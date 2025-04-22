Артига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?

Подмосковные «Химки» объявили об уходе тренерского штаба во главе с Франком Артигой. На момент расставания команда, набрав 23 очка за 24 матча, располагалась выше зоны стыковых матчей. Тем не менее, руководство клуба не простило испанскому специалисту публичные недовольства задержками в выплате зарплаты.

Этот сезон Артига не забудет

Изначально приезд Франка Артиги в Россию выглядел удивительно. Европейский тренер, больше 10 лет проработавший в структуре «Барселоны» на не самых последних должностях, приехал в команду Второй лиги — фарм-клуб «Родины». И ему хватило 1,5 года для того, чтобы получить приглашение от клуба Российской Премьер-Лиги — «Химок».

Подмосковный коллектив за последние годы заработал репутацию команды, которая мало ассоциируется со стабильностью и постоянством. Вот и сейчас испанцу приходилось работать в неординарных условиях:

1. Артигу назначили на фоне расставания с Андреем Талалаевым, который вывел «Химки» в Премьер-Лигу и имел на руках действующий контракт сроком минимум на 2 года, но был не согласен с трансферной политикой клуба;

2. Кстати, о трансферах: испанец явно в отличие от своего предшественника не препятствовал химчанам в подписании новичков. В итоге клуб подписал 21 футболиста и внес в заявку на сезон 46 человек: расчищать состав пришлось уже с сентября;

3. «Химки» в этом сезоне накрыли финансовые проблемы: главный инвестор клуба Туфан Садыгов был арестован по уголовному делу о мошенничестве, а у клуба накопились многомиллионные долги (перед игроками, тренерами, налоговой службой, другими клубами и др.);

4. Явно не привыкший к подобному за границей Артига, отвечая на вопрос о финансовой ситуации в клубе, заявил, что «игроки потеряли терпение» и связал негативные результаты с отсутствием стабильности в жизни — возможно именно это и стало причиной расставания.

Франк Артига globallookpress.com

Формально контракт тренера с «Химками» еще не расторгнут — тренер хочет до конца апреля получить все причитающиеся ему деньги, иначе грозиться пойти в ФИФА.

При этом Артига уже заявил о своем желании продолжить карьеру в России. «Хочу остаться в России. Клуб РПЛ? Если это получится, то я готов», — сказал специалист «СЭ».

Рассмотрим пять вариантов клубов, в которых испанский тренер может начать следующий сезон.

«Динамо» (Москва) — привести клуб к титулам

Слухи несколько месяцев упорно отправляют Марцела Личку в отставку. Однако она, если и случится, то только когда бело-голубые по итогам сезона не попадут в топ-3 чемпионата России или не станут обладателями Кубка России.

Москвичи, наверно, являются наилучшим вариантом для Франка Артиги:

«Динамо» — это топ-клуб, располагающий большими финансовыми возможностями и амбициями выиграть трофеи;

У «Динамо» подходящий для Артиги состав (7 испаноговорящих футболистов), играющий в подходящий по стилю атакующий футбол (бело-голубые забили больше всех в РПЛ);

Тренеру не придётся уезжать за пределы Московской области (ведь ранее он работал только в Москве и Подмосковье).

Марцел Личка globallookpress.com

Однако не всегда наши желания совпадают с возможностями. Динамовцы 30 лет ничего не выигрывали и намерены прервать эту затянувшуюся серию. Думается, для решения подобной задачи на Петровском парке захотят пригласить более опытного специалиста.

Недаром, в СМИ фигурируют как кандидаты на пост наставника «Динамо» фамилии Карпина и Черчесова, которые в отечественном футболе пока котируются выше, чем Артига.

«Крылья Советов» — развивать молодежь для продажи

Весь сезон клуб из Самары окружают разговоры о возможной отставке Игоря Осинькина. Однако 59-летний специалист до сих пор сохраняет свой пост, хотя, что-то подсказывает, что руководство будет не прочь по завершению сезона расстаться с тренером.

Тем более, задача, которая была поставлена перед «Крыльями» (попасть в топ-8), наверняка останется нерешенной: расстояние до восьмого места за 5 туров до конца чемпионата составляет 9 очков — такое отставание почти не отыгрывается.

Игорь Осинькин globallookpress.com

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев настроен категорически против агентских группировок и иных «серых» схем. Поэтому приглашение иностранца, который за непродолжительное пребывание в России еще не должен обзавестись широкой сетью неформальных контактов, выглядит вполне логичным.

Кроме того, если верить журналистам, зарплата Осинькина составляет порядка 8 миллионов рублей в месяц, в то время как Артига в «Химках» получал 3 миллиона рублей. Выгода для клуба, живущего на бюджетном финансировании, очевидна.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не стоит забывать, что в последние годы за «Крыльями» закрепился статус клуба-донора, который развивает игроков и отправляет их в топ-клубы. Артига, который большую часть карьеры работал с молодыми футболистами, здесь вполне подойдёт.

«Пари НН» — поставить команде привлекательный футбол

Прошлым летом в Нижнем Новгороде заявили о двух основных ожиданиях от команды: во-первых, попадание в десятку сильнейших РПЛ по итогам сезона, во-вторых, игра в привлекательный для зрителей футбол. Ни с первым, ни со вторым пунктом «Пари НН» пока не справляется.

Виктор Гончаренко, которого назначали в октябре, находится на грани отставки — результаты при нем лишь ухудшились, и команда близка к вылету из Премьер-Лиги (к попаданию в стыковые матчи — точно). Расставание с белорусским специалистом может случиться уже в ближайшие туры, и Артига может быть приглашен еще до конца текущего сезона.

Виктор Гончаренко globallookpress.com

Здесь возникают вопросы: захочет ли испанец разделить ответственность за возможный вылет команды в Первую лигу, и сможет ли взять на себя роль спасителя?

Если же приглашение поступит в межсезонье, то шансы на положительный ответ тренера высоки. По крайней мере, привить нижегородцам атакующий стиль он сможет:

«Мне всегда хочется, чтобы мои команды играли в агрессивный футбол, прессинговали на чужой половине поля, подолгу контролировали мяч», — говорил Артига.

«Торпедо» (Москва) и «Урал» — вывести команду в РПЛ

Получить предложение от клуба, который в следующем клубе точно будет выступать в РПЛ, хочет не один Артига. Поэтому возможно имеет смысл возглавить коллектив из Первой лиги и самому обеспечить для него повышение в классе.

В частности, по информации СМИ, кандидатуру испанского специалиста уже рассматривают в московском «Торпедо». Руководство чёрно-белых недовольно последними результатами и качеством игры команды — главный тренер «автозаводцев» Олег Кононов находится в шатком положении.

Олег Кононов globallookpress.com

«Торпедо» прошло первую часть сезона без поражений и ушло на зимний перерыв вторым с 43 очками. Но весной москвичи в 7 матчах набрали лишь 8 очков, позволив подобраться к себе аж трём клубам — есть риск пролететь даже мимо стыковых матчей.

С одной стороны, «Торпедо» выглядит одним из самых солидных клубов ФНЛ в частной собственности и с серьезными намерениями. Но с другой стороны, внешне управление им осуществляется вряд ли слишком лучше, чем в «Химках».

Чего только стоят назначение спортивным директором Ари и опубликованные инсайды о наличии конфликта между российским костяком и латиноамериканскими новичками. Захочет ли Артига снова окунуться в проблемный клуб?

Еще один претендент на выход в РПЛ — «Урал». Отличительная черта екатеринбургского клуба — там никогда не работал иностранный тренер (если не считать специалистов из Белоруссии, Казахстана и Украины).

Многолетний президент «Урала» Григорий Иванов так объяснял свою позицию: «Почему мы должны отдавать наши деньги за рубеж? Пусть работают наши тренеры. Наша школа всегда была приличной»

Однако, по данным СМИ, если екатеринбуржцы не вернутся в Премьер-Лигу, то в клубе произойдут большие изменения в части как тренерского штаба, так и руководства.

Григорий Иванов globallookpress.com

Более того, сам Иванов в начале сезона говорил: «Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно».

Так что почему потенциально новому руководству «шмелей» не присмотреться к кандидатуре Франка Артиги, который и в Первой лиге с «Родиной» выступил хорошо, и имеет опыт работы в РПЛ?