» на поправку после вмешательства руководства РПЛ?
  • «Красно-черные» близки к пополнению рядов Небесной лиги
  • 19/04/2025

    • 1. Артигу назначили на фоне расставания с Андреем Талалаевым, который вывел «Химки» в Премьер-Лигу и имел на руках действующий контракт сроком минимум на 2 года, но был не согласен с трансферной политикой клуба;

    2. Кстати, о трансферах: испанец явно в отличие от своего предшественника не препятствовал химчанам в подписании новичков. В итоге клуб подписал 21 футболиста и внес в заявку на сезон 46 человек: расчищать состав пришлось уже с сентября;

    3. «Химки» в этом сезоне накрыли финансовые проблемы: главный инвестор клуба Туфан Садыгов был арестован по уголовному делу о мошенничестве, а у клуба накопились многомиллионные долги (перед игроками, тренерами, налоговой службой, другими клубами и др.);

    4. Явно не привыкший к подобному за границей Артига, отвечая на вопрос о финансовой ситуации в клубе, заявил, что «игроки потеряли терпение» и связал негативные результаты с отсутствием стабильности в жизни — возможно именно это и стало причиной расставания.

    Франк Артига
    globallookpress.com

    Формально контракт тренера с «Химками» еще не расторгнут — тренер хочет до конца апреля получить все причитающиеся ему деньги, иначе грозиться пойти в ФИФА.

    При этом Артига уже заявил о своем желании продолжить карьеру в России. «Хочу остаться в России. Клуб РПЛ? Если это получится, то я готов», — сказал специалист «СЭ».

    Рассмотрим пять вариантов клубов, в которых испанский тренер может начать следующий сезон.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    «Динамо» (Москва) — привести клуб к титулам

    Слухи несколько месяцев упорно отправляют Марцела Личку в отставку. Однако она, если и случится, то только когда бело-голубые по итогам сезона не попадут в топ-3 чемпионата России или не станут обладателями Кубка России.

    Москвичи, наверно, являются наилучшим вариантом для Франка Артиги:

    • «Динамо» — это топ-клуб, располагающий большими финансовыми возможностями и амбициями выиграть трофеи;

    • У «Динамо» подходящий для Артиги состав (7 испаноговорящих футболистов), играющий в подходящий по стилю атакующий футбол (бело-голубые забили больше всех в РПЛ);

    • Тренеру не придётся уезжать за пределы Московской области (ведь ранее он работал только в Москве и Подмосковье).

    Марцел Личка
    globallookpress.com

    Однако не всегда наши желания совпадают с возможностями. Динамовцы 30 лет ничего не выигрывали и намерены прервать эту затянувшуюся серию. Думается, для решения подобной задачи на Петровском парке захотят пригласить более опытного специалиста.

    Недаром, в СМИ фигурируют как кандидаты на пост наставника «Динамо» фамилии Карпина и Черчесова, которые в отечественном футболе пока котируются выше, чем Артига.

    «Крылья Советов» — развивать молодежь для продажи

    Весь сезон клуб из Самары окружают разговоры о возможной отставке Игоря Осинькина. Однако 59-летний специалист до сих пор сохраняет свой пост, хотя, что-то подсказывает, что руководство будет не прочь по завершению сезона расстаться с тренером.

    Тем более, задача, которая была поставлена перед «Крыльями» (попасть в топ-8), наверняка останется нерешенной: расстояние до восьмого места за 5 туров до конца чемпионата составляет 9 очков — такое отставание почти не отыгрывается.

    Игорь Осинькин
    globallookpress.com

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев настроен категорически против агентских группировок и иных «серых» схем. Поэтому приглашение иностранца, который за непродолжительное пребывание в России еще не должен обзавестись широкой сетью неформальных контактов, выглядит вполне логичным.

    Кроме того, если верить журналистам, зарплата Осинькина составляет порядка 8 миллионов рублей в месяц, в то время как Артига в «Химках» получал 3 миллиона рублей. Выгода для клуба, живущего на бюджетном финансировании, очевидна.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не стоит забывать, что в последние годы за «Крыльями» закрепился статус клуба-донора, который развивает игроков и отправляет их в топ-клубы. Артига, который большую часть карьеры работал с молодыми футболистами, здесь вполне подойдёт.

    «Пари НН» — поставить команде привлекательный футбол

    Прошлым летом в Нижнем Новгороде заявили о двух основных ожиданиях от команды: во-первых, попадание в десятку сильнейших РПЛ по итогам сезона, во-вторых, игра в привлекательный для зрителей футбол. Ни с первым, ни со вторым пунктом «Пари НН» пока не справляется.

    Виктор Гончаренко, которого назначали в октябре, находится на грани отставки — результаты при нем лишь ухудшились, и команда близка к вылету из Премьер-Лиги (к попаданию в стыковые матчи — точно). Расставание с белорусским специалистом может случиться уже в ближайшие туры, и Артига может быть приглашен еще до конца текущего сезона.

    Виктор Гончаренко
    globallookpress.com

    Здесь возникают вопросы: захочет ли испанец разделить ответственность за возможный вылет команды в Первую лигу, и сможет ли взять на себя роль спасителя?

    Если же приглашение поступит в межсезонье, то шансы на положительный ответ тренера высоки. По крайней мере, привить нижегородцам атакующий стиль он сможет:

    «Мне всегда хочется, чтобы мои команды играли в агрессивный футбол, прессинговали на чужой половине поля, подолгу контролировали мяч», — говорил Артига.

    «Торпедо» (Москва) и «Урал» — вывести команду в РПЛ

    Получить предложение от клуба, который в следующем клубе точно будет выступать в РПЛ, хочет не один Артига. Поэтому возможно имеет смысл возглавить коллектив из Первой лиги и самому обеспечить для него повышение в классе.

    В частности, по информации СМИ, кандидатуру испанского специалиста уже рассматривают в московском «Торпедо». Руководство чёрно-белых недовольно последними результатами и качеством игры команды — главный тренер «автозаводцев» Олег Кононов находится в шатком положении.

    Олег Кононов
    globallookpress.com

    «Торпедо» прошло первую часть сезона без поражений и ушло на зимний перерыв вторым с 43 очками. Но весной москвичи в 7 матчах набрали лишь 8 очков, позволив подобраться к себе аж трём клубам — есть риск пролететь даже мимо стыковых матчей.

    С одной стороны, «Торпедо» выглядит одним из самых солидных клубов ФНЛ в частной собственности и с серьезными намерениями. Но с другой стороны, внешне управление им осуществляется вряд ли слишком лучше, чем в «Химках».

    Чего только стоят назначение спортивным директором Ари и опубликованные инсайды о наличии конфликта между российским костяком и латиноамериканскими новичками. Захочет ли Артига снова окунуться в проблемный клуб?

  • Первая лига. Лидерство «Балтики», микрокризис «Торпедо» и близкая к катастрофе «Алания»
  • Разбираемся в раскладах на финише сезона в Первой лиге
  • 18/04/2025

    • Еще один претендент на выход в РПЛ — «Урал». Отличительная черта екатеринбургского клуба — там никогда не работал иностранный тренер (если не считать специалистов из Белоруссии, Казахстана и Украины).

    Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов так объяснял свою позицию: «Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж? Пусть работают наши тренеры. Наша школа всегда была приличной»

    Однако, по данным СМИ, если екатеринбуржцы не вернутся в Премьер-Лигу, то в клубе произойдут большие изменения в части как тренерского штаба, так и руководства.

    Григорий Иванов
    globallookpress.com

    Более того, сам Иванов в начале сезона говорил: «Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно».

    Так что почему потенциально новому руководству «шмелей» не присмотреться к кандидатуре Франка Артиги, который и в Первой лиге с «Родиной» выступил хорошо, и имеет опыт работы в РПЛ?

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры